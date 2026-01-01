Incident macabru la un priveghi în Neamţ. Patru persoane au suferit arsuri, după izbcnirea unui incendiu

15:40

Din păcate nici ultima zi din an nu vine fără o tragedie iar viteza la volan şi neatenţia au fost cele care le-au adus sfârşitul unor tineri de numai 18 şi 19 ani din Dâmboviţa. Şoferul şi prietenul lui au murit carbonizaţi după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat şi a luat foc. Tânărul conducea cu viteză, spun martorii, iar într-o depăşire periculoasă a pierdut controlul maşinii.