Mario Fresh a intrat în 2026 în cele mai neașteptate ipostaze! A căzut de pe scenă | VIDEO
SpyNews, 1 ianuarie 2026 21:40
Mario Fresh a intrat cu stângul în 2026! Artistul și-a petrecut noaptea dintre ani la un eveniment, acolo unde a cântat. Surpriza a apărut atunci când artistul a căzut de pe scenă.
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
22:10
Locația exclusivistă unde a petrecut Revelionul Oana Marica! Ce vedetă internațională a fost prezentă # SpyNews
Oana Marica a plecat, din nou, în vacanță, după ce a sărbătorit Crăciunul în Elveția. Șatena a plecat într-o destinație de vis, la căldură. Vedeta a avut o apariție elegantă la petrecere.
22:00
Soția lui Dan Petrescu petrece departe de România, în timp ce antrenorul a fost surprins singur. Unde se află Adriana Petrescu # SpyNews
Adriana Petrescu, soția lui Dan Petrescu, a decis să plece din țară pentru sărbătorile de iarnă, iar antrenorul a rămas acasă. Dan Petrescu a rămas singur, fiind nevoit să-și finalizeze chimioterapia.
Acum o oră
21:50
Record mondial! Unde au avut loc artificii care au durat 62 de minute în noaptea dintre ani # SpyNews
În noaptea de Revelion, au avut loc focuri de artificii spectaculoase, însă o țară a doborât cinci recorduri mondiale, într-o singură noapte. Focul de artificii de Revelion a durat 62 de minute, iar spectacolul a fost completat de 6.500 de drone.
21:40
Acum 2 ore
21:00
Situație incredibilă, în dosarul crimei de la Padina, în care fiii „vrăjitoarei” Sidonia sunt acuzați că au spintecat un bărbat: procesul deschis în iunie 2024 n-a început nici până azi, fiindcă judecătorii l-au amânat de mai multe ori, iar primul termen propriu-zis ar putea fi cel de pe 15 ianuarie.
21:00
Nostradamus a prezis ce se va întâmpla în 2026, un an deloc ușor, după cum se arată în cartea profetului apocalipsei. Prin avertismentele acestuia s-a numără și vărsarea de sânge și nu numai. Vei rămâne șocat când vei citi continuarea!
21:00
Unde au petrecut vedetele Revelionul! De la plaje exotice, la petreceri ravisante și chiar în propria sufragerie # SpyNews
Vedetele din România și-au petrecut Revelionul în mare stil, fie acasă, fie în vacanțe cu peisaje spectaculoase. Un singur lucru e cert: indiferent de locație, toate s-au îmbrăcat extrem de sexy! Iată unde au fost persoanele publice de la noi în noaptea dintre ani!
21:00
Care este cifra norocoasă pentru fiecare zodie în parte, în 2026! Ce culoare va aduce noroc în acest an # SpyNews
2026 este Anul universal 1, ceea ce înseamnă că este o perioadă bună pentru noi capitole. Începe un ciclu de nouă ani. Iată care este cifra norocoasă pentru fiecare zodie și ce culoare să porți pentru a atrage norocul.
21:00
Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, în același loc, de Revelion. Destinația aleasă pentru noaptea dintre ani # SpyNews
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au plecat în vacanță, de Revelion. Cei doi au sărbătorit în mare fel intrarea în 2026. Blondina și-a luat și fiica, pe Sofia, cu ea. În același loc, s-a aflat și Claudia Pătrășcanu.
21:00
Schimbare de situație pentru Jador! Motivul pentru care artistul a renunțat la ideea de a-și cumpăra casă. Declarații exclusive # SpyNews
Dacă în urmă cu doar câteva luni Jador căuta cu disperare o casă pe malul lacului Snagov, acum cântărețul anunță că a decis să renunțe la acest pas. Artistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, motivele pentru care el și Oana Ciocan au spus „nu” ideii de a cumpăra o locuință.
20:50
Multe persoane scriau greșit "2026" până acum, fără să-și dea seama sau să știe de ce. Ei bine, avem acum o explicație clară. Iată cum să scrii corect, ca să-ți meargă bine în Noul An!
Acum 4 ore
20:10
Cine este bărbatul cunoscut cu care Mira a petrecut de Revelion! A mâncat cu el struguri sub masă la 12 noaptea! # SpyNews
Mira a a respectat superstiția de mânca struguri sub masă, la miezul nopții, însă nu alături de iubitul ei. Se zvonește că ea și Lei Elekes nu ar mai forma un cuplu de o bună perioadă, zvonuri alimentate de faptul că nu s-au mai afișat împreună de mult timp. Iată ce bărbat i-a fost alături, în schimb.
19:50
Celine Dion a apărut din nou în mediul online, cu un mesaj emoționant pentru fanii ei, în ziua de Revelion. Cântăreața se luptă cu sindromul persoanei rigide din 2021, iar de atunci, aparițiile ei au fost tot mai rare.
19:30
Top cinci cele mai râvnite destinații de vacanță în 2026. Unde poți să-ți petreci concediul # SpyNews
Există numeroase destinații în care călătorii să-și poată petrece vacanța, în 2026. Noi venim în ajutor cu un top cinci destinații în care trebuie neapărat să ajungi. Iată care sunt locurile care te vor cuceri!
19:10
Diana Bart a anunțat ce decizie a luat la final de an. Prezentatoarea TV a recunoscut că a mai încheiat un capitol, la mai bine de jumătate de an de când s-a despărțit de tatăl fiicelor sale.
18:50
Bogdan de la Ploiești și-a descoperit pasiunea față de muzică în urmă cu mult timp, după ce a renunțat la prima lui iubire: fotbalul. Au apărut imagini cu cântărețul de acum 11 ani, despre care probabil că mulți nu știu. Așadar, iată cum arăta BDLP în 2015!
18:40
Un cuplu a murit în două accidente diferite, la doar câteva ore distanță. Adrian era în vacanță cu iubita, în Spania # SpyNews
Un cuplu a sfârșit tragic, în vacanță, în Spania. Amândoi și-au pierdut viața în accidente de motocicletă diferite, la doar câteva ore distanță. Adrian avea 28 de ani, iar iubita lui 34.
Acum 6 ore
18:10
Tzancă Uraganu a petrecut Revelionul alături de Lambada și copiii lor! Ce făcea Alina Marymar în acest timp # SpyNews
Tzancă Uraganu a petrecut Revelionul alături de Lambada și copiii lor. Prima iubire a manelistului s-a afișat alături de el și de doi dintre copiii lor, în noaptea dintre ani. Ce făcea Alina Marymar în acest timp.
18:10
O femeie a fost violată, înjunghiată și arsă de vie! Familia știa că va merge acasă la o prietenă # SpyNews
O femeie a avut parte de un sfârșit de-a dreptul tragic! Tânăra a fot înjunghiată, violată și apoi arsă de vie, de către niște "prieteni". Familia știa că va merge acasă la o prietenă.
17:30
Jeff Bezos și Lauren Sanchez, puși la zid, după ce au fost văzuți la o petrecere cu femei în bikini: "Oameni dezgustători" # SpyNews
Jeff Bezos și Lauren Sanchez au ajuns rapid în vizorul internauților, după ce au fost văzuți la petrecere neașteptată, cu femei în bikini. Oamenii din mediul online le-au adus celor doi cuvinte greu de digerat.
17:30
Un român, declarații tulburătoare după explozia de la stațiunea din Elveția. A intervenit pentru a-i salva: „Am văzut cum ieșeau oameni arși” # SpyNews
Noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar, după ce într-un bar dintr-o stațiune montană din Elveția a avut loc o explozie. Primele informații arată că totul ar fi pornit de la o lumânare care ar fi fost aprinsă aproape de tavan. George, un român, care se afla în apropiere, a intervenit pentru a-i salva pe oameni.
17:00
Gabriela Oțil, experiență emoționantă, în Maldive! A pus mâna și a izbucnit imediat în lacrimi # SpyNews
Dani Oțil și soția lui se află în vacanță, în Maldive. Cei doi au plănuit, inițial, să meargă în Doha, dar au schimbat destinația în ultimul moment. Soția prezentatorului TV a avut parte de o experiență emoționantă.
16:30
Avertismentul unui medic în noaptea dintre ani! Cum a ajuns un pacient la urgențe! Abia l-a salvat # SpyNews
Un medic a transmis un avertisment, după ce, în noaptea dintre ani, un pacient a ajuns la spital. Suferise un infarct și a durat trei ore să îl salveze. După situația din noaptea de Revelion, specialistul trage un semnal de alarmă cu privire la fumat.
Acum 8 ore
16:20
Cum a petrecut Cristina Pucean de Revelion, fără Bogdan de la Ploiești! A ales cea mai sexoasă rochie roșie și a făcut show | VIDEO # SpyNews
Cristina Pucean pare că a renăscut! Dacă fanii se așteptau să o vadă de Revelion tristă din cauza despărțirii de Bogdan de la Ploiești, care nu ar fi fost tocmai pașnică când în vedere acuzațiile ei, ei bine... dansatoarea s-a îmbrăcat în cea mai sexoasă rochie și a făcut show incendiar în noaptea dintre ani.
15:40
Singurele imagini care arată cum a pornit focul în interiorul barului din Elveția. Locul în care cel puțin 40 de persoane au murit # SpyNews
Au apărut singurele imagini care arată cum a izbucnit incendiul care a produs explozia devastatoare din Elveția. Cel puțin 40 de persoane au murit în noaptea de Revelion într-un local celebru în rândul turiștilor, în Crans-Montana.
15:10
Scene apocaliptice la un priveghi din Bicaz, de Revelion. Oamenii au sărit pe geamuri de teamă, iar sicriul mortului a fost carbonizat # SpyNews
Momente cumplite la un priveghi din Bicaz, în noaptea de Revelion. Un incendiu grav a izbucnit în casa în care avea loc evenimentul trist. Oamenii au încercat să se salveze din calea flăcărilor sărind pe geam. Sicriul a fost ars, iar cadavrul a fost găsit carbonizat.
14:40
Ce s-a întâmplat înainte de explozia cu 40 de morți din Elveția! Mărturisiri halucinante ale martorilor: ”Ţinea în mâini o lumânare” # SpyNews
Apar declarații șocante ale martorilor care au luat parte la explozia devastatoare din Elveția, soldată cu cel puțin 40 de morți. Mai multe persoane au dezvăluit ce au văzut cu câteva clipe înainte ca dezastrul să se producă.
Acum 12 ore
13:40
Două persoane au murit, după ce o biserică a fost incendiată. Turnul de 50 de metri s-a prăbușit din cauza flăcărilor # SpyNews
Scene dramatice în noaptea de Revelion. O biserică din Amsterdam a luat foc și a ars ca o torță ore în șir. Din cauza flăcărilor devastatoare, turnul de 50 de metri înălțime al bisericii s-a prăbușit. Două persoane au fost declarate decedate.
13:30
Doliu imens! Tatăl Loredanei Groza s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Celebra cântăreață a transmis un mesaj dureros în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026, în care a exprimat cât de îndurerată este după această veste.
13:00
O mamă și fiică au murit, după cina de Crăciun! Cine le-ar fi pus otravă de șobolani în mâncare # SpyNews
Tragedie într-o familie. O mamă și fiica ei au murit după ce au luat cina de Crăciun. Cele două au fost declarate decedate două zile mai târziu. Tatăl a fost transportat de urgență la spital. Se suspectează că mâncarea ar fi conținut otravă de șobolani.
12:20
Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața în urma unei explozii la un bar dintr-o stațiune montană din Elveția. Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat în care a precizat că se caută români printre decedați.
11:50
10 persoane au murit în urma unei explozii într-un bar dintr-o stațiune montană. Imagini de coșmar de la locul dezastrului # SpyNews
Tragedie de proporții în noaptea de Revelion. Cel puțin zece persoane au murit într-o stațiune montană din Elveția, după o explozie devastatoare la un bar. Alte zece persoane au fost rănite și au nevoie de îngrijiri medicale.
11:20
Incendiu de Revelion în București. Un apartament a luat foc, după ce au fost lansate artificii din balcon # SpyNews
Revelion de coșmar pentru o familie din Sectorul 6 al Capitalei. Apartamentul lor a luat foc, după ce au fost lansate artificii direct din balcon. Toate cele șase persoane implicate au primit îngrijiri medicale, două dintre ele fiind transportate la spital.
10:50
Adrian Minune Jr. și-a cerut iubita de soție de Revelion! Unde a avut loc momentul special # SpyNews
Adrian Minune Jr. se pregătește să se căsătorească! Artistul și-a cerut iubita de soție în noaptea de Revelion, în prezența celor mai importante persoane dintre viețile lor. Ariana a spus marele da, profund emoționată de surpriza de care a avut parte.
Ieri
21:20
Un american a spus de ce consideră că viața e mai bună în Europa decât în SUA. Ce l-a convins să se mute în România # SpyNews
Un bărbat născut în America a decis să se mute în România. Chiar dacă locuiește la noi în țară de câteva luni, consideră că viața în Europa este mult mai bună decât în SUA. Martel consideră că există mari diferențe între America și Europa.
21:10
Fiicele lui Ilie Năstase, Revelion exclusivist, departe de familie! Amalia Năstase, fosta soție a tenismenului, declarații exclusive # SpyNews
Fiicele lui Ilie Năstase își petrec Revelionul în stil exclusivist, departe de familie, alegând să întâmpine noul an în locuri spectaculoase, în colțuri diferite ale lumii. Amalia Năstase, fosta soție a tenismenului, a oferit declarații exclusive despre planurile fiicelor sale și despre cum aleg acestea să sărbătorească momentul deosebit, dar și despre cum va sărbători ea împreună cu fiul cel mic.
21:10
Bella Santiago privește cu mult optimism spre 2026 și spune clar care sunt lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Artista ne-a vorbit despre planurile de familie, despre carieră, dar și despre tradițiile care o leagă în continuare de Filipine, locul unde s-a născut și unde a locuit până când s-a mutat în România.
21:10
Maia Morgenstern, o altfel de abordare! A trecut prin clipe grele, însă îi este recunoscătoare sorții: „Am gânduri, am speranțe” # SpyNews
Maia Morgenstern, o altfel de abordare. A trecut prin momente dificile, dar privește viața cu recunoștință și speranță, concentrându-se pe gândurile și dorințele sale pozitive. Actrița mărturisește că, în ciuda provocărilor, anul 2025 a venit și cu cel mai important eveniment din viața ei.
21:10
Fostul milionar de la Izvorani o ia de la capăt cu problemele juridice: Irinel Columbeanu este chemat în fața judecătorilor, într-un dosar în care creditorii firmei sale încearcă să recupereze datoriile de aproximativ șapte milioane de euro.
21:10
Cele mai importante zile din anul 2026 pentru toate zodiile din Horoscop. Când li se va schimba viața nativilor # SpyNews
Astrologii au actualizat horoscopul pentru anul 2026. Zodiile vor fi luate prin surprindere pe tot parcursul anului de schimbări mari și dificile, dar necesare, și de luarea unor decizii pe care nu le-ar fi putut anticipa. Iată cele mai importante zile din 2026 pentru toate zodiile.
20:50
Francisca și TJ Miles se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Cei doi vor avea o fetiță. Bruneta nu a renunțat să facă sport și speră să nu ia foarte multe kilograme în plus până va naște.
20:20
O femeie a fost trântită la pământ de o rafală puternică de vânt, în fața casei. Un bărbat era cât pe ce să fie rănit # SpyNews
O femeie a fost trântită la pământ de o rafală puternică de vânt. Totul s-a întâmplat în fața casei fiicei sale, cea care i-a oferit o mână de ajutor pentru a o ajuta să se ridice, după ce ajunsese într-un tufiș, din cauza vântului extrem.
19:50
Viviana Sposub și-a asumat relația cu noul iubit. Cum s-a afișat alături de Iustin Chiroiu # SpyNews
În urmă cu câteva luni, s-a zvonit că Viviana Sposub ar avea un nou iubit. Vedeta a apărut de mai multe ori în mediul online alături de Iustin Chiroiu, un tiktoker viral. Cei doi s-au afișat de curând împreună, fiind prima lor apariție oficială ca un cuplu.
19:10
Andreea Bostănică și-a cumpărat o nouă mașină! Cum arată bijuteria pe patru roți a influenceriței # SpyNews
Andreea Bostănică a bifat o nouă achiziție de lux. Influencerița și-a cumpărat o mașină la începutul acestei luni și este tare fericită. Tânăra a mai primit un cadou o mașină și în vara acestui an.
18:40
Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu s-au despărțit? Ce se întâmplă cu ei în ultimele ore din 2025? Detaliile care îi dau de gol # SpyNews
Cătălin Cazacu și iubita lui erau împreună de aproape un an, însă amândoi au dat de înțeles că nu ar mai forma un cuplu. Cei doi par că urmează să petreacă noaptea dintre ani separat, asta în condițiile în care în trecut păreau de nedespărțit.
18:20
Una dintre cele mai contagioase boli, detectată pe aeroport. Virusul rămâne în aer până la 2 ore după ce o persoană infectată părăsește zona # SpyNews
Una dintre cele mai contagioase boli a fost descoperită la un bărbat, pe aeroport, în prag de sărbători. Virusul poate rămâne în aer până la două ore după ce o persoană infectată părăsește zona, iar erupția cutanată apare după câteva zile de la apariția primelor simptome.
17:40
De ce să nu porți roșu de Revelion, în 2026. Pentru ce alte culori să optezi pentru a atrage norocul # SpyNews
Să porți roșu este una dintre cel mai des întâlnite superstiții în noaptea dintre ani, însă nu este recomandată de Revelion 2026. Iată ce culori să porți în acest an, pentru a atrage norocul.
17:10
O nouă rută care leagă Paris de Coasta Amalfi va fi lansată în 2026. Cât costă un singur bilet cu unul dintre cele mai luxoase trenuri # SpyNews
Venice-Simplon-Orient-Express este unul dintre cele mai luxoase trenuri din Europa și a anunțat că va lansa o nouă rută, Paris-Coasta Amalfi, începând din 4 mai 2026. Pasagerii vor călători trei nopți cu trenul, iar compania promite o experiență deosebită.
16:40
Dacă vrei să fii fericit, trebuie să știi asta despre corpul tău! Cum să îți crești nivelurile de dopamină și serotonină # SpyNews
Dopamina și serotonina joacă un rol esențial pentru o viață împlinită. Sunt denumiți și „hormonii fericirii” și sunt stimulați în urma experiențelor noi, dar și a recompenselor. Nivelurile de dopamină și serotonină pot fi influențați de sport și de alimentație.
16:00
Cea mai cunoscută trupă pentru copii din România, într-un nou scandal! O tânără face acuzații grave: ”A început cu șantaj emoțional” # SpyNews
Cea mai cunoscută trupă pentru copii din România este implicată într-un scandal de proporții. O tânără a făcut declarații revoltătoare și a acuzat-o pe patroana care conduce trupa de șantaj emoțional. Iată câți bani i s-ar fi oferit pentru un spectacol.
