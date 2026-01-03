Incident grav pe aeroport: Pilot băut, dat jos din avion chiar înainte de decolare
Adevarul.ro, 3 ianuarie 2026 10:00
Un pilot a fost dat jos dintr-o aeronavă aflată pe punctul de a decola, după ce autoritățile au constatat că acesta se afla sub influența alcoolului.
Acum 10 minute
10:15
ANM: Cod galben de polei în 11 județe, inclusiv Ilfov și București. Lista localităților vizate # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o avertizare Cod galben de polei.
10:15
Boc a pus mâna pe lopată și a curățat zăpada din faţa Primăriei Cluj-Napoca: „Haideţi să ne curăţăm trotuarele!” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lansat un apel către clujeni, prin intermediul unei postări pe Facebook, pentru a-i încuraja să își curețe trotuarele în fața caselor.
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:45
Schimbare surprinzătoare la vârful armatei ucrainene: cine este Mihailo Fedorov, tânărul numit de Zelenski pentru a coordona apărarea în plin război # Adevarul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al Apărării, în locul fostului premier Denîs Șmîhal, care a ocupat această funcție mai puțin de șase luni.
09:45
Noi negocieri la Kiev între Ucraina și aliații occidentali, în contextul înăspririi poziției Rusiei # Adevarul.ro
La Kiev sunt programate noi discuții între Ucraina și partenerii săi europeni și americani, în cadrul eforturilor diplomatice de identificare a unui acord care să ducă la încheierea războiului cu Rusia.
09:45
Haos în Venezuela: explozii și incendii zguduie capitala. Blackout înunele zone, pe fondul tensiunilor cu Washington # Adevarul.ro
Explozii, zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, iar partea de sud a orașului a rămas fără energie electrică.
Acum 2 ore
09:15
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu” # Adevarul.ro
Un șofer român de Bolt și Uber a dezvăluit câți bani se pot câștiga într-o noapte de Revelion. Povestea lui a devenit virală pe Instagram, fiind urmărită de zeci de mii de oameni.
09:15
Start perfect de an pentru Laurențiu Reghecampf. Românul i-a pus la punct pe sudanezi și a obținut cea de-a treia victorie consecutivă # Adevarul.ro
Din cauza războiului civil din Sudan, Al-Hilal Omdurman este nevoită să evolueze în acest sezon în campionatul din Rwanda.
09:00
Prognoza meteo pentru, sâmbătă 3 ianuarie: ninsori, ploi și intensificări ale vântului # Adevarul.ro
Vremea va continua să se răcească, sâmbătă, în cea mai mare parte a țării, în timp ce în sud-est se așteaptă o ușoară creștere a temperaturilor. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor apărea temporar în majoritatea regiunilor.
08:45
Ninsori în mai multe zone ale țării: se intervine cu utilaje de deszăpezire pe autostrăzi și drumuri naționale # Adevarul.ro
Noaptea trecută, ninsorile abundente au afectat mai multe regiuni ale țării, iar echipele de intervenție au acționat pentru deszăpezire în 14 județe, inclusiv pe mai multe tronsoane de autostradă.
08:45
Situație critică la CFR Cluj. Datoriile pot bloca accesulul formației la licența de joc. Termen-limită crucial pentru club # Adevarul.ro
Aflată de mai mulți ani sub monitorizarea UEFA, CFR Cluj riscă sancțiuni în plan european din cauza problemelor financiare.
08:45
Scandal fără precedent la Școala de Poliție din Câmpina: comisar-șef acuzat de tentativă de viol. Mesajele care l-au incriminat # Adevarul.ro
Un scandal de proporții a zguduit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, după ce un ofițer cu rang înalt a fost arestat preventiv sub acuzația de tentativă de viol, iar în spațiul public a apărut o fotografie a fișei secretă a victimei.
08:30
Adolescent român de 17 ani, în stare critică în Italia, după explozia unei petarde, de Revelion. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze o mână # Adevarul.ro
Un adolescent român în vârstă de 17 ani a fost grav rănit în noaptea de Revelion, în Italia, după explozia unei petarde. El se află în stare critică la spital, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze o mână.
Acum 4 ore
08:15
Pachetul 2 de măsuri fiscale care se aplică de la 1 ianuarie 2026 cuprinde o serie de noi reguli pentru firme, inclusiv în privința eșalonării la plată a datoriilor fiscale ale firmelor, dar și noi reguli pentru declararea inactivității unei firme.
08:00
O fostă jucătoare din WTA a ales calea monahală.
07:45
Elevii de clasa a XII-a vor susține simulările probelor scrise pentru Bacalaureat între 23 și 26 martie. Rezultatele vor veni la mijlocul lui aprilie, în așa fel încât să știe unde mai au de lucrat și învățat pentru a fi cât mai pregătiți la examenul real, din vară.
07:15
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat # Adevarul.ro
Impozitele locale pentru locuințe s-au majorat considerabil de la 1 ianuarie 2026, astfel încât atât persoanele fizice, cât și companiile plătesc mai mult pentru apartamentele folosite.
07:15
Cad recordurile jucătoarei noastre.
06:45
Frigul, pericol letal pentru cardiaci. Medic: „Sunt tot mai frecvente cazurile apărute la bărbaţi tineri, aparent sănătoşi” # Adevarul.ro
Riscul de infarct miocardic creşte cu 2% la fiecare scădere de un grad Celsius sub temperatura de îngheț, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru, care indică și semnele ce pot să apară și pe care nu trebuie să le ignorăm.
Acum 6 ore
06:15
Idei de vacanță pentru vara lui 2026. Top destinații europene spectaculoase, dar ignorate de români # Adevarul.ro
În timp ce marile capitale europene și stațiunile consacrate de pe Coasta de Azur sau din Grecia devin tot mai sufocante sub asediul turismului de masă, o mână de destinații fascinante rămân, încă, în afara radarelor marilor fluxuri de călători.
05:45
Vrei un 2026 diferit? Iată cum să te transformi într-o versiune mai bună a ta, în doar 24 de ore # Adevarul.ro
Dacă următoarele 12 luni din viața ta s-ar decide în următoarea zi, cum ai gândi, simți și acționa diferit începând chiar din această clipă? Majoritatea oamenilor au intrat în noul an cu aceleași gânduri, aceleași emoții și aceeași poveste pe care și-o spun despre ei înșiși.
05:15
2026, anul care poate rescrie harta politică globală. Alegeri cruciale în Europa, Orientul Mijlociu și SUA # Adevarul.ro
Anul 2026 se anunță unul decisiv pe scena politică internațională, cu o serie de alegeri care vor modela echilibrul de putere în Europa, Orientul Mijlociu, dar și în Statele Unite.
04:45
Tom Hunt, într-un articol publicat de The Guardian, explică cum restul de bere rămasă, poate fi transformat în chifle pufoase, aromate, perfecte pentru mic dejun sau ca garnitură la o tocană consistentă.
Acum 8 ore
04:15
Misterul „Doamnei Albe”: simbol ascuns sau figură mitologică? Controversele unei picturi mai vechi de 2700 de ani # Adevarul.ro
Una dintre cele mai misterioase vestigii ale trecutului se află în vestul Africii și reprezintă o serie de desene realizate pe piatră, vechi de acum 2700 de ani. Printre acestea se află și reprezentarea unui personaj numit „Doamna albă” a cărui semnificație este și acum controversată.
03:45
Când va putea România să treacă la euro? Dăianu: „Până nu ajungem la un deficit de 3%, nici nu se uită la noi. Ar râde de noi” # Adevarul.ro
Bulgaria a intrat oficial în zona euro la 1 ianuarie, însă drumul României către moneda unică rămâne blocat de realități economice dure.
03:15
Administrația Trump, reducere drastică a aplicării Legii privind practicile de corupție în străinătate # Adevarul.ro
Primul an al lui Donald Trump după revenirea la Casa Albă a adus schimbări majore în modul în care Statele Unite investighează și urmăresc penal infracțiunile economice, cunoscute drept „white-collar crime”.
02:45
Ucrainenii au publicat imagini cu atacul înscenat asupra comandantului Corpului Voluntarilor Ruși # Adevarul.ro
Serviciile de Informații din cadrul Ministerului Apărării (DIU) au dezvăluit detalii despre operațiunea prin care au orchestrat moartea comandantului Corpului Voluntarilor Rusi (RVC), relatează Ukrainska Pravda.
Acum 12 ore
02:15
Într-un oraș cunoscut pentru diversitatea sa etnică, unde puterea a trecut de-a lungul deceniilor prin mâinile comunităților olandeze, irlandeze, italiene, evreiești și afro-americane, musulmanii devin tot mai vizibili — nu doar ca prezență demografică, ci și ca forță politică, scrie The Washington
01:45
Misterul scufundării unei nave rusești ce transporta clandestin componente pentru reactoare nucleare. Ce au descoperit anchetatorii spanioli # Adevarul.ro
Nava de marfă rusească Ursa Major, care s-a scufundat în largul coastei Spaniei pe 23 decembrie 2024 transporta componente nedeclarate pentru două reactoare nucleare, destinate probabil Coreei de Nord, și ar fi suferit avarii specifice exploziei provocate de torpile.
01:15
Cum construiește China o armată de super-soldați „indestructibili” care nu simt frigul sau durerea și pot supraviețui radiațiilor # Adevarul.ro
China intenţionează să folosească biotehnologia pentru a transforma Armata Populară de Eliberare într-o forţă „de nivel mondial” până în 2049, potrivit unui raport recent al unei comisii americane pentru securitate naţională.
00:45
Într-o încercare de a ocoli sancțiunile financiare occidentale, Iranul propune vânzarea de armament avansat cu plata în criptomonede # Adevarul.ro
Iranul s-a arătat dispus să vândă sisteme de armament avansate – inclusiv rachete balistice, drone și nave de război – în schimbul criptomonedelor, într-o încercare de a ocoli sancțiunile financiare occidentale, potrivit unor documente analizate de Financial Times.
00:30
Horoscop sâmbătă, 3 ianuarie. Balanțele caută sfaturi, iar Scorpionii trec prin transformări emoționale # Adevarul.ro
Primul weekend din 2026 aduce emoții și momente speciale pentru fiecare zodie. Horoscopul de sâmbătă, 3 ianuarie, realizat de Lorina, astrologul Click, dezvăluie ce le rezervă astrele tuturor celor 12 semne zodiacale.
00:15
Sergiu Nicolaescu, regizor și actor român, a murit la 3 ianuarie 2013. A realizat și a jucat în numeroase filme istorice și de acțiune produse în perioada comunistă și postcomunistă.
00:15
Momentele definitorii ale MTV. Postul care a schimbat pentru totdeauna muzica și-a închis emisia # Adevarul.ro
După 44 de ani în care a redefinit modul în care lumea ascultă și vede muzica, MTV, postul care a transformat videoclipul într-o formă de artă și a creat superstaruri globale, și-a închis emisia în forma sa clasică pe 31 decembrie 2025.
00:15
Elon Musk anunță ce planuri are în legătură cu implanturile cerebrale Neuralink în 2026 # Adevarul.ro
Elon Musk a făcut noi declarații despre viitorul implanturilor cerebrale Neuralink, stârnind interes și așteptări în rândul pasionaților de tehnologie și al specialiștilor în neuroștiințe.
2 ianuarie 2026
23:45
Cum să pășești în 2026 cu sufletul curat: secretul șamanilor pentru un an plin de putere și bucurie # Adevarul.ro
În șamanism, explică Alberto Villoldo, începuturile de an sunt marcate de ritualuri de trecere. Ele presupun traversarea unui hotar simbolic și renunțarea conștientă la ceea ce nu mai poate fi dus mai departe. „Ceva trebuie lăsat pe acea linie. Ceva trebuie sacrificat”.
23:15
ANM avertizează: urmează trei zile cu ninsori abundente la munte și risc major de avalanșe # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, în următoarele trei zile, ninsorile abundente din zona montană vor crește semnificativ riscul de avalanșe, mai ales la altitudini mari, unde stratul de zăpadă este instabil.
22:45
Zelenski face mutări-cheie în plin război. Cine preia conducerea spionajului militar după ce l-a numit pe Kiril Budanov şef de cabinet # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o amplă reorganizare la vârful structurilor de securitate, numindu-l pe Kiril Budanov șef al Cancelariei Prezidențiale și desemnând un nou conducător al informațiilor militare.
22:15
Luna Lupului, spectacol ceresc la început de ianuarie. Când este vizibilă pe cerul României prima Superlună din 2026 # Adevarul.ro
Prima Lună plină a anului 2026 va fi o Superlună spectaculoasă, vizibilă la început de ianuarie pe cerul României. Cunoscută drept Luna Lupului, aceasta este însoțită de dimboluri şi tradiții vechi.
22:15
Marcel Ciolacu, ironie la adresa lui Ilie Bolojan după mesajul premierului despre anul 2025. Ce fotografie a postat pe rețelele sociale # Adevarul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram o postare cu un mesaj ironic cu privire la situația anului 2025, de când premier a devenit Ilie Bolojan.
22:00
Obiceiul simplu care îți îmbunătățește memoria. Recomandarea experților în sănătatea creierului: „Există numeroase dovezi” # Adevarul.ro
Te întrebi cum să obții o memorie bună? Acest obicei nu numai că te poate ajuta să o păstrezi cât mai mult posibil pe măsură ce îmbătrânești, dar o poate chiar îmbunătăți pe parcurs.
22:00
Belarus construiește în secret un complex militar uriaș lângă Sluțk. Ce arată imaginile surprinse din satelit în decembrie 2025 # Adevarul.ro
Belarus construieşte în secret un complex militar de mari dimensiuni pe locul unei foste baze sovietice de rachete, ridicând depozite, hangare și clădiri industriale, într-un sit fără nume oficial.
21:30
O crimă a avut loc vineri în Comuna Corbeanca, din județul Ilfov.
21:30
Incendiu într-un hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane scoase din clădire # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-o cameră a unui fost hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit în prezent ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane au ieşit singure din clădire sau au fost evacuate, toate refuzând evaluarea medicală.
Acum 24 ore
21:15
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit 40 de persoane: „Am fost inspectați de trei ori în zece ani”. Anunțul procurorului elvețian # Adevarul.ro
Unul dintre proprietarii de la Le Constellation, clubul unde au murit 40 de tineri și alți 100 au fost răniți a declarat că barul a fost administrat conform regulilor.
21:00
Incendiu într-o boxă din pasajul subteran din centrul oraşului Târgu Mureş. Se încearcă resuscitarea unei persoane în stop cardio-respirator # Adevarul.ro
Pompierii intervin vineri seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din Pasajul Luxor, situat în centrul Târgu Mureș. În interior a fost găsită o persoană în stop cardio-respirator, asupra căreia salvatorii efectuează manevre de resuscitare.
21:00
Un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa # Adevarul.ro
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat, vineri seară, în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN)
20:30
Elon Musk a pierdut titlul de lider pe piaţa maşinilor electrice cu Tesla. Compania care l-a detronat a cucerit piaţa europeană # Adevarul.ro
Maşinile Tesla ale lui Elon Musk au fost în cădere liberă în 2025. Compania sa a încheiat anul cu cea mai gravă scădere anuală a vânzărilor din istorie, pierzând poziția de lider mondial.
20:15
O serie de avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în Alpii italieni. Operațiuni de salvare blocate de vântul puternic # Adevarul.ro
O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis două persoane și au rănit mai multe altele vineri, vânturile puternice împiedicând operațiunile de salvare, au declarat salvatorii.
20:00
Un bloc de 16 etaje, aflat în construcție, s-a prăbușit în capitala Kenyei. Sunt persoane blocate sub dărâmături # Adevarul.ro
Un bloc de 16 etaje, aflat în construcție s-a prăbușit, vineri, în capitala Kenyei, Nairobi. În urma prăbușirii, patru persoane au fost prinse sub dărâmături.
