Un minor de 16 ani a fost reținut la Cluj, după ce a desfigurat un băiat de 15 ani în noaptea de Revelion

Un adolescent de 16 ani a fost reținut de polițiștii clujeni, fiind acuzat că ar fi agresat, fără niciun motiv, un băiat de 15 ani, în noaptea de Revelion. Victima a ajuns la spital cu leziuni grave la nivelul feței și urmează să fie operată.

