Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la mare dezamăgire
Adevarul.ro, 4 ianuarie 2026 04:15
Acum o sută de ani, pe 4 ianuarie, Parlamentul României a votat excluderea prințului Carol, viitorul Carol al II-lea, de la succesiune. Din cauza aventurilor sale amoroase, România a intrat într-o criză dinastică profundă, care a dus în cele din urmă la slăbirea democrației.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum o oră
04:15
Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la mare dezamăgire # Adevarul.ro
Acum o sută de ani, pe 4 ianuarie, Parlamentul României a votat excluderea prințului Carol, viitorul Carol al II-lea, de la succesiune. Din cauza aventurilor sale amoroase, România a intrat într-o criză dinastică profundă, care a dus în cele din urmă la slăbirea democrației.
Acum 2 ore
03:15
Noile reguli din Formula 1 vor crește cota de piață a mașinilor hibride. La cât va ajunge în 2030 # Adevarul.ro
Campionatul de Formula 1 din 2025 s-a încheiat, Lando Norris de la McLaren devenind campion mondial după o luptă epică cu Max Verstappen de la Red Bull, iar odată cu aceasta se încheie o eră. Reglementările tehnice radicale pentru 2026 reprezintă mult mai mult decât o evoluție sportivă.
Acum 4 ore
02:15
Gregg Braden: Codul genetic nu e destin. Cum să îți activezi super-puterile creierului # Adevarul.ro
Ideea că venim pe lume cu un „cod” genetic fix, care ne determină inevitabil parcursul, este una dintre cele mai persistente narațiuni ale medicinei moderne, este de părere Gregg Braden, autor și cercetător american, care o contestă, invocând atât epigenetica.
01:15
Modernizarea primei căi ferate din România, tot mai aproape: când încep lucrările pe ruta București–Giurgiu și ce se întâmplă cu trenurile # Adevarul.ro
Cea mai veche cale ferată din Principatele Române va intra într-o nouă etapă. Inaugurată în anul 1869, linia București – Giurgiu urmează să fie electrificată și modernizată cu fonduri europene.
Acum 6 ore
00:45
Anul 2026 se anunță unul bogat și pe plan literar. Autori precum Maggie O'Farrell sau Matt Haig vor lansa cărți noi. Și chiar la începutul anului se va lansa, inclusiv în România, ultimul roman al lui Julian Barnes. Momentul aduce multă emoție, pentru că va fi cel din urmă.
00:15
4 ianuarie: 100 de ani de când Parlamentul a votat îndepărtarea lui Carol de la succesiune şi i-a recunoscut lui Mihai calitatea de moştenitor # Adevarul.ro
Pe 4 ianuarie, în 1798, Constantin Hangerli a ajuns la București, fiind înscăunat domn al Țării Românești. În aceeași zi, dar în 1809, s-a născut Louise Braille, inventatorul alfabetului Braille, , iar în 1926 Parlamentul de la București l-a recunoscut ca succesor la tron pe prințul Mihai.
00:15
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători # Adevarul.ro
„Numai cine nu călătorește n-o pățește”, este constatarea unui român stârnit, printr-o postare adresată membrilor unui grup de pe o rețea de socializare, să povestească ce țepe și-au luat turiștii în călătorii sau ce cheltuieli neprevăzute au avut.
3 ianuarie 2026
23:45
Secretul longevității stă în mitocondrii. Cum poți elimina celulele bolnave și recâștiga sănătatea # Adevarul.ro
În corpul nostru există celule care nu mai funcționează normal și care pot provoca boli. Dr. Alberto Villoldo explică cum putem învăța să le eliminăm și să ne redăm sănătatea.
23:15
Veganuary: 12 moduri de a prepara mâncăruri delicioase pe bază de plante, recomandate de bucătari și dieteticieni # Adevarul.ro
La început de an, poate v-ați propus să încercați dieta Veganuary sau să reduceți consumul de carne și lactate. Care sunt cele mai simple schimbări pe care le puteți face și ce preparate hrănitoare merită încercate fără prea mult efort?
Acum 8 ore
22:45
China își consolidează prezența în America Latină, semnalând că nu intenționează să se retragă dintr-o regiune considerată de Washington drept parte a propriei sfere de influență.
22:15
„Înarmare la maximum”, îndeamnă Medvedev după evenimentele din Venezuela. „Bogătași îndrăzneți nu trebuie să modifice ordinea constituțională” # Adevarul.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reacționat dur după capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA, susținând că doar arsenalul nuclear poate garanta protecția unei țări și cerând statelor să își întărească la maximum forțele armate.
22:15
Un minor de 16 ani a fost reținut la Cluj, după ce a desfigurat un băiat de 15 ani în noaptea de Revelion # Adevarul.ro
Un adolescent de 16 ani a fost reținut de polițiștii clujeni, fiind acuzat că ar fi agresat, fără niciun motiv, un băiat de 15 ani, în noaptea de Revelion. Victima a ajuns la spital cu leziuni grave la nivelul feței și urmează să fie operată.
22:00
Ambasadorul României la Washington a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care apreciază operațiunea ordonată de către Donald Trump pentru capturarea lui Nicolas Maduro.
21:45
Ministrul român de Externe, anunț despre situația din Venezuela: „Prima prioritate este siguranţa cetăţenilor români din această ţară” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană pentru alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela.
21:45
Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea militară a Statelor Unite care a dus la capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro nu a fost menită să transmită un mesaj Mexicului, dar a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul ar putea lua măsuri suplimentare împotriva cartelurilor
21:45
Astrologul Lorina, de la Click!, dezvăluie horoscopul complet pentru 2026, indicând schimbările și oportunitățile pe care fiecare zodie le poate întâmpina în dragoste, carieră și sănătate.
21:30
Închisoarea federală din New York, pregătită pentru deținuți cu risc extrem. Unde ar putea fi ținut Nicolás Maduro înainte de proces? # Adevarul.ro
Nu este încă limpede unde va fi încarcerat președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, până la deschiderea procesului din Statele Unite, însă capetele de acuzare formulate la New York permit autorităților americane să îl plaseze într-o unitate de maximă securitate din Brooklyn.
21:30
Ilie Bolojan recunoaște că a vorbit cu Marilen Pirtea pentru portofoliul de ministru al Educaţiei. Când va lua decizia # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educaţiei în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcţie.
21:30
Tânăr român, găsit mort în Germania în prima zi a noului an, după ce a fost dat dispărut de familie. Avea un fetiţă de doi ani # Adevarul.ro
Un tânăr român de 22 de ani, plecat la muncă în Germania, a fost găsit mort în prima zi a anului, după ce fusese dat dispărut de familie, care nu l-a mai putut contacta din 28 decembrie.
21:15
Chevy Chase, dezvăluiri cutremurătoare: „Mama mea mă trezea lovindu-mă cu palmele. De când era foarte mic, poc!” # Adevarul.ro
Într-un nou documentar revelator despre viața și cariera sa, actorul Chevy Chase susține că a suferit abuzuri fizice în copilărie din partea mamei și a tatălui său vitreg.
21:15
Bolojan spune că reforma administrației locale este prioritară: „Ar urma să se facă din a doua jumătate a lui ianuarie” # Adevarul.ro
Primul ministru Ilie Bolojan spune că reforma administrației locale este prioritară pentru guvern în acest început de an, iar bugetul pe 2026 va fi construit și cu reducerile care se vor face.
21:00
Premierul Bolojan spune că s-a constituit o minoritate de blocaj la CCR care a amânat o decizie în privința pensiilor speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Primul ministrul Ilie Bolojan a comentat într-un interviu ultimul eveniment de la Curtea Constituțională, din 28 decembrie, când patru judecători au boicotat ședința la care trebuia să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților.
Acum 12 ore
20:30
Un jandarm de 27 de ani din București a violat o minoră de 16 ani. Autoritățile anunță că bărbatul era cadru militar în cadrul Jandarmeriei Capitalei.
20:30
Jennifer Lopez le dă replica celor care o acuză că nu se îmbracă potrivit vârstei: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!” # Adevarul.ro
La 56 de ani, Jennifer Lopez continuă să fascineze publicul și să sfideze stereotipurile legate de vârstă, răspunzând cu umor criticilor care îi contestă stilul sexy.
20:30
Cine l-a trădat pe liderul de la Caracas. O sursă CIA din Venezuela a ajutat la localizarea și capturarea lui Nicolás Maduro # Adevarul.ro
O sursă din cadrul guvernului venezuelean, aflată sub coordonarea CIA, a monitorizat poziția președintelui Nicolás Maduro în zilele și momentele premergătoare capturării sale de către forțele speciale americane, potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea.
20:30
Prima reacție a unui oficial român după capturarea lui Maduro. Bolojan: „Ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Venezuela” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a comentat într-un interviu situația din Venezuela și a explicat poziția României în conflictul dintre SUA și regimul de la Caracas.
20:15
Trump a avertizat alți lideri militari și politici din Venezuela că ar putea avea soarta lui Maduro. Cine va conduce țara # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea să trimită trupe americane în Venezuela și a avertizat alte „figuri militare și politice” din țară să ia aminte că ar putea avea soarta lui Nicolas Maduro, arestat în urma unei operațiuni a forțelor speciale.
20:15
Roberta Metsola reacționează după capturarea lui Nicolas Maduro: „Următoarele ore și zile vor fi decisive” # Adevarul.ro
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj clar după capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale de către SUA, subliniind că poporul venezuelean merită libertate și o tranziție pașnică și democratică.
20:00
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră # Adevarul.ro
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane a devenit, în doar câteva ore, principala știre a presei mondiale.
19:45
O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool.
19:45
Experți ruși despre atacurile SUA asupra Venezuelei: „Un semnal adresat întregii Americi Latine” # Adevarul.ro
Statele Unite și-au intensificat brusc operațiunile militare împotriva Venezuelei, lansând în noaptea de 3 ianuarie mai multe atacuri asupra infrastructurii militare și civile.
19:30
Tot mai mulți oameni aleg tatuajele fără să se gândească la ce se întâmplă după ce cerneala intră în piele. Studii recente arată că efectele pot merge dincolo de estetică.
19:30
Data de 3 ianuarie s-a dovedit, de-a lungul timpului, una nefavorabilă pentru o parte dintre adversarii Statelor Unite.
19:30
Blackout în sud-vestul Berlinului. Peste 45.000 de gospodării, mii de firme, comunicațiile şi serviciile de urgenţă, afectate de pana de curent. Autorităţile anchetează un posibil sabotaj # Adevarul.ro
O pană de curent de proporții a lăsat fără electricitate peste 45.000 de locuințe și 2.200 de firme din sud-vestul Berlinului, paralizând, pe lângă activitățile cotidiene, și comunicațiile telefonice și accesul la servicii esențiale.
19:00
Prima imagine cu președintele Nicolas Maduro, la bordul USS Iwo Jima, după ce a fost capturat de forțele americane # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a publicat o nouă imagine pe platforma sa, Truth Social, despre care afirmă că îl arată pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la bordul navei USS Iwo Jima.
18:45
Rusia cere SUA eliberarea lui președintelui Nicolás Maduro. Moscova respinge informațiile privind fuga vicepreședintelui Delcy Rodríguez # Adevarul.ro
Ministerul rus de Externe a cerut oficial Statelor Unite să-l elibereze pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, după ce cei doi au fost reținuți în urma operațiunii militare americane desfășurate în Venezuela.
18:45
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține sâmbătă seară o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, după ce SUA au anunțat liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat într-o operațiune complexă desfășurată de forțele speciale și armata SUA.
18:45
Diana Șocoacă, solicitare către Trump privind „eliberarea de îndată” a lui Nicolás Maduro # Adevarul.ro
Partidul S.O.S. România, prin președintele Diana Iovanovici-Șoșoacă, a transmis printr-un comunicat de presă un apel public către Statele Unite ale Americii să înceteze „escaladarea militară” în Venezuela.
18:30
María Corina Machado: „A sosit timpul libertății”. Opoziția venezueleană se declară pregătită să preia puterea după capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a declarat că Venezuela intră într-un „moment istoric al libertății”, după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni militare desfășurate în cursul dimineț
18:15
Antarctica se încălzește mai rapid decât se estima. Studiul care confirmă această concluzie # Adevarul.ro
Un studiu chinez a confirmat clar că schimbările climatice cauzate de activitatea umană vor afecta Antarctica mai rapid decât se credea anterior.
18:15
Sute de zboruri spre și dinspre Caraibe au fost anulate sau reprogramate, în urma restricțiilor impuse de FAA asupra spațiului aerian din anumite zone ale regiunii, după atacurile militare ale SUA în Venezuela.
18:00
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație” # Adevarul.ro
După ani buni de muncă în Germania, o familie de români a decis să se întoarcă acasă și să pună pe picioare o afacere inedită, care prinde tot mai mult teren.
17:45
China a condamnat ferm operațiunea militară lansată de președintele american Donald Trump împotriva Venezuelei și „acțiunile îndreptate împotriva președintelui altei țări”.
17:45
Proprietarii barului unde au murit 40 de tineri sunt anchetați penal. Care sunt acuzațiile # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene au lansat o anchetă penală împotriva proprietarilor barului din Crans-Montana, unde cel puțin 40 de persoane au fost ucise într-un incendiu devastator în timpul petrecerii de Revelion.
17:30
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de încălcări ale legii rutiere în doar patru zile # Adevarul.ro
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat în patru zile peste 1.000 de încălcări ale codului rutier privind folosirea telefonului mobil la volan și depășirea limitelor de viteză.
17:30
Trump a urmărit operațiunea de capturare a lui Maduro din conacul său din Mar-a-Lago: „I-au eliminat în câteva secunde, n-am mai văzut așa ceva” # Adevarul.ro
Trump a urmărit operațiunea militară dintr-o cameră din conacul său din Mar-a-Lago, Florida, înconjurat de personal militar și de informații.
17:15
Angajații care primesc timp liber şi bani să stea cu prietenii, într-o ţară UE. Cum funcţionează „ora prieteniei” # Adevarul.ro
Un lanț de farmacii din UE testează „ora prieteniei”, oferind angajaților timp liber şi peste 90 de euro pentru a-și întări legăturile sociale.
17:00
Capturați în pijamale. Nicolas Maduro și soția sa, ridicați din dormitor în timpul operațiunii americane în Venezuela # Adevarul.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor de forțele americane în timpul operațiunii care a dus la capturarea lor, potrivit a două surse familiarizate cu desfășurarea evenimentelor.
17:00
Povestea cuplului care a supraviețuit 66 de zile pe mare, pe o plută de cauciuc. Barca lor a fost scufundată de balene # Adevarul.ro
William și Simone Butler se aflau la aproape 2000 de km de coasta Costa Rica când barca lor a fost scufundată de balene.
16:45
Preşedintele columbian Gustavo Petro a anunţat sâmbătă că a ordonat desfăşurarea de trupe la graniţa cu Venezuela, în urma atacurilor aeriene lansate de SUA asupra ţării vecine, relatează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.