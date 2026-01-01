Tânără din Sibiu acuzată de crima mamei, cere liberarea din arest preventiv
MainNews.ro, 1 ianuarie 2026 18:50
Crima de la Sibiu a șocat comunitatea: o tânără acuzată că și-a ucis mama pentru a obține moștenirea estimată la peste un milion de euro. Împreună cu o asistentă medicală, a planificat omorul și a vândut bunurile victimei. Curtea de Apel Alba Iulia va decide asupra menținerii arestului preventiv. Tânăra acuzată de omorul mamei sale
• • •
19:20

FBI a confiscat o colecție impresionantă de motociclete de lux, estimate la 40 de milioane de dolari, aparținând lui Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian, căutat pentru trafic de droguri. Apreciază detalii legate de operațiuni internaționale, alte bunuri confiscate și contexte legale. Zeci de motociclete de lux, estimate la 40 de milioane de dolari, au
19:10

Primarul Nicolae Florin Dinu din comuna Lipnița, membru PNL, își anunță demisia ca protest împotriva măsurilor de austeritate impuse de Ilie Bolojan. Într-o scrisoare deschisă, el denunță taxele excesive și lipsa sprijinului pentru comunele defavorizate, cerând reguli corecte și tratament diferențiat pentru dezvoltarea locală. Primarul liberal Nicolae Florin Dinu din Lipnița își anunță demisia din
19:00
19:00

Cristi Chivu, noul antrenor al echipei Inter, este apreciat de fostul patron Massimo Moratti pentru profunzimea și cultura sa. Moratti subliniază calitățile umane și legătura specială cu Chivu, inclusiv momentele când fumau împreună. Inter este lider în Serie A, consolidând succesul obținut în trecut. Cristi Chivu a fost adus de la Parma ca antrenor al
19:00
19:00

Ucraina a anunțat că moartea comandantului militar rus Denis Kapustin, anunțată anterior, a fost o înscenare pentru a identifica agenți ruși. Kirilo Budanov, șeful GUR, l-a felicitat pe Kapustin pentru „revenirea la viață." Recompensa de 500.000 de dolari pe capul său a fost redirecționată spre efortul de război ucrainean. Ucraina a anunțat că moartea comandantului
19:00
19:00

Un moldovean de 63 de ani a murit în Roma din cauza unei explozie de petardă pe 31 decembrie. Ambulanța a sosit, dar victimei i-au fost acordate îngrijiri fără succes. Ministerul Afacerilor Externe moldovean a oferit condoleanțe și a avertizat cetățenii să respecte normele de siguranță privind materialele pirotehnice. Un moldovean de 63 de ani
18:50
18:50

Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni și rănirea a 50 într-un atac cu drone de Anul Nou în Khorly, regiunea Herson. Autorizările ruse denunță atacul ca fiind o crimă de război, vizând civili care celebră în cafenele și hoteluri. Detalii despre incident și reacțiile internaționale sunt disponibile. Rusia acuză Ucraina de uciderea
18:50
18:30
18:30

Laptele din magazinele românești provine majoritar din ferme locale. Ferme precum Boga Trifești și DN Agrar joacă un rol esențial în aprovizionarea procesatorilor de lactate ca Lactalis și Olympus. În 2024, aceste afaceri românești au înregistrat creșteri semnificative, răspunzând cererii în creștere din retail. Laptele din magazine provine în mare parte din ferme românești Cinco
18:20
18:20

Anul 2026 se anunță a fi crucial pentru Europa, cu cinci crize majore care amenință stabilitatea continentului. Tensiunile din Ucraina, competiția militară pentru Groenlanda, războiul digital cu giganții tehnologici, dificultățile în relațiile cu China și negocierile cu Mercosur vor testa unitatea Uniunii European. Anul 2026 va aduce provocări geopolitice și economice pentru Uniunea Europeană Conflictul
18:00
18:00

Guvernul din Gabon a decis desființarea naționalei de fotbal după eliminarea rușinoasă de la Cupa Africii. Echipa, condusă de Aubameyang, a acumulat zero puncte. Ministrul Sportului a anunțat sancțiuni severe, inclusiv dizolvarea staff-ului tehnic și excluderea jucătorilor de marcă. Consecințele sunt drastice și imediate. Gabon a fost eliminată devreme de la Cupa Africii pe Națiuni,
18:00
18:00

Administratorii pârtiilor din Sinaia se confruntă cu probleme din cauza frigului extrem, cu temperaturi de minus 25 de grade. Utilajele de bătut zăpada au avut întârzieri, iar grupurile sanitare au fost afectate, apa înghețând. Gondola a pornit cu întârziere din cauza condițiilor severe. Scuzele sunt adresate vizitatorilor pentru disconfortul creat. Temperaturile au scăzut la minus
17:40
17:40

Rusia a declarat că a obținut dovezi privind un atac ucrainean asupra reședinței lui Putin, prezentând informații despre o dronă doborâtă. Aceste dovezi vor fi transmise SUA, însă Ucraina contestă acuzațiile, considerându-le dezinformare. Detalii despre escaladarea tensiunilor dintre Moscova și Kiev. Rusia a declarat că a descoperit dovezi dintr-o dronă ucraineană doborâtă, sugerând că aceasta
17:30
17:30

Noua linie feroviară de mare viteză HS2 din Regatul Unit nu va fi gata până în 2033, conform oficialilor. Proiectul, destinat să conecteze Londra și Birmingham, se confruntă cu întârzieri și costuri crescute, estimându-se cheltuieli între 45 și 65 miliarde de lire. Compania promite o „resetare fundamentală" pentru a corecta greșelile anterioare. Proiectul feroviar HS2
17:20
17:20

Protestele violente din Iran continuă, provocate de hiperinflație și costuri ridicate ale vieții. Activitățile guvernamentale au fost suspendate, iar școlile și instituțiile publice s-au închis. Regimul se confruntă cu furia cetățenilor, în timp ce autoritățile promiteau soluții economice. Sancțiunile internaționale complică situația. Protestele din Iran au izbucnit din cauza hiperinflației și costului ridicat al vieții,
17:00
17:00

Arnold Schwarzenegger recunoaște că s-a dopat cu testosteron și Dianabol în cariera sa de culturist, atrăgând atenția asupra riscurilor sănătății. Fostul campion încurajează tinerii să evite dopingul, subliniind consecințele grave. El recomandă consultarea unor medici de încredere pentru sfaturi despre fitness și sănătate. Arnold Schwarzenegger a recunoscut că s-a dopat cu testosteron și Dianabol în
17:00
17:00

Papa Leon al XIV-lea a subliniat în mesajul de Anul Nou că salvarea lumii nu se face prin război, ci prin iubire și iertare. În cadrul primei Liturghii din 2026, el a invocat necesitatea unei păci dezarmate, avertizând asupra creșterii cheltuielilor militare și subliniind importanța empatiei și a înțelegerii. Papa Leon al XIV-lea a subliniat
16:20
16:20

Taiwanul răspunde ferm amenințărilor Chinei. Președintele Lai Ching-te reafirmă suveranitatea națională, pledând pentru o apărare solidă și reziliență societală. În contextul exercițiilor militare chineze și promisiunii de reunificare de către Xi Jinping, Taiwanul subliniază sprijinul internațional constant. Liderul Taiwanului, Lai Ching-te, reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea națională Discursul său subliniază importanța întăririi apărării naționale
16:00
16:00

Carlos Alcaraz, liderul mondial la tenis, a dispărut din fotografiile lui Juan Carlos Ferrero, antrenorul său, evidențiind o ruptură în relația lor. Acesta nu se regăsește în postările de final de an ale jucătorului spaniol. Alcaraz se pregătește acum cu Samu Lopez înainte de Australian Open, care începe pe 12 ianuarie. Carlos Alcaraz l-a șters
16:00
16:00

Dan Negru comentează din nou pierderea audiențelor de Revelion de către Antena 1, subliniind că este al patrulea an consecutiv. Fostul prezentator al emisiunii de Revelion la Antena 1 afirmă că succesul echipei sale a fost datorat colaborării, nu orgoliilor. Pro TV domină audiențele, cu Antena 1 pe locul doi. Pro TV a câștigat pentru
15:30
15:30

Schimbări majore în 2026: Taxare rutieră pentru șoferii români și rovinietă actualizată
Reguli noi pentru șoferii români în 2026. Modificările majore în taxarea rutieră includ sistemul de plată pe kilometru pentru vehiculele grele și actualizarea rovinietei pentru cele ușoare. Află cele mai importante detalii despre aceste schimbări esențiale pe Profit.ro și cum te pot afecta. Intră în vigoare reguli noi pentru taxarea rutieră în România Vehiculele grele
15:20
15:20

Un moldovean de 63 de ani a murit tragic, în seara de Revelion, la Roma, după ce o petardă pe care o manevra a explodat. Incidentul s-a petrecut în cartierul Acilia, provocându-i răni grave, inclusiv amputarea unei mâini. Medicii nu au putut salva viața bărbatului din cauza hemoragiei masive. Ancheta continuă. Un moldovean de 63
15:20
15:20

Incendiu devastator în barul din Elveția, peste 100 de persoane la petrecere de Anul Nou
O explozie tragică a avut loc în barul din Crans Montana, Elveția, unde peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Aproximativ 40 de persoane au murit, iar alte 100 au fost rănite. Autoritățile investighează incidentul, care nu este considerat un atac. Spitalele sunt supuse unei presiuni severe din cauza victimelor. O explozie a avut loc
15:00
15:00

Chelsea a rămas fără antrenor după plecarea lui Enzo Maresca, la doar câteva zile înainte de meciul cu Manchester City. Deși a câștigat trofee importante, tensiunile dintre el și conducere au dus la o despărțire amiabilă. Liam Rosenior, antrenorul de la RC Strasbourg, este favorit pentru a prelua echipa. Chelsea a rămas fără antrenor după
14:30
14:30

Gazprom pierde piața principală, exporturile scad dramatic, cea mai slabă poziție din 1973
Gazprom, gigantul rus al gazelor naturale, pierde drastic piața europeană, cu exporturi scăzute cu 44% în 2025. De la maximul istoric din 2019, livrările au ajuns la un minim din 1973. În timp ce Uniunea Europeană își reduce dependența, China devine principalul cumpărător, cu negocieri complicate privind prețurile. Gazprom a pierdut piața europeană, exporturile scăzând
14:20
14:20

CIA contrazice declarațiile lui Putin și afirmă că Ucraina nu a vizat palatul președintelui rus într-un atac cu drone. În urma acestei evaluări, Trump a fost informat de directorul agenției. Reacțiile din partea liderilor ucraineni și ruși intensifică tensiunile, influențând negocierile de pace. CIA contrazice Rusia, afirmând că Ucraina nu a atacat reședința lui Putin
14:00
14:00

Incendiu devastator în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde zeci de persoane au murit și sute au fost rănite. Deflagrația, cauzată de o lumânare în mâinile unui ospătar, a dus la o aglomerație fatală în timpul petrecerii de Revelion. Detalii și mărturii cutremurătoare despre tragedie. Incendiu devastator în barul Constellation din Crans-Montana, Elveția, în seara
14:00
14:00

La începutul noului an, o tragedie a zguduit Elveția: o
13:50
Jucătorii FCSB-ului au petrecut Anul Nou în diverse destinații. Mentența antrenorului Elias Charalambous a adus o pauză binevenită. Mihai Lixandru și colegii săi au ales să sărbătorească în România alături de familie, în timp ce alții, precum Daniel Bîrligea și Alibec, s-au bucurat de vacanțe exotice în Kenya, Bali și Dubai. Jucătorii FCSB-ului s-au relaxat … Articolul Jucătorii FCSB-ului: Destinațiile lor de Anul Nou 2023 apare prima dată în Main News.
13:20
Un atac cu drone asupra vilei lui Vladimir Putin de la Valdai a stârnit reacții furioase în Kremlin. Se crede că acolo locuiesc copiii săi cu Alina Kabayeva. Moscova acuză Ucraina de atac, în timp ce Kievul neagă. Vila de la Valdai este o proprietate bine păzită, având o valoare de 120 milioane dolari. Un … Articolul Vila lui Putin de la Valdai: motivele furiei Kremlinului și copiii președintelui apare prima dată în Main News.
12:50
Mesajul Nadiei Comăneci pentru 2026: Bolojan și planurile pentru „Zeița de la Montreal” # MainNews.ro
Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoționant cu ocazia anului 2026, sărbătorind 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obținut la Montreal. În 2026, România va organiza „Anul Nadia Comăneci” și o gală specială. Ilie Bolojan propune acordarea distincției „Steaua României” fostei campioane. Nadia Comăneci a transmis un mesaj pentru anul 2026, … Articolul Mesajul Nadiei Comăneci pentru 2026: Bolojan și planurile pentru „Zeița de la Montreal” apare prima dată în Main News.
12:50
Cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Moldova pot suna, trimite mesaje și utiliza date mobile fără taxe suplimentare de la 1 ianuarie 2026, prin programul „Roam Like at Home”. Această integrare în piața unică europeană facilitează comunicarea la tarife naționale și îmbunătățește accesul la servicii de telefonie. Cetăţenii UE şi ai Republicii Moldova pot comunica … Articolul Apeluri, mesaje și internet fără taxe în UE și Moldova, din 1 ianuarie apare prima dată în Main News.
12:30
Descoperă Hunedoara, orașul din România unde o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro în 2026. Deși prețurile locuințelor cresc constant, există oportunități unice. Află cum poți achiziționa o locuință cu doar câteva salarii lunare și ce alte zone din țară oferă oferte imbatabile. Prețul locuințelor din România continuă să crească, dar există oportunități accesibile … Articolul Garsonieră în România la preț imbatabil: doar 3.400 euro în 2026! apare prima dată în Main News.
12:30
La începutul anului 2026, liderii mondiali transmit mesaje contrastante: Zelenski solicită pace, Putin promite victorie, iar Trump vorbește despre „pace pe Pământ” fără detalii. Războiul din Ucraina continuă fără acorduri semnate, lăsând viitorul conflictului incert. Descoperiți pozițiile fiecărui lider. Liderii implicați în războiul din Ucraina au transmis mesaje diferite la începutul anului 2026 Zelenski a … Articolul Mesaje contrastante de Anul Nou: Zelenski, Putin și Trump în 2026 apare prima dată în Main News.
12:20
FBI confiscă motociclete de milioane de dolari de la fostul sportiv canadian baron al drogurilor # MainNews.ro
FBI a confiscat motociclete de lux în valoare de 40 de milioane de dolari asociate fostului sportiv olimpic canadian Ryan Wedding, căutat pentru trafic de droguri. În urma perchezițiilor în Mexic, au fost recuperate 62 de motociclete, opere de artă și droguri. Wedding este pe lista celor mai căutați fugiți, legat de cartelul Sinaloa. Zeci … Articolul FBI confiscă motociclete de milioane de dolari de la fostul sportiv canadian baron al drogurilor apare prima dată în Main News.
11:50
Gică Hagi, fost manager la Farul Constanța, a renunțat la funcție, dar nu s-a pensionat din antrenorat. Cumnatul său, Gică Popescu, anunță o posibilă revenire, fie la Farul, fie ca antrenor al echipei naționale, în cazul unei crize. Hagi a luat o pauză, dar dorința de a antrena rămâne puternică. Gică Hagi a renunțat la … Articolul Cine va prelua banca tehnică de la Gică Hagi, conform cumnatului său? apare prima dată în Main News.
11:50
Armata Română a ridicat avioane de vânătoare F-16 după un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene. A fost emis un mesaj RO-Alert în Tulcea pentru a avertiza populația despre posibile pericole. Autoritățile au monitorizat situația și au confirmat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național. Două avioane F-16 din Baza 86 … Articolul F-16 în alertă după atac rusesc la granița României; Mesaj RO-Alert în Tulcea apare prima dată în Main News.
11:20
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va fi difuzat pe TVR 1 pe 1 ianuarie 2026, de la ora 12:15, având-o în orchestră pe românca Adela Frăsineanu. Ediția din 2026 este dirijată de canadianul Yannick Nézet-Séguin. Redifuzarea are loc la TVR Cultural la 19:00 și pe 4 ianuarie, la 09:30. Concertul de Anul … Articolul Ora difuzării concertului de Anul Nou la TVR și românca din Filarmonica Vieneză apare prima dată în Main News.
11:20
Serviciile de informații americane neagă acuzațiile Rusiei conform cărora Ucraina ar fi încercat să atace reședința lui Vladimir Putin. Informațiile sugerează că o țintă militară din apropiere ar fi putut fi vizată, nu reședința liderului rus. Analizăm reacțiile oficialilor și implicațiile politice. Serviciile de informații americane afirmă că Ucraina nu a încercat să atace reședința … Articolul Informațiile americane confirmă: Ucraina nu a atacat reședința lui Putin apare prima dată în Main News.
10:50
Fotbaliști renumiți precum Bernardo Silva și Ruben Neves se apropie de finalul contractelor, cu posibile transferuri în Europa. La Real Madrid, Rudiger și Lewandowski au oferte tentante din Premier League și MLS, iar speculațiile privind viitorul lor se intensifică. Urmărește evoluțiile din piața transferurilor! Bernardo Silva va părăsi Manchester City la finalul sezonului, fiind evaluat … Articolul Fotbaliști celebri intră în ultimele 6 luni de contract! apare prima dată în Main News.
10:20
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a participat la festivitățile de Anul Nou din Phenian, acompaniat de fiica sa, Ju Ae. Cu focuri de artificii și dansuri patriotice, Kim a lăudat succesele poporului și a subliniat unitatea necesară în perspectiva Congresului Partidului Muncitorilor. Detalii despre mesajele de Anul Nou transmise au fost, de asemenea, … Articolul Liderul Coreei de Nord își face apariția la Anul Nou cu fiica sa în Phenian apare prima dată în Main News.
10:20
Bulgaria devine al 21-lea membru al zonei euro, afectând România economic. Intrarea Bulgariei în euro poate aduce creșteri de prețuri, dar pentru români, cumpărăturile și vacanțele rămân atractive. România riscă să piardă investiții din cauza stabilității oferite de Banca Centrală Europeană. Află mai multe despre impactul acestei schimbări. Bulgaria devine al 21-lea stat din zona … Articolul Impactul intrării Bulgariei în zona euro asupra românilor: ce trebuie să știm apare prima dată în Main News.
09:50
Cupa Africii pe Națiuni 2025 a intrat în faza optimilor de finală, cu Algeria ca învingătoare în faza grupelor. Vedeți toate echipele calificate și programul meciurilor din optimile de finală. Algeria a dat dovadă de forță cu 9 puncte și golaveraj impresionant. Meciurile încep pe 3 ianuarie. 16 echipe s-au calificat în optimile de finală … Articolul Optimile de finală la Cupa Africii: Algeria strălucește în grupe apare prima dată în Main News.
09:50
România va angaja 90.000 de lucrători străini în 2026 pentru a acoperi deficitul de personal din sectoare precum curierat, construcții și comerț. Guvernul aprobă această măsură din cauza dificultăților în recrutarea forței de muncă autohtone și pentru a răspunde cererii în continuă creștere pe piața muncii. Guvernul României aprobă angajarea a 90.000 de lucrători străini … Articolul România angajează 90.000 de lucrători străini din afara UE pentru domenii deficitare apare prima dată în Main News.
09:20
De la 1 ianuarie 2026, românii vor plăti taxe majorate pentru locuințe, mașini și venituri din chirii. Impozitele pentru proprietăți vor crește de până la 3 ori, inclusiv pentru mașinile full-electrice. De asemenea, impozitul pe câștigurile din criptomonede va ajunge la 16%. Află toate detaliile despre noile taxe. De la 1 ianuarie 2026, impozitele pe … Articolul Taxe noi pentru români din 2026: impozite mai mari la locuințe și mașini apare prima dată în Main News.
09:10
Liderul organizației teroriste Statul Islamic din Damasc, Taha al-Zoubi, a fost reținut de forțele siriene în urma unei operațiuni de securitate. Acest eveniment intervine după un atac soldat cu moartea a doi militari și a unui interpret american. Autoritățile siriene demonstrează astfel eficiență în combaterea amenințărilor. Un lider al organizației Statul Islamic din Damasc a … Articolul Lider important al ISIS din Damasc, arestat de forțele siriene apare prima dată în Main News.
08:50
Petrolul Ploiești se confruntă cu o situație financiară gravă, având datorii de 6 milioane de euro. Președintele Claudiu Tudor a confirmat că echipa lucrează pentru a-și stinge datoriile până în martie. În ciuda problemelor financiare, jucătorii și-au primit salariile, iar clubul sărbătorește 101 ani de la înființare. Petrolul Ploiești se confruntă cu datorii de aproximativ … Articolul Club din Liga 1 în criză: Datorii de 6 milioane de euro apare prima dată în Main News.
08:50
O explozie devastatoare a avut loc în noaptea de Revelion la barul Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția, provocând răniți și mai multe victime. Poliția elvețiană investighează cauza incidentului, iar imagini din zonă arată clădiri în flăcări și intervenția serviciilor de urgență. Explozie devastatoare într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana, Elveția, în … Articolul Explozie tragică de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: victime și răniți apare prima dată în Main News.
08:40
Codul penal din Republica Moldova se înăsprește, introducând pedepse mai severe pentru abuzurile online, precum hărțuirea cibernetică și violența digitală. Noile măsuri permit eliminarea conținutului ilegal și protecția victimelor, cu amenzi de până la 50.000 de lei și închisoare de până la 12 ani pentru infracțiuni grave. Codul penal din Republica Moldova se înăsprește pentru … Articolul Amenzi și închisoare pentru abuzuri online: Codul penal se înăsprește apare prima dată în Main News.
08:30
Adevăratul motiv al războiului din Ucraina, revelat de un document din 1992, arată că Rusia folosește extinderea NATO ca pretext pentru agresiune. Naționaliștii ruși, precum Serghei Baburin, au prevăzut conflicte continue între Ucraina și Rusia, în căutarea revenirii la granițele istorice. Articolul Motivul ascuns al războiului din Ucraina: adevărul despre NATO și Putin apare prima dată în Main News.
08:20
Descoperă cele 26 de startup-uri românești de urmărit în 2026! Aceste afaceri promițătoare, cu fondatori români, au atras investiții semnificative și se pregătesc pentru expansiune internațională. Fii la curent cu inovațiile și tendințele din ecosistemul antreprenorial românesc și nu rata oportunitățile viitoare! Startup-urile românești au continuat să fie active și în 2025, atrăgând finanțări importante … Articolul 26 startup-uri românești promițătoare de urmărit în 2026 apare prima dată în Main News.
