Incident macabru la un priveghi în Neamţ. Patru persoane au suferit arsuri, după izbcnirea unui incendiu
ObservatorNews, 1 ianuarie 2026 11:20
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a izbucnit în oraşul Bicaz, într-o locuinţă unde avea loc un priveghi. Mai multe persoane au ieşit din locuinţă, unele dintre ele spărgând geamurile şi au suferit arsuri. Patru victime au fost transportate la spital. Persoana decedată – un bărbat de 72 de ani – nu a putut fi scoasă din imobil, trupul carbonizat fiind găsit de pompieri.
Acum 5 minute
11:40
Raport CIA despre presupusul atac cu drone asupra reşedinţei lui Putin. Ce spun americanii # ObservatorNews
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.
Acum 30 minute
11:20
De astăzi, bulgarii spun adio leva, bun venit euro! Mai precis de astăzi până pe 1 februarie oamenii vor folosi ambele monede dar de luna viitoare să aveţi euro la voi dacă ajungeţi pe acolo.
11:20
Acum o oră
11:10
Informare meteo de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară. Cod galben de viscol la munte # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară şi un cod galben de viscol la munte, valabile până pe 3 ianuarie, respectiv 2 ianuarie.
10:50
Capitala, acoperită de un "val toxic" după artificii: vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari # ObservatorNews
Bucureștenii au intrat în 2026 într-un nor de praf de la artificii. La câteva minute după miezul nopții, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat depășiri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori care au urcat până la aproximativ 400 µg/m³ de circa 16 ori peste limita maximă recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit datelor din senzori.
Acum 2 ore
10:20
6 răniți după un incendiu produs de Revelion în Capitală. 400 de intervenții, ale pompierilor în 24 de ore # ObservatorNews
Șase persoane au fost rănite, două dintre ele fiind duse la spital, în urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de Revelion într-un apartament de pe strada Bozieni din Capitală.
10:10
Mesaje de Sf. Vasile. Cele mai frumoase urări pe care puteţi să le faceţi celor dragi # ObservatorNews
Peste 496.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica pe 1 ianuarie 2026, la praznicul Sfântului Vasile cel Mare. Iată cele mai frumoase mesaje pe care le puteţi transmite celor dragi care poartă acest nume.
10:00
Quadrantidele 2026. Prima ploaie de stele a anului atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie # ObservatorNews
Quadrantidele 2026 deschid calendarul astronomic al noului an cu una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori.
10:00
Liberalizarea preţurilor la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mari pentru consumatori, estimează Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER).
Acum 4 ore
09:40
În 2026, românii vor beneficia de mai multe zile libere. Sunt 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă șanse reale de pauze extinse de la muncă și școală, mai ales dacă sunt combinate cu weekenduri sau concedii.
09:40
Vacanțe școlare 2025-2026. Calendar complet, structura anului și zile libere în învățământ # ObservatorNews
Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026, conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației.
09:30
Donald Trump, atac dezlănţuit la familia Clooney. Totul a pornit de la o decizie a guvernului francez # ObservatorNews
Donald Trump a salutat miercuri, în stilul său caracteristic, faptul că George şi Amal Clooney au primit cetăţenia franceză, considerându-i pe cei doi între "cei mai slabi analişti politici din toate timpurile", acuzând în acelaşi timp autorităţile franceze de "gestionarea absolut dezastruoasă a imigraţiei".
09:20
Explozie într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Morţi şi răniţi, la petrecerea de Revelion # ObservatorNews
Petrecerea de Revelion s-a transformat într-o tragedie în staţiunea elveţiană Crans-Montana. Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux.
09:10
Zelenski, primul mesaj din 2026: "Acordul de pace e gata 90%. Mai rămân 10% care înseamnă totul" # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în discursul de Anul Nou, că acordul de pace pentru încheierea războiului cu Rusia este "gata în proporție de 90%", scrie BBC.
09:10
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai importanţi ai Bisericii Ortodoxe, considerat şi păzitor de duhuri rele, este sărbătorit în prima zi din noul an, cu urări şi petrecere, considerându-se că aşa cum este musafirul din această zi, bogat sau sărac, aşa va fi omul tot anul.
09:10
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion. Mai multe artificii au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit.
09:00
Horoscop 2 ianuarie 2026. Este o zi în care unii nativi îşi fac planuri de viitor, iar o zodie dă lovitura pe plan financiar.
Acum 24 ore
20:40
Ucraina a atacat un depozit de petrol situat la aproximativ 250 de kilometri nord de Moscova, într-o nouă acțiune care vizează infrastructura energetică a Rusiei, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru publicația The Kyiv Independent.
20:30
Bolojan le mulțumește românilor pentru sacrificiile făcute în 2025: Anul viitor putem depăşi greutăţile # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un mesaj transmis românilor cu ocazia Anului Nou, că anul care se încheie a fost unul dificil, unul în care a fost necesar să se facă ordine în finanţe şi să fie îndreptate multe neajunsuri. ”Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute”, a adăugat Bolojan.
20:00
Jaf de 30 de milioane de euro într-o bancă din Germania. Cum au acţionat hoţii de martorii nu au dat alarma # ObservatorNews
Jaf în stil mafiot în Germania.
20:00
Desertul de pe masa de Revelion, între nou şi tradiţional. În timp ce unii preferă plăcintele, doboşul sau Albă ca Zăpada alţii vor mini eclere, tarte cu macha sau choux. Indiferent de alegere, în cofetării nu ai avut azi loc să atunci un ac de pofticioşi.
19:50
Cum a decurs operaţiunea de salvare a celor 3 români blocaţi în telecabina groazei din Italia # ObservatorNews
Au fost clipe de coşmar pentru trei români aflaţi în vacanţă în Italia. S-au izbit cu telecabina de pereţii unei staţii din vârf de munte. Românii au rămas blocaţi alături de peste 90 de oameni, la circa 2800 de metri altitudine. Toţi excursioniştii au fost evacuaţi cu elicopterele şi doar 12 au ajuns la spital cu răni minore.
19:40
Cum s-au pregătit pensiunile de la munte şi de la mare de Revelion: surprize pentru turişti # ObservatorNews
Cu doar câteva ore înainte de Revelion, staţiunile din ţară, atât de la munte cât şi de pe litoral sunt pline de turişti. La malul mării, înainte de marea petrecere dintre ani, turiştii s-au relaxat la SPA, iar la munte, iubitorii sporturilor de iarnă s-au distrat pe pârtii. În acest timp, bucătarii au lucrat la foc continuu pentru a pregăti meniurile festive.
19:40
Cozi până în ultima clipă de Revelion. Un singur supermarket din Capitală a vândut o tonă de pește # ObservatorNews
Forfota din pieţe şi magazine nu s-a potolit nici astăzi. Unii au refăcut stocul de mâncare şi băutură, alţii şi-au amintit ce uitaseră să cumpere, iar vâscul şi peştele, despre care se spune că aduc noroc, au fost pe lista scurtă de cumpărături.
19:40
De la trufe și homar, la foie gras. Cum arată şi costă un meniu de Revelion în restaurantele de top # ObservatorNews
Restaurantele cu pretenții sunt în plină pregătire pentru noaptea de Revelion. Spațiile sunt amenajate, decorurile devin tot mai spectaculoase, iar bucătarii şefi pregătesc preparate demne de masa dintre ani. Nu le servesc oaspeţilor preparate tradiționale, ci le oferă experiențe culinare sofisticate, inspirate din marile bucătării ale lumii.
19:40
Jumătate de planetă a trecut deja în 2026. Primele ţări în care s-a deschis deja şampania # ObservatorNews
O jumătate de planetă a trecut deja în 2026. Primii au deschis şampania locuitori din insulele Kiribati şi din Noua Zeelandă. Focuri de artificii spectaculoase au vestit intrarea în noul an în Japonia şi Coreea de Sud.
19:40
Cum alegem corect băutura în noaptea de Revelion. Care sunt preferinţele şi preţurile # ObservatorNews
Anul Nou vine cu mese îmbelşugate, dar şi cu pahare pline. Românilor le place să petreacă, indiferent că merg la restaturant sau stau acasă. Pentru o seară reuşită, selecţia băuturilor, dar şi cantitatea consumată sunt foarte importante.
19:30
Tradiţia de Anul Nou din Moldova care i-a impresionat pe britanici. Ce simbolizează # ObservatorNews
Tradiţiile noastre de Anul Nou au ajuns în topul televiunii britanice de stat, BBC. Englezii au fost impresionaţi de un obicei din Moldova - Urşii de la Comăneşti.
19:30
Sănii trase de câini, vin fiert și mâncare tradițională. Cum petrec românii la munte înainte de miezul nopții # ObservatorNews
Pârtiile din staţiuni au fost pline de turişti astăzi încă de dimineaţă. În aşteptarea petrecerilor de revelion, şi-au făcut încălzirea pe schiuri ori s-au plimbat pur şi simplu prin ninsoarea mult aşteptată. În Harghita, au avut parte şi de experienţe ca în Laponia. Plimbări cu sania trasă de câini. Iar după o pauză la prânz, pârtiile s-au animat din nou.
19:30
Guvernul a hotârât ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită. Ce stă în spatele deciziei # ObservatorNews
Te îmbolnăveşti, plăteşti. În ultima şedinţă a anului, Guvernul a decis ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită nici de către angajator, nici de către Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura va intra în vigoare din februarie 2026. Potrivit surselor Observator, premierul doreşte astfel stoparea fenomenului concediilor medicale fictive.
19:20
Produsele care se scumpesc automat de la miezul nopţii. De ce cred experţii că nu vor mai creşte taxele # ObservatorNews
Benzina, motorina şi mâncarea se scumpesc de mâine, iar impozitele pentru case şi maşini cresc simţitor. Vestea bună: economiştii cred că guvernanţii nu mai au argumente ca să majoreze iar taxele în perioada următoare.
19:20
A dat 600 lei pentru Revelionul la restaurant. Cu o zi înainte a aflat că trebuie să vină cu mâncare de acasă # ObservatorNews
Zeci de timișoreni au descoperit cu doar câteva ore înainte de Revelion că petrecerea pentru care plătiseră sute de lei nu mai există. Evenimentul a fost anulat de managerul restaurantului după ce organizatorul nu a plătit suma din contract. În cele din urmă, sala a fost pusă la dispoziție, iar artiștii vor cânta. Participanții trebuie să vină însă cu mâncare şi băutură de acasă.
19:10
Cine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşină # ObservatorNews
Tragedie în ultima zi din an. Doi băieţi de 18 şi 19 ani din Găeşti au sfârşit carbonizaţi, în maşina în care se aflau. Cel mai tânăr a pierdut controlul volanului într-o curbă şi a intrat cu viteză în colţul unei case. Autoturismul s-a răsturnat şi a luat foc. Martorii susţin că, înainte de impact, şoferul a depăşit o altă maşină cu care ar fi făcut întrecere.
19:10
Cea mai rece zi de 31 decembrie din ultimii 5 ani. Temperaturi cu minus de Revelion. Când se va încălzi # ObservatorNews
Ger aspru la final de an! A fost cea mai rece zi de 31 decembrie din 2020 încoace. Şi cine vrea să aprindă artificii pe stradă de Revelion o să cam tremure. Din weekend, temperaturile mai cresc, dar noi ninsori sunt aşteptate la munte săptămâna viitoare.
18:40
Mesajul lui Nicuşor Dan, în prag de 2026: E esențial ca anul viitor statul să devină mai eficient, mai corect # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că în 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești', dar și al 'rezistenței și al maturității civice".
18:10
Primarul reales al comunei Ciorani a rămas fără mandat după condamnarea pentru furtul buletinelor de vot # ObservatorNews
Primarul ales al comunei Ciorani, Voicu Marin, a rămas fără mandat după ce prefectul județului Prahova a semnat ordinul de încetare a funcției, în urma unei condamnări definitive pentru furtul unor saci cu buletine de vot, potrivit News.ro. Sacii dispăruți din arhiva unei judecătorii reprezentau probe într-un dosar de fraudare a alegerilor locale, în care edilul este judecat.
17:50
Doi muncitori au murit în Portul Constanţa, după explozia unei anvelope. Suflul i-a aruncat 7 m în aer # ObservatorNews
Accident de muncă în Portul Constanţa. Doi bărbaţi au murit în timp ce demontau o anvelopă. Roata de doi metri a explodat, iar suflul exploziei i-a aruncat aproximativ 7 metri în aer pe bărbaţi. Izbitura a fost atât de puternică încât cei doi muncitori de 52 şi 57 de ani nu au mai putut fi salvaţi. Un alt angajat a fost rănit uşor.
17:40
Vremea de mâine 1 ianuarie. Ger dimineața de Anul Nou și temperaturi de până la -14 grade # ObservatorNews
Noaptea dintre ani aduce temperaturi scăzute și ger în mai multe regiuni ale țării, iar vremea va rămâne rece și în prima zi din noul an. Sunt așteptate ninsori în vest, centru și la munte, rafale puternice de vânt în zonele montane înalte și risc de polei în vestul țării, în timp ce minimele vor coborî până la -14 grade Celsius.
17:20
A făcut 300.000 $ dintr-o simplă idee postată pe internet. Reţeta succesului găsită de un tânăr de 18 ani # ObservatorNews
Michael Satterlee, un antreprenor american de doar 18 ani, a reușit să genereze 300.000 de dolari în vânzări într-o singură lună, după ce un videoclip cu produsul său a devenit viral pe Instagram, strângând peste 50 de milioane de vizualizări, scrie Business Insider.
17:20
"Cred în voi şi în victoria noastră". Mesajul lui Putin de Anul Nou, adresat soldaţilor de pe front # ObservatorNews
Liderul rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în "victoria" sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începutul ofensivei sale şi într-un moment în care Moscova acuză Kievul că a lansat un atac împotriva reşedinţei liderului rus, ceea ce generează temeri că negocierile pentru găsirea unei soluţii diplomatice vor fi blocate, relatează AFP, citată de news.ro.
17:10
Comoară celtică rară, descoperită într-o mlaștină din Elveția. Monede de aur și un secret vechi de milenii # ObservatorNews
Două monede de aur celtice, printre cele mai vechi descoperite vreodată pe teritoriul Elveției, au fost găsite într-o zonă mlăștinoasă din cantonul Basel-Campagne. Descoperirea, realizată de doi voluntari sub coordonarea arheologilor, oferă indicii prețioase despre ritualuri uitate, schimburi culturale și apariția monedei la nord de Alpi.
16:20
Putin a ordonat desfășurarea de rezerviști pentru a proteja infrastructura critică din Rusia # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării.
16:00
Reacţia unui olandez când intră în cămara socrului român: "Nu este o pivniţă obişnuită cum avem în Occident" # ObservatorNews
Un tânăr din Olanda a postat pe TikTok un filmuleţ din cămara socrului său din Cluj-Napoca, fiind impresionat de cât de bine aprovizionată este și de modul tradițional în care românii își păstrează alimentele.
16:00
Reacţia Ucrainei după ce România a anunţat că-i oferă un sprijin de 50 de milioane de euro # ObservatorNews
Ministrul ucrainean al Apărării a transmis un mesaj de mulțumire României, după ce Bucureștiul a anunțat, marți seara, aderarea la mecanismul "Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL), propus de Statele Unite ale Americii, cu o contribuție de 50 de milioane de euro.
16:00
Accident cu trei mașini la ieșirea de pe A4, în Constanța. Cinci persoane implicate, una monitorizată # ObservatorNews
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc miercuri, la ieșirea de pe autostrada A4, în Constanța. Cinci persoane se aflau în mașinile implicate, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri și mai multe ambulanțe, una dintre victime fiind monitorizată de cadrele medicale.
15:40
A scos sistemul antifurt și a plătit mai puțin la self-pay. Ce l-a dat de gol pe hoţul bucureştean # ObservatorNews
Un bărbat de 42 de ani a fost reținut de polițiștii din București, după ce ar fi păcălit în mod repetat un centru comercial folosind casele self-pay, scrie News.ro. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi îndepărtat sistemele antifurt și ar fi scanat codurile unor produse mai ieftine, provocând un prejudiciu de peste 3.800 de lei.
15:40
Bărbat din Sibiu, prins în flagrant cănd voia să mituiască un poliţist cu 2.000 de euro # ObservatorNews
Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce mituia un poliţist din Sibiu cu 2000 de euro, iar în schimbul acestor bani acesta trebuia să nu îşi îndeplinească datoriile de serviciu şi să nu îl cerceteze penal pentru că fusese prins când conducea o maşină deşi nu avea permis şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, informează news.ro.
15:40
Filmul tragediei din Găeşti, în care doi tineri au rămas captivi în maşina cuprinsă de flăcări după accident # ObservatorNews
Din păcate nici ultima zi din an nu vine fără o tragedie iar viteza la volan şi neatenţia au fost cele care le-au adus sfârşitul unor tineri de numai 18 şi 19 ani din Dâmboviţa. Şoferul şi prietenul lui au murit carbonizaţi după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat şi a luat foc. Tânărul conducea cu viteză, spun martorii, iar într-o depăşire periculoasă a pierdut controlul maşinii.
15:10
Cum s-a întâmplat accidentul din Monte Moro, în urma căruia zeci de persoane au rămas blocate în telecabine # ObservatorNews
Au fost clipe de coşmar pentru trei români aflaţi în vacanţă în Italia. Au rămas suspendaţi în telecabină, alături de peste 90 de persoane, la circa 2.800 de metri altitudine. Incidentul a avut loc în Monte Moro, aproape de graniţa cu Elveţia: 12 oameni au fost răniţi după ce două dintre telecabine au lovit pereţii staţiei unde trebuiau să oprească. Turiştii au fost evacuaţi cu elicopterele.
14:50
Cum va fi vremea de Revelion şi în luna ianuarie, dacă vom avea sau nu zăpadă, aflăm în materialul de mai jos.
