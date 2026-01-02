La Poiana Brașov s-au deschis pârtiile din zona superioară a masivului Postăvaru

17:10

Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc […] © G4Media.ro.