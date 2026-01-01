China va restricţiona exporturile de argint

13:30

Compania de stat Hidroelectrica anunţă că implementează, între 1 ianuarie - 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date, potrivit News.ro. Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date, a relatat sursa citată.