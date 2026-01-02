Hidroelectrica menține prețul mic al energiei electrice din oferta pentru casnici și în ianuarie 2026

11:50

Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, joi dimineață, după un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a transmis Ministerul Apărării. A fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, scrie Hotnews.