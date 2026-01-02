Incendiu într-o boxă din pasajul subteran din centrul oraşului Târgu Mureş. Se încearcă resuscitarea unei persoane în stop cardio-respirator

13:15

Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost prins de polițiștii din județul Botoșani în timp ce se deplasa prin localitatea Trușești având fața acoperită cu o cagulă și un pistol în mână. Incidentul a avut loc joi, iar informația a fost confirmată vineri de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.