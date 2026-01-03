Mercato: Atacantul belgian Christian Benteke va juca în Arabia Saudită

22:40

Meteorologii au atras atenţia, vineri, că în Munţii Făgăraş, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, riscul avalanşă este unul mare, fiind încadrat la gradul 4 din 5. Ninsorile din aceste zile şi vântul puternic fac ca stratul de zăpadă de la suprafaţă să aibă aderenţă scăzută la cel inferior şi rezistenţă slabă, astfel că se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii sau mari. Riscul de avalanşă este însemnat şi în Munţii Bucegi, în Carpaţii Orientali, în Munţii Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu, la altitudini mari.