Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
Gândul, 1 ianuarie 2026 16:20
Un creator de conţinut belgian, cunoscut pentru faptul că merge prin lume şi le cere oamenilor să-l înveţe dansurile tradiţionale ale ţărilor lor, a ajuns şi-n România. Ed People, sau Edouard Jacqmin, pe numele lui real, i-a molipsit pe români cu entuziasmul lui şi a reuşit să obţină reacţii pozitive chiar şi de acolo unde […]
• • •
Deşi este un fan al costumelor de firmă, Cristian Popescu Piedone a petrecut trecerea în noul an într-un costum puţin mai neobinuit. Fostul şef al Protecţiei Consumatorilor a fost invitat la emisiunea de Revelion de la RTV şi a fost de nerecunoscut pentru cei prezenţi. Gazdele evenimentului l-au costumat pe Piedone în elefant şi niciunul […]
Analistul economic Iancu Guda a stârnit reacții în mediul online, după ce a identificat 5 categorii de patrioți printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta explică pe larg modalitatea în care românii se raportează la ideea de patriotism și implicare civică. În postare, economistul arată că, atunci când este vorba de binele României, oamenii […]
Liviu Vârciu, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit ce își dorește pentru anul 2026. ”Vreau să mă concentrez asupra mea un pic mai mult”, a mărturisit acesta. Liviu Vârciu a dezvăluit ce își dorește să facă în anul care tocmai a început. Artistul vrea să se ocupe mai mult de el, să […]
Zohran Mamdani este primul primar al New York-ului care a depus jurământul folosind un Coran. Ce loc simbolic a ales pentru marele eveniment # Gândul
Zohran Mamdani a fost învestit, oficial, în funcția de primar al orașului New York, imediat după ce bila de Anul Nou a căzut în Times Square, la miezul nopții, relatează The New York Times. Ceremonia restrânsă a avut loc într-o stație de metrou abandonată de lângă Primărie. Cu patru minute înainte de miezul nopții, Mamdani, […]
Ai puterea de a schimba orice situație în bine. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 2 ianuarie 2026. Berbec Astăzi, emoțiile tale pot fi confuze. Oamenii pot părea să te irite, iar tu te poți simți ca și cum ai fi singur pe lume. Reține că ești foarte sensibil și capabil să […]
Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile” # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat joi, pe pagina sa de Facebook, după noile atacuri cu drone lansate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței cu România, subliniind că pericolul nu dispare în perioadele de sărbătoare. Ministrul Apărării Naționale a transmis că atacurile au avut loc chiar în […]
Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane” # Gândul
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică anunţă lansarea ghidului „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”. AI poate influența subtil modul în care percepem realitatea digitală, iar ghidul explică cum funcționează aceste mecanisme și cum ne putem păstra gândirea critică într-o lume digitală tot mai sofisticată. Lucrarea este o metodă de decriptare a modului în care Inteligența artificială […]
Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat:”Oamenii s-au călcat în picioare” # Gândul
Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a peste 80 de oameni din barul care a explodat. Aproximativ 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în incendiu. George se afla întâmplător în zona în care a avut loc tragedia. Românul era împreună cu familia. „În momentul respectiv veneam acasă […]
Frigul de noaptea trecută a blocat tot în Valea Soarelui-Sinaia. Instalaţii, ţevi, rezervoare au devenit nefuncţionale la -25 grade # Gândul
Gondola Sinaia a întâmpinat serioase probleme, noaptea trecută, din cauza temperaturii care a scăzut la – 25 de grade. În Valea Soarelui, utilajele de batut zăpada nu au putut porni, decât după ce au fost conectate la generator, anunţă cabanierii din zonă. De asemenea, toate țevile, rezervoarele de apă, circuitele de pe stâlpi și vanele […]
Cum a fost copilăria lui Carmen Chindriș. ”Pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese” # Gândul
Cântăreața Carmen Chindriș a povestit cum a fost copilăria ei. ”Pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese”, a spus aceasta. Carmen Chindriș s-a născut în Sighetu Marmației. A cântat de mică. Carmen Chindris, alături de Taraful Rutenilor sunt pe piața muzicală de peste 10 ani. Carmen Chindriș provine dintr-o familie numeroasă – are patru surori […]
Imagini de la petrecerea grandioasă a lui Trump de Revelion. Netanyahu, invitatul surpriză. Melania Trump, într-o rochie spectaculoasă # Gândul
Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost gazdele petrecerii fastuoase de Revelion organizate, miercuri seara, la Mar-a-Lago, relatează Daily Mail și The New York Post. Ca de obicei, prima doamnă a fost cea care a furat toate privirile. Melania Trump a ales să poarte o rochie argintie uimitoare, trei sferturi, pe care […]
Un sucevean a încercat să fure dintr-un sexshop, în noaptea Anului Nou. A spart uşa cu toporul şi-a băgat obiectele furate în 2 sacoşi din rafie # Gândul
Cu 2 minute înainte de trecerea în noul an, un sucevean s-a gândit să-şi petreacă momentul în incinta unui sehshop în care a intrat prin efracţie. Acesta a fost prins în flagrant angajaţii firmei de pază care aveau sub supraveghere magazinul. Magazinul, aflat în cartierul George Enescu din Suceava, avea uşa de la intrare distrusă […]
PANTONE a ales prima nuanţă de alb din istoria sa. Culoarea anului 2026 este PANTONE 11-4201 Cloud Dancer # Gândul
Institutul Pantone a decis drept culoare a anului 2026 nuanţa PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Este pentru prima dată în istoria institutului când este desemnată o nunanţă de alb, menită să reprezinte: calm, claritate și o resetare vizuală și emoțională. Cloud Dancer este considerată o nuanţă care inspiră liniște, spațiu, claritate. Potrivit reprezentanților PANTONE, acest alb […]
Ce a pățit o femeie care a plătit 600 de lei pentru Revelionul la restaurant. Cu o zi înainte i s-a spus să vină cu mâncare de acasă # Gândul
Caz revoltător la Timișoara. Zeci de persoane care au dat sute de lei pentru un Revelion la restaurant au aflat cu câteva ore înainte de trecerea în noul an că petrecerea pentru care au plătit sute de lei nu mai există. Managerul restaurantului a anulat evenimentul după ce organizatorul nu a plătit suma din contract. […]
Circulaţia rutieră pe DN1, în judeţul Sibiu, este blocată joi, în zona Hula Bradului, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Mai multe persoane au fost rănite şi transportate la spital. Poliţiştii din cadrul Biroului Drumuri Naţionale Sibiu au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN1, la kilometrul 292, […]
Gheorghe Gheorghiu, despre începutul carierei sale. ”Un noroc ce părea mărunt mi-a schimbat cu adevărat destinul” # Gândul
Binecunoscutul artist Gheorghe Gheorghiu, în vârstă de 71 de ani, și-a amintit de începutul carierei sale și a scos la iveală lucruri mai puțin cunoscute. Gheorghe Gheorghiu este unul dintre cei mai iubiți cantautori din România. În ceea ce privește viața personală, în urmă cu patru ani, Gheorghe Gheorghiu s-a căsătorit cu Gabriela Băncescu, cu […]
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat” # Gândul
Anul Nou a început cu o tragedie pentru elveţieni. O explozie urmată de un incendiu la Crans-Montana, soldate cu 40 de morţi şi 100 de răniţi, nu l-au lăsat indiferent nici pe preşedintele Nicuşor Dan. Acesta a transmis un mesaj de condoleanţe şi de încurajare familiilor afectate. Preşedintele României a postat mesajul pe X. At […]
Vremuri de cumpănă pentru Loredana Groza. Tatăl său, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala după săptămâni întregi în care a fost internat în stare critică. Artista a împărtășit public durerea sa printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Nu vreau să-ți spun adio, dragă Tata, pentru că moartea nu e […]
Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București # Gândul
Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră. Pentru București este o prognoză specială de frig, iar la munte, mai ales în Apuseni, va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. „Începând de joi, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și […]
România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei # Gândul
Românii nu au făcut economie deloc în 2025 în ceea ce priveşte mâncarea comandată acasă. Potrivit cifrelor date publicităţii de una dintre firmele de livrare la domiciliu, numărul de comenzi de mâncare și produse nealimentare plasate în acest an, prin platforma tech care oferă servicii la cerere, poziționează România pe primul loc în Europa de […]
Liberalizarea prețurilor la gaze naturale care este programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mare pentru consumatori, arată estimările Asociației Furnizorilor de Energie din România. Laurențiu Urulescu, președintele organizației, a declarat într-o conferință de presă că, odată cu încheierea schemei de plafonare prevăzute de OUG 6/2025, prețurile vor reveni la nivelul pieței, iar […]
Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace # Gândul
Anul 2025 a fost cel mai bun pentru activitatea de transplant din 2016 încoace şi a adus o creştere importantă a numărului de donatori, potrivit Agenţiei Naţionale de Transplant. Agenţia Naţională de Transplant a anunţat, joi, că anul 2025 s-a încheiat cu 92 de donatori la nivel naţional, acesta fiind cel mai bun rezultat obţinut […]
Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare # Gândul
Republica Moldova a găsit o nouă strategie de promovare în UE. Oferă telefonie mobilă şi internet fără costuri suplimentare cetăţenilor UE aflaţi pe teritoriul moldovean. Programul „Roam Like at Home”a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. De joi, 1 ianuarie 2026, cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în […]
Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului # Gândul
Germania a găsit soluţia pentru ca agenţii rutieri să nu mai asculte veşnicele scuze ale şoferilor opriţi în trafic cum că nu au permisul sau talonul la ei pentru că le-au uitat acasă sau le-au pierdut. De la 1 ianuarie 2026, va deveni oficială varianta de permis digital naţional care poate fi stocat şi prezentat […]
Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a spus care este secretul siluetei sale. ”Consider că este de bun simț” , a afirmat artista. Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache. Sanda Ladoși […]
Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun” # Gândul
Nostalgia comunistă, care-i animă pe mulţi dintre români, este redată plastic de poetul Mircea Dinescu în ultima sa creaţie în versuri, realizată în noaptea de Anul Nou. „O poezie care m-a vizitat în noaptea de Anul Nou” îşi intitulează Mircea Dinescu poemul dedicat acelora care încă deplâng Epoca de Aur şi sărbătorile vremii. Şi cum […]
Incident grav: un metrou a deraiat pe Magistrala 4 din București, în stația Laminorului. Se va circula pe un singur fir pe perioadă nedeterminată # Gândul
Un tren de metrou a deraiat, miercuri noapte, în stația Laminorului de pe Magistrala 4, spun surse Metrorex pentru Gândul. Știre în curs de actualizare
Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre mesajul transmis de președintele Nicușor Dan, cu ocazia intrării în 2026.
De la 1 ianuarie 2026, regulile de acces la sistemul public de sănătate se schimbă radical pentru pacienții cu boli cronice grave care nu au venituri. Statul păstrează scutirea de la plata contribuției la asigurarea de sănătate doar pentru bolnavii de cancer, HIV/SIDA și tuberculoză, în timp ce pacienții incluși în celelalte programe naționale de […]
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais # Gândul
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian. Update. 9.24. Peste 100 de persoane erau în bar Potrivit poliției, incidentul de la […]
MAE, în alertă după explozia din Elveția: autoritățile verifică dacă printre victime și sunt români # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a activat procedurile de urgență după explozia produsă într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldată cu cel puțin zece morți și mai mulți răniți. Autoritățile române fac demersuri pentru a afla dacă printre victime se află cetățeni români. MAE s-a autosesizat și a trimis un consul la fața locului MAE anunță că, […]
Războiul dronelor continuă tot mai aproape de România. Ruşii au atacat iar porturile de la Dunăre ale Ucrainei, în prima zi a Anului Nou # Gândul
A avut loc un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, joi, 1 ianuarie. Forțele ruse au acţionat asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail. […]
Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Belgia și Germania. Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți # Gândul
Tranziția către noul an nu a fost lipsită de incidente nici în Olanda. Un incendiu major a izbucnit, noaptea trecută, în biserica Vondelkerk din Amsterdam, situată lângă Vondelpark. Autoritățile au anunțat, după ore întregi în care s-au luptat cu flăcările, că biserica „nu poate fi salvată”. Zidurile clădirii în flăcări au rămas în picioare, totuși, […]
Deși prețul locuințelor din România crește constant, există și oportunități de neratat. Nu numai în micile orașe de provincie, în special cele fost industriale, dar și în reședințele de județ puteți achiziționa o locuință cu doar două, trei salarii lunare decente. În acest caz, în Hunedoara, o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro. Dar […]
Capitala a fost toxică în noaptea de Anul Nou. Senzorii au înregistrat o poluare de 16 ori peste limita OMS # Gândul
Anul Nou a adus, chiar din prima zi, o poluare mai mare de 16 ori peste limita admisă, în Bucureşti. Imediat după miezul nopţii, valorile înregistrate de senzorii independenţi de monitorizare au atins valori de până la 400 de micrograme/mc. Senzorii independenți de monitorizare uRADMonitor au înregistrat valori de până la 400 de micrograme pe metru […]
Serbia a anunțat că reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea # Gândul
Serbia se pregătește de reintroducerea serviciului militar obligatoriu, anunțul a fost făcut de președintele Aleksandar Vucic, potrivit presei sârbe. Serbia va reintroduce în curând serviciul militar regulat, iar de măsura aceasta urmează să beneficieze întreaga societate. Președintele Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat, cu scopul de a descuraja […]
Revelion de foc în Capitală: ISU București-Ilfov a intervenit în 400 de cazuri în doar 24 de ore # Gândul
Pompierii și paramedicii ISU București-Ilfov au avut o noapte extrem de solicitantă la trecerea în noul an. În ultimele 24 de ore, echipajele au gestionat aproximativ 400 de intervenții, peste media obișnuită a perioadei, cele mai multe fiind cazuri medicale și incendii izbucnite la locuințe. Incendii în balcoane și apartamente, după miezul nopții Potrivit ISU […]
În 2026, mai toate zodiile au parte de schimbări majore, este anul schimbărilor decisive. Runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, aceasta va produce un salt major în viețile zodiilor. Vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce. Fiecare zodie va fi influențată tot anul 2026 runa Nied, anunță Mihai Voropchievici în […]
În noaptea de Anul Nou, salvamontiştii au avut serios de furcă cu turiştii aflaţi pe munte. 39 de persoane au fost salvate şi 21 au ajuns la spital # Gândul
Salvamontiştii români au avut de lucru serios în noaptea de Anul Nou. 39 de persoane au fost salvate, iar 21 dintre acestea au avut nevoie de intervenţia SMURD, SAJ, Salvamont ca să fie transportate la spital. Salvamontiştii din întreaga ţară şi-au petrecut trecerea spre noul an cu acţiuni de salvare, în toată ţara. În ciuda […]
Iată care sunt principalele competiții sportive din acest an. De la Jocurile Olimpice (6-22 februarie) şi Paralimpice (6-15 martie) de iarnă de la Milano-Cortina, la Turneul celor Şase Naţiuni sau Turul Franţei și Campionatul Mondial (din 11 iunie până în 19 iulie). Dar, sunt și competiții ca Europeanul de handbal masculin, de haltere, fotbal U19 […]
Ianis Hagi se gândește să plece de la Alanyaspor după doar un sezon. Gică Popescu l-a dat de gol: ”Nu va rămâne mult timp acolo” # Gândul
Viitorul lui Ianis Hagi la Alanyaspor este pus sub semnul întrebării chiar la început de 2026. Fostul mare internațional Gică Popescu a declarat, pentru Sport.ro, că perioada petrecută de mijlocașul român în Turcia ar putea fi una scurtă, clubul fiind mai degrabă un pas de relansare decât o destinație pe termen lung. Alanyaspor, doar o […]
Haos în Olanda din cauza artificiilor. O biserică celebră din Amsterdam a fost incendiată, turnul s-a prăbușit complet. Zeci de evacuați # Gândul
Tranziția către noul an nu a fost lipsită de incidente nici în Olanda. Un incendiu major a izbucnit, noaptea trecută, în biserica Vondelkerk din Amsterdam, situată lângă Vondelpark. Autoritățile au anunțat, după ore întregi în care s-au luptat cu flăcările, că biserica „nu poate fi salvată”. Zidurile clădirii în flăcări au rămas în picioare, totuși, […]
Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Ce obiceiuri se fac pentru noroc: vin vărsat pe masă și pomană pentru săraci # Gândul
Anul începe de fiecare dată cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, dar și unul dintre cei mai mari teologi creștini, considerat „păzitor de duhuri rele”. În ziua de Sfântul Vasile cel Mare, tradiția spune că este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar […]
Iulia Scântei, #euportpalarie. Mesajul transmis de judecătorul CCR de Anul Nou celor care i-au făcut celebră pălăria galbenă # Gândul
Judecătoarea Curţii Constituţionale, devenită unul dintre cei mai cunoscuţi magistraţi graţie unui accesoriu vestimentar purtat de Ziua Naţională a României, nu se dezice nici la începutul noului an de pălăria sa galbenă. Mesajul postat de Iulia Scântei este unul cât se poate de sincer şi de hotărât. În mesajul postat în noaptea de Anul Nou, […]
Explozie puternică în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Poliția anunță cel puțin 10 morți și exclude posibilitatea unui incident terorist # Gândul
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian. Update. 9.24. Peste 100 de persoane erau în bar Potrivit poliției, incidentul de la […]
Cum arată programul optimilor la Cupa Africii pe Națiuni! Ngezana de la FCSB se va duela cu „leii neîmblânziți”, un antrenor român pleacă acasă # Gândul
Optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025 se vor disputa în Maroc, în perioada 3-6 ianuarie 2026. Finala va avea loc pe 18 ianuarie 2026. Coasta de Fildeş a câştigat grupa F, urmată de Camerun, iar Mozambic a reuşit calificarea fiind printre echipele de pe locul 3 cel mai bine clasate. Cum arată […]
