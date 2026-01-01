USR începe anul cu un scandal. Robert Schwartz e supărat pe televiziunea publică: „Cum s-or simți cetăţenii români aparținând minorităților etnice”

12:20

De la 1 ianuarie 2026, regulile de acces la sistemul public de sănătate se schimbă radical pentru pacienții cu boli cronice grave care nu au venituri. Statul păstrează scutirea de la plata contribuției la asigurarea de sănătate doar pentru bolnavii de cancer, HIV/SIDA și tuberculoză, în timp ce pacienții incluși în celelalte programe naționale de […]