Dacia a ajuns în elita mondială cu o mașină de „Mad Max”. Sandrider participă la cel mai cunsocut raliu din lume. Toate detaliile despre mașina specială

Fondurile suverane de investiţii din întreaga lume au ajuns să administreze active cu o valoare record de 15.000 de miliarde de dolari, într-un an în care multe dintre aceste fonduri şi-au majorat investiţiile în tehnologie şi au profitat de creşterile de pe burse, potrivit unui nou raport al Global SWF, transmite Bloomberg.