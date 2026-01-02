Trafic îngreunat de ninsoare pe Valea Oltului, utilaje de deszăpezire blocate de mașini între Novaci și Rânca. Ploaie înghețată și „șosele-oglindă” în Oltenia
2 ianuarie 2026
Circulația auto se desfășoară cu dificultate, vineri seară, pe Valea Oltului și pe DN 67C, între Novaci și Rânca, din cauza ninsorilor abundente. De asemenea, pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie îngheţată. Potrivit DRDP Craiova, ninge puternic și se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pe DN 7
Câinele poliţist Şuier, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi care a "ieşit la pensie" în urmă cu aproximativ un an, a murit. Şuier a fost elev al Centrului Chinologic din Sibiu şi, fiind specializat în detectarea substanţelor interzise, a fost prezent la mai multe festivaluri şi evenimente
Țara din Europa în care aproape 100% din mașinile noi vândute în 2025 au fost electrice
Autoturismele cu motoare clasice devin o raritate într-una dintre țările nordice ale Europei. În 2025, aproape toate mașinile noi vândute au fost electrice. Piața auto din Norvegia a depășit în 2025 un prag istoric: aproape toate mașinile noi înmatriculate au fost complet electrice, potrivit datelor oficiale publicate de Federația Norvegiană a Drumurilor (OFV). Vehiculele electrice
Liam Rosenior, antrenorul lui RC Strasbourg, este principalul favorit să îi urmeze italianului Enzo Maresca pe banca tehncă a echipei de fotbal Chelsea Londra, au declarat surse apropiate pentru ESPN. Echipa londoneză a încheiat, joi, colaborarea cu Maresca, după ce surse au relatat despre o ruptură în relațiile dintre italian și responsabilii clubului. Calum McFarlane,
Actorul și rapperul Will Smith se confruntă cu acuzații de comportament prădător, formulate de violonistul Brian King Joseph, fost membru al turneului său din 2025. Potrivit unei acțiuni depuse la Curtea Superioară din California, Joseph susține că ar fi fost „pregătit" pentru exploatare sexuală și concediat abuziv după ce a raportat un incident petrecut într-un
Sportivii ruși care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să își reprezinte țara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, conform Reuters. La acest moment, nimic nu poate schimba
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a primit o sesizare cu privire la dispariția unui cetățean român care se presupune că în noaptea de Revelion se afla în barul din Crans-Montana, din Eleveția, unde a izbucnit un incendiu devastator. Ministerul de Externe anunţă, vineri, că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în mass-media privind producerea unei explozii
CFR Cluj are un acord total cu înlocuitorul lui Louis Munteanu (23 de ani), plecat la DC United. CFR Cluj s-a mișcat repede după ce a bătut palma cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu și și-a găsit alt atacant. Daniel Pancu primește întăriri. În presa din Suedia a apărut informația că Alibek Aliev
Avalanșă de amploare la Bâlea Lac, declanșată de doi schiori. Salvamont avertizează asupra riscurilor (Video)
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs vineri în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac. Masa de zăpadă a fost declanșată accidental de doi schiori. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar cei doi au reușit să se retragă în siguranță, înainte ca zăpada desprinsă de pe munte să ajungă în zona amenajată din
Transferul lui Denis Alibec, râvnit de o echipă din Superliga: „Cine nu și-ar dori un jucător ca el?"
Transferul lui Denis Alibec (34 de ani) este râvnit de o echipă din Superliga. Prin vocea lui Gică Popescu, președintele clubului, Farul a vorbit despre Alibec și posibilitatea ca acesta să se întoarcă la malul Mării Negre. Popescu a spus că „ne-am dori oricând să se întoarcă acasă", referitor la posibilitatea atacantului a evolua din
România trimite o aeronavă militară pentru transferul răniților grav din incendiul de la Crans-Montana
România se alătură efortului internațional de sprijin pentru victimele incendiului devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, pregătind o aeronavă militară care va transporta șase tineri cu arsuri grave către spitale din Paris. Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, iar Ministerul Apărării subliniază că intervenția Armatei Române are loc fără calcule birocratice
Ofertă concretă pentru unul dintre golgheterii de la Universitatea Craiova: Oltenii au dat răspunsul pe loc
Universitatea Craiova a primit o ofertă concretă de transfer pentru unul dintre golgheterii echipei. Este vorba despre Steven Nsimba (29 de ani), atacant adus liber de contract în vară de olteni. Potrivit Fanatik, Nsimba este dorit în China de echipa unde joacă și Alexandru Mitriță, Zhejiang FC, care a făcut o ofertă de 1,2 milioane
Negocierile privind pacea în Ucraina intră din nou în linie dreaptă în acest weekend, într-un moment în care oficiali din Statele Unite, Europa și Ucraina încearcă să treacă de la declarații politice generale la detaliile concrete ale unui eventual armistițiu. Potrivit unei analize semnate de Alex Raufoglu pentru Kyiv Post, accentul cade acum pe garanții
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a învins-o pe australianca Alana Subasic, cu un sec 6-1, 6-0, vineri, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Brisbane, dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani. Ruse (28 ani, 88 WTA) a avut nevoie de doar 53 de
Veste proastă la început de an: Telefoanele și laptopurile s-ar putea scumpi semnificativ
De la smartphone-uri și laptopuri până la televizoare inteligente sau echipamente medicale, multe dintre dispozitivele folosite zilnic ar putea costa mai mult în 2026. Motivul este scumpirea accelerată a memoriei RAM, o componentă esențială care, până recent, era printre cele mai ieftine dintr-un computer, dar al cărei preț a crescut de câteva ori într-un interval
Avertizări de vreme rea: vânt puternic și viscol până sâmbătă seară. Strat de zăpadă de până la 50 cm la munte
Iarna își face simțită prezența în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că, până sâmbătă seară, vom avea parte de ninsori consistente, vânt puternic și episoade de viscol, mai ales la munte. În zonele înalte, stratul de zăpadă proaspăt depus poate ajunge chiar și la 50 de centimetri. Avertizările vizează atât zonele montane, cât și mai
Banii europeni, testul decisiv al României în 2026. Avertisment de la vicepreședintele Parlamentului European
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, avertizează că 2026 va fi un an-cheie pentru modul în care România gestionează fondurile europene. Miza, spune acesta, nu mai este doar volumul banilor disponibili, ci capacitatea autorităților de a-i transforma în proiecte cu impact real pentru oameni și economie. „2026 este un an decisiv pentru banii europeni de care
Inter pregătește primele transferuri pentru Cristi Chivu: Numele de pe lista italienilor
Odată cu intrarea în noul an, 2026, s-a deschis și perioada de transferuri în Europa. Urmează o lună agitată pentru echipele importante, iar Inter are deja planul făcut pentru a-i oferi întăriri lui Cristi Chivu în lupta la titlu. Lider cu Inter în Serie A la final de 2025, Cristi Chivu vrea titlul cu „nerazzurrii",
Trump avertizează Iranul: „Suntem înarmați și pregătiți să intervenim" dacă protestatarii pașnici sunt uciși
Președintele american Donald Trump a transmis vineri un avertisment dur autorităților de la Teheran, afirmând că Statele Unite ar putea interveni dacă forțele iraniene vor reprima violent protestele pașnice. Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a scris că, „dacă Iranul va trage asupra manifestanților pașnici și îi va ucide în mod violent,
FCSB, pariu îndrăzneț: Scoate la iveală un puști-minune cu care e convinsă că a dat lovitura
FCSB are un nou pariu, un fotbalist tânăr cu care este convins că a dat lovitura. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a numit fotbalistul în care are mare încredere pentru viitor. Este vorba despre David Popa (18 ani), jucător pe care Becali l-a remarcat în duelurile FCSB U19 din Youth League și
Radu Drăgușin (23 de ani) a intrat pe lista încă unui club important din Europa, după ce a revenit pe teren la finalul lui 2025. Drăgușin a trecut peste accidentarea gravă la genunchi pe care a suferit-o la începutul lui 2025, a revenit pe teren în Crystal Palace – Tottenham 0-1, și nu duce lipsă
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul FCSB, a fost întrebat despre viitorul său, la Cupa Africii. Convocat la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, Ngezana s-a calificat în optimile de finală cu reprezentativa țării sale, iar jurnaliștii l-au întrebat despre viitor. Fundașul central de la FCSB a oferit un răspuns care lasă
Mesaj neașteptat de la Caracas: Venezuela e deschisă la discuții cu SUA pe tema traficului de droguri, în ciuda tensiunilor militare
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, afirmă că guvernul de la Caracas este dispus să poarte discuții cu Statele Unite pentru combaterea traficului de droguri, în pofida relațiilor extrem de tensionate dintre cele două țări și a operațiunilor militare americane recente în regiune. Declarațiile au fost făcute într-un interviu
Starul brazilian Neymar a pus capăt speculațiilor privind o posibilă mutare la Inter Miami sau în Europa, după ce s-a înțeles cu clubul de fotbal Santos FC asupra prelungirii actualului său contract, potrivit Goal.com. Atacantul, care a revenit în ianuarie 2025 la echipa din orașul său natal, este pregătit să semneze noii termeni ai contractului … The post Neymar semnează un nou contract appeared first on spotmedia.ro.
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă” # SportMedia
Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți. Cel puțin 40 de persoane au murit, iar peste 115 au fost rănite. Multe victime au arsuri grave, iar autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu. … The post Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă” appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj vinde încă un jucător la DC United, în SUA, după Louis Munteanu (23 de ani). Plecarea lui Louis Munteanu deschide drumul către SUA pentru încă un fotbalist de la CFR Cluj. După plecările lui Emerllahu și Munteanu, Meriton Korenica (29 de ani) se pregătește și el să părăsească echipa din Gruia. CFR Cluj … The post CFR Cluj vinde încă un jucător la DC United: Suma de transfer e uriașă appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1409 Spital atacat cu drone în Cernihiv. Rusia a avansat sub 1% în 2025, cu pierderi uriașe. Kievul pregătește reuniuni-cheie pentru pace # SportMedia
Ziua 1409 a războiului din Ucraina este marcată de o intensificare a atacurilor rusești, în special în sud-estul țării. Regiunea Zaporojie a fost supusă unuia dintre cele mai masive bombardamente zilnice, cu peste 700 de lovituri raportate, în timp ce orașul Zaporojie a fost atacat direct cu drone, provocând incendii și pene de curent. Apărarea … The post Ziua 1409 Spital atacat cu drone în Cernihiv. Rusia a avansat sub 1% în 2025, cu pierderi uriașe. Kievul pregătește reuniuni-cheie pentru pace appeared first on spotmedia.ro.
Momentul în care izbucnește incendiul teribil din Crans-Montana. Flăcările au pornit de la tavan, zeci de oameni au murit (Foto) # SportMedia
O fotografie realizată în noaptea de Revelion în barul „Le Constellation” din Crans-Montana surprinde chiar momentul izbucnirii incendiului devastator soldat cu cel puțin 40 de morți și 115 răniți. Imaginea, transmisă postului francez BFMTV, arată primele flăcări apărând la nivelul tavanului localului, acoperit cu spumă poliuretanică inflamabilă. În fotografie se pot vedea clienți ai barului … The post Momentul în care izbucnește incendiul teribil din Crans-Montana. Flăcările au pornit de la tavan, zeci de oameni au murit (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
După un 2025 marcat de conflicte prelungite, tensiuni politice și șocuri economice, anul 2026 se anunță drept unul al deciziilor-limită. De la șansele de pace în Ucraina și stabilitatea piețelor financiare, până la supraviețuirea politică a unor lideri controversați, Politico propune o radiografie a principalelor scenarii globale – nu sub formă de predicții, ci de … The post Cine câștigă și cine pierde în 2026: scenariile care dau fiori liderilor lumii appeared first on spotmedia.ro.
Inteligența artificială ar putea elimina milioane de locuri de muncă în 2026, avertizează „nașul AI” # SportMedia
Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale riscă să provoace o schimbare majoră pe piața muncii globale, cu efecte vizibile chiar din 2026. Avertismentul vine de la Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale, într-un interviu citat de publicația International Business Times. Hinton, supranumit „nașul AI” pentru contribuțiile sale fundamentale la dezvoltarea rețelelor neuronale, spune că ritmul … The post Inteligența artificială ar putea elimina milioane de locuri de muncă în 2026, avertizează „nașul AI” appeared first on spotmedia.ro.
Persoanele care au consumat zilnic aceste tipuri de lactate au avut un risc mai scăzut de demență # SportMedia
Persoanele care au consumat în mod regulat brânză și smântână cu un conținut mai ridicat de grăsimi au avut un risc mai mic de a dezvolta demență pe parcursul a 25 de ani, în timp ce produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi și alte lactate nu au arătat o asociere clară, potrivit unui nou … The post Persoanele care au consumat zilnic aceste tipuri de lactate au avut un risc mai scăzut de demență appeared first on spotmedia.ro.
Trenurile de noapte ar fi trebuit să devină una dintre soluțiile-cheie ale Uniunii Europene pentru transportul verde și reducerea emisiilor. În realitate, „renașterea” anunțată în ultimii ani s-a blocat, iar oferta rămâne limitată, în ciuda unei cereri tot mai mari din partea pasagerilor. O analiză publicată de Politico identifică drept principali vinovați costurile uriașe, lipsa … The post De ce nu avem mai multe trenuri de noapte. Cum a deraiat visul verde al Europei appeared first on spotmedia.ro.
Calitatea aerului din casă, un business cu potențial de milioane de euro. Andrei Agafița, Ecovent: Tot mai mulți oameni sunt conștienți de această nevoie # SportMedia
Nevoia este cea mai buna sursă de inspirație când vine vorba despre business de succes. Antreprenorul Andrei Agafița, spre exemplu, a descoperit o nișă care i se potrivește ca o mănușă atunci când blocul în care locuia a fost anvelopat. Astăzi are un business ce se apropie de 10 milioane de euro și este „one … The post Calitatea aerului din casă, un business cu potențial de milioane de euro. Andrei Agafița, Ecovent: Tot mai mulți oameni sunt conștienți de această nevoie appeared first on spotmedia.ro.
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat # SportMedia
După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România. Ce va însemna asta pentru facturile noastre? Vor scădea prețurile după dispariția plafonării sau, dimpotrivă, ne vom trezi cu facturi mai mari? Și ce legătură are România cu gazele aduse cu vaporul … The post Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 2 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 2 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
„În câteva secunde, tot tavanul era în flăcări”. „Nu aveam pe unde ieși”. „Oamenii ardeau din cap până în picioare” – mărturii din infernul de la Crans-Montana # SportMedia
În câteva secunde, petrecerea de Anul Nou s-a transformat într-un coșmar. Flăcările au cuprins tavanul, fumul a înghițit ieșirile, iar sute de oameni au încercat să scape prin scări înguste sau ferestre sparte. Supraviețuitorii incendiului de la barul Le Constellation din Crans-Montana descriu scene de panică extremă, oameni arși grav și o evacuare imposibilă, într-un … The post „În câteva secunde, tot tavanul era în flăcări”. „Nu aveam pe unde ieși”. „Oamenii ardeau din cap până în picioare” – mărturii din infernul de la Crans-Montana appeared first on spotmedia.ro.
Anul 2026 se anunță crucial pentru viitorul politic al Europei, într-un context marcat de războiul din Ucraina, tensiuni transatlantice și ascensiunea forțelor populiste și de extremă dreapta. Euronews analizează principalele teste electorale care așteaptă UE – și nu numai – în anul ce vine. Publicația amintește că România s-a aflat în 2025 în centrul unor … The post Alegerile care vor modela Europa în 2026. Sfârșit de drum pentru Viktor Orbán? appeared first on spotmedia.ro.
Italienii, decizie fermă în legătură cu viitorul lui Cristi Chivu: „Reînnoirea pare o formalitate pentru el” # SportMedia
Cristi Chivu, antrenorul român al lui Inter Milano, a avut rezultate excepționale pe banca nerrazzurilor, terminând anul 2025 în forță, pe primul loc în Serie A. Cotidianul peninsular Tuttosport scrie în prima zi a noului an despre viitorul lui Chivu, dar și despre planurile pe care le au șefii de pe Meazza în legătură cu … The post Italienii, decizie fermă în legătură cu viitorul lui Cristi Chivu: „Reînnoirea pare o formalitate pentru el” appeared first on spotmedia.ro.
Italianul Enzo Maresca nu va mai fi antrenorul lui Chelsea Londra, decizie luată chiar cu 1 ianuarie 2026. Tensiunile acumulate recent și rezultatele slabe care au dus gruparea londoneză în afara top 4, s-au concretizat acum prin rezilierea contractului tehnicianului din Peninsulă, la un an și jumătate după ce italianul îi preluase pe albaștri. Maresca … The post Chelsea și-a dat afară antrenorul în prima zi din 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Intrarea Bulgariei în zona euro ridică numărul statelor care folosesc moneda unică la 21, dar marchează, tot mai clar, și un punct de blocaj. Pentru cele șase țări membre ale Uniunii Europene rămase în afara euro – România, Polonia, Ungaria, Cehia, Suedia și Danemarca – adoptarea monedei unice pare, în acest moment, un obiectiv îndepărtat, … The post Bulgaria a fost ultima? De ce extinderea zonei euro devine tot mai improbabilă appeared first on spotmedia.ro.
Decizie radicală a unei țări de la Cupa Africii care și-a suspendat naționala după catastrofa de la turneul final # SportMedia
Ministerul Sportului din Gabon a luat o decizie nemaiîntâlnită și și-a suspendat propria echipă națională din toate competițiile, după catastrofa din acest an de la Cupa Africii pe Națiuni. Echipa lui Pierre-Emerick Aubameyang a fost eliminată în Maroc încă din faza grupelor, după 3 eșecuri la rând: 0-1 cu Camerun, 2-3 cu Mozambic, 2-3 cu … The post Decizie radicală a unei țări de la Cupa Africii care și-a suspendat naționala după catastrofa de la turneul final appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1408 – Atcuri masive în noaptea de Anul Nou. F-16 ridicate și RO-Alert la Tulcea. CIA contrazice Kremlinul. 10% până la pace # SportMedia
Ziua 1408 de război a fost marcată de un nou val de atacuri rusești cu drone, lansate chiar la trecerea în 2026. Cu doar câteva minute înainte de Anul Nou, Rusia a atacat infrastructura energetică din regiunea Odesa, provocând incendii, iar în vestul Ucrainei, la Luțk, un atac cu drone a declanșat un incendiu de … The post Ziua 1408 – Atcuri masive în noaptea de Anul Nou. F-16 ridicate și RO-Alert la Tulcea. CIA contrazice Kremlinul. 10% până la pace appeared first on spotmedia.ro.
Reacție emoționantă a presei britanice după auzul veștii bolii de care suferă Dan Petrescu # SportMedia
Jurnaliștii englezi au reacționat într-un mod profund emoționant la auzul veștii că Dan Petrescu este grav bolnav. Fostul jucător legendar de la Chelsea sau Bradford City suferă de cancer, iar în ultima perioadă s-a retras din viața publică, după ce a slăbit peste 30 de kilograme, în luptă cu această boală nemiloasă. Cei de la … The post Reacție emoționantă a presei britanice după auzul veștii bolii de care suferă Dan Petrescu appeared first on spotmedia.ro.
Netflix deschide anul cu un mix de finaluri-eveniment, seriale-fenomen și premiere cu distribuții de top. Ianuarie aduce ultimul episod din Stranger Things, prima parte din sezonul 4 al Bridgerton și un thriller inspirat din fapte reale, The Rip, care îi readuce împreună pe Matt Damon și Ben Affleck. Lor li se adaugă adaptări literare, anime-uri … The post Ce vedem pe Netflix în luna ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
Fosta campioană a României CFR Cluj, care tocmai l-a cedat pe Louis Munteanu în America la DC United, s-a mișcat repede pe piața transferurilor și a adus deja un nou atacant în lot. Ceferiștii nu au dorit să rămână descoperiți prea mult timp în atac și au făcut deja o mutare. Ardelenii îl aduc pe … The post CFR Cluj s-a mișcat repede după cedarea lui Louis Munteanu și a adus un atacant appeared first on spotmedia.ro.
Mijlocașul francez Malcom Edjouma a părăsit gruparea campioană FCSB, chiar dacă i s-a propus în ultima clipă prelungirea cu încă 6 luni a contractului scadent în iarnă. Fostul jucător de la Toulouse a dat și un mesaj după această despărțire inopinată, el dorind să mulțumească totuși oamenilor din jurul său, de la echipa roș-albastră, pentru … The post Regretul lui Malcom Edjouma după experiența de la FCSB: „Plec cu capul sus” appeared first on spotmedia.ro.
Marele șahist Magnus Carlsen vorbește despre cum avalanșa AI-ului afectează sportul minții. Ce se întâmplă cu trișorii din șah # SportMedia
Legendarul șahist norvegian în vârstă de 35 de ani, Magnus Carlsen a vorbit deschis despre provocările lumii de azi, în care inteligența artificială acaparează orice domeniu și ce se întâmplă cu oamenii care vor să trișeze în sportul minții. În această săptămână, Carlsen a mai obținut două titluri mondiale, la Campionatele Mondiale de șah rapid … The post Marele șahist Magnus Carlsen vorbește despre cum avalanșa AI-ului afectează sportul minții. Ce se întâmplă cu trișorii din șah appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul român Louis Munteanu a fost transferat de echipa americană din MLS D.C. United, pentru 7 miliioane de dolari, iar în scurtă vreme va avea parte de un duel stelar. Cu nimeni altul decât cel mai mare fotbalist al planetei, Lionel Messi, care evoluează și el în SUA, pentru echipa patronată de David Beckham, Inter … The post Când se va duela Louis Munteanu cu Leo Messi după transferul românului la D.C. United appeared first on spotmedia.ro.
Atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RO-Alert în Tulcea, avioane F-16 au fost ridicate de la sol # SportMedia
Joi dimineață a avut loc un nou atac cu drone al forțelor ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în proximitatea frontierei cu România. Ca măsură de precauție, două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Potrivit Ministerul Apărării … The post Atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RO-Alert în Tulcea, avioane F-16 au fost ridicate de la sol appeared first on spotmedia.ro.
Tragedie într-o stațiune de schi din Elveția: Zeci de morți și circa 100 de răniți, în urma unui incendiu la o petrecere de Anul Nou # SportMedia
Zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite, în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de Anul Nou în una dintre cele mai exclusiviste stațiuni montane din Elveția. Este vorba despre barul Le Constellation, situat în stațiunea de schi Crans-Montana, din cantonul Valais, unde în noaptea de Anul Nou se aflau peste … The post Tragedie într-o stațiune de schi din Elveția: Zeci de morți și circa 100 de răniți, în urma unui incendiu la o petrecere de Anul Nou appeared first on spotmedia.ro.
