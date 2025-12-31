Zohran Mamdani preia mandatul de primar al New Yorkului într-o ceremonie simbolică în metrou / Evenimentul are loc în noaptea de Revelion 2026, în paralel cu celebrarea Anului Nou în Times Square
G4Media, 31 decembrie 2025 21:20
Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, preia oficial miercuri, la miezul nopții dintre ani, mandatul de primar al orașului New York, într-o ceremonie simbolică organizată într-o stație de metrou istorică din Manhattan. Evenimentul are loc în noaptea de Revelion 2026, în paralel cu celebrarea Anului Nou în Times Square, și marchează debutul celui
• • •
Acum o oră
21:20
21:10
G4Media vă urează un an nou fericit! La mulți ani! / Vă invităm să rămâneți prietenii și partenerii noștri activi în căutarea adevărului # G4Media
Vă mulțumim profund pentru încrederea acordată, pentru că ne-ați urmărit constant analizele noastre și pentru că, prin prezența dumneavoastră pe site, validați necesitatea unui jurnalism independent și responsabil. Loialitatea dumneavoastră este fundamentul și motivația eforturilor noastre continue. Suntem conștienți că drumul către o societate mai justă, mai transparentă, mai profesionistă și mai prosperă este un
Acum 2 ore
20:20
Hidroelectrica anunţă întârzierea facturilor de curent în ianuarie / Lucrări de mentenanță la sistemul informatic # G4Media
Facturile de curent ale clienților Hidroelectrica vor întârzia în luna ianuarie din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic, anunță compania într-un comunicat de presă. "Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a
20:00
Taxa de salubrizare se scumpește cu 22% în municipiul Sibiu / Zeci de mii de sibieni nu plăteau nici vechiul tarif / Consilier local: ”Creștem tot pentru cei corecți, care plătesc!” # G4Media
Consiliul Local Sibiu a aprobat marți, 30 decembrie, scumpirea taxei de salubrizare pentru sibieni cu 22% începând cu 1 ianuarie 2026, anunță Turnul Sfatului. Decizia a fost luată în urma unor discuții între consilierii locali, reprezentanți ai tuturor partidelor fiind de acord că taxa este plătită doar de parte a populației, iar majorarea îi va
Acum 4 ore
19:50
Mesajul lui Putin de Anul Nou: „Credem în victorie. Vom continua să ne atingem obiectivele” / „Suntem uniți în dragostea noastră sinceră, altruistă și devotată pentru Rusia” # G4Media
Rușii vor continua să creeze, să-și atingă obiectivele și să meargă mai departe, pentru binele generațiilor viitoare, pentru binele țării lor mărețe. Acest lucru a fost afirmat de președintele rus Vladimir Putin în discursul său de Anul Nou, conform agenției Tass, citată de Corriere della Sera. „Fie ca tradițiile, credința și memoria noastră să unească
19:30
Liderul cecen Kadîrov a fost transportat de urgență la spital / În Ajunul Crăciunului, starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat dramatic # G4Media
Liderul cecen Ramzan Kadîrov este internat într-un spital din Moscova, anunță Corriere della Sera. El trebuia să participe la o ședință a Consiliului de Stat prezidată de președintele rus Vladimir Putin pe 25 decembrie. Planurile sale au fost zădărnicite însă de o spitalizare de urgență. Nova Gazeta Europa susține că liderul cecen a călătorit la
19:30
Doi schiori au fost salvaţi după ce au fost surprinşi de o avalanşă în Tirol / Au pătruns într-o zonă interzisă # G4Media
Doi schiori au fost salvaţi după ce au fost surprinşi de o avalanşă, miercuri după-amiază, în Kitzbuehel, în landul alpin austriac Tirol, au relatat media locale, citate de agenţia Xinhua. Avalanşa ar fi fost declanşată chiar de schiori, transmite Agerpres. Trei schiori au pătruns într-o zonă interzisă şi s-au îndreptat spre un depozit de zăpadă,
19:30
Lukașenko susține că Putin ar fi fost vizat de un atentat în Africa de Sud / Liderul rus nu a mai mers, iar Rusia a fost reprezentată la summit de Serghei Lavrov # G4Media
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat că l-a avertizat personal pe omologul său rus, Vladimir Putin, cu privire la riscul unui atentat în timpul unei posibile deplasări în Africa de Sud, unde urma să participe la summitul BRICS, anunță Mediafax. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii și au fost relatate de
19:10
Regina Camilla a relatat cum a fost agresată în adolescenţă de un bărbat, într-un tren / ”M-a atacat, iar eu am ripostat” # G4Media
Regina Camilla a Marii Britanii a povestit în premieră, într-un interviu acordat BBC, cum s-a luptat în adolescenţă cu un bărbat care a atacat-o într-un tren, o agresiune în urma căreia a fost „foarte furioasă", transmite Agerpres, care preia Reuters. „Când eram adolescentă, am fost atacată într-un tren… Îmi amintesc că la momentul respectiv am
19:00
Doi turişti au fost răniţi după ce s-au răsturnat, miercuri, cu un ATV în Arieşeni, zona Galbena, la limita dintre judeţele Alba şi Bihor, transmite Agerpres. „Ultima zi din an a găsit salvatorii montani ai Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba în teren. Echipa de serviciu de la Baza Salvamont Arieşeni-Vârtop a fost solicitată să intervină
18:40
Planul lui Viktor Orban pentru 2026: ”neutralitatea” Ungariei / „Voi căuta un mandat pentru a menţine Ungaria în afara războiului” / „Europenii au respins pacea şi au ales războiul” # G4Media
Alegerile legislative care se vor desfăşura în anul 2026 în Ungaria vor fi un referendum prin care această ţară va decide dacă îşi păstrează neutralitatea sau se aliniază politicilor Bruxelles-ului privind migraţia, chestiunile de gen sau susţinerea Ucrainei în războiul cu Rusia, a estimat miercuri premierul ungar Viktor Orban, într-un interviu la final de an,
18:20
Pană generală de curent la Buenos Aires / Momentul a coincis noi creşteri ale tarifelor la energie electrică / Locuitorii şi proprietarii de magazine au bătut în oale şi tigăi în semn de protest # G4Media
Aproape un milion de clienţi au rămas fără curent electric, miercuri dimineaţă, în Buenos Aires şi în zonele limitrofe pe fondul creşterii cererii de energie în contextul unui val de caniculă din emisfera sudică, transmite Agerpres, care citează AFP. Furnizorul privat de energie electrică Edesur a raportat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită
18:10
Raport al Băncii Mondiale: Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant / Apa din patru bazine olimpice dispare în fiecare secundă # G4Media
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm fără precedent, potrivit unui nou raport publicat de Banca Mondială pe 4 noiembrie, bazat pe 22 de ani de date colectate de misiunea GRACE a NASA, relatează Mediafax. Conform concluziilor, în fiecare secundă, continentele pierd un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, un fenomen care
18:00
Fostul primar din Sâmbăta de Sus (PSD), trimis în judecată pentru abuz în serviciu / E acuzat că a vândut terenurile comunității și a luat banii # G4Media
Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus trimiterea în judecată a unui fost primar al comunei Sâmbăta de Sus, cercetat pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, informează Mediafax. Potrivit procurorilor, cauza a fost preluată la data de 6 iunie 2025, iar
Acum 6 ore
17:40
Tombolă cu un portret Picasso, evaluat la peste 1 milion de euro / Poate fi câștigat cu 100 de euro / Banii strânși vor finanța cercetarea în domeniul bolii Alzheimer # G4Media
Un tablou semnat de Pablo Picasso, evaluat la peste un milion de euro, este scos la o tombolă caritabilă internațională, iar banii strânși vor finanța cercetarea în domeniul bolii Alzheimer, scrie Mediafax. Un portret realizat de Pablo Picasso în 1941, intitulat Tete de femme, va fi oferit printr-o tombolă caritabilă organizată de Fundația Franceză pentru
17:20
Mesajul de Anul Nou al președintelui Nicușor Dan: ”Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român” # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre reforme și despre o administrație eficientă în mesajul său pentru români, cu ocazia Anului Nou. "În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 a fost un
17:10
Peste 212 tone de carne, ouă și lactate, retrase de la raft în 2025 / ANSVSA: ”Regulile există pentru a proteja consumatorul” # G4Media
Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a prezentat bilanțul activității din acest an, oferind inclusiv date cu privire la rezumatul tuturor controalelor desfășurate, dar și a demersurilor instituției, anunță Mediafax. „Într-un context dificil, am demonstrat că sistemul național sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor este funcțional, credibil și capabil să
17:00
Zăpadă de peste jumătate de metru la Bâlea Lac / Circulația auto e deschisă până la Bâlea Cascadă / Risc însemnat de producere de avalanşe: gradul trei din cinci # G4Media
Cel mai mare strat de zăpadă măsurat, miercuri, în judeţul Sibiu de meteorologii de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii (SRPV), este de 65 de centimetri, în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraşului, transmite Agerpres. Potrivit buletinului nivometeorologic transmis miercuri de SRPV Sibiu, la Bâlea Lac este
16:50
Pentru motocicliști, casca are un rol complex, situat la intersecția dintre siguranță, confort și stil. Importanța acesteia variază considerabil de la un rider la altul, însă experiența arată că, pe măsură ce nivelul de implicare în motociclism crește, crește și atenția acordată echipamentului de protecție, în special căștii. Specialiștii din domeniu subliniază că prioritatea absolută
16:40
250 de kilometri de autostradă și drumuri expres ar urma să fie dați în folosință în 2026 / Va fi inaugurat un nou tronson pe Autostrada Sibiu – Pitești # G4Media
CNAIR și-a propus ca în anul 2026 să se dea în folosință 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a prezentat pe pgina sa de Facebook bilanțul anului în curs și prioritățile pentru perioada următoare. "Rezultatele din 2025 nu sunt doar
16:30
Aproape 150 de tone de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în ultimele 3 luni / Au fost începute 927 de dosare penale # G4Media
Poliţiştii de la Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au confiscat, în ultimele trei luni, aproape 150 de tone de articole pirotehnice, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase desfăşoară, la nivel
16:20
The Telegraph: Maia Sandu este „Liderul Mondial al Anului” / ”De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o învinge la urne” # G4Media
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost desemnată de publicația britanică The Telegraph „Liderul Mondial al Anului". Jurnaliștii britanici au apreciat rolul său decisiv în apărarea democrației și în contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse. The Telegraph descrie într-un articol parcursul Maiei Sandu până la câștigarea mandatelor de președinte, și felul în care aceasta a
16:00
Primăria Ciorani din Prahova rămâne fără primar / Daniel Nicodim a fost condamnat pentru furtul buletinelor de vot, iar prefectul i-a revocat mandatul # G4Media
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a emis ordinul de încetare a mandatului primarului de la Ciorani, Marin Voicu, în contextul în care acesta a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil, transmite Agerpres. Prefectul a precizat miercuri că a emis în
Acum 8 ore
15:50
Xi Jinping: ”Reunificarea patriei” este inevitabilă după exercițiile militare de lângă Taiwan / „China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei” # G4Media
Președintele Chinei, Xi Jinping, a reafirmat în mesajul său de Anul Nou 2026 obiectivul strategic al Beijingului privind Taiwanul, declarând că „reunificarea patriei" este inevitabilă și „de neoprit", notează Mediafax. Declarația liderului chinez vine la scurt timp după anunțul oficial privind finalizarea unor ample exerciții militare desfășurate de China în jurul insulei Taiwan. În discursul
15:40
Ucraina mulțumește României pentru contribuția financiară anunțată recent / ”Această tranșă de ajutor este esențială pentru apărarea Ucrainei” # G4Media
Ministrul ucrainean al Apărării a transmis un mesaj de mulțumire României, după ce Bucureștiul a anunțat, marți seara, aderarea la mecanismul „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL), propus de Statele Unite ale Americii, cu o contribuție de 50 de milioane de euro, anunță Mediafax. „România se alătură PURL și contribuie cu 50 de
15:40
Țările unde iei bani să te muți în 2026 / Irlanda oferă 70.000 de euro celor care doresc să renoveze o locuință vacanță / Italia te plătește să iei o casă # G4Media
Tot mai multe scheme de relocare bazate pe stimulente au apărut, în ultimii ani în Europa. Comunitățile care se confruntă cu o scădere a populației au observat interesul crescut pentru mutarea și munca în străinătate, așa că oferă locuințe la preț redus, dar și granturi pentru a aduce noi locuitori, relatează Mediafax. În timp ce
15:30
Reacții dure după mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan – Peste 3500 de comentarii la urarea „să avem parte de un an mai bun decât acesta” # G4Media
Mesajul de final de an transmis de premierul Ilie Bolojan a generat un val de reacții critice pe o rețea socială. Într-o postare publică distribuită de Guvernul României, șeful Executivului le-a urat românilor „un an mai bun ca anul acesta", sănătate și „La mulți ani, România!", la finalul anului. Declarația, cu un ton festiv și
15:20
Roberto Carlos a ajuns la spital pe final de 2025 pentru o problemă la picior, dar medicii au descoperit că fostul fundaș al Realului din Madrid are nevoie de o intervenție chirurgicală la inimă. Conform presei spaniole, Carlos este în aceste momente în afara oricărui pericol. Fostul fundaș stânga a ajuns la spital pentru un
15:20
Un grup de copii, donații de peste 8.000 de euro, bani strânși la colindat / ”Niște zile foarte frumoase, doar de dimineață nu mi-a plăcut că trebuia să mă trezesc devreme” # G4Media
Un grup de copii din Brașov devin colindători în fiecare an, iar baniii strânși sunt dați în scopuri caritabile, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Asociația "Brașovul Altfel" i-a mobilizat pe colindători mai multe zile ca să ajungă la toți cei dispuși să-i primească și să întindă o mână de ajutor celor
15:20
Printre cele mai deosebite obiceiuri întâlnite pe Valea Bârgăului se numără „Îngroparea Anului", un ceremonial funerar dedicat vechiului an, care este o scenetă la care participă în jur de 20 de copii. Grupul are un
15:00
Când vine pensia pe ianuarie 2026: Minivacanța de sărbători și birocrația începutului de an decalează termenul cu câteva zile # G4Media
Plata pensiilor pentru luna ianuarie 2026 va înregistra o întârziere, din cauza zilelor libere legale de la începutul anului și a unor probleme de ordin bugetar. Situația îi vizează în special pe pensionarii care își primesc drepturile bănești în numerar, prin Poșta Română. Concret, sumele necesare vor fi virate în conturile Poștei Române în data […] © G4Media.ro.
14:50
Mai multă disciplină în construcții: amendă pentru dezvoltatorii care „uită” panoul de identificare – proiect # G4Media
Dezvoltatorii imobiliari care nu amplasează panoul de identificare a investiției la intrarea în șantier ar putea fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 5.000 de lei, potrivit unei inițiative legislative depuse în Parlament. Propunerea aparține senatoarei USR de Ilfov, Cynthia Păun, și vizează modificarea Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. În prezent, […] © G4Media.ro.
14:40
Decizia privind continuarea programului SCAF, avionul de luptă european, amânată din nou. Cooperarea franco-germană bate pasul pe loc # G4Media
Decizia privind continuarea programului de avion de luptă european (SCAF), aşteptată la finele lui 2025, a fost amânată din nou, a indicat miercuri guvernul german, în contextul în care cooperarea în acest proiect de amploare bate pasul pe loc, transmite AFP, transmite Agerpres. ‘Contrar a ceea ce era prevăzut iniţial, nu a fost luată încă […] © G4Media.ro.
14:30
Taxa pe carbon de la 1 ianuarie 2026 și presiunea climatică asupra costurilor din construcții în România / CBAM va majora gradual costurile la ciment, fier, oțel și aluminiu; impactul imediat ține mai ales de conformare # G4Media
Costurile din construcții vor intra într-un proces de creștere graduală începând cu 1 ianuarie 2026, ca urmare a aplicării taxei pe carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene, însă impactul nu va fi unul de tip „șoc” imediat, arată analizele din industrie, citate de Agerpres și consultate de G4Media. Cele mai afectate vor […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
13:50
Programul magazinelor de Anul Nou 2026 / Majoritatea supermarketurilor sunt închise pe 1 ianuarie / Când se redeschid # G4Media
Marile magazine din România vor avea program redus pe 31 decembrie 2025, iar 1 ianuarie 2026 va fi zi liberă pentru majoritatea retailerilor. Clienții sunt sfătuiți să își facă cumpărăturile din timp și să verifice programul fiecărei locații. În ajunul Anului Nou, cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image […] © G4Media.ro.
13:50
Raport al Băncii Mondiale: Continentele pierd apă dulce într-un ritm alarmant, echivalent cu patru bazine olimpice pe secundă # G4Media
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant, conform unui nou raport, realizat de Banca Mondială, în care se arată că în fiecare secundă se pierde un volum de apă echivalent cu patru bazine olimpice, transmite miercuri Live Science, transmite Agerpres. Aridizarea continentelor reprezintă o scădere pe termen lung a disponibilităţii apei dulci pe mase […] © G4Media.ro.
13:40
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner (primii doi clasați în ierarhia mondială ATP) se vor întâlni peste doar câteva zile într-un meci demonstrativ la Incheon, în Coreea de Sud. Despărțirea care poate schimba ierarhia ATP: „Va fi greu ca Alcaraz să câștige un Grand Slam în 2026” Pe 10 ianuarie 2026, jucătorii care domină de aproape […] © G4Media.ro.
13:30
Sezonul de schi se deschide vineri în Poiana Brașov. Vor fi deschise pârtiile din zona superioară a Masivului Postăvaru # G4Media
Actualul sezon de schi în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, urmând ca pentru amatorii sporturilor de alunecare pe gheaţă să fie deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov, transmite Agerpres. Se va putea schia în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia […] © G4Media.ro.
13:00
Jandarmii au folosit gaze lacrimogene la Ruginoasa, pentru a preveni violențe la tradiționala „ciomăgeală” de Anul Nou / Peste 200 de lucrători MAI din Iași și împrejurimi, mobilizați / Tradiția „bătăliei de la Ruginoasa” # G4Media
Jandarmii mobilizaţi miercuri în comuna Ruginoasa, pentru a preîntâmpina violenţele cu ocazia ciomăgelii dintre grupurile de localnici, manifestare tradiţională de Anul Nou în localitate, au trebuit să facă uz de gazele lacrimogene, pe fondul încercării unor participanţi de a ocoli dispozitivele de ordine şi de a se angaja pe un traseu neautorizat, transmite Agerpres. „A […] © G4Media.ro.
13:00
În agitata lume a Formulei 1 există multe povești interesante, momente memorabile, dar și neîmpliniri. Fost șef de comunicare la McLaren, Matt Bishop a povestit că Robert Kubica nu a ajuns la echipa de la Woking în 2008 pentru că „avea nasul prea mare”, transmite planetf1.com. În cadrul podcastului său „And Colossally That’s History!”, Bishop […] © G4Media.ro.
12:30
Numărul intervențiilor „la urs” a crescut cu peste 50% în județul Brașov, față de 2024 / Șapte din zece apeluri privind urși vin din zone locuite, arată bilanțul IJJ Brașov # G4Media
Numărul intervenţiilor „la urs” a crescut, anul acesta, cu peste 50% faţă de 2024, reiese dintr-un bilanţ al activităţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Braşov, făcut public miercuri, transmite Agerpres. Astfel, IJJ Braşov a fost sesizat cu privire la prezenţa urşilor în 1.160 de cazuri, comparativ cu 770 în 2024, un număr de 878 de […] © G4Media.ro.
12:10
Se va prăbuși România în groapa extremismului? Cât de mare este riscul suspendării președintelui Nicușor Dan în 2026 / Ce viitor are guvernul Bolojan # G4Media
Acestea sunt trei întrebări-cheie pentru 2026. Toate informațiile și evaluările politice indică un risc moderat de suspendare a președintelui Nicușor Dan, dar și perspectiva de a fi paralizat politic. Premierul Ilie Bolojan are șanse reduse de a-și duce mandatul la bun sfârșit în fruntea guvernului. Pe fondul amenințărilor cu suspendarea, de voturile PSD din Parlament […] © G4Media.ro.
12:00
Un grav accident de muncă s-a produs miercuri în Dana 5 a Portul Constanța, soldat cu decesul a două persoane. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Constanța, în incident au fost implicați patru bărbați. Două dintre victime, în vârstă de 52 și 64 de ani, nu au răspuns manevrelor de resuscitare și au fost declarate decedate […] © G4Media.ro.
11:10
STB introduce linia de autobuz N41 și asigură transport public non-stop în noaptea de Revelion # G4Media
Societatea de Transport București (STB SA) informează că, pentru asigurarea mobilității cetățenilor în noaptea de Revelion (31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026), va suplimenta transportul public prin introducerea unei noi linii de autobuz – N41. Linia N41 va funcționa între terminalele „Piața Presei” și „Ghencea”, cu un interval de circulație de 30 de minute, […] © G4Media.ro.
11:10
VIDEO EXCLUSIV | Câinele suferă de fobie de zgomote puternice? Iată câteva exerciții care îl ajută să o depășească: Sfaturile instructorului canin Mihai Nae # G4Media
Apropierea Revelionului este o perioadă destul de dificilă pentru animalele de companie. Între blocuri, din loc în loc, se aud fel de fel de zgomote puternice, de la pocnitori și artificii, până la muzică și colindători vocali. Iar toate aceste perturbări de la liniștea cotidiană le pot face extrem de mult rău prietenilor noștri necuvântători. Fobia de […] © G4Media.ro.
10:50
Unai Emery (Aston Villa) a oferit faza zilei din Premier League după ce a explicat, printre altele, că nu i-a strâns mâna rivalului său Mikel Arteta (antrenorul lui Arsenal) la finalul partidei pentru că „era prea frig” și nu avea timp de pierdut. Unai Emery nu a dat mâna cu Mikel Arteta după ce Aston […] © G4Media.ro.
10:40
Trump în privat despre Zelensky: “He’s a motherfucker”. Culisele haotice ale anului în care Trump a transformat Ucraina într-un câmp de luptă politic la Washington – analiză New York Times # G4Media
O investigație amplă publicată de New York Times, bazată pe peste 300 de interviuri, dezvăluie un Pentagon paralizat de frică, un președinte ghidat de instincte contradictorii și un război intern între facțiunile de la Casa Albă care a lăsat Ucraina într-o incertitudine letală. Analiza NYTimes descrie modul în care facțiunea JD Vance – Pete Hegseth […] © G4Media.ro.
10:40
Șapte infractori periculoși, inclusiv traficanți de persoane și o urmărită „most wanted”, aduși în țară de Poliția Română / Printre ei, raketul Căpcăunul, un interlop periculos, condamnat la 12 ani de închisoare # G4Media
Poliția Română anunță că a adus în țară, în perioada 29–30 decembrie 2025, șapte persoane urmărite internațional, pe numele cărora erau emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă. Printre acestea se află și o persoană inclusă în categoria „most wanted”, cercetată pentru infracțiuni grave de trafic de […] © G4Media.ro.
10:10
Inteligența artificială și rețelele sociale modelează limbajul în 2025: „slop”, termenul care descrie conținut digital de slabă calitate, generat în masă cu ajutorul AI / „Cuvinte ale anului” alese de diverse instituții și dicționare # G4Media
Termeni având legătură cu Inteligenţa Artificială, cum ar fi „slop”, „Kl-Ara” şi „hallucineren”, sau cu reţelele sociale, cum ar fi „parasocial” şi „rage bait”, sunt cuvintele anului 2025 în engleză, germană şi olandeză, în timp ce în spaniolă cuvântul ales este „arancel” (tarif), iar Dictionary.com a optat pentru ceva dificil de explicat: „67”, scrie EFE, […] © G4Media.ro.
10:10
Magnus Carlsen a câștigat marți, la Doha, Campionatul Mondial la șah blitz, acesta fiind titlul mondial cu numărul 20 din întreaga carieră. După ce duminică se impusese în proba de șah rapid, norvegianul a reușit dubla cu titlul de la blitz. Carlsen a trecut în marea finală de uzbecul Nodirbek Abdusattorov, asta după ce pierduse […] © G4Media.ro.
