Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou la români. Ce trebuie să faci ca să ai noroc tot anul
DigiFM.ro, 31 decembrie 2025 09:20
Descoperă obiceiuri și superstiții de Anul Nou la români – ce să porți, ce să ai în buzunar și pe masă ca să atragi noroc, sănătate și belșug tot anul.
