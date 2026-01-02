Bucureștenii din Sectorul 4 își pot plăti de astăzi taxele și impozitele. Se plătesc exclusiv online sau prin automatele SelfPay

15:20

Noaptea de Revelion a fost una solicitantă pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Peste 700 de persoane au avut nevoie de intervenții medicale, dintre care 571 au prezentat urgențe foarte grave sau grave, iar 67 s-au […] Articolul Peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanță în Capitală, în noaptea de Revelion. Urgențele au crescut cu 26% față de anul trecut apare prima dată în B365.