Fotbal: Valentin Ţicu a semnat cu Dinamo Bucureşti

Newsweek.ro, 2 ianuarie 2026 16:40

Fundaşul stânga Valentin Ţicu a semnat, din postura de jucător liber, cu echipa de fotbal Dinamo Buc...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
16:50
Obiceiul banal care îți va da energie în zilele friguroase de iarnă. Ce să faci imediat după ce te-ai trezit? Newsweek.ro
Mulți se confruntă în diminețile reci de iarnă cu ceață cerebrală și oboseală. Primul pas pentru a s...
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:20
China vizează produsele lactate din UE cu noi taxe vamale, de până la 42,7% Newsweek.ro
În plin război comercial SUA - China, Beijingul vizează produsele lactate din UE cu noi taxe vamale ...
16:10
Horoscop 5-11 ianuarie Prima săptămână din 2026 aduce mult noroc pentru 3 zodii. Bani și distracții Newsweek.ro
Ianuarie începe tare pentru mai multe zodii. De luni avem prima săptămână „full”. Acestea sunt predi...
Acum 2 ore
15:40
Ucraina: Zelenski l-a ales ca nou şef de cabinet pe liderul serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul s...
15:40
Un român de 18 ani, dat dispărut în incendioul din Elveția. Ministerul de externe confirmă Newsweek.ro
Un român este dat dispărut în incendiul dintr-un bar din Crans Montana unde 47 de oameni au murit....
15:30
Ungaria crește pensie cu 4%, acordă a 13-a pensie plus un bonus de 25% din pensie. România a înghețat pensiile Newsweek.ro
România a decis să înghețe complet toate pensiile și salariile. Ungaria care se pregătește de aleger...
15:10
Rusia pierde de șase ori mai mulți soldați decât Ucraina. Moscova nu și-a îndeplinit obiectivele în 2025 Newsweek.ro
Structura războiului în 2025 s-a schimbat. A atins un nou nivel tehnologic. În același timp, informa...
Acum 4 ore
14:50
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat Newsweek.ro
Newsweek România a scris acum o lună de zile că un ordin al șefului Casei de Pensii schimbă modul în...
14:40
Modernizarea căilor ferate din România: Încă nu s-a ajuns la timpii de acum 30 de ani, din „anii de glorie” Newsweek.ro
Modernizarea căilor ferate din România merge cu frâna trasă. În ciuda lucrărilor efectuate anul trec...
14:20
A încetat starea de alertă extremă pentru populația din nordul județului Tulcea Newsweek.ro
Starea de alertă extremă pentru populația din nordul județului Tulcea, anunțată de autorități vineri...
14:10
Domeniul schiabil din Sinaia, închis din nou din cauza vântului puternic Newsweek.ro
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până...
13:50
Bulgaria a trecut la euro, prețurile la taxi au bubuit. Care sunt tarifele în Sofia de la 1 ianuarie 2026? Newsweek.ro
La 1 ianuarie 2026, Bulgaria a spus adio monedei naționale și a trecut la euro, iar multe prețuri au...
13:40
VIDEO. Avalanşă de mari dimensiuni în Munţii Făgăraş, declanşată accidental de doi schiori Newsweek.ro
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din ...
13:20
Vacanță cu mașina în Grecia? Autostrada Egnatia, de 1.000 km, „privatizată”. Cu cât au crescut tarifele? Newsweek.ro
Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe că, de la 1 ianuarie 2026, autostrada Egnatia,...
13:10
Tragedia de la Crans-Montana. România a pregătit o aeronavă care va transporta şase tineri cu arsuri, la Paris Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de...
Acum 6 ore
12:50
Nou mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea. Drone la granița cu România Newsweek.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există ...
12:40
Boala secolului. Copiii mici care se uită la TV sau pe telefon dezvoltă anxietate. „Creierul devine mai lent”” Newsweek.ro
Ecranele par adesea inofensive pentru bebeluși. Dar nu e așa. Copiii mici care se uită la TV sau pe ...
12:20
Sărituri cu schiurile: Nika Prevc a câştigat Turneul celor Două Nopţi Newsweek.ro
Slovena Nika Prevc a câştigat Turneul celor Două Nopţi la sărituri cu schiurile pentru a treia oară ...
12:10
Incendiu puternic într-o gospodărie din judeţul Caraş-Severin. A ars casa cu şapte camere, o şură şi un grajd Newsweek.ro
Pompierii au intervenit, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o gospodărie di...
11:50
Rusia, eșec total. Au cucerit doar 4.000 km pătrați în 2025. E mai puțin de 1% din suprafața Ucrainei Newsweek.ro
În 2025, Rusia a ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei. „Aceasta reprezintă apr...
11:40
Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită fără viață într-un hotel din San Francisco. Avea 34 de ani Newsweek.ro
Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel d...
11:20
Tragedia de la Crans-Montana. Raed Arafat anunță sprijinul României pentru Elveția Newsweek.ro
Raed Arafat anunță că România este pregătită să ajute Elveția cu transport aerian specializat, după ...
11:10
VIDEO Se schiază în Poiana Brașov! Care pârtii sunt deschise? Cât costă skipass-ul? Newsweek.ro
A fost deschis oficial sezonul de schi în Poiana Brașov. Se schiază pe mai multe pârtii din partea s...
Acum 8 ore
10:50
SONDAJ Mulți europeni cred că Trump joacă pe partitura lui Putin privind soarta Ucrainei Newsweek.ro
Conform ultimei ediţii a sondajului European Political Monthly a YouGov, mulți europeni cred că Trum...
10:40
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026? Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole a avut un mesaj pentru pensionarii aflați la pensie și pentru angajaț...
10:20
Asigurările de sănătate, mai scumpe, în medie, cu 114% pentru 20.000.000 de americani. A expirat „Obamacare” Newsweek.ro
Pentru peste 20.000.000 de americani, asigurările de sănătate vor fi mai scumpe, în medie, cu 114% î...
10:10
Un cercetător și-a administrat primul vaccin sub formă de bere. Așa s-a născut o mare controversă. Ce vindecă? Newsweek.ro
A a părut o dispută în lumea științifică după ce un cercetător și-a administrat primul vaccin sub fo...
09:50
Tesla lui Musk, umilită de un constructor din China pe piața mașinilor electrice. Cine e noul lider mondial? Newsweek.ro
Conform datelor preliminare, Tesla lui Elon Musk a fost umilită de un constructor din China pe piața...
09:20
Dramă, la Cupa Mondială de Schi Freestyle. Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Sportivul norvegian William Bostadloekken, în vâsrstă de 20 de ani, a rămas paralizat, în urma unei ...
09:10
FOTO Tragedia de la Crans-Montana: Modul în care ia foc barul, similar cu cel de la Colectiv. 47 de morți Newsweek.ro
O fotografie făcută în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din Crans-Montana arată momentu...
Acum 12 ore
08:40
METEO Cod Roșu de vânt, în județul Cluj! Rafalele pot ajunge la 140 km/h, vizibilitate zero. Zonele afectate Newsweek.ro
ANM a emis, cu scrut timp în urmă, Cod Roșu de vânt în județul Cluj. Rafalele pot ajunge la 140 km/h...
08:00
Motivul pentru care nu trebuie să arunci bradul în ianuarie. Cum ajută la sănătatea solului din grădină? Newsweek.ro
Motivul pentru care nu trebuie să arunci bradul în ianuarie. Bradul nu trebuie aruncat în ianuarie p...
07:50
Dispozitive care consumă electricitate chiar și când nu funcționează. Vezi ce-ți încarcă factura fără să știi? Newsweek.ro
Multe dispozitive din casă consumă electricitate chiar și când nu le folosești activ, iar acest lucr...
07:40
Ce s-a întâmplat anul acesta cu indicele Robor şi cum influenţează asta ratele românilor? E mai bine cu IRCC? Newsweek.ro
Ce s-a întâmplat anul acesta cu indicele Robor şi cum influenţează aceasta ratele pe care le au la c...
07:30
Cât timp poți păstra carnea de porc în frigider. Cum să recunoști dacă s-a stricat și trebuie aruncată Newsweek.ro
Carnea de porc, inclusiv friptura, trebuie păstrată la frigider cel mult 2-3 zile, pentru a fi consu...
07:20
Horoscop 3 ianuarie. Luna în Rac aduce noroc Gemenilor. Fecioarele, așteptări nerealiste. Peștii, relaxare Newsweek.ro
Horoscop 3 ianuarie. Luna în Rac aduce noroc Gemenilor. Fecioarele, așteptări nerealiste. Peștii au ...
07:10
În ce zile din ianuarie intră pensiile, bursele, indemnizațiile, alocațiile? De ce unele sunt mai mici? Newsweek.ro
Newsweek vă spune când intră pensiile, alocațiile, indemnizația de handicap, venitul minim de incluz...
Acum 24 ore
21:10
Donald Trump i-a urat la final de an unui politician democrat să putrezească-n iad Newsweek.ro
Preşedintele SUA; Donald Trump, i-a urat la final de an unui politician republican şi unui procuror ...
21:00
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile cel Mare, ca să ai noroc, sănătate și belșug tot anul Newsweek.ro
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie, de sărbătoarea onomastică a Sfântului Vasile cel Mare, ca să ai no...
20:20
Care sunt noile accize la alcool şi carburanţi? Noul Cod Fiscal stabileşte scumpiri importante Newsweek.ro
Care sunt noile accize care vor fi valabile pentru alcool şi carburanţi? Noul Cod Fiscal stabileşte ...
20:00
Ce este Reges Online şi la ce foloseşte platforma online de stat? A intrat în vigoare de astăzi Newsweek.ro
Ce este sistemul Reges Online şi la ce foloseşte platforma aceasta online de stat? A intrat în vigoa...
19:40
Justiţia braziliană îi refuză lui Jair Bolsonaro cererea să ispăşească pedeapsa cu închisoarea la domiciliu Newsweek.ro
Justiţia braziliană îi refuză lui Jair Bolsonaro cererea ca să îşi ispăşească pedeapsa cu închisoare...
19:20
Nicușor Dan, condoleanțe poporului elvețian, după tragedia de la Crans Montana. Toate reacţiile oficiale Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a transmis condoleanțe poporului elvețian, în urma tragediei pet...
19:10
Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României la UE: Aderarea la Zona Euro să fie proiect de ţară al României Newsweek.ro
Vasile Puşcaş, fostul negociator şef al României la Uniunea Europeană, afirmă că aderarea la Zona Eu...
18:50
11 alimente pe care să le mănânci la pensie zilnic. Carnea nu e pe listă. Vei avea o bătrânețe lungă Newsweek.ro
Mâncarea este foarte imporatntă la orice vârstă, dar la pensie este și mai important să știi ce aleg...
18:40
Putin a majorat TVA de la 20% la 22%, pentru a reechilibra bugetul de stat Totul se scumpeşte Newsweek.ro
Vladimir Putin a majorat TVA de la 20% la 22%, pentru a reechilibra bugetul de stat Totul se scumpe...
18:20
Horoscop primul weekend ianuarie 2026. Super Luna plină din Rac aduce bani și noroc. Pentru cine? Newsweek.ro
Horoscop primul weekend ianuarie 2026. Super Luna Plină din 3 ianuarie în Rac ne oferă motivația nec...
18:10
Cu cât a crescut de azi prețul la motorină, benzină țigări, vin, bere? Taxe, impozite și accize mai mari Newsweek.ro
De azi s-au scumpit o serie de produse și au intrat în vigoare noile prețuri la accize. Românii vor ...
17:50
Guvernul schimbă radical finanțarea medicilor de familie din 2026. Plata per serviciu devine dominantă Newsweek.ro
Finanțarea medicilor de familie 2026 intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a aprobat, în ultima ...
