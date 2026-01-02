Iranul avertizează: Liderii răspund amenințărilor lui Trump privind soldații
MainNews.ro, 2 ianuarie 2026 17:50
Liderii iranieni avertizează asupra amenințărilor lui Donald Trump, subliniind că orice intervenție americană ar destabiliza regiunea. Ali Larijani îndeamnă la prudență și subliniază necesitatea de a proteja soldații. Protestele din Iran se intensifică, iar situația economică rămâne critică. Ali Larijani, consilier al liderului suprem iranian, avertizează pe Donald Trump să fie prudent în privința unei … Articolul Iranul avertizează: Liderii răspund amenințărilor lui Trump privind soldații apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
18:20
Rușii, prin șeful GRU, Igor Kostiukov, au prezentat Statelor Unite un controler de navigație de pe o dronă ucraineană, afirmând că aceasta viza reședința lui Putin. Kostiukov a spus că informațiile sunt clare, însă Trump a rămas sceptic. Acuzațiile Rusiei au apărut după ceremonia de întâlnire cu Zelenski. Șeful GRU, Igor Kostiukov, a prezentat un … Articolul Șeful GRU, la Trump: Putin nu l-a mințit! apare prima dată în Main News.
18:20
Marin Dan, fost handbalist român, reminiscențează despre dezamăgirea de la Jocurile Olimpice din 1972, unde România a obținut doar bronzul, în ciuda promisiunilor de aur făcute lui Nicolae Ceaușescu. Eșecul a generat nemulțumiri profunde, iar presiunea politică a influențat sportul românesc în acea perioadă. Marin Dan, fost handbalist român, rememorează Jocurile Olimpice de la München … Articolul Impactul handbalului românesc asupra lui Ceaușescu: Aurul din ’72 ratat apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
18:00
Salata de boeuf, un preparat tradițional românesc, este perisabilă din cauza maionezei. Păstreaz-o în frigider maximum 3 zile, la 3-4 grade Celsius. Dacă observi zeamă sau o crustă de maioneză, nu o consumi. Adaugă condimente pentru o durabilitate mai bună. Nu o congela, gustul se va altera. Salata de boeuf se păstrează în frigider maximum … Articolul Cât timp poți păstra salata Boeuf în frigider după Revelion? apare prima dată în Main News.
Acum o oră
17:50
Liderii iranieni avertizează asupra amenințărilor lui Donald Trump, subliniind că orice intervenție americană ar destabiliza regiunea. Ali Larijani îndeamnă la prudență și subliniază necesitatea de a proteja soldații. Protestele din Iran se intensifică, iar situația economică rămâne critică. Ali Larijani, consilier al liderului suprem iranian, avertizează pe Donald Trump să fie prudent în privința unei … Articolul Iranul avertizează: Liderii răspund amenințărilor lui Trump privind soldații apare prima dată în Main News.
17:30
Dmitri Kuleba, fostul șef al diplomației ucrainene, estimează că șansele ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero. Potrivit lui, un armistițiu până la sfârșitul iernii este imposibil, iar finalul conflictului depinde de acceptarea de către Putin a imposibilității de a recuceri Ucraina. Dmitro Kuleba, fost ministru de externe al … Articolul Dmitri Kuleba: Războiul nu se va încheia până în 2026, șanse „zero” apare prima dată în Main News.
17:30
Marcel Ciolacu l-a ironizat pe Ilie Bolojan pe Instagram după ce acesta a declarat 2025 drept un an „dificil”. În postarea sa, Ciolacu a folosit o imagine cu un cocoș jumulit, însoțită de un mesaj umoristic. Criticile lui Ciolacu au fost legate de gestionarea deficiențelor economice de către actualul premier. Marcel Ciolacu l-a ironizat pe … Articolul Marcel Ciolacu îl ironizează pe Ilie Bolojan după comentariul despre 2025 apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
17:20
Alexandru Dedu, fost președinte al Federației Române de Handbal, își anunță candidatura pentru un nou mandat în urma alegerilor de anul acesta. Dedu subliniază importanța experienței sale în administrarea sportului și dorința de a contribui la revigorarea handbalului românesc. Cele mai importante motive ale candidaturii sale includ dedicarea față de sport și dorința de a … Articolul Alexandru Dedu își propune revenirea la conducerea handbalului românesc apare prima dată în Main News.
17:00
Bulgaria a devenit pe 1 ianuarie 2026 al 21-lea stat din zona euro, dar trecerea la noua monedă a creat confuzie. Comercianții nu sunt pregătiți, iar cetățenii întâmpină dificultăți în a primi rest în euro. Prețurile alimentelor cresc, iar nemulțumirile sociale se amplifică. Descoperă provocările acestei tranziții. Bulgaria a adoptat oficial euro pe 1 ianuarie … Articolul Nebunie financiară: lipsă de euro pentru restul plăților apare prima dată în Main News.
17:00
Generalul american Ben Hodges afirmă că Rusia nu poate susține războiul din Ucraina mai mult de sfârșitul lui 2026. El critică strategia de negociere a lui Donald Trump și subliniază că Ucraina nu va ceda teritorii. Hodges avertizează că economiile și sprijinul Occidentului sunt esențiale pentru victoria Ucrainei. Generalul american Ben Hodges afirmă că Rusia … Articolul Rusia nu poate susține războiul din Ucraina după 2026, afirmă un general american apare prima dată în Main News.
16:50
Volodimir Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov noul șef de stat major, în urma unei remanieri majore în Ucraina. Budanov, lider al serviciilor de informații militare, devine o figură influentă pe scena politică, având potențialul de a rivaliza cu Zelenski în viitoare alegeri. Schimbările de conducere reflectă un focus crescut pe securitate. Volodimir Zelenski l-a … Articolul Zelenski l-a numit pe Budanov noul șef de stat major al Ucrainei apare prima dată în Main News.
16:30
Descoperirea unui rug funerar vechi de 9.500 de ani în Malawi oferă perspective impresionante asupra ritualurilor străvechi ale vânătorilor-culegători. Rămășițele unei femei sugerează practici funerare complexe, subliniind rolurile sociale avansate și credințele elaborate ale acestor comunități. Descoperirea unui rug funerar de 9.500 de ani în Malawi oferă informații noi despre comunitățile antice de vânători-culegători Rugul … Articolul Descoperire rară: perspective noi asupra ritualurilor străvechi și rolurilor sociale apare prima dată în Main News.
16:30
Un tânăr moldovean de 25 de ani a fost găsit mort pe un câmp din provincia Veneția, Italia, cu o rană la tâmplă. Autoritățile italiene investighează cazul, iar ipoteza unui omor nu este exclusă. Angajamentele de anchetă includ analiza camerelor de supraveghere și audieri locale. Tânărul moldovean de 25 de ani a fost găsit mort … Articolul Tânăr moldovean descoperit împușcat pe un câmp din Italia apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
16:20
Dinamo București l-a transferat pe Valentin Țicu, fostul căpitan al Petrolului Ploiești, pe un contract pe trei sezoane. Apărătorul de bandă stângă a semnat ca jucător liber de contract după ce a reziliat înțelegerea cu Petrolul. Dinamo ocupă locul 4 în Superligă, la două puncte distanță de lider. Dinamo București l-a transferat pe Valentin Țicu, … Articolul Dinamo a preluat fundașul de la Petrolul, semnând pe trei sezoane apare prima dată în Main News.
16:00
Averea germanilor a atins un record istoric, depășind 10.000 de miliarde de euro în 2025. Rata de economisire a fost de 10,4% din venitul disponibil, iar Bursa a continuat să crească, influențând pozitiv economiile. Totuși, distribuția averii este dezechilibrată, concentrându-se pe cei bogați. Averea privată a germanilor a depășit 10.000 de miliarde de euro în … Articolul Averea germanilor atinge record: economii private depășesc 10.000 miliarde euro apare prima dată în Main News.
16:00
Vladimir Putin a declarat că Rusia va câștiga în Ucraina, în timpul discursului său de Anul Nou. Cu un mesaj dedicat soldaților și comandanților din Ucraina, liderul rus a subliniat sprijinul națiunii și angajamentul față de victorie. Discursul a fost difuzat în întreaga Rusie, accentuând tradiția anuală. Vladimir Putin a declarat că Rusia va câștiga … Articolul Putin: Rusia va învinge în Ucraina, mesaj în discursul de Anul Nou apare prima dată în Main News.
15:50
Un nou mandat de arestare a fost emis împotriva fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de „ajutor acordat inamicului” și de instaurarea legii marțiale. Detenția sa se prelungește cu maximum șase luni, iar procurorii cer 10 ani de închisoare pentru diverse acuzații. Verdictul va fi anunțat pe 16 ianuarie. Un tribunal sud-coreean a emis … Articolul Mandat de arestare pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol apare prima dată în Main News.
15:30
Maia Sandu a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției UE, exprimând speranță și încredere pentru viitor. Aceasta a adus mulțumiri Danemarcei pentru leadershipul din ultimele luni. Cipru va conduce reuniuni ministeriale și va aborda subiecte importante precum sprijinul pentru Ucraina și migrația. Maia Sandu a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției Uniunii Europene Privind cu speranță și … Articolul Maia Sandu salută Ciprul în Președinția UE: speranțe pentru viitor apare prima dată în Main News.
15:30
Victor Ponta a reacționat vehement după tragedia din Elveția, exprimându-și condoleanțele pentru victimele incendiului din Crans Montana. El subliniază că nimeni nu ar trebui să capitalizeze politic pe seama acestei tragedii. 47 de persoane au murit, iar peste 100 au fost rănite, majoritatea fiind tineri. Victor Ponta a reacționat vehement după incendiul din Elveția, exprimând … Articolul Victor Ponta: Niciun politician nu va folosi tragedia din Elveția în scopuri politice apare prima dată în Main News.
15:20
Simona Halep a sărbătorit Revelionul 2026 la Dubai, admirând spectaculosul show de lumini de pe Burj Khalifa. La 34 de ani, fosta campioană de tenis, retrasă în 2025, a descris momentul drept impresionant. A ales Dubaiul pentru stabilitate și liniște, beneficiind de luxul oferit de orașul său de adopție. Simona Halep a petrecut Revelionul 2026 … Articolul Simona Halep uimită de spectacolele de la Burj Khalifa în noaptea de Revelion apare prima dată în Main News.
15:20
Un român este dispărut după incendiul devastator de la restaurantul din Crans-Montana, Elveția, unde zeci de persoane au murit și sute au fost rănite în noaptea de Revelion. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) colaborează cu familia acestuia pentru a oferi asistența necesară. Detalii actualizate urmează. Ministerul Afacerilor Externe confirmă dispariția unui român în urma incendiului dintr-un … Articolul Român dat dispărut în Elveția după tragedie, MAE verifică situația apare prima dată în Main News.
15:10
Inginerii de la Universitatea din Pennsylvania și Universitatea din Michigan au creat cel mai mic robot programabil din lume, măsurând doar 200 pe 300 de micrometri. Acest microrobot inovator poate percepe mediul și se deplasează autonom în lichide, deschizând noi perspective în robotică și tehnologie. Cel mai mic robot programabil din lume, măsurând 200×300 micrometri, … Articolul Un robot mai mic decât un grăunte de sare revoluționează robotică apare prima dată în Main News.
15:00
Bursele din Europa au avut un început de an spectaculos în 2026, atingând noi maxime istorice. Indicele pan-european STOXX 600 a crescut cu 0,6%, ajungând aproape de 600 de puncte, susținut de sectorul apărării. În ciuda datelor economice slabe, investitorii sunt optimiști, continuând să plaseze bani în piață. Prețurile acțiunilor europene au atins noi maxime … Articolul Bursele europene ating noi maxime istorice la începutul anului apare prima dată în Main News.
15:00
Forțele ruse au cucerit sub 1% din teritoriul Ucrainei în 2025, cu 4.336 km² ocupat, conform raportului DeepState. Regiunea Donețk a înregistrat cea mai mare creștere, iar Rusia controlează acum 19% din Ucraina. Pierderile rușilor au fost masive, cu peste 418.000 de soldați uciși sau răniți anul acesta. Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri … Articolul Rușii au cucerit sub 1% din Ucraina în 2025: conflict în șapte regiuni apare prima dată în Main News.
14:40
Descoperă lista celor mai grave incendii din cluburi din ultimele 50 de ani, inclusiv tragediile recente din Elveția și România. Află poveștile din spatele acestor evenimente devastatoare, care au dus la pierderi umane și au schimbat standardele de siguranță în întreaga lume. Incendiul din 2023 din Elveția a ucis peste 40 de persoane în timpul … Articolul Cele mai grave incendii din cluburi: tragedii cu sute de victime în 50 de ani apare prima dată în Main News.
14:30
Cozi imense la vămile moldo-române, în special la Leușeni–Albița și Sculeni–Sculeni, obligă autoritățile să recomande rute alternative precum Leova–Bumbăta, Costești–Stânca și Cahul–Oancea. Serviciul Vamal din Moldova lucrează pentru fluidizarea traficului. Actualizări vor fi oferite în funcție de situație. Cozi imense de mașini la punctele de trecere Leușeni–Albița și Sculeni–Sculeni pe sensul de ieșire din Republica … Articolul Cozi uriașe la vămile moldo-române: rute alternative recomandate apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
14:20
Novak Djokovic a făcut urări de Anul Nou în peste 10 limbi, dar a omis româna, învățată de la Victor Ioniță, fostul său coleg de cameră. Sârbul, care se pregătește pentru Australian Open, a avut legături strânse cu România, câștigând primul său meci ATP la București în 2004. Descoperă mai multe despre această poveste interesantă. … Articolul Novak Djokovic a urat „La mulți ani” în 10 limbi, dar a omis româna apare prima dată în Main News.
14:20
România oferă suport Elveției prin transport medicalizat după tragedia din Crans-Montana # MainNews.ro
România oferă sprijin Elveției după tragedia din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în urma unui incendiu. Raed Arafat a anunțat utilizarea unui avion militar pentru transportul medicalizat al pacienților critici. Solidari în momente dificile, România și alte state europene se unesc pentru ajutor. România va oferi sprijin Elveției pentru transportul medicalizat al pacienților … Articolul România oferă suport Elveției prin transport medicalizat după tragedia din Crans-Montana apare prima dată în Main News.
14:00
Rușii au confiscat averea campionului ucrainean Oleksandr Usyk în Crimeea, acuzându-l de „susținere a ideologiei naziste”. Această măsură afectează 84 de persoane, iar Usyk, neînvins în carieră, se concentrează pe pregătirea meciurilor, evitând comentariile politice. Această situație tensionată reflectă impactul conflictului ruso-ucrainean asupra sportului. Autoritățile ruse din Crimeea au confiscat bunuri ale boxerului ucrainean Oleksandr … Articolul Rușii îi confiscă averea campionului Oleksandr Usyk în Crimeea apare prima dată în Main News.
13:40
Germania va permite, din 2026, conducerea fără permis fizic, prin introducerea permisului de conducere digital pe smartphone. Această inovație va transforma modul în care șoferii își dovedesc dreptul de a conduce, facilitând verificarea în timp real a valabilității permisului, fără hârtii. Din 2026, șoferii din Germania nu vor mai fi obligați să poarte permisul de … Articolul Nemții își digitalizează permisele: accesibile direct pe smartphone apare prima dată în Main News.
13:20
Un incendiu devastator la Crans-Montana a dus la moartea a 47 de persoane, iar printre victime se numără fotbalistul Tahirys Dos Santos, de la FC Metz. Sever rănit, el a fost transportat de urgență în Germania pentru tratament. FC Metz și întreaga comunitate sportivă sunt alături de el în aceste momente dificile. Anul 2026 a … Articolul Fotbalist din Ligue 1, grav rănit în incendiul de la Crans-Montana apare prima dată în Main News.
13:20
Jonathan Tetelman, renumitul tenor american căsătorit cu o româncă, vorbește despre iubirea sa pentru România și familiaritatea cu tradițiile locale. Cu un parcurs impresionant în cariera sa, el își împărtășește pasiunea pentru muzica clasică și impactul pe care l-a avut familia soției sale asupra vieții sale artistice. Jonathan Tetelman, tenor de renume mondial, este căsătorit … Articolul Jonathan Tetelman, tenor celebru, căsătorit cu româncă: „Relaxare rustică și căldură” apare prima dată în Main News.
13:00
Rusia recunoaște oficial că 2,3 milioane de soldați și familiile lor au nevoie de ajutor în urma războiului. În raportul Kremlinului, se subliniază cererile pentru proteze, îngrijiri medicale și suport juridic, evidențiind criza veteranilor cu dizabilități și impactul social al conflictului. Problema amputărilor devine din ce în ce mai gravă. Rusia a înregistrat 2,3 milioane … Articolul Rușii recunosc: 2,3 milioane de soldați și familiile lor au nevoie urgentă de ajutor apare prima dată în Main News.
13:00
Google pregătește o actualizare majoră pentru conturile Gmail, permițând utilizatorilor să își schimbe adresa @gmail.com fără a crea un cont nou. Această funcție, foarte așteptată, va păstra mesajele și datele existente. Detalii suplimentare și posibile teste în India sunt așteptate. Google pregătește posibilitatea de a schimba adresa @gmail.com fără un nou cont Mesajele trimise la … Articolul Funcția așteptată de ani, acum la un pas de realitate! apare prima dată în Main News.
12:50
Norvegia devine lider mondial în vânzările de mașini electrice, cu 96% dintre înmatriculări în 2025. Stimulentele fiscale și impozitele pe combustibili contribuie la această tranziție rapidă. Tesla domină piața, în timp ce guvernul impune taxe mai mari pe vehiculele tradiționale. Descoperă detalii fascinante despre această schimbare. Aproape 96% din mașinile noi înmatriculate în Norvegia în … Articolul Cum a ajuns o țară europeană la 96% mașini electrice în 2025: strategii eficiente apare prima dată în Main News.
12:40
Viața secretă a lui Vladimir Putin este plină de mister, cu copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente. În acest articol, aflăm despre apartamentul său din Kremlin, reședința de lux de la Valdai, nepoții săi și palatele impresionante de la Marea Neagră și Crimeea. Descoperiți detalii exclusive despre familia liderului rus. Vladimir Putin își păstrează … Articolul Secretele lui Vladimir Putin: copii, neveste, amante și opulență apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
12:20
Incendiul devastator de la barul Constellation din Crans-Montana a lăsat în urmă victime, printre care Emanuele Galeppini, talentat jucător de golf de 16 ani. În ciuda anunțurilor despre decesul său, unchiul său afirmă că acesta este pe lista persoanelor dispărute. Detalii despre tragedie și un apel al tatălui său. Emanuele Galeppini, un tânăr jucător de … Articolul Tânăr jucător de golf declarat mort în incendiul de la Crans-Montana, unchiul neagă apare prima dată în Main News.
12:20
China a eliminat, de la 1 ianuarie, scutirea fiscală pentru medicamentele și dispozitivele contraceptive, după trei decenii, pentru a stimula natalitatea în scădere. Rata natalității a scăzut constant, iar măsura se aliniază eforturilor de a promova căsătoria și familia, în contextul unei economii încetinite. China a eliminat scutirea fiscală pentru contraceptive, valabilă de trei decenii, … Articolul China renunță la scutirea fiscală veche pentru a stimula natalitatea apare prima dată în Main News.
12:20
În 2025, românii au solicitat concedii medicale în valoare de un miliard de lei, conform ministrului de Finanțe Alexandru Nazare. Optimismul pentru 2026 se bazează pe stabilitatea economică și investițiile din fonduri europene, cu un accent pe dezvoltare locală și proiecte majore în infrastructură și sănătate. În 2025, România a cheltuit un miliard de lei … Articolul Concedii medicale de un miliard de lei pentru români în 2025 apare prima dată în Main News.
11:50
Adam Mosseri, CEO-ul Instagram, susține că platforma a pierdut estetica rafinată datorită imaginii generării de AI. Conținutul personal a fost înlocuit cu imagini bruteși sintetice, iar utilizatorii vor căuta acum autenticitate. Instagram trebuie să se adapteze pentru a rămâne relevant în era AI. Adam Mosseri, CEO-ul Instagram, afirmă că platforma a pierdut estetica rafinată datorită … Articolul Șeful Instagram: Platforma a murit din cauza „AI slop” apare prima dată în Main News.
11:40
Donald Trump a avertizat Iranul să nu reprime protestele violente, amenințând cu intervenția SUA. Protestele, declanșate de criza economică, s-au extins în întreaga țară, provocând confruntări violente, cu primele victime raportate. Situația amintește de „momentul Tiananmen”, cu manifestanți curajoși în fața forțelor de ordine. Donald Trump a amenințat Iranul cu intervenția militară a Statelor Unite … Articolul Trump avertizează Iranul: SUA sunt gata să salveze protestatarii apare prima dată în Main News.
11:20
Florentin Petre, fost fotbalist la Dinamo, a trecut printr-un accident dramatic în 2001, electrocutându-se în Delta Dunării. Deși 9 din 10 pacienți cu accidente similare au murit, el a supraviețuit. Cu probleme de sănătate ulterioare, inclusiv hepatita C, povestea sa subliniază curajul și determinarea unui sportiv de elită. Florentin Petre a supraviețuit unui accident de … Articolul Florentin Petre: Miracolul din Deltă, după electrocutare. Un supraviețuitor! apare prima dată în Main News.
11:20
Află cele 7 semnale subtile de alarmă la copii care pot indica probleme medicale serioase, precum dureri osoase persistente, ganglioni limfatici umflați, oboseală excesivă sau vărsături recurente. Identificarea timpurie a acestor simptome este esențială pentru intervenția medicală rapidă și eficientă. Copiii pot prezenta simptome care par inofensive, dar pot indica probleme medicale grave Durerea osoasă … Articolul 7 semnale de alarmă la copii ce pot indica probleme medicale grave apare prima dată în Main News.
11:20
Un pacient cu arsuri este transportat vineri din România în Belgia cu un avion C-27 J Spartan al Armatei Române, în cadrul unei misiuni umanitare. Aeronava va aduce înapoi în țară doi pacienți recuperați în spitalele din Bruxelles, monitorizați pe durata zborului de o echipă medicală specializată. Un pacient cu arsuri este transportat vineri din … Articolul Transportul unui pacient cu arsuri în Belgia cu avionul Armatei Române apare prima dată în Main News.
10:50
Piața muncii din România în 2026 va aduce creșteri salariale de aproximativ 6%, conform estimărilor PwC. Totuși, inflația și măsurile fiscale ar putea afecta puterea de cumpărare. Află cele mai căutate meserii și salariile estimate pentru viitor, bazate pe date actuale de recrutare. Piața muncii din România în 2026 va fi marcată de creșteri nominale … Articolul Salariul ideal în 2026 pentru meseria ta în România: calcul complet apare prima dată în Main News.
10:40
Donald Trump își vede promisiunea campaniei spulberată, deoarece prețurile la medicamente din SUA cresc semnificativ. Majorarea afectează pacienții, asigurătorii și sistemul de sănătate, cu o creștere medie de 4% pentru 350 de medicamente esențiale. Companiile farmaceutice justifică costurile prin investițiile în cercetare și dezvoltare. Prețurile la medicamente cresc în SUA, afectând pacienții și sistemul de … Articolul Prețurile la medicamente explodează în SUA, promisiunile lui Trump se năruiesc apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
10:20
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au împăcat după o despărțire de trei luni. Cei doi au petrecut Crăciunul și Revelionul împreună la Paris. Relația lor, începută în Milano, a fost marcată de logodnă și planuri de nuntă, însă evenimentele personale au dus la o ruptură temporară. Acum, cei doi par mai fericiți ca niciodată. Florin … Articolul Florin Răducioiu și fosta iubită, momente romantice la Paris apare prima dată în Main News.
10:20
Cinci tehnologii și tendințe auto au revoluționat experiența șoferilor în ultimii cinci ani. De la ecrane mai mari și conectivitate îmbunătățită, la răspândirea hibridelor și a mașinilor electrice accesibile, inovațiile în domeniul auto transformă modul în care ne deplasăm zilnic, oferind mai multă siguranță și eficiență. Mașinile noi dispun de mai multe ecrane, conectivitate smartphone … Articolul Tehnologii auto inovatoare care au revoluționat experiența șoferilor în 5 ani apare prima dată în Main News.
10:00
Descoperirile științifice din 2025 schimbă radical medicina și cercetarea spațială. Terapiile genice restabilesc auzul, AI descoperă antibiotice noi, iar dovezile vieții pe Marte devin mai convingătoare. Aflați cum progresele în știință și tehnologie modelează viitorul și impactul asupra mediului în articolul nostru. Terapiile genice restabilesc auzul printr-o injecție unică AI descoperă antibiotice inovatoare, reducând timpul … Articolul 9 descoperiri științifice din 2025 ce sfidează limitele imaginației apare prima dată în Main News.
09:50
Rușii au atacat din nou cu drone porturile ucrainene, aproape de granița României, pe 1 ianuarie 2026. Ministerul Apărării Naționale a activat mesajul RO-Alert în județul Tulcea, având două aeronave F-16 ridicate pentru a monitoriza situația. Nu s-au raportat pătrunderi în spațiul aerian național. Rușii au atacat porturile ucrainene cu drone, lângă granița României Mesaj … Articolul Atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene, alertă RO-Alert în Tulcea apare prima dată în Main News.
09:40
Într-un climat internațional tot mai tensionat, cinci zone-cheie ar putea duce la un posibil război mondial în 2026. De la Marea Caraibelor la Golful Finlandei și Insulele Kinmen, expertiza analistului Philip Ingram subliniază riscurile imense și provocările geopolitice care amenință stabilitatea globală. Conflictul global devine o realitate din ce în ce mai probabilă, cu cinci … Articolul 5 puncte fierbinți pe glob care pot provoca un război mondial în 2026 apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.