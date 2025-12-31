Mesajul lui Putin de Anul Nou: „Credem în victorie. Vom continua să ne atingem obiectivele” / „Suntem uniți în dragostea noastră sinceră, altruistă și devotată pentru Rusia”

10:10

Termeni având legătură cu Inteligenţa Artificială, cum ar fi „slop”, „Kl-Ara” şi „hallucineren”, sau cu reţelele sociale, cum ar fi „parasocial” şi „rage bait”, sunt cuvintele anului 2025 în engleză, germană şi olandeză, în timp ce în spaniolă cuvântul ales este „arancel” (tarif), iar Dictionary.com a optat pentru ceva dificil de explicat: „67”, scrie EFE, […] © G4Media.ro.