VIDEO | Pisicile comunitare din S1 au propriile lor căsuțe. Până acum au fost montate 15, în mai multe zone ale sectorului
B365.ro, 2 ianuarie 2026 16:40
Autoritățile din Sectorul 1 al Capitalei au început montarea căsuțelor pentru pisicile comunitare. În prezent au fost montat 15 căsuțe, dintr-un total de 50. Se montează căsuțe pentru pisici în Sectorul 1 În Sectorul 1
Acum 10 minute
16:50
1.700 de apartamente vor fi construite pe fosta platformă Antrefrig. Primele vor fi gata în 2027 # B365.ro
Prima Development a început construcția primei etape din cadrul proiectului rezidențial ce vizează construirea de apartamente pe fosta platformă Antrefrig din Pantelimon. Proiectul va avea 1.700 de apartamente. Când va fi gata proiectul rezidențial dezvoltat
Acum 30 minute
16:40
VIDEO | Pisicile comunitare din S1 au propriile lor căsuțe. Până acum au fost montate 15, în mai multe zone ale sectorului # B365.ro
Autoritățile din Sectorul 1 al Capitalei au început montarea căsuțelor pentru pisicile comunitare. În prezent au fost montat 15 căsuțe, dintr-un total de 50. Se montează căsuțe pentru pisici în Sectorul 1 În Sectorul 1
Acum o oră
16:00
Ruta București–Oradea rămâne una dintre cele mai lungi din țară. Călătorii trebuie să petreacă peste 14 ore în tren # B365.ro
Noul Mers al Trenurilor, intrat în vigoare pentru anul nou aduce unele îmbunătățiri pe rute. Cu toate acestea, dacă călătorii își doresc să călătorească pe ruta București-Oradea vor petrece 14 ore pe tren. Aceasta este
Acum 2 ore
15:40
FOTO | Sezonul de schi s-a deschis oficial în Poiana Brașov. Bucureștenii și nu numai sunt așteptați să urce pe Pârtiile Lupului, Drumul Roșu și Bradul # B365.ro
Astăzi, sezonul de schi 2026 s-a deschis oficial în Poiana Brașov. Bucureștenii și nu numai pot urca pe pârtiile superioare și inferioare, folosind telescaunele și telecabinele modernizate. Care sunt pârtiile care își așteaptă vizitatorii. Bucureștenii
15:20
FOTO | Pufuleț, motănelul cimitirului Berceni 2, a dispărut pe 30 decembrie. Bucureșteancă: „Angajații plâng după el” # B365.ro
Pufuleț, un motan cu blănița în noanțe de alb și negru s-a pierdut în Cimitirul Berceni 2, mai precis pe Șoseaua Berceni nr. 507, din Sectorul 4. Acesta aparține cimitirului. Pufuleț, motanul Cimitirului Berceni 2,
15:00
FOTO | Cadoul de Crăciun al unui copil din Sectorul 3 s-a pierdut. Bucureșteancă: „După păpușă și carte suferă fetița mea” # B365.ro
O bucureșteancă apelează la ajutorul comunității după ce a pierdut o sacoșă cu obiecte importante pentru copilul ei, în Sectorul 3 al Capitalei. Femeia a postat un mesaj pe un grupul de Facebook sperând că
Acum 4 ore
14:50
VIDEO | Therme București a fost luat cu asalt în prima zi a anului. Au stat la coadă câteva ore bune chiar și cei cu bilete online # B365.ro
Prima zi a anului 2026 a adus un test de răbdare pentru mii de vizitatori care au stat ore întregi la coadă la Therme București. Imaginile de ieri cu mulțimea de oameni au ajuns virale
14:20
FOTO | Coșurile de gunoi de pe Aleea Dobrina din Sectorul 2 au fost transformate în puncte de colectare a deșeurilor. Bucureștean: „Este un focar de mizerie” # B365.ro
Din păcate străzile din București au acum accesorii mirositoare. Dintr-un sector în altul situația este din ce în ce mai delicată. Unii bucureșteni găsesc pur și simplu mai atrăgătoare depozitarea deșeurilor pe străzi, nu în
13:50
Șocul impozitului pe 2026, pe un apartament de bloc din Titan. Bucureștean: E aproape triplu! # B365.ro
Impozitele pe locuințe au crescut semnificativ în 2026. Un locuitor din Titan a scris pe Facebook cum impozitul pentru apartamentul său din Titan s-a majorat aproape de 3 ori. Un bucureștean din S3 s-a trezit
13:30
Primăria Sectorului 5 colectează gratuit brazii de Crăciun de la bucureșteni. Campania se încheie pe 15 ianuarie # B365.ro
Primăria Sectorului 5 colectează gratuit brazii de Crăciun. Serviciul se va desfășura în regim nonstop, cu treceri multiple pe fiecare zonă, până la finalul campaniei, pe 15 ianuarie. Primăria Sectorului 5 colectează brazii de Crăciun
Acum 6 ore
12:50
ASPA București oferă soluții pentru recuperarea cățeilor pierduți în noapte de Revelion. Ce trebuie să facă stăpânii patrupezilor # B365.ro
Zgomotele puternice din noaptea de Revelion sperie anual sute de animale, iar mulți câini ajung să rătăcească pe străzi. ASPA București explică ce trebuie să facă proprietarii pentru a-și recăpăta animalele. Animalele încă rătăcesc prin
12:40
Tradiționala aglomerație pe DN1 – Valea Prahovei după Anul Nou. Se circulă bară la bară în Comarnic, Bușteni și Azuga. Azi s-a deschis și sezonul de schi în Poiana Brașov # B365.ro
După ce au petrecut câteva zile departe de agitația orașului, sărbătorind Anul Nou în stațiunile de la munte, bucureștenii și nu numai se întorc spre case. Sau cei care vor să petreacă primul weekend în
12:00
24 de ore de ceartă la București după Concertul de Anul Nou de la Viena. Dirijorul pe care unii îl adoră, în timp alții fac cruce cu limba-n cerul gurii # B365.ro
Concertul de Anul Nou de la Viena a stârnit reacții diverse în București și a împărțit locuitorii Capitalei în 2 tabere. Pentru unii a fot o explozie de bucurie și prospețime. Pentru alții, spectacolul a
11:50
O zi caldă și-alta rece în primul weekend din 2026, în București. Săptămâna viitoare sunt șanse mari să ningă, anunță ANM în prognoza meteo pentru Capitală # B365.ro
Weekendul acesta vom avea parte de temperaturi peste cele specifice datei (sâmbătă), apoi se va răci și va ploua (duminică), în București. Săptămâna viitoare va ninge, anunță ANM. Meteorologii au emis prognoza specială pentru acest
Acum 8 ore
10:40
Stresul de-nceput de an al bucureștenilor din S3: cu cât s-au scumpit, de fapt, parcările nominale. Tarifele Negoiță, pe zone, în scumpetea de an 2026 # B365.ro
Îngrijorarea bucureștenilor din Sectorul 3 la început de an este mărirea tarifului pentru locurile de parcare nominale. 2025 a însemnat, pentru locuitorii din S3, un fiasco în ceea ce privește regulamentul și curățenia parcărilor, care
09:30
Probabil cel mai eficient cuplu din Sectorul 5. Soțul purtătoarei de cuvânt a Primăriei conduse de Piedone Jr, zeci de contracte de milioane cu instituția # B365.ro
Salubrizare Sector 5 a încheiat un contract de 8,1 milioane de lei cu firma Sba Total Small Bussines Advanced, deținută de Cătălin Ilie Samoilă, soțul Alexandrei Samoilă, purtătoarea de cuvânt a primăriei condusă de Vlad
Acum 12 ore
07:50
VIDEO | Fenomen uluitor pe DN1, puneți imaginile deoparte și le veți simți efectul foarte curând, când situația va fi diametral opusă la intrarea în București # B365.ro
Primele zile din fiecare an aduc în oraș un fenomen uluitor, iar atributul nu e deloc exagerat: într-un oraș sufocat de trafic, orele cu străzi și bulevarde pustii – inclusiv infamul DN1 – sunt realmente
05:10
Top 5 locuri cu mâncare din București care mi-au intrat la suflet în 2025 – Partea a II-a # B365.ro
După articolul de săptămâna trecută, cu primele 5 locuri cu mâncare, mi-am dat seama de un lucru: Bucureștiul încă mai are multe de spus, dacă ești dispus să asculți. Vorba aia: cine are urechi de
Acum 24 ore
03:10
FOTO I Salutări de la Amara, “Perla Bărăganului” pentru care lăsam în urmă Bucureștiul. Extraordinara “cronică a stațiunii ce încă respiră” # B365.ro
Amara este una din popularele stațiune balneare ale României, cunoscută încă din perioada interbelică pentru apele tămăduitoare ale lacului Amara și nămolul său negru de consistență cremoasă, cu proprietăți terapeutice dovedite științific. După naționalizarea din
1 ianuarie 2026
20:00
Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate în urma tragediei din stațiunea Crans Montana. Zeci de persoane au murit în incendiu, în noaptea de Revelion # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis astăzi, 1 ianuarie, condoleanțe poporului elvețian. Chiar în noaptea de Revelion a avut loc o îngrozitoare tragedie în stațiunea Crans Montana. Zeci de persoane au murit într-un incendiu în noaptea
19:20
FOTO | Un pisoi tărcat cu ochi verzi de vis s-a pierdut în Sectorul 5 al Capitalei. Răspunde la numele Miți # B365.ro
Un motan tărcat cu ochii verzi de vis s-a rătăcit prin tot Sectorul 5 al Capitalei și nu mai găsește drumul spre casă. Stăpânii lui îl alintă Miți. Un pisoi cu ochi de vis s-a
18:30
Teatru interactiv gratuit pentru copii la Berăria H. Spectacolul „Broscuțele Înțelepte” are loc vineri # B365.ro
Vineri, 2 ianuarie, copii sunt invitați la o experiență plină de veselie și învățăminte, la Berăria H, unde va avea loc spectacolul de teatru interactiv pentru copii „Broscuțele Înțelepte". Intrarea este liberă. Spectacol de teatru
17:20
Sediile Direcției de taxe și impozite din Sectorul 1 sunt închise până pe 5 ianuarie. Ce alte metode au bucureștenii # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat locuitorii sectorului că până pe 5 ianuarie va exista un program special pentru plătirea taxelor și impozitelor. În perioada 1 – 4 ianuarie 2026, sediile Direcției Generale de impozite și Taxe
Ieri
16:50
Zâmbete și bucurie în prima zi de an, în București. Patru bebeluși s-au născut la maternitățile din Capitală # B365.ro
Anul 2026 a adus vești bune și pentru mămicile și tăticii din București. Primul bebeluș al anului s-a născut la ora 3.00, la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino". 4 copilași s-au născut în București în
16:40
Cristian Popescu Piedone, mesaj de recunoștință pentru bucureșteni de Anul Nou. „Fie ca 2026, să fie anul dreptății pentru toți românii!” # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a transmis, cu ocazia anului nou, un mesaj de recunoștință pe Facebook. Fostul șef ANPC a mulțumit susținătorilor pentru sprijin și a vorbit despre credință, familie și speranță. "Fie ca 2026, să
16:20
FOTO | Strada Buhuși din Sector 3 al Capitalei este acoperită de băltoace de o lună. Apa curge continuu de la o gură de hidrant defectă # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, Strada Buhuși de o lună strada este acoperită cu băltoace din cauza apei care curge de la o gură de hidrant. Nu au fost luate măsuri până în acest moment.
16:00
FOTO | Cel mai prietenos bichon s-a descurcat singur când s-a pierdut: a urcat singur în mașina unui trecător. Cățelul a fost găsit în Cernica # B365.ro
Un cățeluș prietenos și sociabil a fost găsit în Cernica, pe șoseaua de lângă mănăstire și pădure. Blănosul s-a urcat singur în mașina unui trecător. Proprietarul este căutat. Bichon găsit în Cernica Pe grupul de
15:20
Peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanță în Capitală, în noaptea de Revelion. Urgențele au crescut cu 26% față de anul trecut # B365.ro
Noaptea de Revelion a fost una solicitantă pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Peste 700 de persoane au avut nevoie de intervenții medicale, dintre care 571 au prezentat urgențe foarte grave sau grave, iar 67 s-au
14:50
VIDEO | Miracol de Anul Nou pe Autostrada Soarelui A2. Mașinile circulă liniștit pe drumul liber # B365.ro
Anul nou aduce bucurii pentru șoferi. Autostrada Soarelui A2 la această oră este liberă. Mașinile nu mai stau bară la bară. Cu toate acestea, șoferii sunt rugați să respecte regulile de circulație. Surpriza de 1
14:40
Loredana Groza a anunțat printr-un mesaj emoționant pe Instagram că tatăl său a decedat. Vasile Groza avea 88 de ani. Artista a mărturisit că îți dorea ca momentul să nu vină niciodată și faptul că
14:10
BREAKING | Metrou deraiat pe Magistrala 4, în stația Laminorului, în noaptea dintre ani. Din ce cauză s-ar fi produs incidentul # B365.ro
Un metrou vechi IVA a deraiat în noaptea de Revelion în stația Laminorului. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:56, fără victime, iar circulația a fost reluată la normal de la ora 13:00. Un
13:50
FOTO | Bucureștiul, așa cum îl vedem o singură dată pe an, pe 1 ianuarie, cu străzi goale și fără mașini. Imagini rarisime din „ghost town” # B365.ro
Ca în fiecare an, după o noapte în care bucureștenii au sărbătorit intrarea în noul an, ba în cluburile din oraș, ba acasă, cu familia și prietenii, în dimineața zilei de 1 ianuarie orașul e
13:50
Patinoarul din Parcul Drumul Taberei se închide diseară. Bucureștenii dornici de distracție sunt așteptați aici până la ora 22 # B365.ro
Bucureștenii pot începe anul 2026 pe patine. Patinoarul din Parcul Drumul Taberei își așteaptă vizitatorii astăzi până la ora 22:00. Este ultima zi în care doritorii vor putea patina aici, Astăzi de închide patinoarul din
13:10
Lucrările la Parcul Liniei 3 stau pe loc de câteva săptămâni, acuză locuitorii. Bucureștean: „Ne-au lăsat cu noroiul ăsta!” Moldovan promite că o să fie gata la vară # B365.ro
Lucrările pentru ultima etapă a Parcului Liniei din cartierul Militari par a fi abandonate. Șantierele pentru parcul promis de către Ciprian Ciucu pentru vara lui 2026 sunt pustii de săptămâni și nu se mai lucrează.
12:20
Val de poluare după focurile de artificii din București, cu depășiri de 16 ori mai mari ale valorilor recomandate. Cele mai afectate cartiere: Berceni și Militari # B365.ro
După spectacolul de artificii din seara de Revelion din București, imediat după miezul nopții, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat depășiri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori care au urcat până
12:00
Ghid pentru găsirea animalelor de companie care s-au speriat și au fugit din cauza artificiilor din București. Cum îți poți găsi pisica sau câinele dacă s-au rătăcit prin oraș # B365.ro
După o noapte de Revelion plină de zgomote puternice, mulți bucureșteni își caută animalele care au fugit, speriate fiind de artificiile și pocnitorile de la miezul nopții. Ce pot face proprietarii de blănoși pentru a-și
11:10
Vreme rece în prima zi a anului 2026 în București, de vineri se încălzește. ANM anunță o maximă termică de 12 grade în weekend. Prognoza meteo în perioada 1-8 ianuarie # B365.ro
Vremea se menține rece în prima zi a anului 2026 în București. Azi vor avea parte de o maximă termică de 2…3 grade, însă în următoarele zile se vor înregistra și 12 grade. ANM a
10:00
VIDEO | „Wow, ce imagine!” Noaptea de Revelion din București, văzută din cer. Explozie de lumină peste oraș # B365.ro
A fost spectacol de lumini deasupra Bucureștiului în noaptea dintre ani. La miezul nopții, bucureștenii s-au bucurat de artificii în fiecare cartier din Capitală. Primăria Municipiului București a publicat o imagine aeriană cu orașul văzut
09:00
Intră în vigoare taxa Temu și Shein, de la 1 ianuarie. Cât vom plăti în plus pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene # B365.ro
Începând de azi, 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa Temu și Shein, astfel că românii care vor să comande un colet având valorea comercială declarată sub 150 de euro, provenit din afara Uniunii Europene,
04:10
București de weekend✨ Petreceri, concerte, momente de stand-up comedy și multe alte evenimente au loc în perioada 2-4 ianuarie în oraș # B365.ro
Noul an tocmai ce a început. Iar primul weekend din anul 2026 bate la ușă. La fel cum ne-a obișnuit, nu vine nici de această dată fără evenimente drăguțe. Bucureștiul nu doarme nici de această
03:10
Târgul Moșilor, parcul de distracții din Vechiul București. Bâlciul era de poveste, cu montagne russe și țuicării, fripturi și limonadă la putină # B365.ro
Ce găsești azi la piața Obor (boxe din care bubuie muzică lăutărească, must vândut pe trotuar, mici și bere dată pe gât printre gogoșari), reprezintă o palidă rămășiță a ceea ce a fost odată Târgul
31 decembrie 2025
19:40
Primul tren privat de pe ruta Suceava–București va intra în circulație în 2026. Va avea 320 de locuri și va circula din februarie # B365.ro
Primul tren electric privat pe ruta Suceava–București, operat de Ferotrans TFI, este aproape gata și va intra în circulație din februarie 2026. Va avea o capacitate de 320 de locuri și va concura cu serviciile
19:10
Sfaturi pentru a petrece Revelionul în siguranță. Aproape 5.000 de pompierii sunt pe teren, în noaptea dintre ani # B365.ro
Aproximativ 4.700 de pompieri și peste 4.000 de mijloace tehnice vor fi mobilizați în perioada Revelionului pentru a asigura intervenția rapidă în caz de incendii, accidente sau alte situații de urgență. Inspectoratul General pentru Situații
18:30
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „Ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică” # B365.ro

18:00
Facturile Hidroelectrica vor întârzia în prima parte a lunii ianuarie. Compania își modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor # B365.ro
Hidroelectrica va implementa, între 1 și 20 ianuarie, un proiect de digitalizare menit să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite clienților. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu și lung, o gestionare mai eficientă a relației […] Articolul Facturile Hidroelectrica vor întârzia în prima parte a lunii ianuarie. Compania își modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor apare prima dată în B365.
17:40
Apelul polițiștilor, cu doar câteva ore înainte de Revelion. „Vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate!” # B365.ro
Ministerul Afacerilor Interne a transmis cetățenilor un mesaj de avertizare referitor la petarde. Autoritatea a precizat cp acestea sunt extrem de periculoase pentru căței. Petardele date în noaptea de Revelion pot provoca panică, răniri și […] Articolul Apelul polițiștilor, cu doar câteva ore înainte de Revelion. „Vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate!” apare prima dată în B365.
17:20
Primăria Sectorului 6 are planuri mari pentru 2026. Bd. Iuliu Maniu și Parcul Lacul Morii se numără printre proiectele dorite modernizate # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat astăzi, 31 decembrie, care sunt marile proiecte din sector pe care dorește să le finalizeze. Printre acestea se numără modernizarea Bulevardului Iuliu Maniu, Calea Crângași, extinderea Parcului Lacul Morii, finalizarea […] Articolul Primăria Sectorului 6 are planuri mari pentru 2026. Bd. Iuliu Maniu și Parcul Lacul Morii se numără printre proiectele dorite modernizate apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Colectatrea selectivă în Sectorul 3 aduce confuzie în rândul bucureștenilor. „Unde arunc șervețele îmbibate cu ulei că biodegradabile clar nu sunt” # B365.ro
Unii locuitori din Sectorul 3 al Capitalei se declară nemulțumiți de noile reguli de colectare a deșeurilor, după ce ghenele tradiționale de bloc au fost înlocuite cu pubele pentru reciclabil și biodegradabil, amplasate în fața […] Articolul Colectatrea selectivă în Sectorul 3 aduce confuzie în rândul bucureștenilor. „Unde arunc șervețele îmbibate cu ulei că biodegradabile clar nu sunt” apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | Dl. Negoiță, campionul semi-congelat al pavelelor, face lista reușitelor PS3 din acest an. Nu știm dacă era cineva pregătit pentru asemenea succes „fără vrăjeală”, cum zice dânsul # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorul 3 al Capitalei face pe Facebook o listă a realizărilor sale din acest an. Deși „nu e campion la vrăjeală”, e campion pe spații verzi și reabilitare termică. Robert Negoiță nu […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, campionul semi-congelat al pavelelor, face lista reușitelor PS3 din acest an. Nu știm dacă era cineva pregătit pentru asemenea succes „fără vrăjeală”, cum zice dânsul apare prima dată în B365.
16:30
FOTO | O groapa uriașă din Sectorul 1 este inamica șoferilor. Bucureștean: „Am rupt cauciucurile” # B365.ro
Bucureștiul este un oraș plin de farmec, cu clădiri istorice frumoase, sculpturi și monumente impresionante, sedii ale unor companii importante, străzi încântătoare și multe altele. Ei bine, dacă ar fi să oprim puțin la capitolul […] Articolul FOTO | O groapa uriașă din Sectorul 1 este inamica șoferilor. Bucureștean: „Am rupt cauciucurile” apare prima dată în B365.
