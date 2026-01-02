Bilanțul victimelor exploziei din barul din Elveția. Ce naționalități au oamenii răniți
SpyNews, 2 ianuarie 2026 18:40
40 de oameni au murit în urma tragediei din Elveția, din noaptea de Revelion. Autoritățile au anunțat printre cei dați dispăruți este și un român, în vârstă de 18 ani. 80 de oameni din cei răniți sunt în stare gravă.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
18:40
Acum 2 ore
17:50
Cutremur cu magnitudinea de 6,5 pe scara Richter, în Mexic. Președinta a fost nevoită să evacueze palatul prezidențial # SpyNews
Un cutremur puternic a zguduit sudul și centrul Mexicului vineri, întrerupând prima conferință de presă din acest an susținută de președinta Claudia Sheinbaum. Epicentrul seismului a fost în apropiere de orașul San Marcos, iar cutremurul s-a produs la o adâncime de 35 de kilometri.
17:20
Cum a apărut Loredana Groza la înmormântarea tatălui ei. Imaginile durerii din ziua în care a fost condus pe ultimul drum # SpyNews
Loredana Groza și-a pierdut tatăl pe 30 decembrie 2025. Vasile Groza a murit la 88 de ani, după o perioadă în care a fost internat în spital. Astăzi, a fost cel mai greu moment pentru cântăreață. Și-a condus tatăl pe ultimul drum.
Acum 4 ore
16:50
Larisa Udilă a ajuns la spital în prima zi din an. Ce se întâmplă cu influencerița care poate naște în orice moment # SpyNews
Larisa Udilă numără zilele până când va deveni mamă a doua oară. Medicii i-au spus că poate naște oricând, la ultimul control din 2025. Ieri, bruneta a ajuns la spital, crezând că urmează să nască.
16:20
Ce vârste au fetițele Laurei Cosoi. A anunțat, de ziua ei de naștere, că se pregătește să devină mamă a cincea oară # SpyNews
Zi specială pentru Laura Cosoi. Vedeta împlinește astăzi 44 de ani și a anunțat că este însărcinată din nou. Prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedetă și soțul se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al cincilea copil. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în 2018.
16:00
Un român s-ar afla printre victimele exploziei din Elveția! Băiatul de 18 ani a fost dat dispărut # SpyNews
Un român s-ar număra printre victimele exploziei din noaptea de Revelion, din Elveția, conform unor surse diplomatice. Băiatul de 18 ani a fost dat dispărut de autorități și nu se știe, până în acest moment, în ce stare este.
15:40
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă # SpyNews
Este vestea momentului în showbizul românesc! Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară! Frumoasa prezentatoare și soțul ei, Cosmin Curticăpean, vor deveni părinți din nou! Stați să vedeți și cum au reacționat fetițele atunci când au aflat vestea cea mare! Laura Cosoi și-a etalat deja și burtica de graviduță,
15:20
Cine a fost complicele lui Adrian Minune Jr. când și-a cerut iubita de soție! O știi! Este super vedetă # SpyNews
Adrian Minune Jr. și-a cerut iubita de soție în noaptea de Revelion! Momentul special a avut loc cu ajutorul unui complice! O artistă foarte iubită în România a dus totul la bun sfârșit și a creat un moment fabulos.
15:10
Cum se explică cele mai ciudate simptome ale corpului. Ce se întâmplă atunci când îți tremură mâinile # SpyNews
De multe ori, numeroase persoane obișnuiesc să ignore semnele pe care corpul le oferă. Însă, fiecare simptom, oricât ar fi de mic, este un semnal de alarmă în ceea ce privește starea noastră de sănătate. Care sunt cele 16 simptome ale corpului peste care nu trebuie să trecem cu vederea.
Acum 6 ore
14:50
România oferă ajutor Elveției după dezastrul cu 40 de morți. Avioanele vor transporta pacienți cu arsuri # SpyNews
România oferă ajutor Elveției, după explozia devastatoare, și pune la dispoziție două avioane pentru transportul persoanelor rănite cu arsuri grave. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un comunicat oficial.
14:50
Loredana Chivu a pierdut procesul cu fostul iubit! Blondina poate să rămână fără vila din Pipera în care locuiește # SpyNews
Veste tristă pentru Loredana Chivu! Cu puțin timp înainte de ziua ei de naștere, vedeta a pierdut procesul cu fostul iubit. Loredana Chivu îi datorează acestuia suma colosală de aproape 18.000 de euro. Astfel, poate să rămână fără vila de lux în care locuiește.
14:10
Doi schiori au produs o avalanșă uriașă la Bâlea lac, vineri, în urma unui accident. Autoritățile au emis alertă în Munții Făgăraș, de teama că s-ar putea produce și acolo o avalanșă. Iată în ce stare se află cei doi schiori.
13:50
Bogdan de la Ploiești și-a făcut bagajul și a plecat fără să se uite în urmă într-o vacanță exotică. Cântărețul a zburat de unul singur, fără Vanessa, iubita lui, într-o destinație superbă. Iată unde a plecat!
13:40
Cine este românul-erou care a salvat viețile a peste 100 de persoane în explozia din Elveția: ”Am observat oameni arși” # SpyNews
Un român a dat dovadă de un curaj ieșit din comun și a devenit eroul a peste 100 de persoane, în explozia din Crans-Montana. George s-a alăturat echipelor de salvare și a preluat fiecare persoană implicată în dezastru.
13:20
Cătălin Rizea a scos-o din minți pe Adda, în noaptea de Anul Nou. Ce a mai făcut de această dată soțul artistei # SpyNews
Adda și Cătălin Rizea sunt renumiți pentru "certurile" lor din mediul online, dar și de pe micile ecrane. Cei doi trăiesc de mult Timo o frumoasă poveste de dragoste și parcă nu se satură niciodată unul de altul. Ei bine, Cătălin Rizea a comis-o din nou, în noaptea dintre ani. Iată cu ce și-a enervat soția, de Revelion!
13:10
Clipele groazei din Crans-Montana. Imaginile care surprind izbucnirea incendiului și strigătele de ajutor ale oamenilor # SpyNews
Momentul cheie al exploziei din Crans-Montana a fost surprins în imagini! Clipele în care incendiul a izbucnit și oamenii s-au grăbit să își salveze viețile a fost surprins în imagini. Victimele au trăit clipe îngrozitoare.
Acum 8 ore
12:50
O femeie își caută fiul care se afla în barul din Elveția. Apelul disperat al mamei: "Nimeni nu știe nimic" # SpyNews
Peste 40 de persoane au murit, în urma exploziei din Crans-Montana, care a cutremurat întreaga lume. O mamă își caută cu disperare fiul, în vârstă de doar 16 ani, care se afla în barul din Elveția când a avut loc tragedia.
12:30
S-a aflat identitatea primei victime din explozia din Elveția! Acuzații grave la adresa patronilor, dupa ce s-a aflat ce vârstă avea # SpyNews
Prima victimă a exploziei din Elveția a fost identificată. Patronii barului din Crans-Montana sunt acuzați că ar fi încălcat legea, după ce s-a aflat vârsta victimei. Tatăl tânărului a mers direct la bar după ce a aflat de dezastru.
12:10
Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile # SpyNews
Sărbătorile au trecut, iar acum, cu siguranță, multe persoane își doresc să găsească modalități prin care să slăbească rapid, mai ales după masa copioasă de Crăciun. Iată cum poți să slăbești 13 kilograme într-o lună, cu o dietă coreeană!
11:50
Unul dintre cei mai sexy și râvniți bărbați s-a îndrăgostit! A fost filmat alături de o altă bombă sexy, cu peste 5 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare. Imaginile cu cei doi au frânt inimile multor domni și domnișoare!
11:30
Cea mai importantă femeie din viața lui Bogdan de la Ploiești își sărbătorește ziua de naștere. Cântărețul i-a dus flori la pat # SpyNews
Motiv de sărbătoare în familia lui Bogdan de la Ploiești! A mai trecut un an din viața celei mai importantei femei din inima cântărețului. Bogdan de la Ploiești a surprins-o cu flori la pat.
11:10
Marina Almășan, declarații exclusive despre relația cu Sorin Mărcuș: ”Suntem maturi și asumați” # SpyNews
Marina Almășan are o nouă relație de iubire. Prezentatoarea și-a regăsit liniștea alături de Sorin Mărcuș, iar imaginile în care apar amândoi vorbesc de la sine și exprimă fericirea pe care o trăiesc împreună.
Acum 12 ore
11:00
Elena Vîșcu și CRBL au fost căsătoriți timp de 16 ani, însă, povestea lor de dragoste s-a încheiat în urmă cu ceva timp. În prezent, dansatoarea iubește pe cineva. Să fie oare cel alături de care s-a afișat în primele zile din 2026?
10:20
Astrologii susțin că nimic nu este întâmplător, iar data nașterii contează mult în ceea ce privește relația amoroasă a fiecărei persoane în parte. Iată de câte ori te vei căsători, în funcție de data nașterii!
10:20
A apărut cea mai dureroasă imagine din barul din Elveția. Cu doar câteva momente imainte de incendiu, pe fundal se observă cauza probabilă a dezastrului din noaptea de Revelion, soldat cu 40 de persoane moarte.
10:00
Fiica lui Tommy Lee Jones a fost găsită moartă într-un hotel de lux! Victoria avea 34 de ani # SpyNews
Tragedie la Hollywood! Fiica lui Tommy Lee Jones a fost găsită fără suflare în camera unui hotel de lux din California. Victoria Jones avea doar 34 de ani, iar cauza morții sale este necunoscută în acest moment.
09:50
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, cel mai nou cuplu în showbiz! Declarația superbă de dragoste a afaceristului pentru prezentatoarea tv # SpyNews
Veste bombă în showbizul românesc! Marina Almășan și Sorin Mărcuș și-au asumat faptul că formează un cuplu, iar afaceristul i-a făcut o declarație de dragoste cum rar ai mai văzut celei care l-a cucerit. Cei doi par mai fericiți ca niciodată!
09:20
O artistă din România a căzut pe ringul de dans, în timpul concertului de Revelion! Totul a fost filmat # SpyNews
O artistă din România a avut parte de un incident neplăcut chiar la concertul de Revelion. Aceasta s-a prăbușit pe ringul de dans, în timp ce cânta. Publicul s-a grăbit să o ajute și totul a fost filmat!
09:10
Deea Maxer a petrecut Revelionul alături de noul iubit și copiii acestuia. Ce mesaj a transmis fosta soție a lui Dinu Maxer # SpyNews
Deea Maxer și iubitul ei s-au afișat pentru prima dată împreună în urmă cu mai bine de o lună. Relația celor doi evoluează rapid, iar fosta soție a lui Dinu Maxer a petrecut Revelionul împreună cu actualul partener și copiii lui.
08:40
Elena Ionescu iubește din nou, după ce a trecut printr-un divorț de tatăl fiului ei. Cântăreața trăiește acum o poveste frumoasă de dragoste, împreună cu bărbatul care a cucerit-o. Cum s-au afișat cei doi, la început de 2026.
08:40
Fotbalist celebru, printre victimele exploziei din Elveția cu 40 de morți. Ce s-a întâmplat cu el # SpyNews
Un fotbalist se numără printre cei peste 100 de răniți în urma exploziei din Crans-Montana. Acesta a fost transportat de urgență la spital și se confruntă cu arsuri grave pe suprafața corpului.
Acum 24 ore
22:10
Locația exclusivistă unde a petrecut Revelionul Oana Marica! Ce vedetă internațională a fost prezentă # SpyNews
Oana Marica a plecat, din nou, în vacanță, după ce a sărbătorit Crăciunul în Elveția. Șatena a plecat într-o destinație de vis, la căldură. Vedeta a avut o apariție elegantă la petrecere.
22:00
Soția lui Dan Petrescu petrece departe de România, în timp ce antrenorul a fost surprins singur. Unde se află Adriana Petrescu # SpyNews
Adriana Petrescu, soția lui Dan Petrescu, a decis să plece din țară pentru sărbătorile de iarnă, iar antrenorul a rămas acasă. Dan Petrescu a rămas singur, fiind nevoit să-și finalizeze chimioterapia.
21:50
Record mondial! Unde au avut loc artificii care au durat 62 de minute în noaptea dintre ani # SpyNews
În noaptea de Revelion, au avut loc focuri de artificii spectaculoase, însă o țară a doborât cinci recorduri mondiale, într-o singură noapte. Focul de artificii de Revelion a durat 62 de minute, iar spectacolul a fost completat de 6.500 de drone.
21:40
Mario Fresh a intrat în 2026 în cele mai neașteptate ipostaze! A căzut de pe scenă | VIDEO # SpyNews
Mario Fresh a intrat cu stângul în 2026! Artistul și-a petrecut noaptea dintre ani la un eveniment, acolo unde a cântat. Surpriza a apărut atunci când artistul a căzut de pe scenă.
21:00
Situație incredibilă, în dosarul crimei de la Padina, în care fiii „vrăjitoarei” Sidonia sunt acuzați că au spintecat un bărbat: procesul deschis în iunie 2024 n-a început nici până azi, fiindcă judecătorii l-au amânat de mai multe ori, iar primul termen propriu-zis ar putea fi cel de pe 15 ianuarie.
21:00
Nostradamus a prezis ce se va întâmpla în 2026, un an deloc ușor, după cum se arată în cartea profetului apocalipsei. Prin avertismentele acestuia s-a numără și vărsarea de sânge și nu numai. Vei rămâne șocat când vei citi continuarea!
21:00
Unde au petrecut vedetele Revelionul! De la plaje exotice, la petreceri ravisante și chiar în propria sufragerie # SpyNews
Vedetele din România și-au petrecut Revelionul în mare stil, fie acasă, fie în vacanțe cu peisaje spectaculoase. Un singur lucru e cert: indiferent de locație, toate s-au îmbrăcat extrem de sexy! Iată unde au fost persoanele publice de la noi în noaptea dintre ani!
21:00
Care este cifra norocoasă pentru fiecare zodie în parte, în 2026! Ce culoare va aduce noroc în acest an # SpyNews
2026 este Anul universal 1, ceea ce înseamnă că este o perioadă bună pentru noi capitole. Începe un ciclu de nouă ani. Iată care este cifra norocoasă pentru fiecare zodie și ce culoare să porți pentru a atrage norocul.
21:00
Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, în același loc, de Revelion. Destinația aleasă pentru noaptea dintre ani # SpyNews
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au plecat în vacanță, de Revelion. Cei doi au sărbătorit în mare fel intrarea în 2026. Blondina și-a luat și fiica, pe Sofia, cu ea. În același loc, s-a aflat și Claudia Pătrășcanu.
21:00
Schimbare de situație pentru Jador! Motivul pentru care artistul a renunțat la ideea de a-și cumpăra casă. Declarații exclusive # SpyNews
Dacă în urmă cu doar câteva luni Jador căuta cu disperare o casă pe malul lacului Snagov, acum cântărețul anunță că a decis să renunțe la acest pas. Artistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, motivele pentru care el și Oana Ciocan au spus „nu” ideii de a cumpăra o locuință.
20:50
Multe persoane scriau greșit "2026" până acum, fără să-și dea seama sau să știe de ce. Ei bine, avem acum o explicație clară. Iată cum să scrii corect, ca să-ți meargă bine în Noul An!
20:10
Cine este bărbatul cunoscut cu care Mira a petrecut de Revelion! A mâncat cu el struguri sub masă la 12 noaptea! # SpyNews
Mira a a respectat superstiția de mânca struguri sub masă, la miezul nopții, însă nu alături de iubitul ei. Se zvonește că ea și Lei Elekes nu ar mai forma un cuplu de o bună perioadă, zvonuri alimentate de faptul că nu s-au mai afișat împreună de mult timp. Iată ce bărbat i-a fost alături, în schimb.
19:50
Celine Dion a apărut din nou în mediul online, cu un mesaj emoționant pentru fanii ei, în ziua de Revelion. Cântăreața se luptă cu sindromul persoanei rigide din 2021, iar de atunci, aparițiile ei au fost tot mai rare.
19:30
Top cinci cele mai râvnite destinații de vacanță în 2026. Unde poți să-ți petreci concediul # SpyNews
Există numeroase destinații în care călătorii să-și poată petrece vacanța, în 2026. Noi venim în ajutor cu un top cinci destinații în care trebuie neapărat să ajungi. Iată care sunt locurile care te vor cuceri!
19:10
Diana Bart a anunțat ce decizie a luat la final de an. Prezentatoarea TV a recunoscut că a mai încheiat un capitol, la mai bine de jumătate de an de când s-a despărțit de tatăl fiicelor sale.
Ieri
18:50
Bogdan de la Ploiești și-a descoperit pasiunea față de muzică în urmă cu mult timp, după ce a renunțat la prima lui iubire: fotbalul. Au apărut imagini cu cântărețul de acum 11 ani, despre care probabil că mulți nu știu. Așadar, iată cum arăta BDLP în 2015!
18:40
Un cuplu a murit în două accidente diferite, la doar câteva ore distanță. Adrian era în vacanță cu iubita, în Spania # SpyNews
Un cuplu a sfârșit tragic, în vacanță, în Spania. Amândoi și-au pierdut viața în accidente de motocicletă diferite, la doar câteva ore distanță. Adrian avea 28 de ani, iar iubita lui 34.
18:10
Tzancă Uraganu a petrecut Revelionul alături de Lambada și copiii lor! Ce făcea Alina Marymar în acest timp # SpyNews
Tzancă Uraganu a petrecut Revelionul alături de Lambada și copiii lor. Prima iubire a manelistului s-a afișat alături de el și de doi dintre copiii lor, în noaptea dintre ani. Ce făcea Alina Marymar în acest timp.
18:10
O femeie a fost violată, înjunghiată și arsă de vie! Familia știa că va merge acasă la o prietenă # SpyNews
O femeie a avut parte de un sfârșit de-a dreptul tragic! Tânăra a fot înjunghiată, violată și apoi arsă de vie, de către niște "prieteni". Familia știa că va merge acasă la o prietenă.
