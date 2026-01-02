Inteligența Artificială va transforma piața muncii de la 2026
MainNews.ro, 2 ianuarie 2026 08:00
Inteligența Artificială va transforma piața muncii începând cu 2026, conform expertului Geoffrey Hinton. Acesta anticipează că multe locuri de muncă, inclusiv în inginerie software și roluri administrative, vor fi înlocuite de sisteme AI avansate, capabile să îndeplinească sarcini complexe rapid și eficient. Anul 2026 va aduce îngrijorări privind impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă
• • •
Acum 10 minute
08:10
Cât ar fi valorat cei mai mari fotbaliști români dacă ar fi jucat în prezent? Inteligența Artificială avansează cifre impresionante pentru legendele fotbalului românesc, precum Hagi, Dobrin, și Mutu. Descoperă evaluările lor ipotetice și cum s-ar compara cu jucătorii de top din zilele noastre. Fotbalul românesc nu a mai avut superstaruri de la Hagi și
Acum 30 minute
08:00
Inteligența Artificială va transforma piața muncii începând cu 2026, conform expertului Geoffrey Hinton. Acesta anticipează că multe locuri de muncă, inclusiv în inginerie software și roluri administrative, vor fi înlocuite de sisteme AI avansate, capabile să îndeplinească sarcini complexe rapid și eficient. Anul 2026 va aduce îngrijorări privind impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă
07:50
De la 1 ianuarie 2026, firmele din România vor plăti taxe crescută, conform Legii nr. 239/2025. Se introduc obligații stricte de conformare, iar inactivitatea fiscală va fi extinsă la noi situații. Află detalii despre noile reglementări fiscale și cum pot afecta activitatea firmei tale. De la 1 ianuarie 2026, firmele vor plăti taxe mai mari
Acum o oră
07:40
Incendiul de Revelion din barul „Le Constellation" din Crans-Montana, Elveția, a dus la 40 de morți și 115 răniți. Martorii povestesc despre panică și haos, cu oameni care au spart geamuri pentru a scăpa. Testimoniale şocante dezvăluie cum tinerii s-au confruntat cu flăcările devastatoare. Incendiul de la petrecerea de Revelion din Crans-Montana, Elveția, a dus
Acum 2 ore
07:10
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a sărbătorit sfârșitul anului 2025 acasă, în Moldova, participând la tradiționalul „Jocul Ursului". Evenimentul a fost o ocazie de distracție și bucurie pentru sportivă, evidențiind legătura sa strânsă cu cultura moldovenească. Află mai multe despre experiența ei unică în articolul nostru. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, s-a distrat în Moldova
07:10
Elena Udrea solicită în instanță recuperarea a 900.000 de euro din acțiunile la Evenimentul Zilei și Capital, confiscate odată cu soluția de încetare a procesului penal în dosarul Hidroelectrica. Avocatul ei susține că a fost sancționată de două ori și cere clarificări privind confiscarea specială. Elena Udrea contesta în instanță confiscarea de 900.000 euro din
06:50
Comercianții și taximetriștii bulgari se confruntă cu haosul provocat de trecerea la euro. Clienții se plâng că magazinele nu au rest în euro, iar taximetrele dublează prețul călătoriilor. Această situație creează frustrări și confuzie pe străzile din Sofia și Plovdiv, în primele zile de utilizare a noii monede.
06:50
Execuțiile în masă și torturile din armata rusă au fost documentate de publicația Verstka, dezvăluind condiții inumane. Soldații se confruntă cu violență extremă, execuții sumare și intimidări. Aceste abuzuri sunt motivate de conflicte personale și refuzul de a plăti mită, punându-le viața în pericol constant. Execuții sumare și tortură în armata rusă documentate de publicația
06:40
Donald Trump, la 79 de ani, vorbește despre importanța sănătății cardiovasculare. El preferă administrarea zilnică de aspirină, 325 mg, pentru prevenirea problemelor cardiace. Recent, au apărut îngrijorări legate de starea sa de sănătate, inclusiv vânătăi și teste imagistice. Casa Albă confirmă că nu există anomalii. Donald Trump a declarat că vrea ca sângele să-i circule
Acum 4 ore
05:50
Descoperă țările europene care plătesc imigranți pentru a se muta din cauza scumpirilor. Află despre subvențiile din Italia, Spania și Irlanda, oferind până la 70.000 euro pentru achiziționarea sau renovarea locuințelor. Emigrarea devine mai accesibilă, iar șansa de a începe o nouă viață te așteaptă. Țările europene oferă stimulente financiare pentru a atrage imigranți din
05:30
În provincia Liège, Belgia, tradiția de Anul Nou presupune consumul a 300 de preparate din varză murată, simbol al belșugului și prosperității. La braseria L'Amirauté din Tilff, familiile se reunesc pentru a celebra acest obicei culinar, adăugând secrete precum boabe de ienupăr și Riesling. În Belgia, în provincia Liège, se consumă anual varză murată pe
05:10
Bombardierul Pascu a sărbătorit miezul nopții de două ori, întâmpinând noul an alături de familie și onorând ziua soției sale, născută pe 1 ianuarie. Cu zăpada ca decor, Pascu a petrecut într-o atmosferă festivă la munte, unde bucuria și emoția momentului s-au împletit armonios. Bombardierul Pascu a sărbătorit miezul nopții de două ori A sărbătorit
05:10
Incendiul devastator din barul Le Constellation, stațiunea Crans-Montana, Elveția, a dus la moartea a aproximativ 40 de persoane și la rănirea altor 115. Cauza incendiului pare să fie o lumânare aniversară plasată necorespunzător, provocând flăcări rapide. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei. Aproximativ 40 de persoane au murit și 115 au fost rănite într-un incendiu la barul
04:30
50 de pâini remarcabile din lume: explorarea diversității culturale a alimentului de bază # MainNews.ro
Descoperiți diversitatea captivantă a pâinilor din întreaga lume, de la bolani din Afganistan la baguette din Franța. Articolul nostru explorează 50 de tipuri remarcabile, fiecare cu povești unice, ingrediente locale și semnificații culturale. O călătorie gustativă prin tradiții și culturi culinare distincte. Articolul explorează 50 de tipuri remarcabile de pâine din întreaga lume, evidențiind diversitatea
Acum 6 ore
04:10
În 2026, oamenii importanți din fotbalul românesc ne transmit urări de optimism: să zâmbim, să ne iubim și să ne respectăm mai mult. Într-un an mondial, România își păstrează speranța de a se califica în competiția din America, visând la un viitor strălucit în fotbalul internațional. Să zâmbim, să ne iubim și să ne respectăm
04:10
Dirijorul rus Tugan Sohiev va conduce Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena în 2027, marcând debutul său în acest rol. Sohiev, care a demisionat din funcțiile de conducere în semn de protest față de invazia Rusiei în Ucraina, colaborează cu Filarmonica din 2009 și promovează formarea noilor muzicieni. Dirijorul rus Tugan Sohiev va
03:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii din Ucraina și Republica Moldova vor beneficia de tarife de roaming zero în Uniunea Europeană, conform sistemului „Roam Like at Home". Această măsură facilitează comunicarea și subliniază integrarea acestor state în piața UE, fără costuri suplimentare pentru utilizatori. De la 1 ianuarie 2026, Moldova și Ucraina adoptă tarife de
03:10
Ianis Hagi și soția sa, Elena, au petrecut revelionul la Dubai, după ce au sărbătorit Crăciunul la munte împreună cu tatăl său, legendarul Gică Hagi. La acest eveniment, s-a alăturat și Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, aducând un plus de distracție petrecerii. Descoperă mai multe detalii despre escapada lor exotică. Ianis Hagi și soția,
03:10
Un incendiu devastator a avut loc în noaptea de Revelion în Bicaz, distrugând o casă în care se ținea priveghiul unui bărbat decedat. Flăcările au pornit de la o lumânare nesupravegheată. Patru persoane au fost transportate la spital din cauza intoxicațiilor cu fum. Corpul bărbatului de 72 de ani a fost găsit carbonizat. Incendiul a
02:30
Un incendiu devastator a cuprins clubul Le Constellation din Crans-Montana, provocând 40 de decese și 115 răniți. Proprietarii, Jacques și Jessica Moretti, originari din Corsica, au preluat localul în 2015. Aceștia mai dețin restaurantul „Le Vieux Chalet" din Lens. Anchetă în desfășurare pentru stabilirea cauzelor. Incendiu devastator la clubul Le Constellation din Crans-Montana în noaptea
Acum 8 ore
02:10
Dmitri Kuleba, fostul ministru de Externe al Ucrainei, afirmă că șansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt zero. El subliniază că, fără un armistițiu până la sfârșitul iernii, Putin va continua să încerce să redevină Ucraina sub controlul Rusiei. Kuleba consideră că independența Ucrainei este cheia victoriei. Dmitri Kuleba afirmă că războiul din
02:10
Handbaliștii de națională au început anul în forță, distrându-se la bowling, tenis de masă și biliard. În prima zi din an, aceștia au profitat de timpul liber din cantonament pentru a se relaxa și a se conecta între ei. Află cum și-au petrecut jucătorii de handbal Revelionul în articolul nostru. Handbaliștii de națională au petrecut
02:10
România se află departe de adoptarea monedei euro, având cel mai mare deficit bugetar din UE și măsuri de austeritate. Sprijinul public pentru euro este de 59%, dar cu inflația ridicată și o extreme dreaptă în așteptarea alegerilor din 2028, subiectul a dispărut din dezbateri. Comparativ, Bulgaria a aderat recent. România se confruntă cu cel
01:30
Incendiul devastator de la Crans-Montana, Elveția, a curmat viața a aproximativ 40 de persoane și a rănit grav alte 115. Cele două tragedii, Crans-Montana și Colectiv, prezintă asemănări șocante. Autoritățile elvețiene au declarat doliu național de cinci zile, marcând una dintre cele mai grave tragedii din țară. Incendiul din clubul Constellation din Crans-Montana a provocat
01:10
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier tragic în Nigeria, soldat cu moartea a doi prieteni din staff-ul său. Apropiatul său, Kolawole Omoboriowo, a exprimat îngrijorarea cu privire la reacția boxerului în urma acestei pierderi devastatoare. Starea sa mentală rămâne incertă pentru cei din jur. Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în
01:10
Nicușor Dan, președintele României, a lansat un mesaj optimist pentru 2026, subliniind importanța unității și solidarității. El a evidențiat realizările din 2025 și a dorit românilor un an al stabilității, păcii și încrederii. Fostul primar al Capitalei a câștigat alegerile cu 53,6% din voturi. Nicușor Dan a transmis un mesaj optimist pentru 2026, subliniind importanța
00:30
Donald Trump a confundat un șoim israelian ucis de o turbină eoliană cu vulturul american. Fotografia distribuită a stârnit reacții critice pe rețele sociale, iar politicienii, inclusiv Gavin Newsom, au ironizat gafa. Conform MIT, sute de mii de păsări mor annual din cauza turbinelor, dar majoritatea de alte cauze. Donald Trump a confundat o pasăre
Acum 12 ore
00:10
Consumul apei este interzis în localitățile Mănești și Albești-Paleologu din Prahova din cauza contaminării cu arsen, amoniu și fier. Hidro Prahova a instituționalizat restricții pentru a proteja sănătatea publică. Apa nu este sigură pentru băut și gătit, iar compania va oferi apă potabilă în zonele afectate. Interzicerea consumului de apă în Măneşti din cauza concentraţiilor
00:10
Marcel Ciolacu a trecut printr-un an dificil, pierzând alegerile prez
00:00
Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în meciul dintre Tottenham și Brentford, încheiat 0-0. Deși inclus în lot de Thomas Frank, fundașul român nu a intrat pe teren, continuând așteptarea de a juca în Premier League după o lungă absență din cauza unei accidentări. Detalii despre revenirea sa și viitorul incert. Radu Drăgușin a fost … Articolul Radu Drăgușin, rezervă neutilizată în meciul Tottenham – Brentford apare prima dată în Main News.
1 ianuarie 2026
23:40
Denis Kapustin, considerat inamicul lui Putin, a fost declarat mort într-o operațiune de dezinformare, iar Ucraina a obținut 500.000 de dolari destinați asasinării sale. Acest fond a fost redirecționat către efortul de război ucrainean, fiind o dovadă a strategiilor ingenioase ale serviciilor secrete ucrainene. Denis Kapustin, considerat un inamic al Kremlinului, a fost declarat mort … Articolul Inamicul lui Putin a fost declarat mort, iar banii pentru asasinare sunt păstrați apare prima dată în Main News.
23:30
India și Pakistan au realizat un schimb de liste cu instalațiile nucleare pentru a evita atacuri reciproce, în urma unui conflict militar recent. Acest provizorat este parte a unui acord din 1988, menținând un mecanism de încredere între cele două țări. Relațiile dintre ele rămân tensionate, în special în contextul disputei asupra Kashmirului. India și … Articolul India și Pakistan schimbă listele nucleare pentru prevenirea atacurilor apare prima dată în Main News.
23:10
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak concertează în București 2026 # MainNews.ro
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vin în România în 2026. Concertele se vor desfășura la București, cu evenimente de excepție și artiști români. Verificați programul complet al concertelor în prima jumătate a anului și nu ratați ocazia să vă bucurați de muzică live! Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vor … Articolul Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak concertează în București 2026 apare prima dată în Main News.
23:10
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj optimist pentru anul 2026, evidențiind realizările anului 2025. El a subliniat importanța unității, solidarității și încrederii în fața provocărilor, invitând românii să privească cu responsabilitate spre un an al păcii și prosperității. Marile dorințe pentru viitor sunt construcția unui drum comun cu bună-credință. Nicușor Dan a prezentat bilanțul … Articolul Nicușor Dan: Un an nou cu pace, solidaritate și încredere pentru români apare prima dată în Main News.
23:00
Cristi Chivu, antrenorul Interului, va semna o nouă prelungire a contractului, după ce echipa sa a impresionat în Serie A. Cu un stil de joc modern și o comunicare excelentă, Chivu a reușit să clădească o echipă competitivă. Inter ocupă primul loc, având 36 de puncte. Detalii despre această decizie sunt confirmate de presa italiană. … Articolul Cristi Chivu, pe cale să semneze: „Toți sunt convinși” apare prima dată în Main News.
22:50
Fosta judecătoare Andrea Chiș a renunțat la catedra de la Facultatea de Drept a UBB, pensionându-se la 52 de ani. Într-o postare pe rețele sociale, a explicat că decizia se bazează pe lipsa unui mediu propice îmbunătățirii profesionale și personale, evidențiind problemele sistemului educațional juridic din România. Fosta judecătoare Andrea Chiș a demisionat de la … Articolul Andrea Chiș, fosta judecătoare, s-a pensionat la 52 de ani apare prima dată în Main News.
22:30
Oleksii Cernîșov, vicepremierul Ucrainei, este suspectat de corupție într-un tun imobiliar de peste 23 de milioane de dolari, implicând obținerea ilegală a unui teren în Kiev. Acesta face parte dintr-un dosar de corupție amplu care vizează oficiali de rang înalt și scheme ilegale în sectorul construcțiilor. Oleksii Cernîșov, vicepremierul Ucrainei, este suspectat de corupție în … Articolul Tun imobiliar de 23 milioane $ în Ucraina cu legături către Zelenski apare prima dată în Main News.
22:10
Un cardiolog român a salvat viața unui pacient cu infarct în noaptea dintre ani, la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni. Dr. Ștefan Busnatu a tras un semnal de alarmă privind riscurile fumatului, subliniind că renunțarea la acest viciu este esențială pentru sănătatea inimii. A început anul 2026 cu o misiune salvatoare. Dr. Ștefan Busnatu, … Articolul Un cardiolog român salvează o viață în noaptea dintre ani: „Am muncit un an” apare prima dată în Main News.
22:10
USR critică logoul „Televiziunea românilor” afișat de TVR cu ocazia concertului de Anul Nou. Robert Schwartz, șeful Radioului public, subliniază impactul negativ asupra minorităților etnice și expaților. Media publică ar trebui să reflecte pluralismul, nu identitatea etnică. Debaterea acestui subiect este esențială. Robert Schwartz, șeful Radioului public, critică logoul „Televiziunea românilor” folosit de TVR El … Articolul USR acuză TVR de jigniri aduse străinilor și minorităților prin logo-ul său apare prima dată în Main News.
22:00
Află urările inspiraționale ale personalităților din fotbalul românesc pentru 2026, într-un an mondial plin de emoții. De la zâmbete la iubire și respect, aceste mesaje reflectă dorința de calificare a României în competiția din America. Rămâi alături de noi pentru cele mai recente noutăți! Oameni importanți din fotbalul românesc oferă urări pentru 2026 Mesajele includ … Articolul Jurnal Antena Sport | Competiție de urări între sportivi apare prima dată în Main News.
21:30
Incendiul devastator de la barul Le Constellation din Crans-Montana a dus la evacuarea disperată a 200 de persoane printr-un spațiu extrem de îngust. Martorii au relatat cum flăcările s-au extins rapid, iar mulți încercau să spargă geamurile cu scaunele pentru a scăpa. Tragedia a provocat 40 de morți și peste 100 de răniți. Un incendiu … Articolul Evacuarea haotică din clubul Crans Montana: 200 de oameni forțează geamurile apare prima dată în Main News.
21:10
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin a avut o prestație memorabilă la Concertul de Anul Nou de la Viena, aducând premieră inovațiile artistice și un mesaj emoționant de pace și bunătate. La 50 de ani, a marcat acest eveniment iconic prin interpretarea unor lucrări noi, inclusiv compoziții ale unor femei compozitoare. Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin a dirijat … Articolul Yannick Nézet-Séguin: Dirijorul care a electrizat Concertul de Anul Nou la Viena apare prima dată în Main News.
21:10
În articolul discutăm reacțiile cetățenilor români din minoritățile etnice față de scandalul logo-ului Televiziunii Române, care subliniază o identitate națională restrictivă. Președintele Radiodifuziunii Române, Robert Christian Schwartz, critică această abordare, pledând pentru un serviciu public inclusiv și pluralist. Liderul USR, Dominic Fritz, a devenit cetățean român și nu mai reprezintă o minoritate Scandal legat de … Articolul Sentimentele cetățenilor români din minoritățile etnice apare prima dată în Main News.
21:00
Vlad Chiricheş a impresionat pe ringul de dans la petrecerea de Revelion, demonstrându-și talentul și energie. În timp ce majoritatea jucătorilor FCSB au ales petreceri în străinătate, Chiricheş și antrenorul Pintilii au celebrat acasă, oferind un show memorabil. Descoperă detalii despre această seară spectaculoasă! Vlad Chiricheş a impresionat pe ringul de dans la petrecerea de … Articolul Vlad Chiricheș strălucește pe ringul de dans la petrecerea de Revelion apare prima dată în Main News.
20:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, Revisal va fi înlocuit de Reges Online, impunând ca toate contractele de muncă să fie gestionate digital. Această schimbare va permite raportări în timp real și va crește transparența. Angajatorii riscă amenzi între 15.000 și 20.000 de lei pentru nerespectarea noilor reguli. Evidența contractelor individuale de muncă se va realiza … Articolul Piața muncii se transformă: Reges Online devine registru unic din 2026 apare prima dată în Main News.
20:30
Incendiul tragic din Crans-Montana a dus la moartea a circa 40 de persoane și a rănit 115. Autoritățile investighează cauza incendiului, fără a avea suspecți până acum. Președintele elvețian și oficialii locali s-au declarat profund afectați. Detalii despre victime vor fi comunicate familiei. Incendiul din Crans-Montana a ucis circa 40 de persoane și a rănit … Articolul Incendiul tragic din Crans-Montana: informații esențiale și detalii relevante apare prima dată în Main News.
20:10
Cetățenii români din minoritățile etnice se simt lezați de logo-ul „Televiziunea românilor” al TVR, considerându-l exclusivist. Președintele Radiodifuziunii Române subliniază importanța unei media publice incluzive, care să reflecte diversitatea națională. Află mai multe despre impactul acestui scandal asupra identității etnice. Dominic Fritz, liderul USR, se bucură de cetățenia română, în timp ce președintele Radiodifuziunii Române, … Articolul Sentimentele românilor din minoritățile etnice: percepții și realități apare prima dată în Main News.
20:00
Enzo Maresca a fost demis din funcția de antrenor al lui Chelsea, după 18 luni de activitate. Clubul se află pe locul 5 în Premier League, la 15 puncte de lider. În perioada sa, Chelsea a câștigat Conference League și Cupa Mondială a Cluburilor. Urmează numirea unui nou antrenor, cu favoritul Liam Rosenoir. Enzo Maresca … Articolul Chelsea a renunțat la antrenorul Enzo Maresca după 18 luni de activitate apare prima dată în Main News.
20:00
Cristian Tudor Popescu compară Inteligența Artificială cu regimul lui Ceaușescu, subliniind că românii acceptă acum AI ca autoritate de bunăvoie. Stresul decizional post-1989 a dus la o nostalgie periculoasă, iar AI riscă să devină un duhovnic modern, influențând alegerile personale ale oamenilor fără discernământ. Cristian Tudor Popescu compară Inteligența Artificială cu regimul lui Nicolae Ceaușescu, … Articolul Cristian Tudor Popescu: Inteligența Artificială depășește Ceaușescu apare prima dată în Main News.
19:40
BYD, cel mai mare producător auto chinez, a avut un an record în vânzări, atingând 4,6 milioane de vehicule, cu un milion vândute în afara Chinei. În 2026, se așteaptă livrări de 5,3 milioane unități și o creștere a cotei de piață în Europa, rivalizând Tesla. Descoperiți planurile ambițioase ale BYD pentru viitor. BYD, cel … Articolul Producător auto chinez cu vânzări record în afaceri internaționale: planuri 2026 apare prima dată în Main News.
