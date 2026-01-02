Ploaie îngheţată în zone din Oltenia; fenomen deosebit de periculos pentru trafic
Newsweek.ro, 2 ianuarie 2026 17:50
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), c...
Acum 10 minute
18:20
Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin # Newsweek.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a public...
Acum 30 minute
18:10
Cetățean român presupus dispărut în incendiul de la Crans Montana; se acordă asistență consulară # Newsweek.ro
Un cetățean român ar fi presupus dispărut în incendiul tragic de la Crans Montana. MAE acordă asiste...
Acum o oră
17:50
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), c...
17:40
ISU distribuie apă în oraşul Victoria; 11.000 consumatori afectaţi de un incident la sursa locală de captare # Newsweek.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează, vineri, că Inspectoratul pentru Situaţii ...
Acum 2 ore
17:20
Marele economist american Nouriel Roubini avertizează că Europa este înapoiată economic şi tehnologic # Newsweek.ro
Marele economist american Nouriel Roubini, la un moment dat supranumit Profetul Apocalipsei, avertiz...
17:10
VIDEO Care au fost cele mai complicate repatrieri medicale în 2025. Evacuări din Bagdad și Gaza # Newsweek.ro
Doi medici români specializați în repatrieri medicale la nivel internațional au povestit la Newsweek...
16:50
Obiceiul banal care îți va da energie în zilele friguroase de iarnă. Ce să faci imediat după ce te-ai trezit? # Newsweek.ro
Mulți se confruntă în diminețile reci de iarnă cu ceață cerebrală și oboseală. Primul pas pentru a s...
16:40
Fundaşul stânga Valentin Ţicu a semnat, din postura de jucător liber, cu echipa de fotbal Dinamo Buc...
Acum 4 ore
16:20
În plin război comercial SUA - China, Beijingul vizează produsele lactate din UE cu noi taxe vamale ...
16:10
Horoscop 5-11 ianuarie Prima săptămână din 2026 aduce mult noroc pentru 3 zodii. Bani și distracții # Newsweek.ro
Ianuarie începe tare pentru mai multe zodii. De luni avem prima săptămână „full”. Acestea sunt predi...
15:40
Ucraina: Zelenski l-a ales ca nou şef de cabinet pe liderul serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov # Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul s...
15:40
Un român de 18 ani, dat dispărut în incendioul din Elveția. Ministerul de externe confirmă # Newsweek.ro
Un român este dat dispărut în incendiul dintr-un bar din Crans Montana unde 47 de oameni au murit....
15:30
Ungaria crește pensie cu 4%, acordă a 13-a pensie plus un bonus de 25% din pensie. România a înghețat pensiile # Newsweek.ro
România a decis să înghețe complet toate pensiile și salariile. Ungaria care se pregătește de aleger...
15:10
Rusia pierde de șase ori mai mulți soldați decât Ucraina. Moscova nu și-a îndeplinit obiectivele în 2025 # Newsweek.ro
Structura războiului în 2025 s-a schimbat. A atins un nou nivel tehnologic. În același timp, informa...
14:50
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat # Newsweek.ro
Newsweek România a scris acum o lună de zile că un ordin al șefului Casei de Pensii schimbă modul în...
14:40
Modernizarea căilor ferate din România: Încă nu s-a ajuns la timpii de acum 30 de ani, din „anii de glorie” # Newsweek.ro
Modernizarea căilor ferate din România merge cu frâna trasă. În ciuda lucrărilor efectuate anul trec...
Acum 6 ore
14:20
Starea de alertă extremă pentru populația din nordul județului Tulcea, anunțată de autorități vineri...
14:10
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până...
13:50
Bulgaria a trecut la euro, prețurile la taxi au bubuit. Care sunt tarifele în Sofia de la 1 ianuarie 2026? # Newsweek.ro
La 1 ianuarie 2026, Bulgaria a spus adio monedei naționale și a trecut la euro, iar multe prețuri au...
13:40
VIDEO. Avalanşă de mari dimensiuni în Munţii Făgăraş, declanşată accidental de doi schiori # Newsweek.ro
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din ...
13:20
Vacanță cu mașina în Grecia? Autostrada Egnatia, de 1.000 km, „privatizată”. Cu cât au crescut tarifele? # Newsweek.ro
Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe că, de la 1 ianuarie 2026, autostrada Egnatia,...
13:10
Tragedia de la Crans-Montana. România a pregătit o aeronavă care va transporta şase tineri cu arsuri, la Paris # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de...
12:50
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există ...
12:40
Boala secolului. Copiii mici care se uită la TV sau pe telefon dezvoltă anxietate. „Creierul devine mai lent”” # Newsweek.ro
Ecranele par adesea inofensive pentru bebeluși. Dar nu e așa. Copiii mici care se uită la TV sau pe ...
Acum 8 ore
12:20
Slovena Nika Prevc a câştigat Turneul celor Două Nopţi la sărituri cu schiurile pentru a treia oară ...
12:10
Incendiu puternic într-o gospodărie din judeţul Caraş-Severin. A ars casa cu şapte camere, o şură şi un grajd # Newsweek.ro
Pompierii au intervenit, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o gospodărie di...
11:50
Rusia, eșec total. Au cucerit doar 4.000 km pătrați în 2025. E mai puțin de 1% din suprafața Ucrainei # Newsweek.ro
În 2025, Rusia a ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei. „Aceasta reprezintă apr...
11:40
Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită fără viață într-un hotel din San Francisco. Avea 34 de ani # Newsweek.ro
Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel d...
11:20
Raed Arafat anunță că România este pregătită să ajute Elveția cu transport aerian specializat, după ...
11:10
A fost deschis oficial sezonul de schi în Poiana Brașov. Se schiază pe mai multe pârtii din partea s...
10:50
SONDAJ Mulți europeni cred că Trump joacă pe partitura lui Putin privind soarta Ucrainei # Newsweek.ro
Conform ultimei ediţii a sondajului European Political Monthly a YouGov, mulți europeni cred că Trum...
10:40
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026? # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole a avut un mesaj pentru pensionarii aflați la pensie și pentru angajaț...
Acum 12 ore
10:20
Asigurările de sănătate, mai scumpe, în medie, cu 114% pentru 20.000.000 de americani. A expirat „Obamacare” # Newsweek.ro
Pentru peste 20.000.000 de americani, asigurările de sănătate vor fi mai scumpe, în medie, cu 114% î...
10:10
Un cercetător și-a administrat primul vaccin sub formă de bere. Așa s-a născut o mare controversă. Ce vindecă? # Newsweek.ro
A a părut o dispută în lumea științifică după ce un cercetător și-a administrat primul vaccin sub fo...
09:50
Tesla lui Musk, umilită de un constructor din China pe piața mașinilor electrice. Cine e noul lider mondial? # Newsweek.ro
Conform datelor preliminare, Tesla lui Elon Musk a fost umilită de un constructor din China pe piața...
09:20
Dramă, la Cupa Mondială de Schi Freestyle. Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Sportivul norvegian William Bostadloekken, în vâsrstă de 20 de ani, a rămas paralizat, în urma unei ...
09:10
FOTO Tragedia de la Crans-Montana: Modul în care ia foc barul, similar cu cel de la Colectiv. 47 de morți # Newsweek.ro
O fotografie făcută în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din Crans-Montana arată momentu...
08:40
METEO Cod Roșu de vânt, în județul Cluj! Rafalele pot ajunge la 140 km/h, vizibilitate zero. Zonele afectate # Newsweek.ro
ANM a emis, cu scrut timp în urmă, Cod Roșu de vânt în județul Cluj. Rafalele pot ajunge la 140 km/h...
08:00
Motivul pentru care nu trebuie să arunci bradul în ianuarie. Cum ajută la sănătatea solului din grădină? # Newsweek.ro
Motivul pentru care nu trebuie să arunci bradul în ianuarie. Bradul nu trebuie aruncat în ianuarie p...
07:50
Dispozitive care consumă electricitate chiar și când nu funcționează. Vezi ce-ți încarcă factura fără să știi? # Newsweek.ro
Multe dispozitive din casă consumă electricitate chiar și când nu le folosești activ, iar acest lucr...
07:40
Ce s-a întâmplat anul acesta cu indicele Robor şi cum influenţează asta ratele românilor? E mai bine cu IRCC? # Newsweek.ro
Ce s-a întâmplat anul acesta cu indicele Robor şi cum influenţează aceasta ratele pe care le au la c...
07:30
Cât timp poți păstra carnea de porc în frigider. Cum să recunoști dacă s-a stricat și trebuie aruncată # Newsweek.ro
Carnea de porc, inclusiv friptura, trebuie păstrată la frigider cel mult 2-3 zile, pentru a fi consu...
07:20
Horoscop 3 ianuarie. Luna în Rac aduce noroc Gemenilor. Fecioarele, așteptări nerealiste. Peștii, relaxare # Newsweek.ro
Horoscop 3 ianuarie. Luna în Rac aduce noroc Gemenilor. Fecioarele, așteptări nerealiste. Peștii au ...
07:10
În ce zile din ianuarie intră pensiile, bursele, indemnizațiile, alocațiile? De ce unele sunt mai mici? # Newsweek.ro
Newsweek vă spune când intră pensiile, alocațiile, indemnizația de handicap, venitul minim de incluz...
Acum 24 ore
21:10
Preşedintele SUA; Donald Trump, i-a urat la final de an unui politician republican şi unui procuror ...
21:00
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile cel Mare, ca să ai noroc, sănătate și belșug tot anul # Newsweek.ro
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie, de sărbătoarea onomastică a Sfântului Vasile cel Mare, ca să ai no...
20:20
Care sunt noile accize la alcool şi carburanţi? Noul Cod Fiscal stabileşte scumpiri importante # Newsweek.ro
Care sunt noile accize care vor fi valabile pentru alcool şi carburanţi? Noul Cod Fiscal stabileşte ...
20:00
Ce este Reges Online şi la ce foloseşte platforma online de stat? A intrat în vigoare de astăzi # Newsweek.ro
Ce este sistemul Reges Online şi la ce foloseşte platforma aceasta online de stat? A intrat în vigoa...
19:40
Justiţia braziliană îi refuză lui Jair Bolsonaro cererea să ispăşească pedeapsa cu închisoarea la domiciliu # Newsweek.ro
Justiţia braziliană îi refuză lui Jair Bolsonaro cererea ca să îşi ispăşească pedeapsa cu închisoare...
19:20
Nicușor Dan, condoleanțe poporului elvețian, după tragedia de la Crans Montana. Toate reacţiile oficiale # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a transmis condoleanțe poporului elvețian, în urma tragediei pet...
