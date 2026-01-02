Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga

10:40

Perioada de transferuri a început, iar mai mulți fotbaliști de top din Premier League sau alte campionate au intrat în ultimele șase luni de contract, ceea ce înseamnă că pot semna angajamente cu alte echipe. Cel mai valoros dintre aceștia este francezul Dayot Upamecano, stoperul care evoluează în prezent la campioana Germaniei și care este […]