Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni într-un atac cu drone de Anul Nou

10:40

Salvamontiştii români au avut de lucru serios în noaptea de Anul Nou. 39 de persoane au fost salvate, iar 21 dintre acestea au avut nevoie de intervenţia SMURD, SAJ, Salvamont ca să fie transportate la spital. Salvamontiştii din întreaga ţară şi-au petrecut trecerea spre noul an cu acţiuni de salvare, în toată ţara. În ciuda […]