Cod galben de vânt în mai multe regiuni din țară. Atenționarea meteo, în vigoare de miercuri, de la ora 8.00

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face precizări după ce o publicaţie a informat că acesta şi-a trecut în CV funcţia de lector, pe care nu a avut-o. Edilul a afirmat că a predat şase ani la Universitatea din Bucureşti, ca profesor invitat, "pe o fracţie dintr-un post vacant de lector". El a explicat că la vremea respectivă a întrebat conducerea universităţii ce trebuie să îşi treacă în CV, iar aceasta i-a răspuns că este încadrat pe postul de lector şi că poate pune această titulatură. „Se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, şi cel puţin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost...”, mai spune Ciucu.