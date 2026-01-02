„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale. Ce anunță Merz și Macron
2 ianuarie 2026 07:10
Europenii au trecut prin câțiva ani dificili, iar Revelionul nu a adus prea multe îmbunătățiri, având în vedere că Rusia bombardează în continuare Ucraina, au loc noi acte de sabotaj asupra cablurilor submarine, iar Washingtonul se îndepărtează tot mai mult de aliații săi de lungă durată din UE, scriu jurnaliștii Kyiv Post. În timp ce blocul comunitar este presat pe mai multe fronturi, cancelarul german Friedrich Merz a calificat momentul actual drept o „schimbare epocală”, sugerând că viitoarele cărți de istorie vor considera anul 2025 drept începutul unui nou capitol în afacerile europene. Și președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre un „spirit al vremurilor” sumbru, marcat de „revenirea imperiilor, erodarea ordinii internaționale și o lume a războaielor comerciale”.
07:10
Covid-19 este cunoscută în principal ca o boală respiratorie, însă tot mai multe date ştiinţifice arată că efectele sale pot depăşi plămânii. Un nou studiu sugerează că infecţia cu SARS-CoV-2 poate produce modificări măsurabile la nivelul creierului, chiar şi la persoane care se consideră complet vindecate şi nu mai prezintă simptome.
07:10
„Crezi că Putin face o treabă bună?” Studenții ruși, întrebați cum văd regimul de la Kremlin. Sondaj al unui institut controlat de stat
07:10
07:10
În ultimul an, războiul cu drone a trecut printr-o transformare înfricoșătoare. Multe vehicule fără echipaj au nevoie de un operator uman care să le controleze de la distanță, însă cele mai noi modele, precum dronele Bumblebee („Bondar”) și Hornet („Viespe”) produse de o companie secretă condusă de unul dintre cei mai bogați oameni din lume, folosesc inteligența artificială pentru a urmări și lovi ținta fără a fi nevoie de intervenția omului. Această nouă armă extrem de puternică a luat naștere pe câmpul de luptă din Ucraina.
07:10
Publicitatea pentru produsele de tip „junk food”, alimente considerate nesănătoase din cauza conținutului ridicat de zahăr, sare și grăsimi saturate, va fi interzisă în Regatul Unit pe parcursul zilei, odată cu intrarea în vigoare a unei legi a cărei aplicare a fost amânată aproape trei ani, în urma negocierilor tensionate cu industria alimentară, potrivit EFE.
07:10
Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București pentru a marca sărbătoarea Botezului Domnului. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților, participanții vor putea primi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.
07:10
Unul dintre cei aproximativ 8,3 milioane de români care contribuie obligatoriu la pensiile private va încasa, la final, nu mai puțin de 3,2 milioane de lei, sumă care se va adăuga pensiei primite de la stat. La polul opus se află românul care va primi cea mai mică pensie privată obligatorie, de doar 1.400 de lei, după plata taxelor și contribuțiilor aferente, potrivit celui mai recent raport al Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), citat de Economica.net.
07:10
O navă cargo rusească care s-a scufundat în Marea Mediterană în circumstanțe misterioase anul trecut transporta în secret componente dintr-un tip de reactor folosit de submarinele cu propulsie nucleară, iar destinația finală a echipamentului ar fi fost Coreea de Nord, potrivit unui nou raport.
23:30
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că, în urma incendiului de la barul din Elveţia în care zeci de oameni au murit, „trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
23:10
Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen. Interdicţii privind consumul apei sunt impuse şi în comuna Albeşti-Paleologu, unde analizele au arătat prezenţa fierului şi a amoniului.
23:00
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France Presse.
22:30
Papa Francisc şi fostul preşedinte din România Ion Iliescu se află pe lista personalităţilor care au murit în 2025, realizată de Reuters, alături de Dick Cheney, Charlie Kirk şi Giorgio Armani.
22:30
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan, pe fondul reaprinderii tensiunilor după exerciţii militare chineze de amploare desfăşurate în jurul insulei democratice autoguvernate, relatează dpa.
22:20
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse.
22:10
Un vaccin experimental care blochează efectele fentanilului, inclusiv riscul de supradoză mortală, va intra în testări clinice pe oameni la începutul lui 2026. Dezvoltat cu sprijinul Departamentului Apărării al SUA și licențiat de ARMR Sciences, serul ar putea deveni primul tratament preventiv împotriva dependenței de opioide, într-un context în care zeci de mii de oameni mor anual din cauza supradozelor.
22:00
India şi Pakistanul au schimbat joi listele instalaţiilor nucleare cu scopul de a evita atacuri reciproce după recentul conflict militar din mai, în care arsenalul lor nuclear a fost una dintre principalele preocupări, transmite EFE.
21:20
Poliţia din Olanda a fost atacată cu artificii şi s-a confruntat cu „un nivel de violenţă fără precedent” în noaptea de Revelion, au declarat oficialii, relatează BBC.
21:20
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, în prima zi din an, că „2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele” și le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă „stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.
21:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea ţării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanţiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaţionale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei.
20:40
Rusia a transmis joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, care ar arăta că aceasta viza reşedinţa prezidenţială rusă şi a promis că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters.
20:30
Incident periculos la petrecerea de revelion organizată de primăria din Timișoara. Focul de articii care anunța venirea noului an a scăpat de sub control. Unele dintre acestea au explodat la mică înălțime, în apropierea oamenilor care au fugit, panicați. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
19:30
România ar putea bate în 2026 un nou record la capitolul autostrăzi. Am putea finaliza până la 250 de kilometri, cei mai mulți de la aderarea la Uniunea Europeană. Și anul trecut a fost unul bun, s-au finalizat peste 140 de kilometri. Până acum, țara noastră a finalizat peste 1.400 de kilometri de autostradă și drumuri expres.
19:20
Au apărut primele imagini cu momentului izbucnirii incendiului devastator din clubul care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional! O înregistrare video surprinsă de martori arată momentul în care tavanul barului se aprinde. Cel puțin 40 de oameni au murit, nu este bilanțul final, pentru că mai sunt 100 de răniți.
19:20
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti din judeţul Galaţi. Traficul rutier este oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului.
18:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.
18:30
18:20
Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care luptă de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi, transmite France Presse.
17:40
Un copil în vârstă de 8 ani a fost rănit, joi, 1 ianuarie 2926, după ce a fost accidentat de un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, judeţul Neamţ. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals.
17:30
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia se confruntă cu probleme, la început de an, din cauza temperaturilor foarte scăzute care s-au înregistrat la 2000 de metri altitudine, în Bucegi. Joi, în prima zi a anului, aceştia au anunţat că, după ce pe timpul nopţii s-au înregistrat temperaturi de minus 25 de grade Celsius, joi dimineaţă utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, iar sus, pe munte, sunt probleme legate de funcţionarea grupurilor sanitare.
17:20
Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, primele victime de la începutul unei mobilizări împotriva scumpirii vieţii, transmite France Presse.
17:10
Începutul anului 2026 a adus în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, o măsură menită să sprijine finanțarea războiului din Ucraina și care va pune presiune suplimentară pe bugetele populației, potrivit DPA. Creșterea taxei ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 15 miliarde de dolari, în acest an.
17:10
Un bărbat care a încercat să traverseze o linie de cale ferată în staţia Videle fără să se asigure a fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio, informează, joi, IPJ Teleorman.
17:00
Un șofer a fost depistat de poliţiştii rutieri în timp ce conducea cu 124 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h, pe DN 1C, în localitatea Buşag. El a primit amendă în valoare de 1.822 de lei şi i-a fost reţinut permisul de conducere.
16:30
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.
16:10
Două turiste de origine franceză au povestit, pentru BFMTV, cum au reușit să scape cu viață din incendiul teribil care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana și care a luat viața a cel puțin 40 de persoane, în timp ce alte peste 100 au ajuns pe patul de spital. Femeile au descris primele momente de după deflagrație, când, în decurs de doar câteva secunde, flăcările puternice izbucnite au cuprins tavanul localului, prinzând pe cei aflați în interior sub cupola de foc.
15:40
Rusia a acuzat armata ucraineană că a lansat în noaptea de Anul Nou un atac cu drone în partea regiunii ucrainene Herson controlată de Moscova, provocând cel puţin 20 de morţi, informează AFP, potrivit News.ro.
14:30
Un român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, în stațiunea elvețiană Crans Montana, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a trăit momentele dramatice. Bărbatul susține că a ajutat personal la salvarea a zeci de oameni, iar scenele cu participanții la petrecere care încercau din răsputeri să scape cu viață din capcana de foc și fum i-au reamintit de un episod dureros trăit de România în urmă cu zece ani: dezastrul de la Colectiv. În Elveția, cel puțin 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți, în urma deflagrației produsă în stațiunea de lux - cel mai probabil, provocată de focurile de artificii.
14:20
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan transmite, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro, că poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm.
13:50
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a coborât la 5,68% pe an, potrivit datelor publicate miercuri, 31 decembrie 2025, de Banca Națională a României (BNR). Nivelul este mai mic față de cel de 6,06% anunțat în urmă cu trei luni, care reprezenta cel mai ridicat prag atins de IRCC de la introducerea sa. Scăderea vine după o perioadă îndelungată de presiune asupra ratelor și ar putea aduce o ușoară reducere a costurilor pentru debitori.
13:50
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi. Şeful statului transmite celor răniţi o recuperare rapidă şi sincere condoleanţe familiilor victimelor şi poporului elveţian.
13:10
Președintele american Donald Trump a criticat, miercuri, faptul că George şi Amal Clooney au primit cetăţenia franceză, considerându-i pe cei doi printre „cei mai slabi analişti politici din toate timpurile” și acuzând, în acelaşi timp, autorităţile franceze de „gestionarea absolut dezastruoasă a imigraţiei”, anunță AFP.
13:10
De joi, 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidenţă a salariaţilor, care înlocuieşte integral platforma Revisal. Începând cu această dată, vechiul sistem nu mai este operaţional, iar toate raportările privind contractele individuale de muncă se fac exclusiv prin noua platformă electronică.
13:10
Cele mai aşteptate concerte ale anului 2026 vor fi susţinute de artişti precum The Cure, Twenty One Pilots, Zaz, Mireille Mathieu, Metallica, Iron Maiden, Anthrax, Max Korzh, Nick Cave & The Bad Seeds, Chris Isaak, Russell Crowe, Deep Purple.
12:30
Un număr de 404.604 persoane beneficiau, în luna noiembrie 2025, de pensii și indemnizații acordate în baza unor legi speciale, în scădere cu 1.495 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Statisticile arată că aceste drepturi sunt acordate unor categorii diferite de persoane, de la foști persecutați politic și veterani de război, până la revoluționari, artiști sau soți supraviețuitori, în funcție de legislația specială aplicabilă fiecărei situații.
12:00
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
12:00
Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară. Actul normativ, inițiat la propunerea Ministerul Sănătății, prevede ca, de la 1 ianuarie 2026, doar 25% din fondul alocat asistenței medicale primare să fie direcționat către plata per capita (în funcție de numărul de pacienți înscriși pe listă), în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.
11:50
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează NBC News.
11:40
După zilele geroase din preajma Anului Nou, când s-au înregistrat temperaturi de până la minus 15 grade Celsius, primele zile din ianuarie aduc vreme mai blândă. De vineri, temperaturile vor fi în creștere, iar ninsorile se vor transforma, treptat, în ploi, anunță ANM. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a ţării, cu depunere consistentă de zăpadă în zonele montane. Meteorologii au emis deja, până sâmbătă, cod galben de vânt puternic și de ninsori în zona de munte.
11:30
De la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite, după ce pachetul de modificări fiscale adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”. Noile măsuri se aplică deja și vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.
10:40
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la sărbătorile de Anul Nou din Phenian, care au inclus focuri de artificii, cântece şi dansuri patriotice şi o demonstraţie de taekwondo, a informat, joi, agenţia de presă oficială KCNA, citată de presa internaţională.