Trafic îngreunat de ninsoare pe Valea Oltului, utilaje de deszăpezire blocate de mașini între Novaci și Rânca. Ploaie înghețată și „șosele-oglindă” în Oltenia

02:50

Nevoia este cea mai buna sursă de inspirație când vine vorba despre business de succes. Antreprenorul Andrei Agafița, spre exemplu, a descoperit o nișă care i se potrivește ca o mănușă atunci când blocul în care locuia a fost anvelopat. Astăzi are un business ce se apropie de 10 milioane de euro și este „one … The post Calitatea aerului din casă, un business cu potențial de milioane de euro. Andrei Agafița, Ecovent: Tot mai mulți oameni sunt conștienți de această nevoie appeared first on spotmedia.ro.