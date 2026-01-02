Salvamontiștii au salvat 42 de persoane pe munte în ultimele 24 de ore
Digi24.ro, 2 ianuarie 2026 10:20
Salvamontiştii din întreaga ţară au fost chemați la un număr foarte mare de intervenții în ultimele 24 de ore, în urma cărora au fost asistate 42 de persoane, informează, vineri, Dispeceratul Naţional al Salvamont România.
Acum 10 minute
10:40
Elon Musk a oferit noi detalii despre direcția în care se îndreaptă Neuralink în 2026, sugerând schimbări majore în dezvoltarea implanturilor cerebrale. Miliardarul a vorbit despre următoarea etapă a proiectului, fără a dezvălui încă toate elementele-cheie ale strategiei.
10:40
Un român rănit grav într-un incendiu este transferat în Belgia cu un avion al Armatei. Alți doi vor fi aduși acasă cu aceeași aeronavă # Digi24.ro
O aeronavă militară transportă, vineri, în Belgia, un pacient cu arsuri de la Craiova, iar la întoarcere va repatria doi români recuperaţi în spitalele belgiene.
10:40
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează adoptarea monedei unice # Digi24.ro
Bulgaria a devenit joi, 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat membru al zonei euro, în timp ce România rămâne în afara monedei unice din cauza deficitului bugetar ridicat, a dezechilibrelor fiscale și a lipsei unui consens politic privind adoptarea euro. După această extindere, doar câteva state din Uniunea Europeană nu folosesc încă moneda comună, iar perspectivele unei noi aderări sunt limitate, scrie Reuters.
Acum 30 minute
10:30
„Preşedintele crypto”. Donald Trump își lansează o nouă monedă digitală. Cui va fi împărțită aceasta # Digi24.ro
Trump Media and Technology Group, compania legată de preşedintele american Donald Trump, a anunţat că va distribui un nou token digital tuturor acţionarilor săi, intensificând astfel expunerea grupului către activele digitale, într-un context politic tot mai favorabil criptomonedelor în Statele Unite, relatează Reuters.
10:30
Un număr record de afaceri au pus lacătul pe ușă în 2025. În ce oraș s-au închis cele mai multe firme # Digi24.ro
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
10:20
10:20
Veste extraordinară pentru Republica Moldova și Ucraina. Cetățenii celor două țări pot suna în UE „ca acasă”. Ce înseamnă acest lucru # Digi24.ro
Republica Moldova și Ucraina au început anul cu o veste extraordinară. Cele două țări, care sunt candidate la aderarea la UE, s-au alăturat așa-numitei „zone de roaming ca acasă” a blocului la 1 ianuarie, potrivit Comisiei Europene.
10:20
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din Ucraina (sondaj) # Digi24.ro
Europa este împărţită între a continua să sprijine Ucraina sau a încuraja o pace negociată. Aproape două treimi din populaţia Regatului Unit (70 %), Spaniei (66 %) şi Poloniei (65 %) afirmă că doreşte ca Ucraina să câştige războiul. europenii suspectează că Donald Trump doreşte ca Rusia să câştige, conform ultimei ediţii a European Political Monthly a YouGov.
Acum o oră
10:10
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze # Digi24.ro
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conţinând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reşedinţa prezidenţială rusă, transmite Reuters.
Acum 2 ore
09:40
Zohran Mamdani anunță o nouă eră pentru New York în discursul său inaugural ca primar: „Vom da un exemplu lumii” # Digi24.ro
Zohran Mamdani promite să inaugureze o nouă eră pentru New York în primul său discurs ca primar, angajându-se să guverneze „pe scară largă și îndrăzneț” pentru a-și îndeplini promisiunile din campanie și pentru a îmbunătăți viețile milioanelor de new-yorkezi „abandonați” de administrațiile anterioare.
09:40
„Superluna Lupului”, spectacol pe cer. Cum poate fi văzută Luna plină alături de Jupiter în acest weekend # Digi24.ro
Prima Lună plină din 2026 va oferi un spectacol astronomic în acest weekend, când „Superluna Lupului” va putea fi observată pe cer alături de planeta Jupiter. Fenomenul va avea loc sâmbătă seara, la răsăritul Lunii, moment în care satelitul natural al Pământului va apărea mai mare și mai strălucitor decât de obicei, datorită apropierii sale maxime de planetă, în timp ce Jupiter va străluci intens în apropiere, oferind un cadru spectaculos pentru observatori.
09:40
Temperaturi scăzute săptămâna viitoare în mai multe regiuni. Unde va fi mai cald. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni # Digi24.ro
Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.
09:30
Două persoane au căzut în râul Olt, pompierii au intervenit de urgență cu bărci și autospeciale # Digi24.ro
Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, pentru a salva două persoane care au căzut în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat de către echipajele de intervenţie, iar al doilea – de 28 de ani - a fost scos după câteva minute, în stare de inconştienţă.
09:10
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 ianuarie
09:10
Xi Jinping se va întâlni cu Lee Jae Myung la Beijing, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre China și Japonia # Digi24.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, îl va primi pe omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, într-o vizită de stat care începe duminică, într-un context regional tensionat, marcat de relațiile tot mai reci dintre Beijing și Tokyo din cauza Taiwanului. Vizita, a doua întâlnire dintre cei doi lideri în doar două luni, este văzută de analiști drept o încercare a Chinei de a-și consolida relațiile cu Coreea de Sud, de a stimula cooperarea economică și de a-și întări poziția diplomatică înaintea unui posibil summit Seul–Tokyo, relatează France 24 și News.ro.
09:10
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în weekend. Discuțiile diplomatice vor trece la „detaliile practice” ale unui armistițiu # Digi24.ro
Negocierile se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni şi ucraineni se concentrează pe secvenţialitatea măsurilor de securitate, garanţiile militare şi mecanismele de aplicare pentru a susţine o pace durabilă, transmite Kyiv Post.
Acum 4 ore
08:30
SUA reduc tarifele uriașe pentru pastele italiene. Anunțul Italiei după recalcularea taxelor # Digi24.ro
Statele Unite au redus semnificativ tarifele propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, după o reevaluare a investigației comerciale. Ministerul italian de Externe anunță că noile taxe sunt mult mai mici decât nivelurile inițiale, care amenințau să lovească puternic exportatorii italieni.
08:10
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații din România # Digi24.ro
Sărbătoarea Învierii Domnului va fi celebrată în anul 2026 în luna aprilie, însă nu în aceeași zi pentru toate confesiunile creștine. În timp ce biserica romano-catolică va celebra praznicul pe 5 aprilie, credincioșii ortodocși vor marca sărbătoarea principală a anului liturgic pe 12 aprilie.
07:50
Fiica lui Kim Jong Un, apariție surpriză în prima azi a anului. Unde a fost văzută Ju Ae # Digi24.ro
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, care este probabil pregătită să îi succeadă, şi-a însoţit părinţii în prima sa vizită publică la mausoleul Kumsusan, pentru a aduce un omagiu foştilor lideri, potrivit fotografiilor publicate vineri de mass-media de stat.
07:10
Studiu: Covid-19 poate lăsa modificări detectabile în creier, chiar şi după recuperare completă # Digi24.ro
Covid-19 este cunoscută în principal ca o boală respiratorie, însă tot mai multe date ştiinţifice arată că efectele sale pot depăşi plămânii. Un nou studiu sugerează că infecţia cu SARS-CoV-2 poate produce modificări măsurabile la nivelul creierului, chiar şi la persoane care se consideră complet vindecate şi nu mai prezintă simptome.
07:10
„Crezi că Putin face o treabă bună?” Studenții ruși, întrebați cum văd regimul de la Kremlin. Sondaj al unui institut controlat de stat # Digi24.ro
07:10
„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE, în contextul turbulențelor globale. Ce anunță Merz și Macron # Digi24.ro
Europenii au trecut prin câțiva ani dificili, iar Revelionul nu a adus prea multe îmbunătățiri, având în vedere că Rusia bombardează în continuare Ucraina, au loc noi acte de sabotaj asupra cablurilor submarine, iar Washingtonul se îndepărtează tot mai mult de aliații săi de lungă durată din UE, scriu jurnaliștii Kyiv Post. În timp ce blocul comunitar este presat pe mai multe fronturi, cancelarul german Friedrich Merz a calificat momentul actual drept o „schimbare epocală”, sugerând că viitoarele cărți de istorie vor considera anul 2025 drept începutul unui nou capitol în afacerile europene. Și președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre un „spirit al vremurilor” sumbru, marcat de „revenirea imperiilor, erodarea ordinii internaționale și o lume a războaielor comerciale”.
07:10
„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei # Digi24.ro
În ultimul an, războiul cu drone a trecut printr-o transformare înfricoșătoare. Multe vehicule fără echipaj au nevoie de un operator uman care să le controleze de la distanță, însă cele mai noi modele, precum dronele Bumblebee („Bondar”) și Hornet („Viespe”) produse de o companie secretă condusă de unul dintre cei mai bogați oameni din lume, folosesc inteligența artificială pentru a urmări și lovi ținta fără a fi nevoie de intervenția omului. Această nouă armă extrem de puternică a luat naștere pe câmpul de luptă din Ucraina.
07:10
Marea Britanie va interzice reclamele la produsele de tip „junk food” în timpul zilei, pentru a combate obezitatea infantilă # Digi24.ro
Publicitatea pentru produsele de tip „junk food”, alimente considerate nesănătoase din cauza conținutului ridicat de zahăr, sare și grăsimi saturate, va fi interzisă în Regatul Unit pe parcursul zilei, odată cu intrarea în vigoare a unei legi a cărei aplicare a fost amânată aproape trei ani, în urma negocierilor tensionate cu industria alimentară, potrivit EFE.
07:10
Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală. Când vor primi credincioșii Agheasma Mare # Digi24.ro
Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București pentru a marca sărbătoarea Botezului Domnului. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților, participanții vor putea primi câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare.
07:10
Un participant la Pilonul II va încasa peste 3 milioane de lei, altul doar 1.400 de lei. De unde vin diferențele # Digi24.ro
Unul dintre cei aproximativ 8,3 milioane de români care contribuie obligatoriu la pensiile private va încasa, la final, nu mai puțin de 3,2 milioane de lei, sumă care se va adăuga pensiei primite de la stat. La polul opus se află românul care va primi cea mai mică pensie privată obligatorie, de doar 1.400 de lei, după plata taxelor și contribuțiilor aferente, potrivit celui mai recent raport al Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), citat de Economica.net.
07:10
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un # Digi24.ro
O navă cargo rusească care s-a scufundat în Marea Mediterană în circumstanțe misterioase anul trecut transporta în secret componente dintr-un tip de reactor folosit de submarinele cu propulsie nucleară, iar destinația finală a echipamentului ar fi fost Coreea de Nord, potrivit unui nou raport.
Acum 12 ore
23:30
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: Lumea trebuie să înveţe că folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect # Digi24.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că, în urma incendiului de la barul din Elveţia în care zeci de oameni au murit, „trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
23:10
Consumul apei în localităţi din judeţul Prahova a fost interzis. Substanțe periculoase descoperite de DSP la analiza probelor # Digi24.ro
Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen. Interdicţii privind consumul apei sunt impuse şi în comuna Albeşti-Paleologu, unde analizele au arătat prezenţa fierului şi a amoniului.
23:00
Haos pe străzile din Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de mașini incendiate şi 500 de persoane au fost reţinute # Digi24.ro
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France Presse.
22:30
Personalităţi care au murit în 2025: Papa Francisc, Aga Khan, Giorgio Armani, alături de Ion Iliescu # Digi24.ro
Papa Francisc şi fostul preşedinte din România Ion Iliescu se află pe lista personalităţilor care au murit în 2025, realizată de Reuters, alături de Dick Cheney, Charlie Kirk şi Giorgio Armani.
22:30
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan: „Sporesc inutil tensiunile” # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan, pe fondul reaprinderii tensiunilor după exerciţii militare chineze de amploare desfăşurate în jurul insulei democratice autoguvernate, relatează dpa.
22:20
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse.
22:10
Primul vaccin împotriva fentanilului va fi testat clinic pe oameni în 2026. Cum funcționează și ce conține tratamentul # Digi24.ro
Un vaccin experimental care blochează efectele fentanilului, inclusiv riscul de supradoză mortală, va intra în testări clinice pe oameni la începutul lui 2026. Dezvoltat cu sprijinul Departamentului Apărării al SUA și licențiat de ARMR Sciences, serul ar putea deveni primul tratament preventiv împotriva dependenței de opioide, într-un context în care zeci de mii de oameni mor anual din cauza supradozelor.
22:00
India şi Pakistanul au făcut schimb de liste cu instalaţiile nucleare pentru a evita atacurile reciproce # Digi24.ro
India şi Pakistanul au schimbat joi listele instalaţiilor nucleare cu scopul de a evita atacuri reciproce după recentul conflict militar din mai, în care arsenalul lor nuclear a fost una dintre principalele preocupări, transmite EFE.
Acum 24 ore
21:20
Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii # Digi24.ro
Poliţia din Olanda a fost atacată cu artificii şi s-a confruntat cu „un nivel de violenţă fără precedent” în noaptea de Revelion, au declarat oficialii, relatează BBC.
21:20
Mesajul președintelui Nicușor Dan în prima zi din an: „2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, în prima zi din an, că „2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele” și le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă „stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.
21:00
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea ţării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanţiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaţionale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei.
20:40
Rusia anunță că va oferi Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # Digi24.ro
Rusia a transmis joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, care ar arăta că aceasta viza reşedinţa prezidenţială rusă şi a promis că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters.
20:30
Incident periculos: Artificii scăpate de sub control la revelionul organizat de primăria Timișoara au panicat oamenii # Digi24.ro
Incident periculos la petrecerea de revelion organizată de primăria din Timișoara. Focul de articii care anunța venirea noului an a scăpat de sub control. Unele dintre acestea au explodat la mică înălțime, în apropierea oamenilor care au fugit, panicați. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
19:30
2026, anul care poate stabili un nou record la autostrăzi: Ar putea fi finalizați 250 de kilometri, cei mai mulți de la aderarea la UE # Digi24.ro
România ar putea bate în 2026 un nou record la capitolul autostrăzi. Am putea finaliza până la 250 de kilometri, cei mai mulți de la aderarea la Uniunea Europeană. Și anul trecut a fost unul bun, s-au finalizat peste 140 de kilometri. Până acum, țara noastră a finalizat peste 1.400 de kilometri de autostradă și drumuri expres.
19:20
19:20
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti din judeţul Galaţi. Traficul rutier este oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului.
18:50
Donald Trump a dezvăluit ce medicament ia zilnic, însă într-o doză mai mare decât cea recomandată de medicii săi # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.
18:30
18:20
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul # Digi24.ro
Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care luptă de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi, transmite France Presse.
17:40
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals # Digi24.ro
Un copil în vârstă de 8 ani a fost rănit, joi, 1 ianuarie 2926, după ce a fost accidentat de un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, judeţul Neamţ. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals.
17:30
Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius # Digi24.ro
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia se confruntă cu probleme, la început de an, din cauza temperaturilor foarte scăzute care s-au înregistrat la 2000 de metri altitudine, în Bucegi. Joi, în prima zi a anului, aceştia au anunţat că, după ce pe timpul nopţii s-au înregistrat temperaturi de minus 25 de grade Celsius, joi dimineaţă utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, iar sus, pe munte, sunt probleme legate de funcţionarea grupurilor sanitare.
17:20
Trei oameni au murit în Iran în timpul manifestaţiilor împotriva costului ridicat al vieţii # Digi24.ro
Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, primele victime de la începutul unei mobilizări împotriva scumpirii vieţii, transmite France Presse.
17:10
Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026. Vladimir Putin: „Măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului” # Digi24.ro
Începutul anului 2026 a adus în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, o măsură menită să sprijine finanțarea războiului din Ucraina și care va pune presiune suplimentară pe bugetele populației, potrivit DPA. Creșterea taxei ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 15 miliarde de dolari, în acest an.
