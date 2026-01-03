Mercato: Atacantul belgian Christian Benteke va juca în Arabia Saudită
Fostul atacant al Crystal Palace, Christian Benteke, s-a alăturat echipei Al Wahda ca jucător liber, a anunţat, joi, clubul din Liga Profesională din Emiratele Arabe Unite.
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov anunţă o creştere cu 48% a numărului de pasageri pe Aeroportul Internaţional Braşov în 2025 faţă de 2024 # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, anunţă că 337.353 de călători români şi străini au ales Aeroportul Internaţional Braşov în 2025, o creştere de 48% faţă de 2024.
Etapa Cupei Mondiale de schi alpin găzduită de Crans-Montana se menţine, în ciuda tragediei din staţiune # News.ro
În ciuda tragediei de la Crans-Montana, unde un incendiu într-un bar s-a soldat cu cel puţin 40 de morţi şi peste 100 de răniţi, unii suferind arsuri grave, desfăşurarea etapei din Cupa Mondială de schi alpin, prevăzută pentru sfârşitul lunii ianuarie în staţiunea elveţiană, nu este pusă în discuţie pentru moment.
UPDATE - Copaci căzuţi pe carosabil, din cauza zăpezii, în judeţele Harghita şi Alba / TIR-uri derapate în judeţul Caraş-Severin / Trafic oprit pe DN 12C, pe DN 75 şi pe DN 6 # News.ro
Circulaţia este blocată, sâmbătă dimineaţă, pe drumuri din judeţele Alba şi Harghita, după ce, din cauza zăpezii, au căzut copaci pe carosabil. De asemenea, traficul este blocat pe DN 6, în judeţul Caraş-Severin, după ce două TIR-uri au derapat.
PREVIZIUNI. Pariuri politice în 2026. Care sunt cotele în cazul a şase scenarii posibile pe plan internaţional # News.ro
Publicaţia POLITICO invită la un pariu chibzuit pe politica externă oferind cote pentru câteva scenarii posibile pe scena internaţională în 2026 – de la supravieţuirea politică a lui Viktor Orbán în Ungaria şi a lui Benjamin Netanyahu în Israel până la riscurile unui colaps financiar şi posibilii câştigători ai alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial din Statele Unite.
Explozii puternice, însoţite de zgomote asemănătoare cu cele produse de avioane care survolează zona, au avut loc în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, a constatat un jurnalist AFP.
Cine este Mihailo Fedorov, omul pe care Zelenski îl doreşte ca viitor ministru al apărării # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal, care a stat în această funcţie mai puţin de şase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorvo ocupă în prezent funcţia de viceprim-ministru şi ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deşi tânăr, el este unul dintre foarte puţinii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 şi este singurul ministru care a supravieţuit tuturor remaniărilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.
Copaci căzuţi pe carosabil, din cauza zăpezii, în judeţele Harghita şi Alba / Trafic oprit pe DN 12C şi pe DN 75 # News.ro
Circulaţia este blocată, sâmbătă dimineaţă, pe drumuri din judeţele Alba şi Harghita, după ce, din cauza zăpezii, au căzut copaci pe carosabil.
Acţiunile Berkshire Hathaway au scăzut uşor vineri, odată cu retragerea lui Warren Buffett şi începutul erei Greg Abel # News.ro
Acţiunile Berkshire Hathaway au înregistrat o scădere uşoară vineri, pe măsură ce investitorii au evaluat încheierea oficială a mandatului de aproape şase decenii al lui Warren Buffett în funcţia de director general şi debutul unei noi etape sub conducerea succesorului său, Greg Abel, relatează CNBC.
Numărul intervenţiilor Salvamont, în creştere constantă – 83 de apeluri primite în ultimele 24 de ore / Au fost salvate 85 de persoane, 32 fiind transportate la spitale / O persoană a murit # News.ro
Salvamont România anunţă că s-au primit 83 de apeluri în ultimele 24 de ore, fiind salvate 85 de persoane. 32 au fost transportate la spitale, iau o persoană a decedat.
Ninsori abundente în Bistriţa - Voluntarii au curăţat zăpada de la Spitalul Judeţean şi Serviciul de Ambulanţă / Persoană cu probleme medicale, preluată cu şenilata din zona greu accesibilă a localităţii Târlişua – FOTO # News.ro
Voluntarii SVSU Bistriţa au curăţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zăpada din municipiul Bistriţa, intervenind în principal în zonele intens circulate, dar şi pentru a asigura accesul ambulanţelor şi al pacienţilor la Spitalul Judeţean şi la Serviciul de Ambulanţă. De asemenea, salvamontiştii şi pompierii au intervenit pentru a prelua o persoană cu probleme medicale din zona greu accesibilă a localităţii Târlişua. Din cauza stratului gros de zăpadă, accesul cu ambulanţa nu a fost posibil, evacuarea victimei până la drumul principal făcându-se cu senilata pe o distanţă de aproximativ 2 kilometri.
Cel puţin două persoane au murit vineri în Mexic în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 care a lovit sud-vestul ţării vineri în zori şi a distrus mai multe case în apropierea epicentrului, localizat pe coasta Pacificului, relatează AFP.
Michael Schumacher împlineşte 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister. El a devenit bunic în 2025 # News.ro
Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte, sâmbătă, 57 de ani.
Debutul SpaceX la bursă ar putea fi marele eveniment al pieţelor în 2026. De ce compania lui Elon Musk ar putea lansa cea mai mare IPO din istorie # News.ro
SpaceX se pregăteşte pentru o intrare istorică pe piaţa de capital, iar investitorii anticipează deja că oferta sa publică iniţială ar putea deveni cea mai mare IPO realizată vreodată. Elon Musk a confirmat recent că informaţiile privind listarea companiei sale aerospaţiale sunt ”corecte”, după ce mai multe surse au relatat că operaţiunea a fost declanşată în urma unei vânzări de acţiuni care a evaluat SpaceX la aproximativ 800 de miliarde de dolari, relatează CNBC.
Grok, chatbotul AI al lui Elon Musk, recunoaşte ”deficienţe în măsurile de siguranţă” după generarea de imagini sexualizate cu minori # News.ro
Chatbotul Grok, dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk, a admis existenţa unor ”deficienţe în măsurile de siguranţă” după ce utilizatori au semnalat apariţia unor imagini generate de inteligenţă artificială cu minori în ipostaze sexualizate, ca răspuns la anumite solicitări.
Intervenţii pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă / Centrul Infotrafic: Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit - FOTO / VIDEO # News.ro
Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, dar nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit.
Separatiştii din Yemen anunţă începutul unui proces de creare a propriului stat în sudul ţării # News.ro
Mişcarea separatistă din Yemen a anunţat vineri că se angajează într-un proces de doi ani pentru a înfiinţa un stat în sudul ţării, unde a cucerit teritorii vaste, în timp ce Arabia Saudită lansează atacuri aeriene mortale pentru a o alunga din regiune, relatează AFP.
Botoşani: Pompierii au stins incendiul care a cuprins un depozit de materiale combustibile, un service auto şi o vopsitorie şi urmează să stabilească de la ce a pornit focul / Clădirea afectată aparţine Primăriei Albeşti # News.ro
Pompierii din Botoşani anunţă, sâmbătă dimineaţă, că au reuşit să stingă stins incendiul care a cuprins un depozit de materiale combustibile, un service auto şi o vopsitorie. Focul a pornit de la o bucătărie de vară şi s-a extins la o hală aparţinând Primăriei Comunei Albeşti, cauza urmând a fi stabilită. Proprietarul service-ului a suferit un atac de panică şi a fost transportat la spital.
Intervenţii pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă / Centrul Infotrafic: Nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit # News.ro
Tesla pierde poziţia de lider pe piaţa vehiculelor electrice în faţa BYD, pe fondul concurenţei şi al expirării stimulentelor fiscale din SUA # News.ro
Tesla a cedat în 2025 poziţia de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice în faţa rivalului chinez BYD, după ce vânzările sale anuale au scăzut pentru al doilea an consecutiv. Declanşatorii principali au fost intensificarea concurenţei, expirarea creditelor fiscale pentru vehicule electrice în Statele Unite şi un recul de imagine al brandului, transmite Reuters.
Rusia a transmis o solicitare diplomatică prin care cere SUA să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela # News.ro
Rusia a depus o solicitare diplomatică oficială prin care cere Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela şi care a evitat custodia SUA timp de aproape două săptămâni, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu această chestiune. Demersul, transmis către Departamentul de Stat în ajunul Anului Nou, vine în momentul în care nava, numită Bella 1, a apărut în registrul oficial al navelor din Rusia sub un nou nume.
Tragedia de la Crans-Montana. Apel emoţionant pentru informaţii despre o tânără dispărută: „Sunaţi-mă, sunaţi-l pe bunicul” # News.ro
Un bărbat în vârstă, Pierre Pralong, solicită informaţii despre nepoata sa, Emilie, în vârstă de 22 de ani, despre care nu mai ştie nimic de la incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia. Bunicul a lansat un apel sincer către martori, îndemnând pe oricine are informaţii despre tânără să îl sune, relatează CNN.
Ministerul de Externe al Israelului l-a acuzat pe noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, că a turnat „benzină antisemită peste un foc deschis” după ce a anulat un ordin recent al fostului primar Eric Adams, relatează The Guardian.
Bursele europene au închis vineri pe creştere, conduse de sectorul tehnologic; FTSE 100 din Marea Britanie a atins pentru prima dată pragul de 10.000 de puncte # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat sesiunea de vineri pe plus, impulsionate în special de acţiunile din sectorul tehnologic, în timp ce indicele principal al Marii Britanii, FTSE 100, a depăşit pentru prima dată în istorie nivelul simbolic de 10.000 de puncte, confirmând startul solid din 2026, după un an 2025 foarte bun, relatează CNBC.
Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia. Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferinţă a unei echipe americane, relatează AFP.
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu titular, a terminat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Getafe, în etapa a 18-a din La Liga.
Intervenţie a echipajelor ISU în municipiul Braşov, după ce un stâlp a fost doborât de vântul puternic # News.ro
Un stâlp a fost doborât, vineri seară, de vântul puternic, pe Calea Feldioarei din municipiul Braşov, un sens de mers fiind blocat. Echipajele ISU intervin cu două autospeciale.
Compania Tarom anunţă că sunt aşteptate întârzieri sau anulări de zboruri pe aeroportul Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor şi a condiţiilor de givraj # News.ro
Compania Tarom anunţă că, sâmbătă, sunt aşteptate întârzieri sau anulări de zboruri pe aeroportul Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor şi a condiţiilor de givraj. Pasagerii sunt sfătuiţi să verifice statusul zborului înainte de a porni spre aeroport, să ia în calcul timp suplimentar pentru procedurile de aeroport, să urmărească mesajele transmise de companie.
Zelenski îl schimbă din funcţie pe ministrul apărării, fostul premier Denîs Smîhal, şi îl numeşte pe Oleh Ivaşcenko la conducerea serviciului de informaţii al armatei # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri numirea prim-viceprim-ministrului Mîhailo Fedorov în funcţia de ministru al apărării, deţinută în prezent de fostul premier Denîs Şmîhal. De asemenea, el l-a numit pe şeful Serviciului de Informaţii Externe, Oleh Ivaşcenko, în funcţia şef al serviciului militar de informaţii, în locul lui Kirilo Budanov, care va deveni şef al administraţiei prezidenţiale, relatează Reuters.
Echipa italiană AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Cagliari, în etapa a 18-a din Serie A. Cu această victorie, milanezii trec, momentan, pe prima poziţie în clasament.
Emil Boc a postat un videoclip în care curăţă de zăpadă trotuarul din faţa Primăriei Cluj-Napoca: Vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră... sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat - VIDEO # News.ro
Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a postat, vineri seară, un videoclip în care apare în timp ce curăţă de zăpadă, cu o lopată, trotuarul din faţa clădirii instituţiei, îndemnându-i pe localnici să facă acelaşi lucru în faţa caselor lor. ”Vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră... sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat”, a afirmat Boc.
Botoşani: Incendiu puternic la un depozit de materiale combustibile, un service auto şi o vopsitorie/ Există riscul ca flăcările să se extindă la casele din apropiere - VIDEO # News.ro
Un puternic incendiu a izbucnit, vineri seara, la un depozit, un service auto şi o vopsitorie din judeţul Botoşani, acolo intervenind mai multe echipaje de pompieri. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de 250 de metri pătraţi şi există riscul ca flăcările să se extindă la casele din apropiere.
Sindromul de ochi uscat este o afecţiune frecventă, care nu provoacă doar disconfort, ci poate afecta suprafaţa oculară şi vederea dacă nu este tratată. Un nou studiu sugerează că buna funcţionare a glandelor lacrimale depinde de un proces celular fundamental, responsabil de eliminarea componentelor deteriorate din interiorul celulelor.
Şase persoane, transportate la spital după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 25, în judeţul Galaţi # News.ro
Şase persoane au fost transportate la spital, vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 25, în localitatea Umbrăreşti Deal din judeţul Galaţi. Victimele au între 12 şi 37 de ani.
Meteorologii au atras atenţia, vineri, că în Munţii Făgăraş, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, riscul avalanşă este unul mare, fiind încadrat la gradul 4 din 5. Ninsorile din aceste zile şi vântul puternic fac ca stratul de zăpadă de la suprafaţă să aibă aderenţă scăzută la cel inferior şi rezistenţă slabă, astfel că se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii sau mari. Riscul de avalanşă este însemnat şi în Munţii Bucegi, în Carpaţii Orientali, în Munţii Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu, la altitudini mari.
Trei persoane au murit şi mai multe au fost rănite în urma unei serii de avalanşe produse în Italia # News.ro
O serie de avalanşe în Alpii italieni au ucis două persoane şi au rănit mai multe altele, vineri, vântul puternic împiedicând operaţiunile de salvare, relatează Reuters. Separat, în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, o avalanşă pe versantul Vajo Gabene din Dolomiţi a ucis un schior în vârstă de 50 de ani, a informat agenţia de ştiri italiană ANSA. Echipele de salvare au ajuns la el cu elicopterul, dar nu au reuşit să-l salveze.
Fotbal: Guardiola i-a întrebat, ironic, pe ziarişti: „Vreţi să mă concediaţi, deja? Am un salariu foarte mare...” # News.ro
Întrebat vineri, la o conferinţă de presă, despre o posibilă plecare de la Manchester City, Pep Guardiola a răspuns printr-o ironie şi şi-a afirmat intenţia de a-şi onora contractul, valabil până în vara anului 2027.
Departamentul de Justiţie al SUA a anunţat vineri că a dejucat un presupus plan al unui bărbat din Carolina de Nord de a comite în noaptea de Revelion un atac inspirat de ISIS folosind cuţite şi ciocane, relatează Reuters.
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului întrerupând conferinţa de presă a preşedintei: un mort şi 12 răniţi - VIDEO # News.ro
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului vineri, provocând panică în rândul a milioane de oameni după sărbătorile de Anul Nou şi întrerupând pentru scurt timp conferinţa de presă zilnică a preşedintei Claudia Sheinbaum, relatează Reuters şi AFP.
Schioarea Katharina Liensberger, campioană mondială în 2021 şi medaliată cu argint la slalom în 2022, s-a accidentat la genunchiul drept în timpul antrenamentului de vineri. Ea va lipsi până la finalul sezonului.
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului întrerupând conferinţa de presă a preşedintei - VIDEO # News.ro
UPDATE - Intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului Târgu Mureş/ O persoană, găsită în stop cardio-respirator, a murit # News.ro
Pompierii din Târgu Mureş au intervenit, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului. O persoană a fost găsită în stop cardio-respirator, fiind făcute manevre de resuscitare. Ulterior, victima a fost declarată decedată.
Incendiu într-o cameră a unui fost hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini/ Peste 30 de persoane au ieşit din clădire sau au fost evacuate # News.ro
Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-o cameră a unui fost hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit în prezent ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane au ieşit singure din clădire sau au fost evacuate, toate refuzând evaluarea medicală.
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului # News.ro
Poliţia nigeriană a anunţat, vineri, punerea sub acuzare a şoferului vehiculului în care se afla Anthony Joshua în momentul accidentului în care au murit doi dintre apropiaţii săi.
Tragedia de la Crans-Montana - MApN: Un avion C-27J Spartan a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa # News.ro
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat, vineri seară, în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Misiunea umanitară are loc în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile elveţiene, prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă.
Fotbalistul portughez Diogo Rodrigues (26 ani) este, oficial, noul component al echipei Petrolul. Ultima dată la Zimbru Chişinău, Rodrigues a semnat, cu FC Petrolul Ploieşti, un acord valabil până la finalul sezonului 2026-2027.
Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite # News.ro
Rachete ruseşti au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje în Harkov, în nord-estul Ucrainei, lăsând clădirea în ruine şi rănind cel puţin 25 de persoane, au declarat oficialii, relatează Reuters.
Intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului Târgu Mureş/ O persoană, găsită în stop cardio-respirator # News.ro
Pompierii din Târgu Mureş intervin, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului. O persoană a fost găsită în stop cardio-respirator, fiind făcute manevre de resuscitare.
Clubul italian Juventus Torino a anunţat vineri că l-a numit pe Marco Ottolini în funcţia de director sportiv al grupării piemonteze.
Tragedia de la Crans-Montana. Incendiul a izbucnit aparent din cauza artificiilor, anunţă procurorul elveţian. Bilanţul oficial este de cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi. Zeci de victime luptă pentru viaţa lor # News.ro
Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.
