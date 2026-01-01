USR începe anul cu un scandal. Robert Schwartz e supărat pe televiziunea publică: „Cum s-or simți cetăţenii români aparținând minorităților etnice”
Gândul, 1 ianuarie 2026 20:10
În timp ce liderul USR, Dominic Fritz, se bucură de faptul că a devenit cetăţean român cu acte în regulă şi nu mai reprezintă o minoritate, preşedintele Radiodifuziunii Române, din acelaşi partid, deschide anul cu un scandal legat de logo-ul folosit de televiziunea publică şi care, în opinia sa, nu i-ar ciprinde pe toţi aceia […]
• • •
Acum o oră
20:10
În timp ce liderul USR, Dominic Fritz, se bucură de faptul că a devenit cetăţean român cu acte în regulă şi nu mai reprezintă o minoritate, preşedintele Radiodifuziunii Române, din acelaşi partid, deschide anul cu un scandal legat de logo-ul folosit de televiziunea publică şi care, în opinia sa, nu i-ar ciprinde pe toţi aceia […]
20:00
Copil de 8 ani, accidentat de un șofer ucrainean pe un drum din județul Neamț. Ce au descoperit polițiștii despre bărbat # Gândul
Un copil de 8 ani a fost rănit, joi, într-un accident rutier produs joi pe DN15, în localitatea Vânători-Neamț, după ce a traversat drumul printr-un loc nepermis. Autoturismul implicat era condus de un șofer ucrainean care, potrivit polițiștilor, ar fi prezentat un permis de conducere fals. Un minor în vârstă de 8 ani care a […]
Acum 2 ore
19:50
Acel moment în care Pierce Brosnan a fost „umilit” de Quentin Tarantino. După cinci Martini-uri, regizorul a dorit să „negocieze” cu Agentul 007 # Gândul
Într-un restaurant de lux din Hollywood, liniștea a fost „spulberată” de un „dezastru diplomatic”. Pierce Brosnan, actorul care a adus un nou suflu francizei James Bond, s-a întâlnit cu Quentin Tarantino, regizorul „Pulp Fiction”, la o masă, pentru discuții. Cel din urmă era însă deja „amorțit” de cinci băuturi Martini și „suferea” de o febră […]
19:40
19:20
Revoluțiile Generației Z au zguduit Nepal, Madagascar și Bulgaria. Milioane de tinerii au ieșit în stradă și au spus „NU” corupției în anul 2025 # Gândul
Generația Z a început să dea tonul la nivel global. Mulți dintre votanții americani a acestei generații l-au readus pe Donald Trump la Casa Albă pe 5 noiembrie 2024. În 2025, primele proteste în masă ale generației Z au zguduit multe țări cu conducere autocratică și cu societăți corupte. Tinerii generației Z au făcut chemare […]
19:10
Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier # Gândul
Deși este cunoscută în special ca o afcețiune respiratorie, Covid-19 poate avea efecte care se observă și în afara plămânilor. Un studiu bazat pe imagistica cerebrală arată că, după infecția cu virisul, pacienții care se consideră complet recuperați pot rămâne cu modificări vizibile în creier. Un nou studiu arată că virusul care provoacă Covid-19 poate […]
Acum 4 ore
18:40
Cele 6 tendințe culinare care vor domina anul 2026. Află totul despre mâncare, condimente și trenduri virale # Gândul
2026 se anunță un an plin de schimbări importante în modul în care mâncăm, cumpărăm și oferim experiențele culinare în mediul online. Experții în tendințe alimentare vorbesc despre un amestec de inovație și redescoperire a clasicilor, cu accent pe arome neașteptate, dar și porții mai mici, alimente funcționale și ingrediente tradiționale care revin în prim-plan. […]
18:30
Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte” # Gândul
Încă un primar liberal iese din rând şi se revoltă împotriva măsurilor de austeritate pe care Ilie Bolojan le pune în cârca românilor buni-platnici. Primarul comunei Lipniţa din Constanţa, Nicolae Florin Dinu, îl ameninţă pe premierul Ilie Bolojan, şeful său de partid, cu demisia. În scrisoarea publică pe care edilul a publicat-o pe unul dintre […]
18:30
Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!” # Gândul
Zoltan Kadar, antrenorul secund al echipei de fotbal Young Boys, a dezvăluit detalii șocante după tragedia petrecută în clubul din Crans Montana, Elveția, în care mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte 100 au fost rănite. Stabilit în afara României de 30 de ani, Zoltan Kadar spune că nu și-ar fi imaginat că o […]
18:00
Simona Halep a sărbătorit Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă. Sportiva s-a arătat fascinată de spectacolul de lumini și artificii de la Burj Khalifa. Evenimentul a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. În Dubai, Simona Halep se simte ca acasă. Aceasta și-a cumpărat un apartament în luxosul oraș […]
18:00
Prima ȘTIRE din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie # Gândul
Alexandru Dedu, fost președinte al FR Handbal în două mandate, intenționează să revină în funcție. În aprilie 2026 sunt alegeri, unde candidează actualul șef, Constantin Din, și acum și Alexandru Dedu. Și-au mai manifestat intenția, în divers medii, să-și depună candidatura Bogdan Voina, Cristian Potora și Sorin Dinu. Prima știre din handbal în 2026! Dedu […]
17:50
Papa Leon le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026: „Lumea nu se salvează ascuțind săbii” # Gândul
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026. Suveranul Pontif a spus că lumea nu se salvează ascuțind săbii, ci prin iertare și înțelegere, conform EFE. Cuvintele sale au fost rostite în timpul primei Liturghii din acest an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii. Pontiful american […]
17:30
Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine # Gândul
Mai multe persoane au fost ucise în revoltele din Iran, joi, potrivit unei agenții de știri iraniene și a unui grup pentru drepturile omului, relatează Reuters. Reamintim că proteste violente au cuprins Iranul încă de duminică, când mai mulți proprietari de magazine din Teheran au manifestat împotriva creșterii dolarului. Joi, agenția Fars, citând o sursă, […]
17:20
Rusia acuză Ucraina pentru uciderea a 24 de oameni și rănirea a altor 50 într-un atac cu drone desfășurat chiar de Anul Nou. Dronele ucrainene au lovit într-un hotel și o cafenea din Khorly, din partea rusească a regiunii Herson. La momentul atacului ucrainean se aflau civili atât în cafenea, cât și la hotel. Autoritățile […]
17:10
Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție” # Gândul
Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Vor da lovitura pe toate planurile, cu o singură condiție”. Zodia care va conduce lumea în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici Taurii vor da lovitura în 2026, cu condiția să țină seama de cei din jur. Există persoane care le „sapă” pe la spate, […]
17:00
Schimbare majoră pe piața muncii de la 1 ianuarie 2026. Revisal a fost eliminat, Reges Online devine unic registru obligatoriu # Gândul
Începând cu 1 ianuarie 2026, evidența contractelor individuale de muncă din România se realizează exclusiv prin Reges Online, noul sistem digital pus în funcțiune de autorități. Platforma a înlocuit complet vechiul Revisal, care a fost dezactivat. Potrivit informațiilor transmise de Inspecția Muncii, toate operațiunile privind înregistrarea, modificarea și încetarea contractelor de muncă trebuie efectuate, de […]
17:00
Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină # Gândul
Bulgaria a intrat în zona euro, de la 1 ianuarie 2026, astfel că și vinieta va fi plătită în moneda europeană. Vinieta este necesară pentru utilizarea rețelei de drumuri cu plată din Bulgaria și poate fi cumpărată online, inclusiv cu afișarea prețurilor în euro, potrivit Mediafax. Autoritățile bulgare au prezentat deja prețurile vinietelor în contextul […]
Acum 6 ore
16:50
Deşi este un fan al costumelor de firmă, Cristian Popescu Piedone a petrecut trecerea în noul an într-un costum puţin mai neobinuit. Fostul şef al Protecţiei Consumatorilor a fost invitat la emisiunea de Revelion de la RTV şi a fost de nerecunoscut pentru cei prezenţi. Gazdele evenimentului l-au costumat pe Piedone în elefant şi niciunul […]
16:20
Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români # Gândul
Un creator de conţinut belgian, cunoscut pentru faptul că merge prin lume şi le cere oamenilor să-l înveţe dansurile tradiţionale ale ţărilor lor, a ajuns şi-n România. Ed People, sau Edouard Jacqmin, pe numele lui real, i-a molipsit pe români cu entuziasmul lui şi a reuşit să obţină reacţii pozitive chiar şi de acolo unde […]
16:00
Analistul economic Iancu Guda a stârnit reacții în mediul online, după ce a identificat 5 categorii de patrioți printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta explică pe larg modalitatea în care românii se raportează la ideea de patriotism și implicare civică. În postare, economistul arată că, atunci când este vorba de binele României, oamenii […]
15:40
Liviu Vârciu, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit ce își dorește pentru anul 2026. ”Vreau să mă concentrez asupra mea un pic mai mult”, a mărturisit acesta. Liviu Vârciu a dezvăluit ce își dorește să facă în anul care tocmai a început. Artistul vrea să se ocupe mai mult de el, să […]
15:40
Zohran Mamdani este primul primar al New York-ului care a depus jurământul folosind un Coran. Ce loc simbolic a ales pentru marele eveniment # Gândul
Zohran Mamdani a fost învestit, oficial, în funcția de primar al orașului New York, imediat după ce bila de Anul Nou a căzut în Times Square, la miezul nopții, relatează The New York Times. Ceremonia restrânsă a avut loc într-o stație de metrou abandonată de lângă Primărie. Cu patru minute înainte de miezul nopții, Mamdani, […]
15:10
Ai puterea de a schimba orice situație în bine. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 2 ianuarie 2026. Berbec Astăzi, emoțiile tale pot fi confuze. Oamenii pot părea să te irite, iar tu te poți simți ca și cum ai fi singur pe lume. Reține că ești foarte sensibil și capabil să […]
15:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile” # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat joi, pe pagina sa de Facebook, după noile atacuri cu drone lansate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței cu România, subliniind că pericolul nu dispare în perioadele de sărbătoare. Ministrul Apărării Naționale a transmis că atacurile au avut loc chiar în […]
15:10
Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane” # Gândul
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică anunţă lansarea ghidului „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”. AI poate influența subtil modul în care percepem realitatea digitală, iar ghidul explică cum funcționează aceste mecanisme și cum ne putem păstra gândirea critică într-o lume digitală tot mai sofisticată. Lucrarea este o metodă de decriptare a modului în care Inteligența artificială […]
15:00
Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat:”Oamenii s-au călcat în picioare” # Gândul
Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a peste 80 de oameni din barul care a explodat. Aproximativ 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în incendiu. George se afla întâmplător în zona în care a avut loc tragedia. Românul era împreună cu familia. „În momentul respectiv veneam acasă […]
Acum 8 ore
14:50
Frigul de noaptea trecută a blocat tot în Valea Soarelui-Sinaia. Instalaţii, ţevi, rezervoare au devenit nefuncţionale la -25 grade # Gândul
Gondola Sinaia a întâmpinat serioase probleme, noaptea trecută, din cauza temperaturii care a scăzut la – 25 de grade. În Valea Soarelui, utilajele de batut zăpada nu au putut porni, decât după ce au fost conectate la generator, anunţă cabanierii din zonă. De asemenea, toate țevile, rezervoarele de apă, circuitele de pe stâlpi și vanele […]
14:40
Cum a fost copilăria lui Carmen Chindriș. ”Pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese” # Gândul
Cântăreața Carmen Chindriș a povestit cum a fost copilăria ei. ”Pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese”, a spus aceasta. Carmen Chindriș s-a născut în Sighetu Marmației. A cântat de mică. Carmen Chindris, alături de Taraful Rutenilor sunt pe piața muzicală de peste 10 ani. Carmen Chindriș provine dintr-o familie numeroasă – are patru surori […]
14:30
Imagini de la petrecerea grandioasă a lui Trump de Revelion. Netanyahu, invitatul surpriză. Melania Trump, într-o rochie spectaculoasă # Gândul
Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost gazdele petrecerii fastuoase de Revelion organizate, miercuri seara, la Mar-a-Lago, relatează Daily Mail și The New York Post. Ca de obicei, prima doamnă a fost cea care a furat toate privirile. Melania Trump a ales să poarte o rochie argintie uimitoare, trei sferturi, pe care […]
14:20
Un sucevean a încercat să fure dintr-un sexshop, în noaptea Anului Nou. A spart uşa cu toporul şi-a băgat obiectele furate în 2 sacoşi din rafie # Gândul
Cu 2 minute înainte de trecerea în noul an, un sucevean s-a gândit să-şi petreacă momentul în incinta unui sehshop în care a intrat prin efracţie. Acesta a fost prins în flagrant angajaţii firmei de pază care aveau sub supraveghere magazinul. Magazinul, aflat în cartierul George Enescu din Suceava, avea uşa de la intrare distrusă […]
14:00
PANTONE a ales prima nuanţă de alb din istoria sa. Culoarea anului 2026 este PANTONE 11-4201 Cloud Dancer # Gândul
Institutul Pantone a decis drept culoare a anului 2026 nuanţa PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Este pentru prima dată în istoria institutului când este desemnată o nunanţă de alb, menită să reprezinte: calm, claritate și o resetare vizuală și emoțională. Cloud Dancer este considerată o nuanţă care inspiră liniște, spațiu, claritate. Potrivit reprezentanților PANTONE, acest alb […]
14:00
Ce a pățit o femeie care a plătit 600 de lei pentru Revelionul la restaurant. Cu o zi înainte i s-a spus să vină cu mâncare de acasă # Gândul
Caz revoltător la Timișoara. Zeci de persoane care au dat sute de lei pentru un Revelion la restaurant au aflat cu câteva ore înainte de trecerea în noul an că petrecerea pentru care au plătit sute de lei nu mai există. Managerul restaurantului a anulat evenimentul după ce organizatorul nu a plătit suma din contract. […]
14:00
Circulaţia rutieră pe DN1, în judeţul Sibiu, este blocată joi, în zona Hula Bradului, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Mai multe persoane au fost rănite şi transportate la spital. Poliţiştii din cadrul Biroului Drumuri Naţionale Sibiu au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN1, la kilometrul 292, […]
13:40
Gheorghe Gheorghiu, despre începutul carierei sale. ”Un noroc ce părea mărunt mi-a schimbat cu adevărat destinul” # Gândul
Binecunoscutul artist Gheorghe Gheorghiu, în vârstă de 71 de ani, și-a amintit de începutul carierei sale și a scos la iveală lucruri mai puțin cunoscute. Gheorghe Gheorghiu este unul dintre cei mai iubiți cantautori din România. În ceea ce privește viața personală, în urmă cu patru ani, Gheorghe Gheorghiu s-a căsătorit cu Gabriela Băncescu, cu […]
13:40
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat” # Gândul
Anul Nou a început cu o tragedie pentru elveţieni. O explozie urmată de un incendiu la Crans-Montana, soldate cu 40 de morţi şi 100 de răniţi, nu l-au lăsat indiferent nici pe preşedintele Nicuşor Dan. Acesta a transmis un mesaj de condoleanţe şi de încurajare familiilor afectate. Preşedintele României a postat mesajul pe X. At […]
13:40
Vremuri de cumpănă pentru Loredana Groza. Tatăl său, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala după săptămâni întregi în care a fost internat în stare critică. Artista a împărtășit public durerea sa printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Nu vreau să-ți spun adio, dragă Tata, pentru că moartea nu e […]
13:40
Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București # Gândul
Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră. Pentru București este o prognoză specială de frig, iar la munte, mai ales în Apuseni, va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. „Începând de joi, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și […]
13:30
Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne # Gândul
Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost gazdele petrecerii fastuoase de Revelion organizate, miercuri seara, la Mar-a-Lago, relatează Daily Mail și The New York Post. Ca de obicei, prima doamnă a fost cea care a furat toate privirile. Melania Trump a ales să poarte o rochie argintie uimitoare, trei sferturi, pe care […]
13:30
România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei # Gândul
Românii nu au făcut economie deloc în 2025 în ceea ce priveşte mâncarea comandată acasă. Potrivit cifrelor date publicităţii de una dintre firmele de livrare la domiciliu, numărul de comenzi de mâncare și produse nealimentare plasate în acest an, prin platforma tech care oferă servicii la cerere, poziționează România pe primul loc în Europa de […]
13:30
Liberalizarea prețurilor la gaze naturale care este programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mare pentru consumatori, arată estimările Asociației Furnizorilor de Energie din România. Laurențiu Urulescu, președintele organizației, a declarat într-o conferință de presă că, odată cu încheierea schemei de plafonare prevăzute de OUG 6/2025, prețurile vor reveni la nivelul pieței, iar […]
13:10
Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace # Gândul
Anul 2025 a fost cel mai bun pentru activitatea de transplant din 2016 încoace şi a adus o creştere importantă a numărului de donatori, potrivit Agenţiei Naţionale de Transplant. Agenţia Naţională de Transplant a anunţat, joi, că anul 2025 s-a încheiat cu 92 de donatori la nivel naţional, acesta fiind cel mai bun rezultat obţinut […]
13:10
Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare # Gândul
Republica Moldova a găsit o nouă strategie de promovare în UE. Oferă telefonie mobilă şi internet fără costuri suplimentare cetăţenilor UE aflaţi pe teritoriul moldovean. Programul „Roam Like at Home”a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. De joi, 1 ianuarie 2026, cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în […]
13:00
Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului # Gândul
Germania a găsit soluţia pentru ca agenţii rutieri să nu mai asculte veşnicele scuze ale şoferilor opriţi în trafic cum că nu au permisul sau talonul la ei pentru că le-au uitat acasă sau le-au pierdut. De la 1 ianuarie 2026, va deveni oficială varianta de permis digital naţional care poate fi stocat şi prezentat […]
Acum 12 ore
12:50
Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Smartphon-ul va prelua din responsabilităţile şoferului # Gândul
Germania a găsit soluţia pentru ca agenţii rutieri să nu mai asculte veşnicele scuze ale şoferilor opriţi în trafic cum că nu au permisul sau talonul la ei pentru că le-au uitat acasă sau le-au pierdut. De la 1 ianuarie 2026, va deveni oficială varianta de permis digital naţional care poate fi stocat şi prezentat […]
12:40
Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a spus care este secretul siluetei sale. ”Consider că este de bun simț” , a afirmat artista. Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache. Sanda Ladoși […]
12:30
Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun” # Gândul
Nostalgia comunistă, care-i animă pe mulţi dintre români, este redată plastic de poetul Mircea Dinescu în ultima sa creaţie în versuri, realizată în noaptea de Anul Nou. „O poezie care m-a vizitat în noaptea de Anul Nou” îşi intitulează Mircea Dinescu poemul dedicat acelora care încă deplâng Epoca de Aur şi sărbătorile vremii. Şi cum […]
12:20
Incident grav: un metrou a deraiat pe Magistrala 4 din București, în stația Laminorului. Se va circula pe un singur fir pe perioadă nedeterminată # Gândul
Un tren de metrou a deraiat, miercuri noapte, în stația Laminorului de pe Magistrala 4, spun surse Metrorex pentru Gândul. Știre în curs de actualizare
12:20
Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre mesajul transmis de președintele Nicușor Dan, cu ocazia intrării în 2026.
12:20
De la 1 ianuarie 2026, regulile de acces la sistemul public de sănătate se schimbă radical pentru pacienții cu boli cronice grave care nu au venituri. Statul păstrează scutirea de la plata contribuției la asigurarea de sănătate doar pentru bolnavii de cancer, HIV/SIDA și tuberculoză, în timp ce pacienții incluși în celelalte programe naționale de […]
11:50
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais # Gândul
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian. Update. 9.24. Peste 100 de persoane erau în bar Potrivit poliției, incidentul de la […]
