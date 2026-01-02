VIDEO | Fenomen uluitor pe DN1, puneți imaginile deoparte și le veți simți efectul foarte curând, când situația va fi diametral opusă la intrarea în București
Acum 30 minute
07:50
VIDEO | Fenomen uluitor pe DN1, puneți imaginile deoparte și le veți simți efectul foarte curând, când situația va fi diametral opusă la intrarea în București # B365.ro
Primele zile din fiecare an aduc în oraș un fenomen uluitor, iar atributul nu e deloc exagerat: într-un oraș sufocat de trafic, orele cu străzi și bulevarde pustii – inclusiv infamul DN1 – sunt realmente
Acum 4 ore
05:10
Top 5 locuri cu mâncare din București care mi-au intrat la suflet în 2025 – Partea a II-a # B365.ro
După articolul de săptămâna trecută, cu primele 5 locuri cu mâncare, mi-am dat seama de un lucru: Bucureștiul încă mai are multe de spus, dacă ești dispus să asculți. Vorba aia: cine are urechi de
Acum 6 ore
03:10
FOTO I Salutări de la Amara, "Perla Bărăganului" pentru care lăsam în urmă Bucureștiul. Extraordinara "cronică a stațiunii ce încă respiră" # B365.ro
Amara este una din popularele stațiune balneare ale României, cunoscută încă din perioada interbelică pentru apele tămăduitoare ale lacului Amara și nămolul său negru de consistență cremoasă, cu proprietăți terapeutice dovedite științific. După naționalizarea din
Acum 12 ore
20:00
Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate în urma tragediei din stațiunea Crans Montana. Zeci de persoane au murit în incendiu, în noaptea de Revelion # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis astăzi, 1 ianuarie, condoleanțe poporului elvețian. Chiar în noaptea de Revelion a avut loc o îngrozitoare tragedie în stațiunea Crans Montana. Zeci de persoane au murit într-un incendiu în noaptea
19:20
FOTO | Un pisoi tărcat cu ochi verzi de vis s-a pierdut în Sectorul 5 al Capitalei. Răspunde la numele Miți # B365.ro
Un motan tărcat cu ochii verzi de vis s-a rătăcit prin tot Sectorul 5 al Capitalei și nu mai găsește drumul spre casă. Stăpânii lui îl alintă Miți. Un pisoi cu ochi de vis s-a
Acum 24 ore
18:30
Teatru interactiv gratuit pentru copii la Berăria H. Spectacolul „Broscuțele Înțelepte" are loc vineri # B365.ro
Vineri, 2 ianuarie, copii sunt invitați la o experiență plină de veselie și învățăminte, la Berăria H, unde va avea loc spectacolul de teatru interactiv pentru copii „Broscuțele Înțelepte". Intrarea este liberă. Spectacol de teatru
17:20
Sediile Direcției de taxe și impozite din Sectorul 1 sunt închise până pe 5 ianuarie. Ce alte metode au bucureștenii # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat locuitorii sectorului că până pe 5 ianuarie va exista un program special pentru plătirea taxelor și impozitelor. În perioada 1 – 4 ianuarie 2026, sediile Direcției Generale de impozite și Taxe
16:50
Zâmbete și bucurie în prima zi de an, în București. Patru bebeluși s-au născut la maternitățile din Capitală # B365.ro
Anul 2026 a adus vești bune și pentru mămicile și tăticii din București. Primul bebeluș al anului s-a născut la ora 3.00, la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino". 4 copilași s-au născut în București în
16:40
Cristian Popescu Piedone, mesaj de recunoștință pentru bucureșteni de Anul Nou. „Fie ca 2026, să fie anul dreptății pentru toți românii!" # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a transmis, cu ocazia anului nou, un mesaj de recunoștință pe Facebook. Fostul șef ANPC a mulțumit susținătorilor pentru sprijin și a vorbit despre credință, familie și speranță. "Fie ca 2026, să
16:20
FOTO | Strada Buhuși din Sector 3 al Capitalei este acoperită de băltoace de o lună. Apa curge continuu de la o gură de hidrant defectă # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, Strada Buhuși de o lună strada este acoperită cu băltoace din cauza apei care curge de la o gură de hidrant. Nu au fost luate măsuri până în acest moment.
16:00
FOTO | Cel mai prietenos bichon s-a descurcat singur când s-a pierdut: a urcat singur în mașina unui trecător. Cățelul a fost găsit în Cernica # B365.ro
Un cățeluș prietenos și sociabil a fost găsit în Cernica, pe șoseaua de lângă mănăstire și pădure. Blănosul s-a urcat singur în mașina unui trecător. Proprietarul este căutat. Bichon găsit în Cernica Pe grupul de
15:20
Peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanță în Capitală, în noaptea de Revelion. Urgențele au crescut cu 26% față de anul trecut # B365.ro
Noaptea de Revelion a fost una solicitantă pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Peste 700 de persoane au avut nevoie de intervenții medicale, dintre care 571 au prezentat urgențe foarte grave sau grave, iar 67 s-au
14:50
VIDEO | Miracol de Anul Nou pe Autostrada Soarelui A2. Mașinile circulă liniștit pe drumul liber # B365.ro
Anul nou aduce bucurii pentru șoferi. Autostrada Soarelui A2 la această oră este liberă. Mașinile nu mai stau bară la bară. Cu toate acestea, șoferii sunt rugați să respecte regulile de circulație. Surpriza de 1
14:40
Loredana Groza a anunțat printr-un mesaj emoționant pe Instagram că tatăl său a decedat. Vasile Groza avea 88 de ani. Artista a mărturisit că îți dorea ca momentul să nu vină niciodată și faptul că
14:10
BREAKING | Metrou deraiat pe Magistrala 4, în stația Laminorului, în noaptea dintre ani. Din ce cauză s-ar fi produs incidentul # B365.ro
Un metrou vechi IVA a deraiat în noaptea de Revelion în stația Laminorului. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:56, fără victime, iar circulația a fost reluată la normal de la ora 13:00. Un
13:50
FOTO | Bucureștiul, așa cum îl vedem o singură dată pe an, pe 1 ianuarie, cu străzi goale și fără mașini. Imagini rarisime din „ghost town" # B365.ro
Ca în fiecare an, după o noapte în care bucureștenii au sărbătorit intrarea în noul an, ba în cluburile din oraș, ba acasă, cu familia și prietenii, în dimineața zilei de 1 ianuarie orașul e
13:50
Patinoarul din Parcul Drumul Taberei se închide diseară. Bucureștenii dornici de distracție sunt așteptați aici până la ora 22 # B365.ro
Bucureștenii pot începe anul 2026 pe patine. Patinoarul din Parcul Drumul Taberei își așteaptă vizitatorii astăzi până la ora 22:00. Este ultima zi în care doritorii vor putea patina aici, Astăzi de închide patinoarul din
13:10
Lucrările la Parcul Liniei 3 stau pe loc de câteva săptămâni, acuză locuitorii. Bucureștean: „Ne-au lăsat cu noroiul ăsta!" Moldovan promite că o să fie gata la vară # B365.ro
Lucrările pentru ultima etapă a Parcului Liniei din cartierul Militari par a fi abandonate. Șantierele pentru parcul promis de către Ciprian Ciucu pentru vara lui 2026 sunt pustii de săptămâni și nu se mai lucrează.
12:20
Val de poluare după focurile de artificii din București, cu depășiri de 16 ori mai mari ale valorilor recomandate. Cele mai afectate cartiere: Berceni și Militari # B365.ro
După spectacolul de artificii din seara de Revelion din București, imediat după miezul nopții, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat depășiri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori care au urcat până
12:00
Ghid pentru găsirea animalelor de companie care s-au speriat și au fugit din cauza artificiilor din București. Cum îți poți găsi pisica sau câinele dacă s-au rătăcit prin oraș # B365.ro
După o noapte de Revelion plină de zgomote puternice, mulți bucureșteni își caută animalele care au fugit, speriate fiind de artificiile și pocnitorile de la miezul nopții. Ce pot face proprietarii de blănoși pentru a-și
11:10
Vreme rece în prima zi a anului 2026 în București, de vineri se încălzește. ANM anunță o maximă termică de 12 grade în weekend. Prognoza meteo în perioada 1-8 ianuarie # B365.ro
Vremea se menține rece în prima zi a anului 2026 în București. Azi vor avea parte de o maximă termică de 2…3 grade, însă în următoarele zile se vor înregistra și 12 grade. ANM a
10:00
VIDEO | „Wow, ce imagine!" Noaptea de Revelion din București, văzută din cer. Explozie de lumină peste oraș # B365.ro
A fost spectacol de lumini deasupra Bucureștiului în noaptea dintre ani. La miezul nopții, bucureștenii s-au bucurat de artificii în fiecare cartier din Capitală. Primăria Municipiului București a publicat o imagine aeriană cu orașul văzut
09:00
Intră în vigoare taxa Temu și Shein, de la 1 ianuarie. Cât vom plăti în plus pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene # B365.ro
Începând de azi, 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa Temu și Shein, astfel că românii care vor să comande un colet având valorea comercială declarată sub 150 de euro, provenit din afara Uniunii Europene,
Ieri
04:10
București de weekend✨ Petreceri, concerte, momente de stand-up comedy și multe alte evenimente au loc în perioada 2-4 ianuarie în oraș # B365.ro
Noul an tocmai ce a început. Iar primul weekend din anul 2026 bate la ușă. La fel cum ne-a obișnuit, nu vine nici de această dată fără evenimente drăguțe. Bucureștiul nu doarme nici de această
03:10
Târgul Moșilor, parcul de distracții din Vechiul București. Bâlciul era de poveste, cu montagne russe și țuicării, fripturi și limonadă la putină # B365.ro
Ce găsești azi la piața Obor (boxe din care bubuie muzică lăutărească, must vândut pe trotuar, mici și bere dată pe gât printre gogoșari), reprezintă o palidă rămășiță a ceea ce a fost odată Târgul
31 decembrie 2025
19:40
Primul tren privat de pe ruta Suceava–București va intra în circulație în 2026. Va avea 320 de locuri și va circula din februarie # B365.ro
Primul tren electric privat pe ruta Suceava–București, operat de Ferotrans TFI, este aproape gata și va intra în circulație din februarie 2026. Va avea o capacitate de 320 de locuri și va concura cu serviciile […] Articolul Primul tren privat de pe ruta Suceava–București va intra în circulație în 2026. Va avea 320 de locuri și va circula din februarie apare prima dată în B365.
19:10
Sfaturi pentru a petrece Revelionul în siguranță. Aproape 5.000 de pompierii sunt pe teren, în noaptea dintre ani # B365.ro
Aproximativ 4.700 de pompieri și peste 4.000 de mijloace tehnice vor fi mobilizați în perioada Revelionului pentru a asigura intervenția rapidă în caz de incendii, accidente sau alte situații de urgență. Inspectoratul General pentru Situații […] Articolul Sfaturi pentru a petrece Revelionul în siguranță. Aproape 5.000 de pompierii sunt pe teren, în noaptea dintre ani apare prima dată în B365.
18:30
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „Ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis românilor un mesaj cu ocazia intrării în anul 2026. El a spus că este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Șeful […] Articolul Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „Ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică” apare prima dată în B365.
18:00
Facturile Hidroelectrica vor întârzia în prima parte a lunii ianuarie. Compania își modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor # B365.ro
Hidroelectrica va implementa, între 1 și 20 ianuarie, un proiect de digitalizare menit să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite clienților. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu și lung, o gestionare mai eficientă a relației […] Articolul Facturile Hidroelectrica vor întârzia în prima parte a lunii ianuarie. Compania își modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor apare prima dată în B365.
17:40
Apelul polițiștilor, cu doar câteva ore înainte de Revelion. „Vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate!” # B365.ro
Ministerul Afacerilor Interne a transmis cetățenilor un mesaj de avertizare referitor la petarde. Autoritatea a precizat cp acestea sunt extrem de periculoase pentru căței. Petardele date în noaptea de Revelion pot provoca panică, răniri și […] Articolul Apelul polițiștilor, cu doar câteva ore înainte de Revelion. „Vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate!” apare prima dată în B365.
17:20
Primăria Sectorului 6 are planuri mari pentru 2026. Bd. Iuliu Maniu și Parcul Lacul Morii se numără printre proiectele dorite modernizate # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat astăzi, 31 decembrie, care sunt marile proiecte din sector pe care dorește să le finalizeze. Printre acestea se numără modernizarea Bulevardului Iuliu Maniu, Calea Crângași, extinderea Parcului Lacul Morii, finalizarea […] Articolul Primăria Sectorului 6 are planuri mari pentru 2026. Bd. Iuliu Maniu și Parcul Lacul Morii se numără printre proiectele dorite modernizate apare prima dată în B365.
16:50
Colectatrea selectivă în Sectorul 3 aduce confuzie în rândul bucureștenilor. „Unde arunc șervețele îmbibate cu ulei că biodegradabile clar nu sunt” # B365.ro
Unii locuitori din Sectorul 3 al Capitalei se declară nemulțumiți de noile reguli de colectare a deșeurilor, după ce ghenele tradiționale de bloc au fost înlocuite cu pubele pentru reciclabil și biodegradabil, amplasate în fața […] Articolul Colectatrea selectivă în Sectorul 3 aduce confuzie în rândul bucureștenilor. „Unde arunc șervețele îmbibate cu ulei că biodegradabile clar nu sunt” apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | Dl. Negoiță, campionul semi-congelat al pavelelor, face lista reușitelor PS3 din acest an. Nu știm dacă era cineva pregătit pentru asemenea succes „fără vrăjeală”, cum zice dânsul # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorul 3 al Capitalei face pe Facebook o listă a realizărilor sale din acest an. Deși „nu e campion la vrăjeală”, e campion pe spații verzi și reabilitare termică. Robert Negoiță nu […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, campionul semi-congelat al pavelelor, face lista reușitelor PS3 din acest an. Nu știm dacă era cineva pregătit pentru asemenea succes „fără vrăjeală”, cum zice dânsul apare prima dată în B365.
16:30
FOTO | O groapa uriașă din Sectorul 1 este inamica șoferilor. Bucureștean: „Am rupt cauciucurile” # B365.ro
Bucureștiul este un oraș plin de farmec, cu clădiri istorice frumoase, sculpturi și monumente impresionante, sedii ale unor companii importante, străzi încântătoare și multe altele. Ei bine, dacă ar fi să oprim puțin la capitolul […] Articolul FOTO | O groapa uriașă din Sectorul 1 este inamica șoferilor. Bucureștean: „Am rupt cauciucurile” apare prima dată în B365.
15:40
Bărbat cercetat penal pentru înșelăciune în București după ce a păcălit sistemul self-pay dintr-un magazin din Sectorul 2. Prejudiciul depășește 3.000 de lei # B365.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reținut de polițiștii din București. El a fost acuzat de înșelăciune după ce ar fi păcălit în mod repetat sistemul de plată self-pay dintr-un centru […] Articolul Bărbat cercetat penal pentru înșelăciune în București după ce a păcălit sistemul self-pay dintr-un magazin din Sectorul 2. Prejudiciul depășește 3.000 de lei apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Șoferii ar putea circula pe lotul 4 al Autostrăzii București A0 Nord la începutul lui 2026. Care este stadiul lucrărilor # B365.ro
Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord a Bucureștiului este aproape finalizat. Tronsonul dintre Glina și Pantelimon ar putea fi deschis circulației în prima parte a anului 2026. Cum arată șantierul lotului 4 al A0 Pe […] Articolul VIDEO | Șoferii ar putea circula pe lotul 4 al Autostrăzii București A0 Nord la începutul lui 2026. Care este stadiul lucrărilor apare prima dată în B365.
15:00
VIDEO | Surpriza din Capitală, din ultima zi a anului 2025, ascunsă într-o geantă de livrare. În ea nu se afla mâncare, doar articole pirotehnice # B365.ro
Materiale pirotehnice ascunse într-o geantă destinată păstrării mâncării a unui curier au fost descoperite astăzi de jandarmi în zona unui centru comercial din Capitală. În loc de mâncare în aceasta se aflau transporta articole pirotehnice. […] Articolul VIDEO | Surpriza din Capitală, din ultima zi a anului 2025, ascunsă într-o geantă de livrare. În ea nu se afla mâncare, doar articole pirotehnice apare prima dată în B365.
14:30
Anul 2026 bate la ușă și aduce cu el tot felul de schimbări. Pe lângă acestea aduce și zile libere, mai precis 17 zile libere legale. Câte zile libere vom avea în anul 2026 Anul […] Articolul Anul 2026 aduce 17 zile libere legale. În ce lună sunt cele mai multe apare prima dată în B365.
14:10
Comando în Obor. Amenzi de aproape 160.000 de lei, țigări de contrabandă confiscate și un lacăt pus pe o prăvălie de polițiști locali din S2 # B365.ro
Polițiștii din Sectorul 2 au patrulat în zona Pieței Obor, unde au dat amenzi și au suspendat activitatea unui comerciant care încălca legea. Țigările de contrabandă și petardele ilegale rămân principalele probleme semnalate de autorități. […] Articolul Comando în Obor. Amenzi de aproape 160.000 de lei, țigări de contrabandă confiscate și un lacăt pus pe o prăvălie de polițiști locali din S2 apare prima dată în B365.
13:40
26 de linii de noapte asigură transportul de Anul Nou, în București. STB introduce și linia N41, doar în noaptea dintre ani, pe traseul Piața Presei – Ghencea # B365.ro
Bucureștenii care sărbătoresc Anul Nou în oraș pot folosi mijloacele de transport în comun. STB pune la dispoziție 25 de linii de noapte (care au funcționat și până acum) și introduce și linia N41, care […] Articolul 26 de linii de noapte asigură transportul de Anul Nou, în București. STB introduce și linia N41, doar în noaptea dintre ani, pe traseul Piața Presei – Ghencea apare prima dată în B365.
13:20
FOTO ⛸️ Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis toată luna ianuarie. Care este programul și cât costă intrarea # B365.ro
Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis pe tot parcursul lunii ianuarie, ca răspuns la solicitările publicului. Acesta va avea program extins, ture bine definite, tarife accesibile și opțiuni de plată flexibile. Patinoarul […] Articolul FOTO ⛸️ Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis toată luna ianuarie. Care este programul și cât costă intrarea apare prima dată în B365.
12:30
Marele stres de Revelion al unui cetățean din Sectorul 3. „Oare trebuie să ne mutăm mașinile din parcare în ziua de Anul Nou, dacă e programată curățenia lui Negoiță pe 1 ianuarie?” # B365.ro
Un locuitor din Sector 3 al Capitalei și-a manifestat confuzia pe rețelele sociale după ce a întrebat dacă trebuie să-și mute mașina mâine, în prima zi a anului 2026, pentru ziua de curățenie a lui […] Articolul Marele stres de Revelion al unui cetățean din Sectorul 3. „Oare trebuie să ne mutăm mașinile din parcare în ziua de Anul Nou, dacă e programată curățenia lui Negoiță pe 1 ianuarie?” apare prima dată în B365.
12:20
Institutul Clinic Fundeni din București va avea un nou corp de clădire, pe o suprafață de 100.000 mp. Șase oferte au fost depuse pentru construirea imobilului, care va dura aproape 4 ani # B365.ro
Institutul Clinic Fundeni din București va beneficia de un nou corp de clădire, iar la licitația acestui proiect au fost depuse 6 oferte. Noul corp va avea o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați. […] Articolul Institutul Clinic Fundeni din București va avea un nou corp de clădire, pe o suprafață de 100.000 mp. Șase oferte au fost depuse pentru construirea imobilului, care va dura aproape 4 ani apare prima dată în B365.
11:50
Prenume rare și combinații neobișnuite alese pentru bebelușii născuți în 2025 în Sectorul 1. Boromir, Zeynep-Maria și Ronan Kenneth se regăsesc pe lista publicată de primărie # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a publicat lista celor mai inedite prenume alese de părinți pentru copiii lor născuți în 2025. Lista arată tendințe moderne, combinații originale și influențe internaționale în alegerea numelor nou-născuților. Ce nume deosebite […] Articolul Prenume rare și combinații neobișnuite alese pentru bebelușii născuți în 2025 în Sectorul 1. Boromir, Zeynep-Maria și Ronan Kenneth se regăsesc pe lista publicată de primărie apare prima dată în B365.
10:50
VIDEO | Cel mai căutat ingredient de Revelion, care a lăsat rafturile goale în supermarketurile din București și din țară. „Am căutat în 4 magazine. Toți românii fac azi tiramisu!” # B365.ro
Supermarketurile din București și din țară au fost luate prin surprindere zilele acestea de avalanșa de oameni care caută acest ingredient nelipsit din rețeta de tiramisu, anume crema de mascarpone. Pe rețelele de socializare, oamenii […] Articolul VIDEO | Cel mai căutat ingredient de Revelion, care a lăsat rafturile goale în supermarketurile din București și din țară. „Am căutat în 4 magazine. Toți românii fac azi tiramisu!” apare prima dată în B365.
09:00
Restricții de circulație în Piața Alba Iulia pentru Revelionul organizat de PS3. Pe unde nu vor putea circula șoferii în noaptea dintre ani # B365.ro
Petrecerea de Revelion din Piața Alba Iulia restricționează traficul în zonă pentru o bună desfășurare a evenimentului. Șoferii nu vor putea să circule pe unele tronsoane din bulevardele Unirii și Decebal. Totodată, liniile 104 și […] Articolul Restricții de circulație în Piața Alba Iulia pentru Revelionul organizat de PS3. Pe unde nu vor putea circula șoferii în noaptea dintre ani apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Harta deliciilor din București. De la amandina din Vitan la gogoașa din Obor – călătoria printre cele mai bune prăjituri întâlnite în oraș în 2025 # B365.ro
Bună dimineața din buza Revelionului, dragi cititori – ce alt mod mai frumos de a sărbători trecerea în noul an dacă nu cu o retrospectivă a delicioaselor prăjituri din București? Anul trecut am mâncat dulciuri […] Articolul Harta deliciilor din București. De la amandina din Vitan la gogoașa din Obor – călătoria printre cele mai bune prăjituri întâlnite în oraș în 2025 apare prima dată în B365.
03:00
Cum era întâmpinat Anul Nou în Bucureștiul fanariot. Teribila larmă produsă de tunuri, puști și meterhenea răsuna în tot orașul # B365.ro
În Bucureștiul fanariot, pe atunci un mic Constantinopol, nu existau petarde și artificii bubuite de Anul Nou, dar asta nu înseamnă că era liniște. În veacul al XVIII-lea, Anul Nou începea la 1 ianuarie, momentul […] Articolul Cum era întâmpinat Anul Nou în Bucureștiul fanariot. Teribila larmă produsă de tunuri, puști și meterhenea răsuna în tot orașul apare prima dată în B365.
30 decembrie 2025
20:00
Elevii de la Colegiul Național „Victor Babeș” și Școala Postliceală Sanitară Fundeni au acum terenuri de sport și laboratoare moderne. Lucrările de modernizare au fost finalizate # B365.ro
Colegiul Național „Victor Babeș” și Școala Postliceală Sanitară Fundeni au avut parte de lucrări de modernizare. Noul hub educațional este gata. Aici se pot practica multiple sporturi, precum baschetul și fotbalul, iar pista de alergare […] Articolul Elevii de la Colegiul Național „Victor Babeș” și Școala Postliceală Sanitară Fundeni au acum terenuri de sport și laboratoare moderne. Lucrările de modernizare au fost finalizate apare prima dată în B365.
19:20
FOTO | Leo, un motănel de 6 luni, s-a pierdut în zona Prelungirea Ghencea. Stăpâna lui îl caută neîncetat # B365.ro
Micuțul Leo, un motănel adorabil de 6 luni, s-a pierdut în zona Prelungirea Ghencea, mai precis pe lângă Avangarde Rezidential. Este jucăuș și prietenos, iar familia lui îl așteaptă să se întoarcă acasă. Motanul Leo […] Articolul FOTO | Leo, un motănel de 6 luni, s-a pierdut în zona Prelungirea Ghencea. Stăpâna lui îl caută neîncetat apare prima dată în B365.
