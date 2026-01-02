Aproape 270 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti în ultima zi a 2025
Economica.net, 2 ianuarie 2026 10:20
Aproape 270 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti miercuri, în ultima zi a anului 2025, iar peste 160 de certificate de înmatriculare au fost retrase.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
10:40
ANRE a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care aprobă Procedura de înregistrare a comunităților de energie în Registrul național alcomunităților de energie.
10:40
Ultima oră. Românii sunt speriați de viitorul economic. La ce capitole sunt, totuși, optimiști. Top 10 previziuni și așteptări 2026-IRES # Economica.net
Cel mai recent sondaj al institutului IRES, unul dintre cele mai active din România, arată că temetrea majoră a românilor este economia. Sunt , totuși, unele la capitole unde pare că manifestăm mai degrabă optimism, deși moderat.
Acum 30 minute
10:30
Dezvăluiri despre incendiul din Elveția: Numărul morților,cel puțin triplu. Recunoașterea cadavrelor, marea problemă # Economica.net
Numărul morților din incendiul care aizbicnit în stațiunea elvețiană Crans Montana are șanse mari să fie cel puțin dublu, în condițiile în care, spune un oficial, starea majorității celor internați este extrem de gravă. Între timp, violenața evenimentului este relevată de dificultatea cu care morții saun răniții sunt identificați, având în vedere arsurile grave de suprafața corpului.
10:20
Aproape 270 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti în ultima zi a 2025 # Economica.net
Aproape 270 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti miercuri, în ultima zi a anului 2025, iar peste 160 de certificate de înmatriculare au fost retrase.
10:20
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Acum o oră
10:10
Elveţia se confruntă cu sarcina dificilă de a identifica victimele incendiului din Crans-Montana # Economica.net
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat şi a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia, relatează Reuters.
10:10
Cei mai bogați oameni din lume și-am majorat averile cu un total de 2.200 mld. USD în 2025 # Economica.net
Cei mai bogați 500 de oameni din lume și-au majorat averile cu de 2.200 mld. USD, record absolut, în acest an. Câștigurile au fost generate în domenii diferite, de la pachete de acțiuni la criptomonede și metale prețioase, potrivit Bloomberg Billionaires Index.
10:10
Dan Gorgan, Deltamed: Principalele provocări pentru 2026 provin din mediul fiscal și macroeconomic # Economica.net
„Ne pregătim pentru un an 2026 în care prudența și flexibilitatea vor fi esențiale. Din păcate, România traversează o perioadă economică tensionată, marcată de presiuni fiscale, de incertitudine politică și de o volatilitate care afectează direct planificarea pe termen scurt și mediu”, a declarat Dan Gorgan, asociat majoritar al companiei Deltamed, pentru Termene.ro.
10:00
Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Braşov, putându-se schia în partea superioară a Masivului Postăvaru şi pe pârtiile pentru începători, a informat, vineri, Primăria municipiului Braşov.
Acum 2 ore
09:40
Salvamontiştii din întreaga ţară au avut "un debut de foc" în prima zi a noului an, fiind solicitaţi în ultimele 24 de ore să intervină la un număr foarte mare de evenimente, în urma cărora au fost asistate 42 de persoane, informează, vineri, Dispeceratul Naţional al Salvamont România.
09:30
Luptă strânsă BYD – Tesla pentru prima poziție în clasamentul mondial a vânzărilor de mașini electrice și hibride PHEV # Economica.net
Compania chineză BYD este pe cale să îi devanseze pe americanii de la Tesla pe piața mondială a vânzărilor de mașini electrice noi în 2025. Producția BYD o depășește deja pe cea a Tesla.
Acum 4 ore
08:20
Cod roşu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada în zona de munte a judeţului Cluj # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare nowcasting Cod roşu de vânt foarte puternic, valabilă până la ora 10:00 în judeţul Cluj.
07:50
Peste 1.000 de vehicule incendiate şi peste 500 de persoane reţinute în Franţa în noaptea de Revelion # Economica.net
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France Presse.
07:50
Zohran Mamdani a preluat mandatul de primar al New Yorkului, cu promisiuni sociale ambiţioase şi mize politice naţionale # Economica.net
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul oraşului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfăşurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală şi să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieţii, relatează Reuters.
07:40
Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou # Economica.net
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea "celei mai puternice armate din Europa" prin investiţii în renaşterea industriei, inclusiv a celei de apărare., transmite EFE.
Acum 12 ore
22:10
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele, un an care a reamintit că adevărata forţă stă în unitate, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, adăugând că priveşte spre 2026 cu responsabilitate.
22:00
Începe “privatizarea mică” la Tarom. Se caută investori pentru Tarom Tehnic, procesul ar urma să fie finalizat în 2026 # Economica.net
TAROM Tehnic a fost înființată la 1 octombrie 2025, cu un capital social de peste 22 de milionae de lei și va prelua toată activitatea Direcției Tehnice. TAROM căută investitori privați pentru noua societate.
22:00
Hale din fosta platformă Antrefrig urmează să fie demolate. Cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea ridică un complex-gigant în București – FOTO # Economica.net
Dezvoltatorul Prima Development, care a construit peste 5.000 de locuințe, urmeză să demoleze construcțiile de pe terenul pe care îl deține din platforma Antrefrig din cartierul Pantelimon din București. Pe terenul respectiv vor fi construite blocurile cu apartamente din ultima etapă a proiectului Solis Prima.
Acum 24 ore
21:30
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse, scrie Agerpres.
21:10
Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate # Economica.net
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea ţării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanţiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaţionale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei, scrie Agerpres.
21:10
India şi Pakistanul fac schimb de liste cu instalaţiile nucleare pentru a evita atacurile reciproce # Economica.net
India şi Pakistanul au schimbat joi listele instalaţiilor nucleare cu scopul de a evita atacuri reciproce după recentul conflict militar din mai, în care arsenalul lor nuclear a fost una dintre principalele preocupări, transmite EFE, scrie Agerpres.
19:30
Autorităţile elveţiene spun că identificarea victimelor incendiului din Crans-Montana va fi un proces de durată # Economica.net
Autorităţile elveţiene au transmis joi că identificarea victimelor incendiului de la un bar din staţiunea alpină Crans-Montana în noaptea de Anul Nou se aşteaptă să fie un proces îndelungat, relatează dpa, scrie Agerpres.
18:30
Donald Trump a declarat că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters, scrie Agerpres.
18:20
Profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, pentru AGERPRES, că aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară.
18:00
Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care luptă de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi, transmite France Presse, potrivit Agerpres.
17:00
Zeci de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou într-o staţiune de schi din Elveţia (sinteză) # Economica.net
O petrecere de Revelion în staţiunea elveţiană de schi de lux Crans-Montana s-a încheiat cu o tragedie provocată de un incendiu, soldată cu zeci de morţi. Anchetele privind cauza accidentului continuau pe parcursul zilei de joi, relatează dpa, scrie Agerpres.
16:40
Rusia afirmă că va furniza dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin # Economica.net
Rusia a comunicat joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susţine că arată că aceasta viza o reşedinţă prezidenţială rusă şi că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
16:20
Interes uriaș pentru vânzarea de energie electrică în Ucraina din țările vecine: Ungaria, Slovacia și România # Economica.net
Ucraina a organizat pentru prima dată licitații lunare comune de rezervare de capacitate de energie electrică pe liniile de interconexiune la frontiera cu UE, împreună cu Slovacia, Ungaria și România, pe platforma Joint Allocation Office (JAO).
16:20
VISA: 2026 va fi anul exploziei plăților digitale și începutul sfârșitului epocii cash. Agenții AI îți vor face cumpărăturile, iar decontările de criptomonede vor crește spectaculos # Economica.net
VISA arată că 2026 va depăși 2025 în privința evoluției plăților digitale. De la cumpărături cu agenţi AI la progrese majore în utilizarea stablecoin, anul viitor va depăşi 2025 – deja un an excepţional – în ceea ce priveşte evoluţia plăţilor digitale, arată un studiu VISA. Va crește comerțul cu agenți AI, iar stablecoin-urile își continuă ascensiunea.
16:00
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.
15:30
Lege nouă pentru junk-food. Publicitatea la „mâncarea nesănătoasă”, în Marea Britanie, interzisă cu excepţia orelor nocturne # Economica.net
Publicitatea pentru ceea ce este numit "junk food" - mâncare nesănătoasă, bogată în zaharuri, sare şi grăsimi saturate - va fi de acum înainte interzisă în Regatul Unit, cu excepţia orelor de noapte, odată cu intrarea în vigoare a unei legi a cărei aplicare a fost întârziată cu aproape trei ani după negocieri dure cu industria alimentară, informează joi EFE.
15:00
„Aproape toţi banii din lume” | Record. 15.000 de miliarde de dolari, administrate de fondurile suverane de investiţii la nivel mondial # Economica.net
Fondurile suverane de investiţii din întreaga lume au ajuns să administreze active cu o valoare record de 15.000 de miliarde de dolari, într-un an în care multe dintre aceste fonduri şi-au majorat investiţiile în tehnologie şi au profitat de creşterile de pe burse, potrivit unui nou raport al Global SWF, transmite Bloomberg.
14:50
Vremea va fi rece în municipiul Bucureşti până vineri dimineaţa, mai ales noaptea şi dimineaţa, urmând ca ulterior temperaturile să crească şi să depăşească mediile multianuale ale perioadei, potrivit unei prognoze speciale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.
13:10
Reţeta majorării TVA – Rusia creşte cota la 22% pentru a spori veniturile statului, în contextul războiului din Ucraina # Economica.net
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, transmite DPA.
13:00
Top constructori cale ferată: Spaniolii de la FCC și asocierea Alstom – Arcada au avut cele mai mari progrese în 2025 # Economica.net
Topul constructorilor de cale ferată este dominat în 2025 de către spaniolii de la FCC, datorită propgresului semnificativ înregistrat pe șantierul liniei de cale ferată Lugoj - Timișoara Est. Asocierea Alstom - Arcada completează podiumul cu lucrări la loturi ale liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea.
13:00
Ministerul Apărării din Ucraina a informat joi că şi-a adăugat în arsenal două sisteme Patriot destinate protecţiei oraşelor şi infrastructurii critice datorită cooperării cu Germania, informează EFE.
12:50
În ultima lună din anul trecut, prețul energiei electrice tranzacționată pe piața spot a fost mai mic decât în decembrie 2024, dar, la nivel de an, prețul mediu al anului 2025 a fost mai mare decât cel al anului 2024.
11:50
Bulgaria a intrat azi în zona euro. Ce se întîmplă în țările UE care nu au adoptat încă moneda unică # Economica.net
Bulgaria a devenit joi al 21-lea membru al zonei euro, în ciuda opoziţiei a jumătate din electoratul său, astfel încât au rămas doar câteva ţări din Uniunea Europeană, care are 27 de membri, care nu au adoptat încă moneda unică europeană, relatează Reuters, citată de News.ro.
11:50
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, joi dimineață, după un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a transmis Ministerul Apărării. A fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, scrie Hotnews.
11:20
De azi intră in vigoare taxa de 25 de lei pentru comenzile de pe Shein, Temu și Aliexpress # Economica.net
Legea 239/2025, care prevede taxarea cu 25 de lei a coletelor care intră în România din afara Uniunii Europene, intră în vigoare de astăzi. Compania de curierat Sameday și-a anunțat clienții în urmă cu o săptămână ce trebuie să facă.
Ieri
10:40
Revelion 2026 – Ucraina a doborât 176 de drone ruseşti. Rusia susţine că 24 de persoane au fost ucise de drone ucrainene # Economica.net
Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, informează joi EFE.
10:10
VIDEO Tragedie de Anul Nou. O explozie puternică a omorât mai mulţi oameni care petreceau într-un bar din stațiunea Crans-Montana, Elveţia # Economica.net
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, a făcut mai multe victime şi răniţi la Crans-Montana, o staţiune de lux de schi din cantonul Valais, Elveţia, a anunţat joi poliţia, transmite AFP.
09:40
Premieră pe piața imobiliară: PK Development a rambursat anticipat 87 de milioane de euro din emisiunea de obligațiuni lansată în 2025 # Economica.net
PK Development a rambursat anticipat obligațiuni emise în vara anului trecut. Infinity Capital, Longshield Investment Group și Lion Capital, două dintre fostele SIF-uri, au recuperat 70 de milioane de euro plus dobânzile aferente, au anunțat companiile pe Bursa de la București.
09:30
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al energiei Dubravka Djedovic Handanovic, potrivit AFP.
09:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt", relatează AFP.
09:10
HiSky a transportat 1,8 milioane de pasageri în 2025 și lansează zborurile spre Chicago, din iunie # Economica.net
Compania aeriană HiSky, fondată de Iulian Scorpan, fost director al Air Moldov, a anunțat că a transportat 1,8 milioane de pasageri în 2025.
08:50
Cipru preia preşedinţia rotativă a Consiliului UE cu negocieri dificile în perspectivă # Economica.net
Cipru preia joi, 1 ianuarie, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european, informează dpa.
01:10
Prețurile carburanților au crescut masiv în România, ca urmare a creșterii accizelor, decisă de Guvern. Cât costă benzina și motorina la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut în România imediat după miezul nopții, cu până la 34 de bani pe litru, reflectând matematic creșterea accizelor decisă de Guvern în vară, care a intrat acum în vigoare.
31 decembrie 2025
22:00
Din cele nouă ferme care aprovizionează cei mai mari trei procesatori de lapte din România cu cele mai mari cantități de lapte crud, cinci au capital românesc. Lactalis, cel mai mare jucător din industrie preia cele mai mari cantități de lapte de la grupul DN Agrar, companie fondată de cetățeanul olandez Jan Gijsbertus de Boer și listată la Bursa de Valori București.
21:40
Câștig la Loto, urmări dramatice. Peste 34 de milioane de euro câștigați de un sat întreg s-au transfromat într-un coșmar # Economica.net
Locuitorii unui sat din Spania au câștigat 34 de milioane de euro la Loto, după ce au completat un bilet colectiv. Sau cel puțin așa credeau ei, pentru că finalul nu pare să fie unul fericit.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.