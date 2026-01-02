Leacuri pentru mahmureală, după Revelion și Sfântul Vasile

13:40

Loredana Groza traversează una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Tatăl artistei, Vasile Groza, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după mai multe săptămâni în care s-a aflat în stare critică, internat în spital. Anunțul a fost făcut public chiar de cântăreață, printr-un mesaj emoționant.