Salvamontişii anunţă un debut de foc al anului 2026 – 41 de intervenţii într-o singură zi / Au fost salvate 42 de persoane, 19 fiind predate echipajelor medicale
News.ro, 2 ianuarie 2026 09:20
Salvamontiştii au fost solicitaţi, în ultimele 24 de ore, pentru a interveni în 41 de cazuri, fiind salvate 42 de persoane. 19 dintre acestea au fost predate echipajelor medicale.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
09:40
Primăria Braşov anunţă, vineri, că s-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov şi se schiază pe mai multe părtii.
Acum 30 minute
09:30
UPDATE - Două persoane au căzut în râul Olt / Una dintre ele a fost scoasă inconştientă de către echipajele de intervenţie şi este resuscitată / Cei doi bărbaţi erau la pescuit - FOTO # News.ro
Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, pentru a salva două persoane care au căzut în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat de către echipajele de intervenţie, iar al doilea – de 28 de ani - a fost scos după câteva minute, în stare de inconştienţă, fiind resuscitat. Cei doi bărbaţi s-ar fi aflat la pescuit.
09:30
Neuralink vizează producţia la scară mare de implanturi cerebrale în 2026, spune Elon Musk # News.ro
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia ”la volum mare” a implanturilor sale cerebrale şi să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a declarat Musk într-o postare pe platforma de socializare X, transmite Reuters.
09:30
Primele romane ale actorului american Tom Hanks şi ale actorului canadian Keanu Reeves vor fi publicate în limba franceză la începutul anului 2026, primul fiind un omagiu adus cinematografiei, iar al doilea fiind o incursiune în science-fiction, informează AFP.
09:20
Venezuela: Nicolas Maduro evită să confirme atacul american menţionat de Donald Trump şi se declară „pregătit” să negocieze # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a evitat, joi, să confirme sau să infirme atacul american asupra instalaţiilor portuare din Venezuela, menţionat la începutul săptămânii de omologul său Donald Trump, deschizând totuşi uşa negocierilor cu Washingtonul.
09:20
Două persoane au căzut în râul Olt / Una dintre ele a fost scoasă inconştientă de către echipajele de intervenţie - FOTO # News.ro
Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, pentru a salva două persoane care au căzut în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat de către echipajele de intervenţie, iar al doilea – de 28 de ani - a fost scos după câteva minute, în stare de inconştienţă.
09:20
Salvamontişii anunţă un debut de foc al anului 2026 – 41 de intervenţii într-o singură zi / Au fost salvate 42 de persoane, 19 fiind predate echipajelor medicale # News.ro
Salvamontiştii au fost solicitaţi, în ultimele 24 de ore, pentru a interveni în 41 de cazuri, fiind salvate 42 de persoane. 19 dintre acestea au fost predate echipajelor medicale.
09:20
Venus Williams a fost invitată să participe la următorul Open al Australiei, care va avea loc între 19 ianuarie şi 1 februarie.
Acum o oră
09:10
Dr. Bianca Panda, MedLife: „Cancerul de col uterin este aproape 100% prevenibil, când depistăm precoce leziunile!” # News.ro
România are una dintre cele mai ridicate incidenţe şi mortalităţi prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană.
09:10
Premiere şi continuări ale unor seriale precum "Frumuseţea", "O mie de lovituri", "Minte-mă", "Omul minune" vor putea fi văzute din ianuarie pe Disney+.
Acum 2 ore
08:40
Pastile, TikTok şi aplicaţii de slăbit: viitorul orientat spre consumatori al medicamentelor GLP-1 # News.ro
Industria globală a tratamentelor pentru slăbit se pregăteşte pentru o transformare majoră, pe măsură ce medicamentele de tip GLP-1 evoluează din terapii medicale clasice în produse de larg consum, uşor de accesat, gestionate digital şi promovate prin platforme online, relatează Reuters.
08:30
Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale / În sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate / Precipitaţii excedentare # News.ro
Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.
08:20
La 44 de ani, Roque Santa Cruz, fost atacant la Bayern Munchen, a semnat cu o nouă echipă din Paraguay # News.ro
Fost atacant al Bayern München şi Manchester City, Roque Santa Cruz continuă să joace fotbal în ciuda vârstei sale de 44 de ani. De altfel, tocmai a semnat un contract cu Club Nacional din ţara sa natală, Paraguay.
08:10
Recomandări de început de an la televiziunile History Channel România - „Arme născute din foc”, „Jaf la Banca Angliei”, „Nu deschide uşa” # News.ro
„Arme născute din foc”, Blestemul insulei Oak”, „Jaf la Banca Angliei” şi „Nu deschide uşa” sunt câteva dintre producţiile difuzate în ianuarie la televiziunile History Channel România.
08:10
Negocierile se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni şi ucraineni se concentrează pe secvenţialitatea măsurilor de securitate, garanţiile militare şi mecanismele de aplicare pentru a susţine o pace durabilă, transmite Kyiv Post.
Acum 4 ore
07:40
UPDATE - Cod roşu de vânt în zona montană din Cluj / Rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră / Vizibilitate aproape de zero # News.ro
Meteorologii anunţă, vineri, cod roşu de vânt în zona montană din judeţul Cluj, unde rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră, iar vizibilitatea se apropie de zero.
07:40
Preşedintele chinez Xi Jinping îl va primi pe preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung într-o vizită de stat, în contextul în care China încearcă să consolideze relaţiile regionale # News.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping îl va primi pe preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung într-o vizită de stat care va începe duminică, semnalând intenţia Beijingului de a consolida relaţiile cu Seulul pe fondul relaţiilor tensionate cu Japonia în legătură cu Taiwanul, transmite France 24.
07:40
Producătorii de medicamente majorează preţurile în SUA pentru peste 350 de medicamente, în pofida presiunilor din partea lui Trump # News.ro
Companiile farmaceutice intenţionează să majoreze preţurile în Statele Unite pentru cel puţin 350 de medicamente de marcă, inclusiv vaccinuri împotriva COVID-19, RSV şi zonei zoster, precum şi tratamentul oncologic de succes Ibrance, în ciuda presiunilor exercitate de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru reduceri de costuri, potrivit datelor furnizate exclusiv agenţiei Reuters de firma de cercetare în sănătate 3 Axis Advisors.
07:10
Italia anunţă că SUA au redus semnificativ tarifele propuse pentru pastele italiene, după o reevaluare # News.ro
Ministerul italian de Externe a transmis joi că Statele Unite au diminuat substanţial tarifele vamale propuse pentru mai mulţi producători italieni de paste, în urma unei reevaluări a activităţilor acestora pe piaţa americană, relatează Reuters.
07:00
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, se întoarce la închisoare după tratamentul medical # News.ro
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a părăsit joi spitalul pentru a se întoarce la închisoare şi a-şi continua executarea pedepsei de 27 de ani pentru complot în vederea răsturnării guvernului, transmite AFP.
06:50
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, în prima vizită publică la mausoleul de stat pentru a aduce omagiu foştilor lideri # News.ro
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, care este probabil pregătită să îi succedă, şi-a însoţit părinţii în prima sa vizită publică la mausoleul Kumsusan pentru a aduce omagiu foştilor lideri, potrivit fotografiilor publicate vineri de mass-media de stat, trnsmite Reuters.
06:30
Şapte cadavre recuperate şi 96 de persoane salvate, după ce o barcă cu migranţi s-a răsturnat înj Gambia # News.ro
Şapte cadavre au fost recuperate şi 96 de persoane salvate, după ce o barcă care transporta probabil peste 200 de migranţi s-a răsturnat în timpul nopţii în nord-vestul Gambiei, a declarat joi Ministerul Apărării din această ţară, adăugând că operaţiunile de căutare şi recuperare continuă, transmite Reuters.
06:30
Cod portocaliu de vânt în zona montană din Cluj / Rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră # News.ro
Meteorologii anunţă, vineri, cod portocaliu de vânt în zona montană din judeţul Cluj, unde rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră.
06:10
Clooney a obţinut cetăţenia franceză pe cale rapidă, la cererea ministrului de externe. Procedura este contestată însă chiar de un membru al guvernului de la Paris # News.ro
Actorul american George Clooney a primit rapid cetăţenia franceză în urma unei solicitări în acest sens din partea ministrului de externe al ţării, Jean-Noël Barrot, potrivit unui document oficial consultat de POLITICO.
Acum 12 ore
01:00
CRONOLOGIE. Înainte de Crans-Montana, numeroase incendii mortale au avut loc în discoteci şi cluburi, inclusiv la Bucureşti # News.ro
Incendiul accidental dintr-un bar din Elveţia, care a provocat moartea a peste patruzeci de persoane în noaptea de Anul Nou, se înscrie într-o lungă listă de incendii izbucnite în discoteci şi cluburi soldate cu numeroase victime, inclusiv în clubul Colectiv din Bucureşti, relatează AFP.
00:50
Tragedia de la Crans-Montana. O fotografie făcută în bar surprinde momentul izbucnirii incendiului - FOTO # News.ro
O fotografie făcută în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din Crans-Montana, transmisă postului francez BFMTV, arată momentul în care a izbucnit incendiul soldat cu peste 40 de morţi şi 115 răniţi.
00:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât cea recomandată de medici, relatează Reuters.
00:10
Premier League: Remize pentru Tottenham şi Manchester City. Radu Drăguşin a fost rezervă la Spurs # News.ro
Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin pe banca de rezerve, a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, joi, în compania echipei Brentford, în etapa a 19-a a campionatului Angliei.
00:10
Raed Arafat, despre cel mai recent deep fake în care apare: Aceste deep fake-uri vor fi din ce în ce mai multe. Populaţia trebuie să pună sub semnul întrebării orice văd şi să verifice dacă ceea ce văd se adevereşte # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă, referindu-se la clipul fals în care ar susţine că s-a vindecat de diabet cu ajutorul unei ”descoperiri personale revoluţionare”, că nu suferă de diabet şi că nu ar face niciodată reclamă pentru astfel de produse. Medicul lansează un apel către populaţie pentru ca oamenii să verifice informaţiile pe care le primesc şi sursa acestora, Arafat arătând că în viitor ”vom fi bombardaţi” cu astfel de fake news.
00:00
Clooney a obţinut cetăţenia franceză pe cale rapidă, la cererea ministrului de externe. Procedura este contestată însă chiar de un membru al guvernului de la Paris # News.ro
Actorul american George Clooney a primit rapid cetăţenia franceză în urma unei solicitări în acest sens din partea ministrului de externe al ţării, Jean-Noël Barrot, potrivit unui document oficial consultat de POLITICO.
1 ianuarie 2026
23:50
Tragedia din Crans-Montana. Elveţia va ţine cinci zile de doliu. Ce se ştie până acum despre incendiul în care au murit peste 40 de persoane în noaptea de Revelion # News.ro
Elveţia va ţine cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent” a cuprins un bar aglomerat din staţiunea de schi alpin Crans-Montana, unde oamenii sărbătoreau Revelionul, omorând peste 40 de persoane şi rănind 115, relatează The Guardian şi Reuters.
23:40
Raed Arafat, despre folosirea artificiilor: Dacă ne aşteptăm la autoeducare să nu mai folosim artificiile, doar ca noi să realizăm că nu e bine să le folosim, nu e suficient. Legislaţia trebuie să fie foarte aspră # News.ro
Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, afirmă că autorităţile trebuie să implementeze legi ”foarte aspre” cu privire la folosirea artificiilor de către persoane neautorizate, el fiind de părere că nu este suficient ca acestea să aştepte ca populaţia să se autoeduce cu privire la riscurile pe care folosirea acestor dispozitive le implică.
23:20
Schi: Norvegianul William Bostadloekken a rămas paralizat după ce a căzut în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială - Voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a reveni # News.ro
În urmă cu două săptămâni, la Steamboat (Statele Unite), tânărul norvegian William Bostadloekken (20 de ani) a căzut în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială de schi freestyle. El a suferit o leziune la spate (leziune completă a măduvei spinării), a fost operat, dar acum este paraplegic.
23:20
Tragedia de la Crans-Montana - Arafat: S-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat. La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti # News.ro
Secretarul de stat din Ministerul de Interne Raed Arafat anunţă că România a oferit, în urma unei decizii a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), prin mecanismul de protecţie civilă la nivel european, sprijin pentru transportul medicalizat al pacienţilor arşi în clubul de la Crans-Montana.
23:10
Tragedia de la Crans-Montana - Raed Arafat: Incendiul din Elveţia aduce amintiri triste. Trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că, în urma incendiului de la clubul din Elveţia în care zeci de oameni au murit, ”trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
23:10
Arafat anunţă că un pacient cu arsuri va fi transferat în Belgia/ Pentru un altul, familia nu a fost de acord # News.ro
România va trimite, vineri, un pacient din categoria marilor arşi în Belgia, pentru tratament, pentru un al doilea pacient ars familia nefiind de acord cu transferul. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, afirmă că astfel de transferuri au loc frecvent între ţările europene, în condiţiile în care capacitatea de tratare a acestui tip de pacienţi este limitată.
22:50
Interdicţie privind consumul apei în localităţi ale judeţului Prahova, după ce în apă au fost descoperite concentraţii mari de arsen, respectiv amoniu şi fier # News.ro
Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen. Interdicţii privind consumul apei sunt impuse şi în comuna Albeşti-Paleologu, unde analizele au arătat prezenţa fierului şi a amoniului.
22:40
Previziuni şi tendinţe în medicină şi cercetarea medicală pentru anul 2026 în viziunea specialiştilor: tehnologie, date clinice şi îngrijire centrată pe pacient # News.ro
Medicina traversează o perioadă de transformare accelerată, marcată de progrese tehnologice rapide, schimbări în modelele de îngrijire şi o presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate. De la inteligenţa artificială şi medicina de precizie până la telemedicină, prevenţie şi interoperabilitatea datelor, noile tendinţe conturează modul în care îngrijirea medicală va fi organizată şi practicată în următorii ani. Înţelegerea acestor direcţii devine esenţială pentru adaptarea practicii medicale şi pentru menţinerea calităţii îngrijirii centrate pe pacient.
22:10
UPDATE - Cod roşu de vânt foarte puternic, care viscoleşte şi troieneşte zăpada, în zona de munte a judeţului Cluj/ ISU: Până în prezent nu au fost primite solicitări # News.ro
Meteorologii avertizează că, joi seară, în zona de munte a judeţului Cluj se va semnala vânt foarte puternic, care va atinge la rafală viteze de peste 120 de kilometri pe oră. Vântul va viscoli şi va troieni zăpada, scăzând şi vizibilitatea, astfel că a fost emis Cod roşu. ISU Cluj a anunţat că, până în prezent, nu au fost primite solicitări de la cetăţeni.
22:10
Tragedia de la Crans-Montana: FC Metz anunţă că unul dintre tinerii săi jucători a suferit „arsuri grave” # News.ro
FC Metz a anunţat, într-un comunicat emis joi, că unul dintre tinerii săi jucători a fost victimă a teribilului incendiu care a avut loc la Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de 31 decembrie.
21:50
Premier League: Liverpool, remiză cu Leeds, scor 0-0 / Crystal Palace a încheiat la egalitate cu Fulham, scor 1-1 # News.ro
Formaţia Liverpool a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, joi, în compania echipei Leeds, în etapa a 19-a a campionatului Angliei.
21:40
Tragedia de la Crans-Montana. Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Franţa primeşte răniţi în spitalele sale. Trei italieni au fost transferaţi în spitalul din Milano # News.ro
Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE, a anunţat joi seara preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce Franţa primeşte deja răniţi în spitalele sale, după catastrofa din staţiunea montană Crans-Montana, unde un incendiu izbucnit într-un bar aglomerat s-a soldat în noaptea de Anul Nou cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre ei suferind arsuri grave, relatează Le Figaro.
21:30
Cod roşu de vânt foarte puternic, care viscoleşte şi troieneşte zăpada, în zona de munte a judeţului Cluj # News.ro
Meteorologii avertizează că, joi seară, în zona de munte a judeţului Cluj se va semnala vânt foarte puternic, care va atinge la rafală viteze de peste 120 de kilometri pe oră. Vântul va viscoli şi va troieni zăpada, scăzând şi vizibilitatea, astfel că a fost emis Cod roşu.
21:00
Nicuşor Dan: 2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul e dificil/ Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că anul 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”. ”Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii şi al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarităţii şi al încrederii că facem totul cu bună-credinţă”, a adăugat el.
20:50
Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanţe şi rugăciuni în urma tragediei de la Crans-Montana # News.ro
PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis, joi, un mesaj de condoleanţe şi rugăciuni în urma tragediei de la Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit, iar alte circa 100 au fost rănite.
20:50
Poliţia din Olanda a fost atacată cu artificii şi s-a confruntat cu „un nivel de violenţă fără precedent” în noaptea de Revelion, au declarat oficialii, relatează BBC.
Acum 24 ore
20:30
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, responsabil pentru moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului, a fost plasat în arest preventiv # News.ro
Poliţia nigeriană a anunţat, joi, că şoferul maşinii care a provocat accidentul în care au murit doi apropiaţi ai boxerului Anthony Joshua a fost pus sub acuzare.
19:50
UPDATE - Galaţi: Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă/ Traficul în zonă este oprit/ Precizările IPJ # News.ro
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist de 69 de ani care se deplasa pe partea carosabilă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti din judeţul Galaţi. Traficul rutier a fost oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului.
19:30
Grecul Stefanos Tsitsipas, care a suferit de dureri persistente de spate în sezonul 2025, a declarat că s-a gândit serios „să-şi reconsidere viitorul carierei”.
19:20
Sibiu: Trei tineri, transportaţi la spital după ce un autoturism a ieşit de pe şosea, pe DN 7C # News.ro
Trei tineri cu vârste între 17 şi 20 de ani au fost transportaţi la spital, joi, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea, pe DN 7C, în apropierea localităţii Cârţişoara, judeţul Sibiu. Şoferul ar fi încercat să facă o depăşire, dar a pierdut controlul asupra direcţiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.