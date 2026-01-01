Peste 1.000 de vehicule incendiate şi peste 500 de persoane reţinute în Franţa în noaptea de Revelion

12:50

Mii de oameni au ieșit să petreacă Revelionul în centrul Timișoarei, în ciuda temperaturilor de îngheț. Oamenii au început să se adune în zona Târgului de Crăciun odată cu începerea concertelor din Piața Victoriei. De „încălzire” s-au ocupat DJ-ul Sean Norvis și trupa Phaser. Cele mai căutate căsuțe ale târgului, care la Timișoara se închide pe 7 ianuarie, […] © G4Media.ro.