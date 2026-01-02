ONRC: 17.661 de firme şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni ale anului

22:00

Din cele nouă ferme care aprovizionează cei mai mari trei procesatori de lapte din România cu cele mai mari cantități de lapte crud, cinci au capital românesc. Lactalis, cel mai mare jucător din industrie preia cele mai mari cantități de lapte de la grupul DN Agrar, companie fondată de cetățeanul olandez Jan Gijsbertus de Boer și listată la Bursa de Valori București.