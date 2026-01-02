Un român ar fi dat dispărut după tragedia de Revelion din Elveția: peste 40 de morți și 115 răniți
Adevarul.ro, 2 ianuarie 2026 15:30
Un cetățean român s-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul Le Constellation, situat în stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu devastator a ucis peste 40 de persoane și a rănit alte 115.
Acum 5 minute
16:00
Coșmarul unei românce în Italia: drogată și agresată sexual de soțul prietenei sale. „Mi-a fost pus ceva în băutură” # Adevarul.ro
O româncă în vârstă de 36 de ani a fost victima unui atac sexual comis de un bărbat de 47 de ani, tot de naționalitate română, în Italia.
Acum 15 minute
15:45
În prima zi de mandat, noul primar al New-York-ului a anulat mai multe ordine executive pro-Israel adoptate de predecesorul său # Adevarul.ro
Noul primar al New Yorkului și-a început mandatul prin revocarea modului de definire a antisemitismului la nivelul administrației orașului și a măsurilor pro-Israel impuse de predecesorul său.
15:45
Dinamo a anunțat primul transfer din 2026.
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:15
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024.
15:15
Hoții care au furat peste 33 de milioane de euro dintr-o bancă din Germania au plătit parcarea pentru mașina cu care au fugit # Adevarul.ro
Hoții au dat dovadă de o ”corectitudine” bizară, plătind pentru locurile de parcare la scurt timp după ce au furat milioane de dolari într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.
Acum 2 ore
15:00
Liderii iranieni răspund amenințărilor lui Donald Trump: „Să aibă grijă de soldaţii săi” # Adevarul.ro
Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent” în cazul unei intervenţii în Iran.
15:00
Desertul de mănăstire propus de călugărul de la Dervent: un dulce crocant, hrănitor și rapid, din ingrediente naturale # Adevarul.ro
Călugărul Efrem Băndărică, bucătarul Mănăstirii Dervent, propune o rețetă inspirată din tradiția monahală: batoane de semințe, cu caramel, un dulce crocant, fără excese.
15:00
Un bărbat din Olt, la un pas de moarte în noaptea de Revelion. Un vecin i-a pătruns în locuință și l-a înjunghiat # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 72 ani a fost înjunghiat în propria locuință, în noaptea de Revelion. Un vecin a pătruns în casa bărbatului și s-a năpustit asupra acestuia, aparent fără motiv, membrii familiei fiind alertați de zgomot și reușind, astfel, să-l salveze.
15:00
Un stat european a înregistrat înmatriculări record de mașini electrice anul trecut, ajungând la 96% din totalul vehiculelor noi, potrivit datelor date publicității de autoritatea rutieră locală.
14:45
Un autoturism în care se aflau trei persoane s-a răsturnat, sâmbătă, la o diferenţă de nivel de zece metri, într-o râpă, în judeţul Argeş. În urma accidentului, un adolescent de 15 ani a fost rănit.
14:30
O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.
14:30
Incident șocant la Palatul Imperial din Tokyo: un tânăr s-a dezbrăcat în fața împăratului Japoniei, în timpul ceremoniei de Anul Nou # Adevarul.ro
Un incident fără precedent a tulburat ceremonia tradițională de Anul Nou de la Palatul Imperial din Tokyo, când un bărbat de 20 de ani s-a dezbrăcat complet chiar în fața împăratului Japoniei, Naruhito, și a familiei imperiale, care salutau mulțimea de pe balcon, relatează presa japoneză.
14:30
Zelenski îl vrea pe Kirill Budanov la conducerea Administrației Prezidențiale. Procedurile de numire sunt în curs # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, Kirill Budanov, să preia conducerea Administrației Prezidențiale, într-o mișcare care ar semnala o repoziționare clară a centrului de greutate al puterii spre zona de securitate
14:15
La final de decembrie, bulgarii au stat la cozi imense la bănci, pentru a preschimba moneda națională leva în euro, încercând să fie pregătiți pentru ziua de 1 ianuarie, când au trecut în mod oficial la moneda euro. Dar pare că acest lucru nu a fost suficient.
Acum 4 ore
14:00
România trimite o aeronava militară pentru transportul a şase răniţi grav în incendiul de la Crans-Montana # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat vineri că o aeronavă militară românească este pregătită să decoleze pentru a transporta şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul produs în staţiunea elveţiană Crans-Montana.
14:00
Rusia a lansat un atac asupra grădinii zoologice privată Feldman Ecopark din regiunea Harkov, în prima zi din 2026 ucigând o mare parte din păsări și rănind alte animale.
13:45
Reacția dirijorului care a făcut senzație la Concertul de la Viena, orchestrând aplauzele publicului. „Visez la asta de când eram mic” # Adevarul.ro
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, în vârstă de 50 de ani, a urcat pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, transformând ediția din 2026 într-un spectacol memorabil, plin de energie și emoție.
13:30
Alertă la granița României: un nou atac cu drone rusești, aeronave de luptă F-16 ridicate în aer. Locuitorii din Tulcea, avertizată prin RO-Alert # Adevarul.ro
Un nou atac cu drone lansate de Rusia a vizat porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea graniței cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).
13:15
Elena Udrea vrea să recupereze la Înalta Curte o parte din banii confiscați în dosarul Hidroelectrica # Adevarul.ro
Fostul ministrul al dezvoltării și turismului, Elena Udrea, a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel București prin care i-a fost respinsă recuperarea sumei de 900.000 de euro, confiscată în dosarul Hidroelectrica.
13:15
Tânăr de 18 ani, prins de polițiști în Botoșani cu cagulă pe față, pistol și cuțit asupra sa # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost prins de polițiștii din județul Botoșani în timp ce se deplasa prin localitatea Trușești având fața acoperită cu o cagulă și un pistol în mână. Incidentul a avut loc joi, iar informația a fost confirmată vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.
13:15
Un fotbalist din Ligue 1 luptă pentru viață, după ce a fost ars în incendiul de la stațiunea Crans-Montana. Clubul a făcut anunțul tragic # Adevarul.ro
Incendiul din Crans-Montana a izbucnit din cauza materialelor pirotehnice, provocând pagube și victime grave într-un timp extrem de scurt.
13:15
Șapte expresii „bine intenționate” ale părinților care pot provoca anxietate copiilor. Ce ar trebui spus, de fapt # Adevarul.ro
Dorința părinților și a bunicilor de a-și proteja copiii este firească și profund umană, însă psihologii avertizează că unele expresii aparent inofensive, folosite frecvent în educație, pot avea efecte nedorite asupra dezvoltării emoționale a copiilor.
13:00
Rusia a solicitat SUA să înceteze urmărirea unui petrolier ce se îndrepta spre Venezuela. Moscova a înregistrat nava sub alt nume # Adevarul.ro
Guvernul rus a cerut oficial SUA pe căi diplomatice să înceteze urmărirea în Oceanul Atlantic al unui petrolier care avea destinația Venezuela, dar și-a schimbat între timp cursul, a relatat New York Times., citând surse informate.
13:00
Departamentul de Stat al SUA, mesaj tranșant pentru americanii din Rusia: „Părăsiți țara, pregătiți și un testament” # Adevarul.ro
Statele Unite își mențin, fără modificări, una dintre cele mai dure avertizări de călătorie la adresa Rusiei, în contextul deteriorării continue a relațiilor dintre Washington și Moscova.
12:45
Rusia pregătește o provocare sângeroasă sub steag fals pentru a sabota negocierile de pace, avertizează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei # Adevarul.ro
Kremlinul își intensifică eforturile de a compromite orice tentativă de negociere privind încetarea războiului din Ucraina, iar următorul pas ar putea fi o provocare de amploare, soldată cu victime umane.
12:30
Ghișeul.ro, nefuncțional. Platforma de plăți online pentru taxe și impozite a picat vineri # Adevarul.ro
Platforma ghiseul.ro, prin care contribuabilii plătesc online taxe și impozite, a picat vineri, nefiind funcțională de câteva ore.
12:15
Un tânăr jucător de golf, anunțat mort în incendiul de la Crans-Montana. Unchiul său neagă # Adevarul.ro
Emanuele Galeppini ar fi fost prins de flăcări în barul „Constellation”.
12:15
Trump a întâmpinat Anul Nou cu o licitație a portretului lui Isus realizat pe scenă. Cu cât s-a vândut # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a organizat o licitație pentru o pictură a lui Iisus Hristos realizată live în noaptea de Anul Nou, la clublul său de la Mar-a-Lago, unde a avut loc petrecerea de Revelion. Întrebat despre rezoluția sa pentru noul an a spus că aceasta este „pace pe Pământ”.
Acum 6 ore
12:00
Revelion copleșitor pentru Simona Halep. Românca a transmis un singur cuvânt, după ce a văzut show-ul de lumini și artificii de la Burj Khalifa, în nopatea dintre ani # Adevarul.ro
Simona Halep a întâmpinat 2026 la Dubai, oraș care i-a devenit a doua casă, admirând spectaculosul show de artificii de pe Burj Khalifa.
12:00
Un șofer cunoscut drept „legenda taximetriștilor”, ucis în Polonia de un client nemulțumit de tarife în noaptea de Revelion # Adevarul.ro
Un taximetrist de 78 de ani, cunoscut drept „legenda taximetriștilor” din nordul Poloniei, a fost ucis de un client nemulțumit de tarif în noaptea de Revelion.
12:00
Novak Djokovic a urat „La mulți ani” în 10 llimbi diferite. A uitat româna învățată de la Victor Ioniță # Adevarul.ro
Novak Djokovic se pregătește pentru debutul la Australian Open.
11:45
Theo Rose, gest exploziv pe scenă: i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. „Am încredere în igiena lor orală” # Adevarul.ro
Un moment cu Theo Rose de la PROTEVELION a devenit viral în doar câteva ore: artista i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță, stârnind un val de comentarii pe rețelele sociale. „Le merge și bine anul ăsta”,a spus vedeta.
11:45
Trump avertizează Iranul: „SUA vor interveni, dacă vor trage asupra protestatarilor pașnici” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile iraniene vor folosi violența împotriva protestatarilor pașnici, informează Reuters și AFP.
11:45
Avertizări de cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt puternic până sâmbătă seară. Strat de zăpadă de până la 50 cm # Adevarul.ro
Meteorologii au emis vineri mai multe avertizări de vreme severă, cod galben și cod portocaliu, valabile până sâmbătă seară, pentru mai multe regiuni și zone montane din țară.
11:30
Alexandru Dedu și-a propus revenirea în fruntea handbalului românesc. Candidează din nou la președinția FRH # Adevarul.ro
În ultimii ani, Alexandru Dedu a acumulat experiență managerială în cadrul mai multor cluburi importante de handbal din România.
11:15
Dr. Bianca Panda, MedLife: „Cancerul de col uterin este aproape 100% prevenibil, când depistăm precoce leziunile!” # Adevarul.ro
România are una dintre cele mai ridicate incidențe și mortalități prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană.
11:15
„Din zece, nouă au murit. Ești singurul care a scăpat!”. Florentin Petre și miracolul din Deltă. A fost la limita vieții, după ce s-a electrocutat # Adevarul.ro
Florentin Petre a avut de înfruntat probleme serioase de sănătate care i-au pus viața și cariera sportivă în pericol.
10:45
Cum l-a înfuriat handbalul românesc pe Ceaușescu. Aurul din ’72, promis dictatorului, nu a mai ajuns acasă: „S-a băgat politicul. I-a chemat pe șefii sportului” # Adevarul.ro
România a avut un parcurs solid la Jocurile Olimpice de la München din 1972, încheind competiția cu medalia de bronz.
10:45
Rusia a predat SUA un fragment de dronă despre care susține că ar proveni din atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Un înalt oficial militar rus a prezentat joi unui atașat militar american ceea ce a afirmat că reprezintă o parte a unei drone ucrainene, susținând că aceasta conține dovezi că armata ucraineană ar fi încercat să vizeze săptămâna aceasta reședința prezidențială a lui Vladimir Putin.
10:45
Rusia a publicat un video cu momentul în care șeful informațiilor militare înmânează SUA dovezi ale presupusului atac asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Șeful Direcției Principale de Informații a Rusiei, Igor Kostiukov a înmânat reprezentanților americani presupuse dovezi ale atacului asupra reședinței președintelui Vladimir Putin, potrivit Ministerului rus al Apărării.
10:45
Fiica actorului Tommy Lee Jones a fost găsită moartă într-un hotel de lux, în noaptea de Anul Nou. Avea 34 de ani # Adevarul.ro
Victoria Kafka Jones, fiica celebrului actor american Tommy Lee Jones, a fost găsită decedată în noaptea de Anul Nou, într-un hotel de lux din San Francisco, la vârsta de 34 de ani.
10:30
Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov: ce pârtii sunt deschise și cum circulă transportul pe cablu # Adevarul.ro
Sezonul de schi s-a deschis oficial în Poiana Brașov, iar pârtiile pentru începători și experți sunt pregătite să primească turiștii. Transportul pe cablu funcționează integral, de la Telegondolă la telescaune și teleschiuri, pentru a facilita accesul pe întreg Masivul Postăvaru.
10:30
„Am văzut oameni arzând”. Supraviețuitorii incendiului din Crans-Montana descriu scenele de groază și haos: „Iadul s-a dezlănțuit” # Adevarul.ro
Tot mai mulți supraviețuitori și martori povestesc coșmarul trăit la barul Le Constellation din Crans-Montana, unde un incendiu devastator a ucis peste 40 de persoane și a rănit alte 115 în noaptea de Revelion. „Am văzut oameni arzând din cap până în picioare,” a spus unul dintre supraviețuitori.
10:15
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge” # Adevarul.ro
O tânără româncă, născută în Haiti și crescută în România, trăiește astăzi în Zanzibar. Deși viața a purtat-o pe mai multe continente, spune că locul pe care îl numește „acasă” este România și vorbește despre identitate dincolo de culoarea pielii sau locul nașterii.
Acum 8 ore
10:00
Salvamontiștii din întreaga țară au avut un debut de weekend extrem de agitat, fiind solicitați să intervină în 41 de situații de urgență în ultimele 24 de ore.
09:30
Florin Răducioiu s-a întors în brațele fostei iubite. Momente tandre cu cei doi îndrăgostiți la Paris # Adevarul.ro
Florin Răducioiu (55 de ani) a fost la Paris de Revelion.
09:30
Iarnă mai friguroasă în vestul și în nordul țării: prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat vineri estimările pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie 2026, care arată variații ale temperaturilor și cantităților de precipitații față de media multianuală 2006-2025.
09:30
Alertă pe râul Olt. Doi bărbați care se aflau la pescuit au căzut în râu. Unul dintre ei este resuscitat # Adevarul.ro
Doi bărbați au căzut în râul Olt, vineri-dimineață, 2 ianuarie 2025, în zona localității Dobroteasa din județul Olt. Primul care a fost adus la mal prezenta semne vitale, iar între timp a fost recuperat și cel de al doilea, pentru care se execută manevre de resuscitare..
09:00
Când cade Paștele în 2026: date diferite pentru catolici și ortodocși. Zile libere legale în România # Adevarul.ro
În anul 2026, sărbătoarea Învierii Domnului va fi celebrată în aprilie, însă datele diferă între confesiuni. Biserica romano-catolică va marca Paștele duminică, 5 aprilie, în timp ce ortodocșii îl vor sărbători o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie.
