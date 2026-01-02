Imagini spectaculoase cu mașini: Modul inedit prin care Ministerul Afacerilor Interne și Jandarmeria Română au urat „La mulți ani!”

17:40

Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmîtro Kuleba, consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule, relatează UNIAN, care citează un interviu pe care fostul şef al diplomaţiei l-a publicat pe canalul său de YouTube.