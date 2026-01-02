Încă un cuplu își asumă relația la început de an! Emilia Ghinescu și-a arătat iubitul mai tânăr! Cum arată bărbatul care o face să zâmbească

20:10

Mira a a respectat superstiția de mânca struguri sub masă, la miezul nopții, însă nu alături de iubitul ei. Se zvonește că ea și Lei Elekes nu ar mai forma un cuplu de o bună perioadă, zvonuri alimentate de faptul că nu s-au mai afișat împreună de mult timp. Iată ce bărbat i-a fost alături, în schimb.