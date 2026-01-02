Captură uriașă de cocaină în Italia, de aproape un milion de euro! Care este legătura cu Juventus

14:10

Naționala de fotbal a statutului Gabon a ieșit încă din faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni, după ce a înregistrat trei înfrângeri consecutive, cu Camerun, Mozambic și Coasta de Fildeș. Guvernul este pregătit să ia o decizie fără precedent în istoria echipei naționale și să dizolve complet această formație, pe lângă excluderea a doi […] The post Uluitor! Decizie fără precedent a guvernului gabonez, după ce naționala s-a făcut de râs la Cupa Africii pe Națiuni appeared first on Antena Sport.