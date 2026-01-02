Marea Britanie va interzice reclamele la produsele de tip „junk food” în timpul zilei, pentru a combate obezitatea infantilă
Publicitatea pentru produsele de tip „junk food”, alimente considerate nesănătoase din cauza conținutului ridicat de zahăr, sare și grăsimi saturate, va fi interzisă în Regatul Unit pe parcursul zilei, odată cu intrarea în vigoare a unei legi a cărei aplicare a fost amânată aproape trei ani, în urma negocierilor tensionate cu industria alimentară, potrivit EFE.
• • •
Acum o oră
07:10
Studiu: Covid-19 poate lăsa modificări detectabile în creier, chiar şi după recuperare completă # Digi24.ro
Covid-19 este cunoscută în principal ca o boală respiratorie, însă tot mai multe date ştiinţifice arată că efectele sale pot depăşi plămânii. Un nou studiu sugerează că infecţia cu SARS-CoV-2 poate produce modificări măsurabile la nivelul creierului, chiar şi la persoane care se consideră complet vindecate şi nu mai prezintă simptome.
07:10
„Crezi că Putin face o treabă bună?” Studenții ruși, întrebați cum văd regimul de la Kremlin. Sondaj al unui institut controlat de stat # Digi24.ro
„Crezi că Putin face o treabă bună?” Studenții ruși, întrebați cum văd regimul de la Kremlin. Sondaj al unui institut controlat de stat
07:10
„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale. Ce anunță Merz și Macron # Digi24.ro
Europenii au trecut prin câțiva ani dificili, iar Revelionul nu a adus prea multe îmbunătățiri, având în vedere că Rusia bombardează în continuare Ucraina, au loc noi acte de sabotaj asupra cablurilor submarine, iar Washingtonul se îndepărtează tot mai mult de aliații săi de lungă durată din UE, scriu jurnaliștii Kyiv Post. În timp ce blocul comunitar este presat pe mai multe fronturi, cancelarul german Friedrich Merz a calificat momentul actual drept o „schimbare epocală”, sugerând că viitoarele cărți de istorie vor considera anul 2025 drept începutul unui nou capitol în afacerile europene. Și președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre un „spirit al vremurilor” sumbru, marcat de „revenirea imperiilor, erodarea ordinii internaționale și o lume a războaielor comerciale”.
07:10
„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei # Digi24.ro
În ultimul an, războiul cu drone a trecut printr-o transformare înfricoșătoare. Multe vehicule fără echipaj au nevoie de un operator uman care să le controleze de la distanță, însă cele mai noi modele, precum dronele Bumblebee („Bondar”) și Hornet („Viespe”) produse de o companie secretă condusă de unul dintre cei mai bogați oameni din lume, folosesc inteligența artificială pentru a urmări și lovi ținta fără a fi nevoie de intervenția omului. Această nouă armă extrem de puternică a luat naștere pe câmpul de luptă din Ucraina.
07:10
07:10
Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare # Digi24.ro
Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București pentru a marca sărbătoarea Botezului Domnului. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților, participanții vor putea primi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.
07:10
Un participant la Pilonul II va încasa peste 3 milioane de lei, altul doar 1.400 de lei. De unde vin diferențele # Digi24.ro
Unul dintre cei aproximativ 8,3 milioane de români care contribuie obligatoriu la pensiile private va încasa, la final, nu mai puțin de 3,2 milioane de lei, sumă care se va adăuga pensiei primite de la stat. La polul opus se află românul care va primi cea mai mică pensie privată obligatorie, de doar 1.400 de lei, după plata taxelor și contribuțiilor aferente, potrivit celui mai recent raport al Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), citat de Economica.net.
07:10
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un # Digi24.ro
O navă cargo rusească care s-a scufundat în Marea Mediterană în circumstanțe misterioase anul trecut transporta în secret componente dintr-un tip de reactor folosit de submarinele cu propulsie nucleară, iar destinația finală a echipamentului ar fi fost Coreea de Nord, potrivit unui nou raport.
Acum 12 ore
23:30
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: Lumea trebuie să înveţe că folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că, în urma incendiului de la barul din Elveţia în care zeci de oameni au murit, „trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
23:10
Consumul apei în localităţi din judeţul Prahova a fost interzis. Substanțe periculoase descoperite de DSP la analiza probelor # Digi24.ro
Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen. Interdicţii privind consumul apei sunt impuse şi în comuna Albeşti-Paleologu, unde analizele au arătat prezenţa fierului şi a amoniului.
23:00
Haos pe străzile din Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de mașini incendiate şi 500 de persoane au fost reţinute # Digi24.ro
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France Presse.
22:30
Personalităţi care au murit în 2025: Papa Francisc, Aga Khan, Giorgio Armani, alături de Ion Iliescu # Digi24.ro
Papa Francisc şi fostul preşedinte din România Ion Iliescu se află pe lista personalităţilor care au murit în 2025, realizată de Reuters, alături de Dick Cheney, Charlie Kirk şi Giorgio Armani.
22:30
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan: „Sporesc inutil tensiunile” # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan, pe fondul reaprinderii tensiunilor după exerciţii militare chineze de amploare desfăşurate în jurul insulei democratice autoguvernate, relatează dpa.
22:20
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse.
22:10
Primul vaccin împotriva fentanilului va fi testat clinic pe oameni în 2026. Cum funcționează și ce conține tratamentul # Digi24.ro
Un vaccin experimental care blochează efectele fentanilului, inclusiv riscul de supradoză mortală, va intra în testări clinice pe oameni la începutul lui 2026. Dezvoltat cu sprijinul Departamentului Apărării al SUA și licențiat de ARMR Sciences, serul ar putea deveni primul tratament preventiv împotriva dependenței de opioide, într-un context în care zeci de mii de oameni mor anual din cauza supradozelor.
22:00
India şi Pakistanul au făcut schimb de liste cu instalaţiile nucleare pentru a evita atacurile reciproce # Digi24.ro
India şi Pakistanul au schimbat joi listele instalaţiilor nucleare cu scopul de a evita atacuri reciproce după recentul conflict militar din mai, în care arsenalul lor nuclear a fost una dintre principalele preocupări, transmite EFE.
21:20
Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii # Digi24.ro
Poliţia din Olanda a fost atacată cu artificii şi s-a confruntat cu „un nivel de violenţă fără precedent” în noaptea de Revelion, au declarat oficialii, relatează BBC.
21:20
Mesajul președintelui Nicușor Dan în prima zi din an: „2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, în prima zi din an, că „2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele” și le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă „stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.
21:00
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea ţării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanţiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaţionale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei.
20:40
Rusia anunță că va oferi Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # Digi24.ro
Rusia a transmis joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, care ar arăta că aceasta viza reşedinţa prezidenţială rusă şi a promis că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters.
20:30
Incident periculos: Artificii scăpate de sub control la revelionul organizat de primăria Timișoara au panicat oamenii # Digi24.ro
Incident periculos la petrecerea de revelion organizată de primăria din Timișoara. Focul de articii care anunța venirea noului an a scăpat de sub control. Unele dintre acestea au explodat la mică înălțime, în apropierea oamenilor care au fugit, panicați. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
19:30
2026, anul care poate stabili un nou record la autostrăzi: Ar putea fi finalizați 250 de kilometri, cei mai mulți de la aderarea la UE # Digi24.ro
România ar putea bate în 2026 un nou record la capitolul autostrăzi. Am putea finaliza până la 250 de kilometri, cei mai mulți de la aderarea la Uniunea Europeană. Și anul trecut a fost unul bun, s-au finalizat peste 140 de kilometri. Până acum, țara noastră a finalizat peste 1.400 de kilometri de autostradă și drumuri expres.
19:20
Momentul izbucnirii incendiului devastator care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana # Digi24.ro
Au apărut primele imagini cu momentului izbucnirii incendiului devastator din clubul care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional! O înregistrare video surprinsă de martori arată momentul în care tavanul barului se aprinde. Cel puțin 40 de oameni au murit, nu este bilanțul final, pentru că mai sunt 100 de răniți.
19:20
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti din judeţul Galaţi. Traficul rutier este oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului.
18:50
Donald Trump a dezvăluit ce medicament ia zilnic, însă într-o doză mai mare decât cea recomandată de medicii săi # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.
Acum 24 ore
18:30
18:20
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul # Digi24.ro
Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care luptă de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi, transmite France Presse.
17:40
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals # Digi24.ro
Un copil în vârstă de 8 ani a fost rănit, joi, 1 ianuarie 2926, după ce a fost accidentat de un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, judeţul Neamţ. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals.
17:30
Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius # Digi24.ro
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia se confruntă cu probleme, la început de an, din cauza temperaturilor foarte scăzute care s-au înregistrat la 2000 de metri altitudine, în Bucegi. Joi, în prima zi a anului, aceştia au anunţat că, după ce pe timpul nopţii s-au înregistrat temperaturi de minus 25 de grade Celsius, joi dimineaţă utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, iar sus, pe munte, sunt probleme legate de funcţionarea grupurilor sanitare.
17:20
Trei oameni au murit în Iran în timpul manifestaţiilor împotriva costului ridicat al vieţii # Digi24.ro
Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, primele victime de la începutul unei mobilizări împotriva scumpirii vieţii, transmite France Presse.
17:10
Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026. Vladimir Putin: „Măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului” # Digi24.ro
Începutul anului 2026 a adus în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, o măsură menită să sprijine finanțarea războiului din Ucraina și care va pune presiune suplimentară pe bugetele populației, potrivit DPA. Creșterea taxei ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 15 miliarde de dolari, în acest an.
17:10
Un bărbat care a încercat să traverseze calea ferată în staţia Videle a fost accidentat mortal de tren # Digi24.ro
Un bărbat care a încercat să traverseze o linie de cale ferată în staţia Videle fără să se asigure a fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio, informează, joi, IPJ Teleorman.
17:00
Șofer prins de radar cu 124 km/h, pe DN 1C, unde limita legală este de 50 km/h. Ce sancțiune a primit # Digi24.ro
Un șofer a fost depistat de poliţiştii rutieri în timp ce conducea cu 124 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h, pe DN 1C, în localitatea Buşag. El a primit amendă în valoare de 1.822 de lei şi i-a fost reţinut permisul de conducere.
16:30
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.
16:10
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla” # Digi24.ro
Două turiste de origine franceză au povestit, pentru BFMTV, cum au reușit să scape cu viață din incendiul teribil care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana și care a luat viața a cel puțin 40 de persoane, în timp ce alte peste 100 au ajuns pe patul de spital. Femeile au descris primele momente de după deflagrație, când, în decurs de doar câteva secunde, flăcările puternice izbucnite au cuprins tavanul localului, prinzând pe cei aflați în interior sub cupola de foc.
15:40
Rusia acuză trupele ucrainene că au ucis cel puțin 24 de persoane în noaptea de Anul Nou. Zaharova: „Un atac terorist” # Digi24.ro
Rusia a acuzat armata ucraineană că a lansat în noaptea de Anul Nou un atac cu drone în partea regiunii ucrainene Herson controlată de Moscova, provocând cel puţin 20 de morţi, informează AFP, potrivit News.ro.
14:30
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv” # Digi24.ro
Un român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, în stațiunea elvețiană Crans Montana, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a trăit momentele dramatice. Bărbatul susține că a ajutat personal la salvarea a zeci de oameni, iar scenele cu participanții la petrecere care încercau din răsputeri să scape cu viață din capcana de foc și fum i-au reamintit de un episod dureros trăit de România în urmă cu zece ani: dezastrul de la Colectiv. În Elveția, cel puțin 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți, în urma deflagrației produsă în stațiunea de lux - cel mai probabil, provocată de focurile de artificii.
14:20
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă înaintea noastră, dar ei respectă criteriile # Digi24.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan transmite, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro, că poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm.
13:50
Ratele românilor ar putea scădea ușor din 2026, după ce indicele IRCC a coborât la 5,68% la final de 2025 # Digi24.ro
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a coborât la 5,68% pe an, potrivit datelor publicate miercuri, 31 decembrie 2025, de Banca Națională a României (BNR). Nivelul este mai mic față de cel de 6,06% anunțat în urmă cu trei luni, care reprezenta cel mai ridicat prag atins de IRCC de la introducerea sa. Scăderea vine după o perioadă îndelungată de presiune asupra ratelor și ar putea aduce o ușoară reducere a costurilor pentru debitori.
13:50
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana: „Sunt profund întristat” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi. Şeful statului transmite celor răniţi o recuperare rapidă şi sincere condoleanţe familiilor victimelor şi poporului elveţian.
13:10
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a criticat, miercuri, faptul că George şi Amal Clooney au primit cetăţenia franceză, considerându-i pe cei doi printre „cei mai slabi analişti politici din toate timpurile” și acuzând, în acelaşi timp, autorităţile franceze de „gestionarea absolut dezastruoasă a imigraţiei”, anunță AFP.
13:10
Reges Online a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Amenzi între 15.000 şi 20.000 lei pentru angajatorii care nu s-au înscris # Digi24.ro
De joi, 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidenţă a salariaţilor, care înlocuieşte integral platforma Revisal. Începând cu această dată, vechiul sistem nu mai este operaţional, iar toate raportările privind contractele individuale de muncă se fac exclusiv prin noua platformă electronică.
13:10
Concertele anului 2026 în România. Metallica, Chris Isaak și Russell Crowe vin la București. Lista cu cele mai așteptate show-uri # Digi24.ro
Cele mai aşteptate concerte ale anului 2026 vor fi susţinute de artişti precum The Cure, Twenty One Pilots, Zaz, Mireille Mathieu, Metallica, Iron Maiden, Anthrax, Max Korzh, Nick Cave & The Bad Seeds, Chris Isaak, Russell Crowe, Deep Purple.
12:30
Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale în noiembrie 2025. Cine sunt beneficiarii și ce sume primesc # Digi24.ro
Un număr de 404.604 persoane beneficiau, în luna noiembrie 2025, de pensii și indemnizații acordate în baza unor legi speciale, în scădere cu 1.495 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Statisticile arată că aceste drepturi sunt acordate unor categorii diferite de persoane, de la foști persecutați politic și veterani de război, până la revoluționari, artiști sau soți supraviețuitori, în funcție de legislația specială aplicabilă fiecărei situații.
12:00
Nou atac cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer două avioane F-16. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
12:00
Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații pentru medicii de familie din 2026 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară. Actul normativ, inițiat la propunerea Ministerul Sănătății, prevede ca, de la 1 ianuarie 2026, doar 25% din fondul alocat asistenței medicale primare să fie direcționat către plata per capita (în funcție de numărul de pacienți înscriși pe listă), în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.
11:50
După ISW, și CIA anunță că Ucraina nu a vizat reşedinţa lui Putin în atacul cu drone. Explicațiile prezentate de experții militari # Digi24.ro
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează NBC News.
11:40
Cum vor fi temperaturile la început de an. ANM: după zile cu ger, vremea se încălzește. Unele zone din țară vor fi lovite de viscol # Digi24.ro
După zilele geroase din preajma Anului Nou, când s-au înregistrat temperaturi de până la minus 15 grade Celsius, primele zile din ianuarie aduc vreme mai blândă. De vineri, temperaturile vor fi în creștere, iar ninsorile se vor transforma, treptat, în ploi, anunță ANM. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a ţării, cu depunere consistentă de zăpadă în zonele montane. Meteorologii au emis deja, până sâmbătă, cod galben de vânt puternic și de ninsori în zona de munte.
11:30
De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult # Digi24.ro
De la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite, după ce pachetul de modificări fiscale adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”. Noile măsuri se aplică deja și vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.
10:40
Fiica lui Kim Jong Un, fotografiată alături de tatăl său la festivităţile de Anul Nou. Imaginile publicate de presa nord-coreeană # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la sărbătorile de Anul Nou din Phenian, care au inclus focuri de artificii, cântece şi dansuri patriotice şi o demonstraţie de taekwondo, a informat, joi, agenţia de presă oficială KCNA, citată de presa internaţională.
