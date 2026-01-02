Proprietarii barului din Crans-Montana unde s-a produs incendiul devastator din noaptea de Revelion ar fi un cuplu de francezi / Cei doi sunt în viață și mai dețin alte două localuri
Proprietarii barului din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu a ucis circa 40 de persoane și a rănit aproximativ 115, potrivit ultimelor bilanțuri, sunt un cuplu de francezi, au declarat joi surse concordante. Conform registrului comerțului din cantonul elvețian Valais, consultat de AFP, Jacques și Jessica Moretti au cumpărat barul Le Constellation în […] © G4Media.ro.
Cel puțin 40 de persoane au murit și 115 au fost rănite într-un incendiu devastator izbucnit în timpul unei petreceri de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, dezastrul fiind comparat cu scene dintr-un film de groază. Majoritatea victimelor sunt tineri, dar identificarea cadavrelor va dura cel puțin câteva zile. Urmărește pe G4Media […] © G4Media.ro.
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se va întâlni cu liderii europeni în 6 ianuarie în Franța, semnalând eforturile de menținere a dinamicii diplomatice, scrie The Kyiv Independent preluat de MEDIAFAX. Zelenski a declarat joi că liderii „Coaliției de Voință” se vor întâlni cu președintele ucrainean pe 6 ianuarie, în Franța. „Începem acest an – începând cu […] © G4Media.ro.
Premierul Donald Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou # G4Media
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea „celei mai puternice armate din Europa” prin investiţii în renaşterea industriei, inclusiv a celei de apărare., transmite EFE preluată de Agerpres. „Vom accelera construirea celei mai puternice armate din Europa. Vom accelera investiţiile majore în infrastructură”, a declarat Tusk, […] © G4Media.ro.
Venus Williams, de șapte ori campioană la simplu, a primit vineri un wildcard la Australian Open, la vârsta de 45 de ani, devenind cea mai în vârstă jucătoare care a jucat vreodată la turneul de Grand Slam de deschidere a sezonului, transmite MEDIAFAX. Sportiva americană va concura pe tabloul principal de la Melbourne Park pentru […] © G4Media.ro.
GALERIE FOTO Durere în Crans-Montana după tragedia din noaptea de Revelion: sute de oameni înlăcrimați au aprins lumânări în memoria victimelor / O slujbă a fost oficiată la biserica din stațiune # G4Media
Sute de oameni înlăcrimați au adus flori și au aprins lumânări în memoria victimelor, în apropierea barului Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde cel puțin 40 de persoane au murit și circa 100 au fost rănite, majoritatea foarte grav, în urma unei explozii urmate de un incediu. Totodată, o slujbă a fost oficiată la biserica […] © G4Media.ro.
Zohran Mamdani și-a preluat oficial mandatul de primar al New Yorkului / Învestirea a avut loc în prezenţa senatorului Bernie Sanders şi a congresmenei Alexandria Ocasio-Cortez # G4Media
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul oraşului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfăşurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală şi să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieţii, relatează Reuters, conform Agerpres. În vârstă de 34 de ani, Mamdani […] © G4Media.ro.
Peste 1.000 de vehicule incendiate şi peste 500 de persoane reţinute în Franţa în noaptea de Revelion # G4Media
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France […] © G4Media.ro.
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea „celei mai puternice armate din Europa” prin investiţii în renaşterea industriei, inclusiv a celei de apărare., transmite EFE, transmite Agerpres. „Vom accelera construirea celei mai puternice armate din Europa. Vom accelera investiţiile majore în infrastructură”, a declarat Tusk, a […] © G4Media.ro.
SUA consideră activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan sporesc inutil tensiunile # G4Media
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan, pe fondul reaprinderii tensiunilor după exerciţii militare chineze de amploare desfăşurate în jurul insulei democratice autoguvernate, relatează dpa, transmite Agerpres. „Activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan şi alţi actori din regiune sporesc […] © G4Media.ro.
Concertul de Anul Nou de la Viena, mai incluziv sub bagheta dirijorului canadian Yannick Nezet-Seguin # G4Media
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, cel mai urmărit eveniment de muzică clasică din lume, a debutat în 2026 cu un program mai deschis şi mai divers, sub conducerea dirijorului canadian Yannick Nezet-Seguin. Păstrând esenţa tradiţiei vieneze, recitalul a inclus, în premieră pentru această ediţie, două lucrări compuse de femei, marcând un nou […] © G4Media.ro.
Care sunt modificările aduse de legea Vexler privind combaterea extremismului și a antisemitismului? # G4Media
Publicată în Monitorul Oficial pe 23 decembrie 2025, Legea 241/2025 al cărei inițiator a fost deputatul Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), Silviu Vexler, modifică Ordonanța de Urgență 31/2002 și Legea 157/2018 privind unele măsuri de combatere a antisemitismului. În primul rând, legea Vexler modifică titlul OUG 31/2002, legea de fond, care se numește acum […] © G4Media.ro.
India şi Pakistanul fac schimb de liste cu instalaţiile nucleare pentru a evita atacurile reciproce # G4Media
India şi Pakistanul au schimbat joi listele instalaţiilor nucleare cu scopul de a evita atacuri reciproce după recentul conflict militar din mai, în care arsenalul lor nuclear a fost una dintre principalele preocupări, transmite EFE, conform Agerpres. „India şi Pakistanul au făcut schimb astăzi, prin canale diplomatice şi simultan la New Delhi şi Islamabad, de […] © G4Media.ro.
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse, conform Agerpres. Liderul israelian, primit deja luni de preşedintele american la Palm Beach, apare alături de Donald Trump într-un videoclip publicat de influencerul conservator […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan: 2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă retrospectiv că 2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. „Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun. A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și […] © G4Media.ro.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev: Introducerea monedei euro de la 1 ianuarie, 2026, este ultima etapă importantă în integrarea țării noastre în Uniunea Europeană # G4Media
Bulgaria a aderat la zona euro din 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru al uniunii monetare. Euro a înlocuit leva bulgară, cu un curs de schimb final stabilit la 1 euro = 1,96 leva la 31 decembrie. Președintele Rumen Radev a declarat în discursul său de Anul Nou: „Introducerea euro este ultima etapă […] © G4Media.ro.
Guvernul schimbă radical finanțarea medicilor de familie din 2026 / Plata per serviciu devine dominantă # G4Media
Finanțarea medicilor de familie 2026 intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară, transmite mediafax.ro. Actul normativ, inițiat de Ministerul Sănătății, prevede că, începând cu 1 ianuarie 2026, doar 25% din bugetul alocat […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate la care țara sa aspiră # G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea ţării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanţiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaţionale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei, transmite Agerpres. Declaraţia a fost făcută în contextul în care Zelenski a avut o convorbire cu preşedintele […] © G4Media.ro.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se va întoarce la închisoare după ce instanţa a respins cererea de arest la domiciliu # G4Media
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro va reveni la închisoare după o serie de intervenţii medicale, după ce Curtea Supremă a respins solicitarea avocaţilor săi de a-şi ispăşi pedeapsa în arest la domiciliu, relatează dpa, conform Agerpres. Instanţa, într-o decizie publicată joi, a declarat că fostul preşedinte trebuie transferat înapoi în celula sa de la sediul […] © G4Media.ro.
Peste 41.000 de migranți au traversat Canalul Mânecii în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici în 2025, în ciuda reformelor Partidului Laburist în materie de azil # G4Media
Este al doilea an cu cele mai multe traversări înregistrate vreodată, însă vremea nefavorabilă de la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie a făcut ca numărul sosirilor cu bărci mici să nu depășească recordul anterior de 46.000 din 2022, relatează The Times. Numărul total de 41.472 de traversări pentru 2025 a fost cu 13% […] © G4Media.ro.
Donald Trump a declarat că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters, conform Agerpres. „Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat”, a mărturisit Trump publicaţiei într-un […] © G4Media.ro.
Liderul Corpului de Voluntari Ruși, Denis Kapustin este în viață. Kapustin luptă alături de forțele ucrainene, iar rușii anunțau zilele trecute că acesta a fost ucis pe front # G4Media
Fondatorul și liderul Corpului de Voluntari Ruși – un grup paramilitar de extremă dreapta care luptă alături de forțele ucrainene – este în viață, a afirmat joi agenția de informații militare GUR din Ucraina, la câteva zile după ce Rusia a susținut că acesta ar fi fost ucis pe front. GUR a declarat că serviciile […] © G4Media.ro.
Mărturia unui român stabilit în Crans-Montana care a sărit în ajutor după incendiul devastator din localul Constellation: Ieșeau oameni cu hainele arse pe ei, era haos. Barul are o pivniță, cu o scară foarte abruptă, cu greu reuşesc să treacă două persoane # G4Media
Un român stabilit de 20 de ani în Crans-Montana a fost noaptea trecuta lângă barul unde a avut loc incendiul devastator participând la acordarea primului-ajutor. Într-o declaraţie pentru G4Media.ro, Alexandru a descris ce a văzut şi a auzit, cum arată barul de la subsol dar și despre cum este amosfera acum în staţiunea elveţiană. “Ne-am […] © G4Media.ro.
Judecătoarea Andrea Chiș părăsește Facultatea de Drept a UBB Cluj: Nu mai există cadrul pentru a-mi manifesta valorile # G4Media
Andrea Chiș a anunțat public că părăsește Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, decizia fiind explicată într-o postare amplă pe rețelele de socializare, în care invocă lipsa cadrului necesar pentru evoluția profesională și pentru manifestarea valorilor personale, relatează ActualdeCluj.ro. Fosta magistrată spune că anul 2025 a fost un an lung și greu: „Un […] © G4Media.ro.
Contestaţia femeii din Sibiu acuzată că şi-ar fi ucis mama, judecată de Curtea de Apel în 8 ianuarie # G4Media
Femeia din Sibiu acuzată că şi-ar fi ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, a depus contestaţie împotriva măsura arestării preventive, cerere care va fi judecată în 8 ianuarie la Curtea de Apel Alba Iulia, relatează Agerpres. „Dosarul privind măsura arestării preventive a femeii din Sibiu cercetată sub acuzaţia că şi-ar fi ucis mama a […] © G4Media.ro.
„Ziua în care Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă”, povestită de Luka Modric # G4Media
Luka Modric a oferit un interviu publicației Corrire della Sera, iar printre altele a povestit despre ziua în care Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar în momentul în care tehnicianul lusitan era antrenor la Real Madrid. Mourinho, un tip dur, dar corect: L-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă Mourinho […] © G4Media.ro.
Primăria Capitalei, despre cei 4 bebeluși născuți în maternitățile bucureștene: Ei sunt semnele bune ale noului an # G4Media
Primăria municipiului București arată câți copii s-au născut în primele ore ale anului 2026: Un băiețel născut la ora 3.00, la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”, este primul bebeluș venit pe lume în acest an, în București, la maternitățile Primăriei Capitalei. Are 2,7 kg, e sănătos și născut pe cale naturală. Următorii bebeluși s-au născut […] © G4Media.ro.
Imaginea zilei în snooker: Neil Roberston, cu butelia de oxigen în camera de hotel din Tibet # G4Media
Mark Williams, Neil Robertson și Kyren Wilson s-au pregătit pentru participarea la Masters la „Lhasa Winter Plateau Snooker Challenge” din Tibet, la o altitudine de 3.650 de metri. Mark Williams, Neil Roberston și Kyren Wilson, snooker la 3.650 de metri altitudine în Tibet Robertson a postat de altfel un videoclip în care apare conectat la […] © G4Media.ro.
Minor accidentat în Neamț, pe DN15, de un şofer ucrainean care a prezentat un permis de conducere fals # G4Media
Un minor în vârstă de 8 ani care a traversat prin loc nepermis drumul naţional DN15, în localitatea Vânători-Neamţ, a fost accidentat, joi, de un autoturism condus de un şofer ucrainean care a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, conform Agerpres. „În urma verificărilor efectuate de […] © G4Media.ro.
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc […] © G4Media.ro.
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas # G4Media
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi că infrastructura critică a blocului comunitar rămâne expusă unui risc ridicat de sabotaj, făcând referire la cablul din Marea Baltică ce leagă Finlanda de Estonia, care a suferit o avarie în această săptămână, transmite EFE, conform Agerpres. […] © G4Media.ro.
Donald Trump îl critică dur pe actorul Clooney după ce acesta a primit cetățenia franceză pentru el și familia sa: A obținut mai multă publicitate pentru politică decât pentru filmele sale foarte puține și total mediocre # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, i-a criticat dur pe actorul George Clooney și pe soția sa, Amal (avocată pentru drepturile omului), după ce cuplul a obținut cetățenia franceză, informează Politico. Autoritățile franceze au accelerat acordarea cetățeniei familiei Clooney și copiilor lor pe 26 decembrie, o măsură care a devenit publică la începutul acestei săptămâni. Ministrul francez […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE, conform Agerpres. Este prima dată când Leon al XIV-lea petrece un An Nou ca papă, fiind ales […] © G4Media.ro.
Rusia afirmă că va furniza dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin # G4Media
Rusia a comunicat joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susţine că arată că aceasta viza o reşedinţă prezidenţială rusă şi că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters, transmite Agerpres. Moscova a acuzat luni Kievul că a încercat să lovească o reşedinţă […] © G4Media.ro.
Președintele Iranului, îndemn către autorități să rezolve problemele populație: „Altfel vom ajunge în iad” / Un membru al forțelor paramilitare iraniene a fost ucis în cea de-a cincea zi de proteste la nivel național # G4Media
Protestele s-au intensificat în Iran, manifestanții fiind filmați în timp ce scandau sloganuri în sprijinul exilatului Reza Pahlavi și împotriva regimului islamic în diferite orașe din Iran. Președintele țării a transmis un îndemn către autoritățile de la Teheran, să rezolve problemele populației. Protestele au fost începute în Iran zilele trecute de către studenți și comercianți, […] © G4Media.ro.
Enzo Maresca a avut parte de o surpriză neplăcută în chiar prima zi a anului 2026, tehnicianul italian fiind dat afară de Chelsea. Sosit la clubul londonez în iulie 2024, Enzo Maresca a cucerit Conference League și Cupa Mondială a Cluburilor în primul său sezon la Chelsea. Seria modestă de rezultate din ultima perioadă i-a […] © G4Media.ro.
Max Verstappen și Sergio Perez au fost coechipieri preț de patru sezoane la RedBull Racing, perioadă în care echipa din Milton Keynes a cucerit patru titluri consecutive la piloți. Înainte de revenirea din Formula 1 din acest an cu Cadillac, Perez transmite că a primit un mesaj din partea lui Verstappen. Durerea care nu se […] © G4Media.ro.
Grup de K-pop BTS a anunţat joi că va reveni în luna martie, după o absenţă de mai mulţi ani, odată cu lansarea unui nou album care va preceda un turneu mondial, informează AFP, conform Agerpres. Cel mai mare grup muzical din Coreea de Sud se află în pauză din 2022, perioadă în care membrii […] © G4Media.ro.
După luni întregi de declarații conciliatoare la adresa Kremlinului, președintele SUA, Donald Trump, a transmis un semnal diferit în privința războiului din Ucraina, sugerând că Rusia este principalul obstacol în calea păcii, potrivit The Kyiv Post preluat de MEDIAFAX. În ajunul Anului Nou, Trump a redistribuit pe rețeaua Truth Social un editorial din New York […] © G4Media.ro.
Patriarhul Daniel: Familia şi femeia – rol esenţial în cultivarea şi promovarea identităţii creştine / 2026 a fost proclamat de Patriarhie „Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine” şi „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar” # G4Media
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre rolul esenţial pe care familia şi femeia îl au în cultivarea şi promovarea identităţii creştine, în cuvântul rostit joi la Catedrala Patriarhală, cu prilejul proclamării anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine” şi „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar”. […] © G4Media.ro.
La aproape 41 de ani (este născut pe 7 ianuarie), Lewis Hamilton continuă să impresioneze prin condiția sa fizică de invidiat. Pilotul celor de la Ferrari vorbește despre ritualul dureros, dar „nenegociabil” din programul său de antrenament: băile cu gheață. Ferrari i-a dat un ultimatum lui Lewis Hamilton Băile cu gheață sunt „răul necesar” din […] © G4Media.ro.
Băncile din Rusia au început să restricționeze temporar retragerile mari de numerar de la bancomate, a raportat RIA Novosti pe 31 decembrie. Potrivit agenției, atunci când rușii încearcă să retragă o sumă semnificativă (suma nu este specificată), tranzacția este blocată. Banca sună apoi clientul și îi cere să confirme acțiunea. După confirmare, angajatul băncii îl […] © G4Media.ro.
Primele mărturii despre tragedia din Crans-Montana: În câteva zeci de secunde, tot tavanul a luat foc de la o lumânare aniversară / Era panică totală, toată lumea țipa / În bar erau circa 200 de tineri de 15 – 20 de ani # G4Media
Emma și Albane, două tinere franceze care au reușit să iasă rapid din barul „La Constellation”, unde a izbucnit incendiul mortal în noaptea de Revelion la Crans-Montana (Elveția), povestesc la postul francez BFMTV despre „mișcarea mulțimii” și „panica” din momentul în care au izbucnit flăcările. „Era panică totală, toată lumea țipa”. Emma și Albane se […] © G4Media.ro.
Acest lucru ar fi fost convenit luni de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și președintele american, Donald Trump, în timpul întâlnirii lor din Florida, potrivit ziarului israelian „Israel Hajom”, citat de La Libre Belgique preluat de Rador Radio România. Potrivit ziarului, echipe specializate din ambele țări lucrează la elaborarea unor „criterii clare, convenite de comun acord” […] © G4Media.ro.
Louis Munteanu va evolua la DC United, în MLS, iar în schimbul atacantului său CFR Cluj va primi o sumă de aproximativ șapte milioane de dolari, după cum informează The Athletic. CFR Cluj va obține 7 milioane de dolari pentru Louis Munteanu Oferta americanilor a fost acceptată de fosta campioană a României, iar gruparea din […] © G4Media.ro.
Lăcusta egipteană nu doar a apărut, ci probabil s-a și stabilit în Ungaria. Este cea mai mare dintre cele 60-70 de specii de lăcuste cunoscute până în prezent în Ungaria, a explicat entomologul Gellért Puskás pentru postul de radio ungar de știri comerciale InfoRádió, transmite Rador Radio România. Membrul Asociaţiei Entomologice din Ungaria a declarat […] © G4Media.ro.
Navă cu legături rusești, reținută după avarierea unui cablu submarin între Estonia și Finlanda # G4Media
O navă de marfă cu legături indirecte cu Rusia a fost reținută miercuri de autoritățile finlandeze, în cadrul unei anchete penale privind avarierea unui cablu de comunicații submarin dintre Estonia și Finlanda. Incidentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea infrastructurii critice din regiune, transmite MEDIAFAX. Potrivit site-ului de monitorizare MarineTraffic, citat de postul public […] © G4Media.ro.
Din Ucraina și până în Gaza e probabil ca 2026 să fie un an turbulent în geopolitică – analiză The Times # G4Media
Ritmul galopant al politicii și războiului în 2025 a fost de așa manieră încât până și ciocniri potențial semnificative cum ar fi cea dintre SUA și Venezuela nu mai par decât simple note de subsol ale unui an teribil. Următorul an va fi poate mai puțin sângeros, însă nu se anunță cu nimic mai liniștit. […] © G4Media.ro.
Rusia majorează TVA de la 20% la 22% pentru a spori veniturile statului, în contextul războiului din Ucraina # G4Media
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, transmite DPA preluată de Agerpres. Creşterea TVA ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, sau aproximativ 15 miliarde de dolari, […] © G4Media.ro.
FOTO | Cum arăta înainte și cum arată acum barul din Elveția în care a avut loc incendiul din noaptea de Revelion, soldat cu circa 40 de morți / Ce se știe despre „Le constellation” # G4Media
Barul lounge Constellation, locul în care a izbucnit incendiul soldat cu numeroase victime la Crans-Montana, este situat chiar în inima stațiunii de schi de lux, la doar câteva minute de mers pe jos de stația inferioară a instalației de transport pe cablu care urcă schiorii spre munte, notează G4Food. Potrivit descrierii de pe site-ul oficial […] © G4Media.ro.
