Femeia din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, contestă arestul preventiv
ObservatorNews, 1 ianuarie 2026 17:20
Curtea de Apel Alba Iulia va decide dacă menţine sau nu decizia privind arestarea preventivă a femeii suspectate că, ajutată de o asistentă medicală, şi-a ucis mama pentru a intra în posesia moştenirii lăsate de aceasta, presupusa criminală vânzând bunurile mamei ucise şi mutându-se în Dubai.
Acum 5 minute
17:50
Copil de 8 ani din Neamţ, accident de un tânăr ucrainean cu permis de conducere fals # ObservatorNews
Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier produs joi pe DN15, în localitatea Vânători-Neamț, după ce a traversat drumul printr-un loc nepermis. Autoturismul implicat era condus de un șofer ucrainean care, potrivit polițiștilor, ar fi prezentat un permis de conducere fals. Autoritățile au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Acum 30 minute
17:30
Un stat din Europa interzice reclamele la fast-food, dulciuri şi semipreparate pe timpul zilei. Care e motivul # ObservatorNews
Publicitatea la mâncarea considerată "nesănătoasă" va fi restricţionată drastic în Regatul Unit, odată cu intrarea în vigoare a unei legi menite să reducă obezitatea infantilă, potrivit Agerpres. Reclamele pentru produsele bogate în zahăr, sare şi grăsimi vor fi permise doar noaptea, după ani de negocieri tensionate între guvern şi industria alimentară.
Acum o oră
17:20
17:10
Zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite în urma incendiului izbucnit în barul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, din sud-vestul Elveției, scriu publicaţiile BBC şi Reuters, citând autorităţile locale.
17:00
Vremea de mâine 2 ianuarie. Ploi, lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni. Maxime de până la 9 grade # ObservatorNews
Vremea rămâne capricioasă în următoarele ore şi în prima zi de după Revelion. Noaptea aduce ninsori slabe, precipitaţii mixte şi polei în unele regiuni, iar vântul se va intensifica mai ales la munte, unde va fi viscol şi vizibilitate redusă. Mâine, 2 ianuarie, temperaturile vor creşte uşor în cea mai mare parte a ţării, însă precipitaţiile se vor extinde, cu ninsori consistente la munte, rafale puternice de vânt şi condiţii de vreme severă în zonele înalte.
Acum 2 ore
16:50
Un bărbat a murit în Teleorman, după ce a fost lovit de tren în timp traversa calea ferată fără să se asigure # ObservatorNews
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un tren Regio, joi, în stația CFR Videle, din județul Teleorman. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi încercat să traverseze linia de cale ferată fără să se asigure, fiind accidentat mortal de locomotivă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
16:10
Rusia anunţă că va prezenta dovezile privind presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # ObservatorNews
Rusia a transmis că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susţine că arată că aceasta viza o reşedinţă prezidenţială rusă şi că va preda informaţiile relevante Statelor Unite.
16:00
Au cumpărat o casă din anii 30 şi au început să o renoveze. "Surpriza" găsită în spatele unui perete fals # ObservatorNews
În timpul renovării unei case vechi de aproape 100 de ani, un cuplu a făcut o descoperire misterioasă: o ușă ascunsă, de care nimeni nu știa că există, care ascundea ceva total neașteptat.
16:00
O biserică din secolul XIX, mistuită de flăcări în noaptea de Revelion, în Amsterdam. Turnul s-a prăbuşit # ObservatorNews
Un incendiu spectaculos a distrus, în noaptea de Revelion, una dintre cele mai cunoscute biserici din Amsterdam, informează BBC. Flăcările au cuprins rapid Vondelkerk, monument istoric din secolul al XIX-lea, în contextul în care Olanda se confruntă cu violenţe fără precedent, atacuri asupra poliţiei şi victime provocate de artificii. Imaginile surprinse de martori arată momentul dramatic în care turnul de 50 de metri al bisericii se prăbuşeşte sub foc.
Acum 4 ore
15:00
Predicțiile FT 2026: Bula AI se va sparge, primii roboți casnici. Ce se va întâmpla pe frontul din Ucraina # ObservatorNews
În previziunile pentru 2026, Financial Times anticipează că Ucraina nu va ceda Donbasul fără luptă, republicanii vor pierde Camera Reprezentanților în SUA, iar bula AI se va sparge. Însă, jurnaliștii FT recunosc că în 2025 au avut cel mai slab bilanț din istorie, ratând șapte din 20 de predicții, inclusiv finalul războiului din Ucraina și un bitcoin peste 200.000 de dolari.
15:00
Şi acum o veste bună pentru cei care sunt la început de drum în doi şi au, poate, un credit pentru casă. Ei, bine, începutul de an nu vine doar cu scumpiri şi majorări. Ratele vor fi mai mici pentru aproape jumătate de milion de români. Vorbim despre cei care au creditele legate de IRCC, indice care a scăzut de azi şi va mai scădea şi în lunile următoare.
14:50
Număr record de apeluri la 112 în noaptea de Revelion. Unde au fost chemaţi pomperii şi medicii # ObservatorNews
Artificiile chiar au provocat incendii şi au trimis petrecăreţii direct în spital. Au fost zeci de incendii numai în Bucureşti şi Ilfov. În Capitală, 6 oameni au fost răniţi şi doi dintre ei au ajuns la urgenţe, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament. În Alexandria, 5 persoane au fost evacuate cu autoscara în urma focului provocat de un scurtcircuit. A fost aşadar o noapte care le-a dat de furcă autorităţilor, cu număr record de apeluri la 112.
14:40
Anul nou a adus şi o nouă viaţă la Iaşi. Un bebeluş s-a născut în această dimineaţă acolo. Şi în alte oraşe mari sunt familii care pornesc pe un nou drum, minunat, începând de astăzi. Au devenit părinţi în noaptea dintre ani, iar 1 ianuarie 2026 devine pentru ei o dată cu adevărat specială. Bucuria lor vine, ce-i drept, cu o îngrijorare pentru noi toţi. Numărul copiilor nou-născuţi este mic faţă de acum un deceniu de exemplu şi ne gândim la statisticile care arată că în ţara noastră în ultimii ani se nasc din ce în ce mai puţini copii. Am avut în 2024 cel mai mare spor negativ. 2026 are însă timp să recupereze şi să fie un an bun.
14:10
Ţara care oferă 70.000 € pentru a transforma o casă veche într-o locuinţă permanentă. Cum te poţi muta acolo # ObservatorNews
Tot mai multe comunități din Europa, afectate de depopulare, vin cu soluții neobișnuite pentru a atrage noi rezidenți.
14:10
Programul slujbelor de Bobotează 2026. Când se ia Agheasma Mare la Constanţa, Galaţi, Brăila şi la Patriarhie # ObservatorNews
Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii ortodocși din întreaga țară vor participa la slujbele de Bobotează, ziua în care este sărbătorită Botezul Domnului în apele Iordanului și se ia Agheasma Mare, considerată unul dintre cele mai puternice daruri spirituale ale Bisericii Ortodoxe.
14:10
"Fie ca cerurile să te mângâie, mămico". O femeie, surprinsă în timp ce îi aranjează părul fiicei sale moarte # ObservatorNews
O mamă a fost surprinsă în imagini emoţionante în timp ce îi aranjează părul fiicei sale moarte, înainte ca micuţa, care s-a stins din cauza unei afecţiuni medicale înainte de Anul Nou, urma să fie aşezată în sicriu. Femeia a dat dovadă de o forţă imensă ca să o aranjeze pe copilă, în timp ce inima ei era făcută bucăţi.
14:00
Mesaje mult mai liniştitoare şi mai importante pentru sufletele noastre vin de la Vatican. Şi mai presus de mesaj, gândul bun al unui om sfânt este de natură să ne încălzească inimile.
Acum 6 ore
13:50
Este vremea schimbării la vecinii bulgari. De astăzi spun "Adio, leva, Bun venit euro!". Mai precis de astăzi până pe 1 februarie oamenii vor folosi ambele monede dar de luna viitoare să aveţi euro la voi dacă ajungeţi pe acolo.
12:50
Un pensionar şi-a pierdut portofelul cu bani. După o jumătate de oră, omul s-a trezit cu doi tineri la uşă # ObservatorNews
Un pensionar şi-a pierdut portofelul cu 500 de euro, carduri şi documente în el, în timp ce făcea cumpărături cu soţia sa în Ajunul Crăciunului. După jumătate de oră, bărbatul din Sant'Angelo di Piove di Sacco, în provincia Padova, Italia, s-a trezit la uşă cu doi tineri, care au venit să i-l restituie.
Acum 8 ore
11:50
MApN: Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Avioane ridicate şi mesaj RO-Alert în Tulcea # ObservatorNews
Ministerul Apărării anuhnţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
11:40
Raport CIA despre presupusul atac cu drone asupra reşedinţei lui Putin. Ce spun americanii # ObservatorNews
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.
11:20
De astăzi, bulgarii spun adio leva, bun venit euro! Mai precis de astăzi până pe 1 februarie oamenii vor folosi ambele monede dar de luna viitoare să aveţi euro la voi dacă ajungeţi pe acolo.
11:20
Incident macabru la un priveghi în Neamţ. Patru persoane au suferit arsuri, după izbcnirea unui incendiu # ObservatorNews
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a izbucnit în oraşul Bicaz, într-o locuinţă unde avea loc un priveghi. Mai multe persoane au ieşit din locuinţă, unele dintre ele spărgând geamurile şi au suferit arsuri. Patru victime au fost transportate la spital. Persoana decedată – un bărbat de 72 de ani – nu a putut fi scoasă din imobil, trupul carbonizat fiind găsit de pompieri.
11:10
Informare meteo de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară. Cod galben de viscol la munte # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară şi un cod galben de viscol la munte, valabile până pe 3 ianuarie, respectiv 2 ianuarie.
10:50
Capitala, acoperită de un "val toxic" după artificii: vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari # ObservatorNews
Bucureștenii au intrat în 2026 într-un nor de praf de la artificii. La câteva minute după miezul nopții, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat depășiri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori care au urcat până la aproximativ 400 µg/m³ de circa 16 ori peste limita maximă recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit datelor din senzori.
10:20
6 răniți după un incendiu produs de Revelion în Capitală. 400 de intervenții, ale pompierilor în 24 de ore # ObservatorNews
Șase persoane au fost rănite, două dintre ele fiind duse la spital, în urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de Revelion într-un apartament de pe strada Bozieni din Capitală.
10:10
Mesaje de Sf. Vasile. Cele mai frumoase urări pe care puteţi să le faceţi celor dragi # ObservatorNews
Peste 496.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica pe 1 ianuarie 2026, la praznicul Sfântului Vasile cel Mare. Iată cele mai frumoase mesaje pe care le puteţi transmite celor dragi care poartă acest nume.
10:00
Quadrantidele 2026. Prima ploaie de stele a anului atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie # ObservatorNews
Quadrantidele 2026 deschid calendarul astronomic al noului an cu una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori.
10:00
Liberalizarea preţurilor la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mari pentru consumatori, estimează Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER).
Acum 12 ore
09:40
În 2026, românii vor beneficia de mai multe zile libere. Sunt 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă șanse reale de pauze extinse de la muncă și școală, mai ales dacă sunt combinate cu weekenduri sau concedii.
09:40
Vacanțe școlare 2025-2026. Calendar complet, structura anului și zile libere în învățământ # ObservatorNews
Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026, conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației.
09:30
Donald Trump, atac dezlănţuit la familia Clooney. Totul a pornit de la o decizie a guvernului francez # ObservatorNews
Donald Trump a salutat miercuri, în stilul său caracteristic, faptul că George şi Amal Clooney au primit cetăţenia franceză, considerându-i pe cei doi între "cei mai slabi analişti politici din toate timpurile", acuzând în acelaşi timp autorităţile franceze de "gestionarea absolut dezastruoasă a imigraţiei".
09:20
Explozie într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Morţi şi răniţi, la petrecerea de Revelion # ObservatorNews
Petrecerea de Revelion s-a transformat într-o tragedie în staţiunea elveţiană Crans-Montana. Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux.
09:10
Zelenski, primul mesaj din 2026: "Acordul de pace e gata 90%. Mai rămân 10% care înseamnă totul" # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în discursul de Anul Nou, că acordul de pace pentru încheierea războiului cu Rusia este "gata în proporție de 90%", scrie BBC.
09:10
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai importanţi ai Bisericii Ortodoxe, considerat şi păzitor de duhuri rele, este sărbătorit în prima zi din noul an, cu urări şi petrecere, considerându-se că aşa cum este musafirul din această zi, bogat sau sărac, aşa va fi omul tot anul.
09:10
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion. Mai multe artificii au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit.
09:00
Horoscop 2 ianuarie 2026. Este o zi în care unii nativi îşi fac planuri de viitor, iar o zodie dă lovitura pe plan financiar.
Acum 24 ore
20:40
Ucraina a atacat un depozit de petrol situat la aproximativ 250 de kilometri nord de Moscova, într-o nouă acțiune care vizează infrastructura energetică a Rusiei, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru publicația The Kyiv Independent.
20:30
Bolojan le mulțumește românilor pentru sacrificiile făcute în 2025: Anul viitor putem depăşi greutăţile # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un mesaj transmis românilor cu ocazia Anului Nou, că anul care se încheie a fost unul dificil, unul în care a fost necesar să se facă ordine în finanţe şi să fie îndreptate multe neajunsuri. ”Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute”, a adăugat Bolojan.
20:00
Jaf de 30 de milioane de euro într-o bancă din Germania. Cum au acţionat hoţii de martorii nu au dat alarma # ObservatorNews
Jaf în stil mafiot în Germania.
20:00
Desertul de pe masa de Revelion, între nou şi tradiţional. În timp ce unii preferă plăcintele, doboşul sau Albă ca Zăpada alţii vor mini eclere, tarte cu macha sau choux. Indiferent de alegere, în cofetării nu ai avut azi loc să atunci un ac de pofticioşi.
19:50
Cum a decurs operaţiunea de salvare a celor 3 români blocaţi în telecabina groazei din Italia # ObservatorNews
Au fost clipe de coşmar pentru trei români aflaţi în vacanţă în Italia. S-au izbit cu telecabina de pereţii unei staţii din vârf de munte. Românii au rămas blocaţi alături de peste 90 de oameni, la circa 2800 de metri altitudine. Toţi excursioniştii au fost evacuaţi cu elicopterele şi doar 12 au ajuns la spital cu răni minore.
19:40
Cum s-au pregătit pensiunile de la munte şi de la mare de Revelion: surprize pentru turişti # ObservatorNews
Cu doar câteva ore înainte de Revelion, staţiunile din ţară, atât de la munte cât şi de pe litoral sunt pline de turişti. La malul mării, înainte de marea petrecere dintre ani, turiştii s-au relaxat la SPA, iar la munte, iubitorii sporturilor de iarnă s-au distrat pe pârtii. În acest timp, bucătarii au lucrat la foc continuu pentru a pregăti meniurile festive.
19:40
Cozi până în ultima clipă de Revelion. Un singur supermarket din Capitală a vândut o tonă de pește # ObservatorNews
Forfota din pieţe şi magazine nu s-a potolit nici astăzi. Unii au refăcut stocul de mâncare şi băutură, alţii şi-au amintit ce uitaseră să cumpere, iar vâscul şi peştele, despre care se spune că aduc noroc, au fost pe lista scurtă de cumpărături.
19:40
De la trufe și homar, la foie gras. Cum arată şi costă un meniu de Revelion în restaurantele de top # ObservatorNews
Restaurantele cu pretenții sunt în plină pregătire pentru noaptea de Revelion. Spațiile sunt amenajate, decorurile devin tot mai spectaculoase, iar bucătarii şefi pregătesc preparate demne de masa dintre ani. Nu le servesc oaspeţilor preparate tradiționale, ci le oferă experiențe culinare sofisticate, inspirate din marile bucătării ale lumii.
19:40
Jumătate de planetă a trecut deja în 2026. Primele ţări în care s-a deschis deja şampania # ObservatorNews
O jumătate de planetă a trecut deja în 2026. Primii au deschis şampania locuitori din insulele Kiribati şi din Noua Zeelandă. Focuri de artificii spectaculoase au vestit intrarea în noul an în Japonia şi Coreea de Sud.
19:40
Cum alegem corect băutura în noaptea de Revelion. Care sunt preferinţele şi preţurile # ObservatorNews
Anul Nou vine cu mese îmbelşugate, dar şi cu pahare pline. Românilor le place să petreacă, indiferent că merg la restaturant sau stau acasă. Pentru o seară reuşită, selecţia băuturilor, dar şi cantitatea consumată sunt foarte importante.
19:30
Tradiţia de Anul Nou din Moldova care i-a impresionat pe britanici. Ce simbolizează # ObservatorNews
Tradiţiile noastre de Anul Nou au ajuns în topul televiunii britanice de stat, BBC. Englezii au fost impresionaţi de un obicei din Moldova - Urşii de la Comăneşti.
19:30
Sănii trase de câini, vin fiert și mâncare tradițională. Cum petrec românii la munte înainte de miezul nopții # ObservatorNews
Pârtiile din staţiuni au fost pline de turişti astăzi încă de dimineaţă. În aşteptarea petrecerilor de revelion, şi-au făcut încălzirea pe schiuri ori s-au plimbat pur şi simplu prin ninsoarea mult aşteptată. În Harghita, au avut parte şi de experienţe ca în Laponia. Plimbări cu sania trasă de câini. Iar după o pauză la prânz, pârtiile s-au animat din nou.
19:30
Guvernul a hotârât ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită. Ce stă în spatele deciziei # ObservatorNews
Te îmbolnăveşti, plăteşti. În ultima şedinţă a anului, Guvernul a decis ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită nici de către angajator, nici de către Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura va intra în vigoare din februarie 2026. Potrivit surselor Observator, premierul doreşte astfel stoparea fenomenului concediilor medicale fictive.
