Deșeurile electronice și impactul lor asupra mediului și sănătății: o provocare globală
Aktual24, 1 ianuarie 2026 18:10
Tehnologia a devenit parte inseparabilă din viețile noastre. Telefoanele inteligente, computerele, tabletele și electrocasnicele ne însoțesc zilnic, ne ușurează activitățile și ne conectează cu lumea. Cu toate acestea, confortul pe care îl aduc aceste dispozitive ascunde o problemă care devine tot mai gravă: deșeurile electronice. Fiecare gadget înlocuit, fiecare aparat uzat, fiecare baterie aruncată contribuie […]
• • •
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:50
UPDATE: Incendiul produs în clubul de lux din Crans-Montana, care a provocat zeci de morți și peste o sută de răniți, a fost declanșat de artificiile fixate în dopurile de șampanie # Aktual24
Un incendiu violent a transformat sărbătoarea de Anul Nou într-o catastrofă în exclusivistul stațiune elvețiană Crans-Montana, una dintre cele mai luxoase destinații alpine din Valais. Zeci de persoane sunt considerate decedate, iar aproximativ 100 au fost rănite în flăcările care au cuprins barul Le Constellation în noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, […]
17:40
China acuză Olanda de „greșeli” în privința producătorului de cipuri Nexperia, care au perturbat lanțurile de aprovizionare ale industriei auto # Aktual24
China a îndemnat Olanda să își corecteze rapid „greșelile” în privința producătorului de cipuri Nexperia și să restabilească stabilitatea în industria globală a semiconductorilor. În septembrie, guvernul olandez a invocat o lege din epoca Războiului Rece pentru a prelua efectiv controlul asupra Nexperia, un producător de cipuri deținut de chinezi, cu sediul în Olanda. Se […]
Acum 2 ore
17:10
China pregătește cea mai dură ofensivă împotriva inteligenței artificiale: copiii, sănătatea mintală și securitatea națională, în centrul noilor reguli # Aktual24
China face un pas decisiv în direcția controlului strict al inteligenței artificiale, propunând unele dintre cele mai dure reglementări din lume pentru companiile care dezvoltă și operează tehnologii AI. Măsurile, anunțate de Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC), vizează în special protejarea copiilor și prevenirea situațiilor în care chatboturile pot deveni o sursă de influență […]
16:30
Operațiune genială a serviciilor secrete ucrainene: Denis Kapustin, comandantul voluntarilor ruși anti-Putin, „învie” după ce Ucraina a încasat recompensa de 500.000 de dolari de la Kremlin # Aktual24
Într-o demonstrație spectaculoasă de dezinformare și război psihologic, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a anunțat că a păcălit serviciile speciale ruse și a încasat o recompensă de 500.000 de dolari pentru o asasinare care nu a avut loc niciodată. Protagonistul poveștii este Denis Kapustin (cunoscut și ca Denis Nikitin sau […]
Acum 4 ore
16:10
Noile ferestre solare transparente descoperite de cercetătorii din Coreea de Sud pot genera energie 24/7 # Aktual24
Cercetătorii din Coreea de Sud au conceput recent o tehnologie pentru ferestre solare transparente, capabilă să genereze electricitate continuu, utilizând lumina soarelui în timpul zilei și iluminatul interior pe timp de noapte. Fereastra solară hibridă a fost dezvoltată de o echipă de cercetare condusă de Jun Yong-seok, profesor în cadrul Departamentului de Inginerie Energetică Integrativă […]
15:50
Efectul politicilor conspiraționiste ale lui Robert Kennedy Jr: Ratele de vaccinare anti-rujeolă la grădinițele din SUA, în scădere dramatică – în șase state nu mai este atinsă imunitatea de turmă # Aktual24
Ratele de vaccinare împotriva rujeolei (MMR) la copiii de grădiniță din Statele Unite au continuat să scadă în anul școlar 2024-2025, ajungând la un nivel național de circa 92,5%, potrivit datelor CDC analizate de The Washington Post. Publicația a lansat pe 31 decembrie 2025 o investigație interactivă care arată că peste 70% din comitatele americane […]
15:40
Sondaj: Aproape jumătate dintre americani nu susțin acțiunile lui Trump privind războiul din Ucraina # Aktual24
Aproape jumătate dintre americani nu susțin eforturile președintelui american Donald Trump de a escalada războiul dintre Rusia și Ucraina. Acest lucru este evidențiat de datele sondajului Economist/YouGov, citat de The Hill. Întrebați despre sprijinul lor pentru „modul în care Donald Trump gestionează situația cu Rusia și Ucraina”, 49% dintre respondenți au spus că „dezaprobă oarecum” […]
15:20
Fostul procuror special Jack Smith a demonstrat în fața Congresului că Donald Trump a încercat să obstrucționeze justiția, răsturnând rezultul alegerilor din 2020 # Aktual24
Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA a făcut public, în ajunul Anului Nou, transcriptul integral al depoziției fostului procuror special Jack Smith. Documentul de 255 de pagini, însoțit de înregistrarea video a celor aproape opt ore de audieri, oferă o apărare detaliată a celor două anchete penale conduse de Smith împotriva lui Donald […]
15:10
Imaginează-ți o clinică modernă în care pacienții nu mai primesc tratamente standard, ci terapii concepute special pentru profilul lor genetic. O pacientă cu cancer de sân, spre exemplu, află că schema obișnuită de chimioterapie ar putea fi ineficientă pentru ea. Testarea ADN-ului tumorii indică mutații specifice care permit medicului să recomande un tratament țintit, mult […]
14:50
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului 2025 de către prestigiosul cotidian britanic The Telegraph: „Este simbolul rezistenței în fața Kremlinului” # Aktual24
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost numită „World Leader of the Year 2025” de prestigioasa publicație britanică The Telegraph, în cadrul seriei anuale care evaluează liderii globali cu cel mai mare impact. Distincția, anunțată pe 31 decembrie 2025, o plasează pe Sandu pe primul loc, depășind alți șefi de stat, pentru curajul de a […]
14:40
Prințul moștenitor din exil, Reza Pahlavi: „Regimul ayatollahilor a ajuns la capătul drumului”. Pe străzile marilor orașe iraniene mii de tineri scandează: „Trăiască șahul!” – VIDEO # Aktual24
În timp ce lumea sărbătorea Revelionul, prințul moștenitor iranian în exil, Reza Pahlavi, a lansat o declarație puternică pe X (fostul Twitter), afirmând că „regimul actual a ajuns la capătul drumului”. Mesajul, postat în noaptea dintre ani, vine în contextul unor proteste naționale care au intrat în a cincea zi, declanșate de colapsul economic fără […]
Acum 6 ore
14:10
Experții recomandă: Șampania este una dintre cele mai sănătoase băuturi alcoolice. Află de ce # Aktual24
Pocnetul dopurilor de șampanie este simbolul universal al Revelionului, iar miliarde de oameni din întreaga lume tocmai au ridicat pahare cu băuturi spumante pentru a toastă intrarea în 2026. Deși alcoolul în exces este dăunător, experții în vinuri susțin că șampania adevărată – mai ales varianta brut – este una dintre cele mai „sănătoase” opțiuni […]
13:40
În ajunul Anului Nou, un incendiu a distrus o biserică istorică din centrul Amsterdamului – VIDEO # Aktual24
În ajunul Anului Nou, un incendiu de amploare a izbucnit la Amsterdam, care a avariat aproape complet biserica istorică Vondelkerk. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:00 în turnul templului. Conform datelor preliminare, nu există răniți, relatează NOS. Vânturi puternice au suflat resturi arzătoare în jur, forțând evacuarea a zeci de case din imediata vecinătate […]
13:40
Spectacol astronomic la început de an: „Luna Lupului”, din 3 ianuarie, va fi a patra superlună consecutivă # Aktual24
Noul an debutează cu un spectacol ceresc impresionant: prima lună plină din 2026, cunoscută tradițional ca „Luna Lupului”, va fi a patra superlună consecutivă, apărând mai mare și mai strălucitoare decât de obicei. Acest fenomen va culmina pe 3 ianuarie, la ora 11:02, oferind o priveliște ideală pentru pasionații de astronomie. După seria de superluni […]
13:20
Neanderthalienii practicau canibalismul, ucigând și devorând copiii și femeile din triburile rivale, în urmă cu 45.000 de ani # Aktual24
O descoperire șocantă realizată în peșterile Goyet din Belgia relevă că neanderthalienii au recurs la canibalism selectiv, țintind în mod deliberat femei tinere și copii din grupuri rivale, acum aproximativ 45.000 de ani. Potrivit revistei Nature, un recent studiu, bazat pe analiza a peste 100 de fragmente osoase, arată că victimele – cel puțin șase […]
13:10
Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) reprezintă una dintre cele mai frecvente tulburări de neurodezvoltare întâlnite la copii, având un impact semnificativ asupra funcționării cognitive, emoționale și sociale. ADHD nu este rezultatul lipsei de voință sau al unei educații deficitare, ci o afecțiune cu baze neurobiologice, care implică modificări în dezvoltarea și funcționarea […]
12:50
Rusia, atacuri chiar la granița României din prima zi a anului. Două F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer # Aktual24
Joi, 1 ianuarie, forțele armate ruse au efectuat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene din zona Dunării, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene neidentificate lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Ismail, situate pe cursul Dunării, în apropierea […]
12:40
Semne rele anul are: smartphone-urile și computerele s-ar putea scumpi cu 20% în 2026 din cauza penuriei de cipuri de memorie # Aktual24
Consumatorii se pot pregăti pentru creșteri de prețuri de până la 20% la smartphone-uri, computere și electrocasnice în acest an, din cauza unui deficit acut de cipuri de memorie provocat de explozia cererii pentru inteligență artificială (AI). Producători și analiști avertizează că presiunile asupra lanțului de aprovizionare vor forța majorări inevitabile, conform unui articol publicat […]
Acum 8 ore
12:10
Minciunile Moscovei: Serviciile de informații americane susțin că „atacul cu drone ucrainene” asupra reședinței lui Putin nu a existat # Aktual24
Oficiali americani din securitatea națională au concluzionat că Ucraina nu l-a vizat pe președintele rus Vladimir Putinși nici vreo reședință a acestuia într-un presupus „atac cu drone”, contrazicând direct acuzațiile Moscovei care au vorbit despre o tentativă de asasinat. Această evaluare, bazată pe informații de intelligence, inclusiv o analiză a CIA, a fost publicată inițial […]
11:30
Neamț: Incendiu la un parastas, o casă a luat foc. Patru au ajuns la spital, decedatul a fost găsit carbonizat # Aktual24
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de Revelion, în jurul orei 03:00, la o casă din oraşul Bicaz, unde era organizată o priveghere a unei persoane decedate, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ. Apelul la 112 a fost făcut de o persoană care locuieşte într-o gospodărie învecinată cu cea unde a […]
11:10
Muzica a fost dintotdeauna una dintre cele mai puternice forme de expresie umană, reflectând emoțiile, valorile și transformările societății. De la cântecele tribale și muzica clasică, până la rock, pop și hip-hop, fiecare epocă și-a pus amprenta asupra modului în care sunetele sunt create și percepute. Odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale, muzica a intrat într-o […]
11:10
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Ilfov (ISU B-IF) a gestionat, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenții, un număr peste media specifică acestei perioade, aproximativ 350 de misiuni. „Am acționat pentru stingerea a 38 de incendii și pentru acordarea primului ajutor calificat în 318 cazuri, celelalte misiuni fiind realizate în sprijinul comunității, deblocări, […]
Acum 12 ore
09:40
Începutul anului 2026 poate fi momentul de cotitură în mai multe zone esențiale pentru funcționarea statului. Mai ales în zona care ține de anticorupție și funcționarea statului. 4 momente vor fi esențiale în această perioadă. 1. Referendumul privind Consiliul Superior al Magistraturii Consultarea anunțată de Nicușor Dan în rândul magistraților pentru a verifica susținerea pentru […]
08:10
Într-o lume în continuă schimbare, călătoriile nu mai sunt doar o oportunitate de evadare, ci și o formă de educație, implicare și responsabilitate. Destinațiile anului 2026, recomandate de jurnaliștii BBC și de experți în turism sustenabil, pun accent pe experiențe autentice, protejarea mediului și sprijinirea comunităților locale. Fie că vorbim despre orașe ultramoderne, regiuni viticole, […]
Acum 24 ore
23:10
Confirmarea lui Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA nu este doar o schimbare de leadership, ci un semnal puternic despre direcția în care Statele Unite vor să își ducă ambițiile spațiale în următoarele decenii. Într-o perioadă în care spațiul cosmic a devenit un nou câmp de competiție strategică între marile puteri ale lumii, […]
22:10
În ultimele decenii, tehnologia digitală a devenit una dintre cele mai puternice forțe care modelează viața umană. Smartphone-ul, internetul și rețelele sociale oferă acces rapid la informație, comunicare instantanee și oportunități profesionale fără precedent. În același timp, un număr tot mai mare de studii arată că utilizarea excesivă și necontrolată a tehnologiei afectează atenția, sănătatea […]
21:30
Într-un an plin de știri serioase, au existat însă și unele amuzante, altele au fost pur și simplu ciudate, dar cu siguranță v-ar fi făcut să vă opriți și să vă gândiți: Ce naiba?, notează Sky News. Coldplay și kiss cam Puține trupe se pot lăuda cu o imagine mai pozitivă decât Coldplay, de șapte […]
21:10
2025, an prost pentru puburile din Marea Britanie: ”366 s-au închis permanent, nu temporar. Clădirile au fost demolate sau transformate în locuinţe, birouri, creşe, cafenele” # Aktual24
Datele oficiale ale guvernului britanic arată că, până în luna decembrie, 366 de pub-uri au fost demolate sau reconvertite pentru a fi utilizate în alt scop, în condiţiile în care presiunile pe partea de costuri au continuat să afecteze sectorul, transmite DPA. Reprezentanţii industriei au declarat că acest date scot în evidenţă situaţia „gravă” a […]
20:10
Ce acord de pace? Putin ordonă o nouă invazie și acaparare de teritorii în Ucraina în 2026, pe încă 16 teritorii # Aktual24
Vladimir Putin a ordonat armatei sale să extindă războiul în Ucraina în 2026. Comandanții ruși au fost instruiți să invadeze zone din regiunile de frontieră Sumî și Harkov anul viitor, aceasta fiind cea mai recentă lovitură dată planului de pace elaborat cu grijă de Donald Trump, relatează Reuters. Generalul Valery Gerasimov a anunțat planurile în […]
20:00
Trump Mobile amână lansarea smartphone-ului auriu de 499 de dolari. Vinde în schimb smartphone-uri second-hand de la Apple și Samsung # Aktual24
Trump Mobile, compania de telefonie lansată de afacerea familiei lui Donald Trump, a amânat planurile de a livra un smartphone auriu în valoare de 499 de dolari până la sfârșitul anului. Organizația Trump și-a folosit numele pentru a lansa un serviciu de telefonie mobilă și dispozitivul în iunie, cea mai recentă încercare de a valorifica […]
19:50
Aproximativ 2,5 milioane de oameni sunt așteptați să se adune pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia, în câteva ore pentru ceea ce Cartea Recordurilor a declarat săptămâna aceasta cea mai mare petrecere de Revelion de pe Pământ. Însă autoritățile locale avertizează oamenii să nu se aventureze în apă în timpul spectacolului masiv de […]
19:40
Franța ia măsuri pentru a interzice rețelele de socializare pentru tinerii sub 15 ani și telefoanele mobile în licee # Aktual24
Franța va examina în ianuarie un proiect de lege care vizează interzicerea rețelelor de socializare pentru tinerii sub 15 ani și a telefoanelor mobile în licee. Consiliul de Stat francez va examina proiectul de lege pe 8 ianuarie, cu scopul de a interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 15 ani și de […]
19:40
„1 Picasso pentru 100 de euro”. Tombolă caritabilă internațională cu premiu un tablou de Picasso. Banii merg pentru cercetarea Alzheimerului # Aktual24
Opera lui Picasso este constant clasată printre cele mai scumpe din lume, picturile ajungând la peste 100 de milioane de dolari la licitații. Dar nu mai trebuie să fii multimilionar pentru a deține un Picasso – pentru 100 de euro, oricine din lume are șansa de a câștiga o pictură a unuia dintre cei mai […]
19:20
În discursul său anual de Revelion de la Beijing, președintele Chinei, Xi Jinping, a promis că va reunifica China și Taiwanul. „Reunificarea patriei noastre, o tendință a vremurilor, este de neoprit”, a spus el a doua zi după încheierea exercițiilor militare intense din jurul Taiwanului. China revendică Taiwanul, o insulă autoguvernată, ca parte a teritoriului […]
19:10
Mega-afacerea dintre Meta și Manus: o mutare strategică care poate schimba viitorul AI la nivel global # Aktual24
Achiziția start-up-ului de inteligență artificială Manus de către Meta marchează unul dintre cele mai importante momente din evoluția recentă a industriei tehnologice globale. Mai mult decât o simplă tranzacție financiară, această mutare reprezintă o declarație strategică fermă: Meta își asumă rolul de lider în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale autonome și personalizate, într-o perioadă în […]
18:40
Navă de marfă confiscată după deteriorarea unui cablu submarin în Golful Finlandei. Nava plecase din Rusia # Aktual24
Autoritățile finlandeze au confiscat nava de marfă Fitburg în largul coastei Porkkala în legătură cu deteriorarea unui cablu de date submarin deținut de furnizorul de telecomunicații Elisa. Nava, care a plecat din Sankt Petersburg pe 30 decembrie, a fost interceptată în Golful Finlandei după ce a fost identificată ca fiind sursa suspectă a unei întreruperi […]
Ieri
18:10
Europa ar putea desfășura în Ucraina până la 15.000 de soldați pentru a monitoriza respectarea armistițiului # Aktual24
Țările europene care intenționează să participe la componenta militară a Coaliției Voluntarilor ar putea desfășura până la 15.000 de soldați în Ucraina în primele șase luni de la încheierea războiului. Țările europene sunt pregătite să se alăture Coaliției Voluntarilor, trimițând contingente militare în Ucraina pentru a monitoriza respectarea unui armistițiu dintre Ucraina și Rusia, potrivit […]
17:40
„Mulțumesc că ai lucrat de Crăciun”. O angajată a primit un bacșiș de 600 de dolari de la Taylor Swift # Aktual24
Să înrămezi banii pe care ți-i dau o celebritate? O modalitate ciudată de a economisi. Totuși, exact asta a făcut Robyn Gentry după ce a primit un bacșiș generos de 600 de dolari de la Taylor Swift. Cântăreața pop participa la un meci de fotbal american pe 25 decembrie, pe stadionul Arrowhead din Kansas City, […]
17:10
Mossad, anunț care bagă spaima in ayatollah: Suntem alături de protestatarii din Iran „pe teren” # Aktual24
Având în vedere reluarea protestelor din Iran, agenția de informații israeliană Mossad și-a exprimat clar sprijinul pentru demonstranți. Agenția a anunțat pe X că oamenii ar trebui să continue protestele, deoarece vor primi sprijin „pe teren” din partea Mossadului. „Ieșiți împreună în stradă. A venit momentul. Suntem alături de voi”, a scris Mossad într-un mesaj […]
16:40
Acum patruzeci și patru de ani a început o nouă eră – în 1981, a fost lansat canalul muzical MTV: un canal care difuza doar videoclipuri muzicale era revoluționar la acea vreme. Dar în ultimii zece ani, serviciile de streaming și rețelele sociale au îngreunat viața canalului muzical. Acum, compania-mamă americană Paramount Skydance va închide […]
16:20
Cancelarul Merz, anunț pesimist: Războiul din Ucraina face parte din planul Rusiei împotriva Europei # Aktual24
Războiul din Ucraina afectează direct țările europene, inclusiv Germania, deoarece face parte din planul guvernului rus împotriva întregii Europe. Această evaluare a fost făcută de cancelarul german Friedrich Merz în discursul său televizat de Anul Nou către națiune, al cărui text a fost publicat miercuri, 31 ianuarie. „Un război teribil face ravagii în Europa. Este […]
16:00
Discursul războinic al lui Putin de Anul Nou: ”Credem în luptătorii noștri şi în victoria noastră” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei, a consemnat AFP, citată de Agerpres. „Îi felicit pe toţi luptătorii şi comandanţii noştri în timp ce ne apropiem de Anul Nou. Credem în voi şi […]
16:00
Presshub: Control limitat și întârziat în cazul șefului DNA: ce au cerut procurorii din CSM și ce verifică Inspecția Judiciară # Aktual24
Pe 16 decembrie, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Inspecția Judiciară pentru verificarea activității șefului DNA, Marius Voineag. Potrivit surselor Presshub, sesizarea a ajuns foarte târziu, după mai multe zile, la instituția condusă de Roxana Petcu. Mai mult, limitele controlului dispus de procurorii din Consiliu au fost mult restrânse de […]
15:10
Disney va plăti 10 milioane de dolari pentru erori produse pe YouTube în cazul filmărilor dedicate copiilor # Aktual24
Compania Walt Disney va plăti 10 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile conform cărora a încălcat legile privind confidențialitatea legată de copii prin faptul că nu a etichetat anumite videoclipuri de pe YouTube ca fiind create pentru copii, permițând publicitatea direcționată. Disney a fost de acord cu o înțelegere cu Comisia Federală pentru Comerț […]
14:40
Un an plin de acțiuni sindicale se va încheia cu greve ale agenților de securitate din Marea Britanie și ale personalului de curățenie feroviară din cauza disputelor legate de plată. Aproximativ 300 de membri ai sindicatului Serviciilor Publice și Comerciale (PCS), care asigură securitatea la Palatul Westminster, vor intra în grevă în ajunul Anului Nou, […]
14:10
Unii lideri europeni l-au sfătuit pe Volodimir Zelenski să fie precaut și „să nu meargă prea departe” înainte de întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump. Cancelarul german Friedrich Merz, care a organizat teleconferința, a declarat că este important ca Zelenski să găsească modalități de a ajunge la un acord cu Statele Unite privind problemele […]
13:10
La începutul anului 1997, Vladimir Putin tocmai primise un rol relativ modest în administrația prezidențială a președintelui rus Boris Elțîn. Fostul ofițer KGB era directorul adjunct al Departamentului de Gestionare a Proprietăților, o entitate care se ocupa cu transferul bunurilor rusești din celelalte țări ale fostei Uniuni Sovietice. La finalul anului 1999, el devenea președintele […]
12:10
Nu are nimic sfânt: Donald Trump a postat un val de jigniri la adresa familiei Kennedy la doar câteva ore după moartea nepoatei fostului președinte, răpusă de leucemie la 35 de ani # Aktual24
La doar câteva ore după anunțarea morții Tatianei Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy și fiica lui Caroline Kennedy, președintele Donald Trump a postat pe Truth Social o serie de capturi de ecran cu mesaje jignitoare la adresa familiei Kennedy, amplificând insulte venite de la susținători MAGA. Deși postările nu menționează direct decesul, momentul […]
11:40
America, umilită în Atlantic: Un petrolier rusesc supus sancțiunilor a fost făcut „scăpat” de blocada americană după ce și-a pictat drapelul Rusiei pe punte # Aktual24
Un petrolier din flota fantomă rusă, Bella 1, a reușit să scape de o tentativă de interceptare a Gărzii de Coastă americane, după ce echipajul a pictat un steag rusesc pe corpul navei, fapt care a întrerupt imediat acțiunea de capturare pe care autoritățile SUA ar fi urmat să o efectueze, ca în alte cazuri […]
