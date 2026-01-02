Venezuela: Nicolas Maduro evită să confirme atacul american menţionat de Donald Trump şi se declară „pregătit” să negocieze

00:10

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă, referindu-se la clipul fals în care ar susţine că s-a vindecat de diabet cu ajutorul unei ”descoperiri personale revoluţionare”, că nu suferă de diabet şi că nu ar face niciodată reclamă pentru astfel de produse. Medicul lansează un apel către populaţie pentru ca oamenii să verifice informaţiile pe care le primesc şi sursa acestora, Arafat arătând că în viitor ”vom fi bombardaţi” cu astfel de fake news.