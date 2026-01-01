Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români

10:30

Anul începe de fiecare dată cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, dar și unul dintre cei mai mari teologi creștini, considerat „păzitor de duhuri rele”. În ziua de Sfântul Vasile cel Mare, tradiția spune că este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar […]