Odesa sub asediu. Rusia vrea să taie artera economică a Ucrainei

Tot mai mulți supraviețuitori și martori povestesc coșmarul trăit la barul Le Constellation din Crans-Montana, unde un incendiu devastator a ucis peste 40 de persoane și a rănit alte 115 în noaptea de Revelion. „Am văzut oameni arzând din cap până în picioare,” a spus unul dintre supraviețuitori.