Horoscop 2 ianuarie 2026. O zodie dă lovitura pe plan financiar

Cu doar câteva ore înainte de Revelion, staţiunile din ţară, atât de la munte cât şi de pe litoral sunt pline de turişti. La malul mării, înainte de marea petrecere dintre ani, turiştii s-au relaxat la SPA, iar la munte, iubitorii sporturilor de iarnă s-au distrat pe pârtii. În acest timp, bucătarii au lucrat la foc continuu pentru a pregăti meniurile festive.