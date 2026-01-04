Donald Trump a început să aleagă membrii cabinetului venezuelean după capturarea președintelui Maduro
Adevarul.ro, 4 ianuarie 2026 11:30
La câteva ore după capturarea spectaculoasă a lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor prelua administrarea Venezuelei și a lăsat deschisă posibilitatea desfășurării de trupe americane pe teritoriul țării sud-americane.
