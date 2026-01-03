O mașină a luat foc la Lugoj. Poliția face cercetări
Timis Online, 3 ianuarie 2026 12:20
Vineri, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați că pe strada Traian Vuia din municipiu a luat foc un autoturism.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum o oră
12:20
Vineri, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați că pe strada Traian Vuia din municipiu a luat foc un autoturism.
Acum 2 ore
11:50
Buget majorat pentru Programul „Masă sănătoasă”. Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor beneficia de o masă caldă în 2026 # Timis Online
Programul Național „Masă sănătoasă” va continua și în anul 2026, cu un buget semnificativ mai mare față de anul precedent. La propunerea Ministerului Educației și Cercetării, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru derularea programului la nivel național.
11:30
Avarii de curent în mai multe localități din Timiș în urma vântului și căderii de zăpadă # Timis Online
Mai multe localități din Timiș nu au energie electrică în urma fenomenelor meteo din ultimele 24 de ore.
Acum 4 ore
10:20
Venezuela anunță că a fost atacată de SUA. Nici Casa Albă, nici Pentagonul nu au comentat deocamdată informațiile.
10:00
Pe tot parcursul anului sunt în total 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în cursul săptămânii, deci mai puține zile sau posibilități pentru a crea o „punte”.
Acum 12 ore
00:10
Sâmbătă puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
Acum 24 ore
14:00
Piața Mocioni intră în transformare: licitație lansată pentru un proiect de regenerare urbană de amploare # Timis Online
Municipalitatea a lansat licitația publică pentru execuția lucrărilor de regenerare urbană a Pieței Mocioni. Este un proiect de amploare care vizează transformarea unei suprafețe de peste 26.000 de metri pătrați din cartierul istoric Iosefin.
13:30
Filmul săptămânii: „No Other Choice”, thrillerul sud-coreean în care pierderea locului de muncă devine o luptă pentru supraviețuire # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „No Other Choice”, cel mai nou lungmetraj semnat de celebrul regizor sud-coreean Park Chan-wook, o comedie neagră cu accente de thriller, care privește cu ironie o societate în care omul devine tot mai ușor de înlocuit.
Ieri
12:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei, valabilă până sâmbătă, la ora 22:00.
11:10
Parc fotovoltaic în Dumbrăvița. O investiție de peste 2,6 milioane de lei va reduce consumul de energie # Timis Online
Lucrările la parcul fotovoltaic din comuna Dumbrăvița continuă, proiectul reprezentând una dintre cele mai importante investiții locale în domeniul energiei verzi.
11:00
Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD din cadrul Spitalului Județean „Pius Brînzeu” Timișoara a funcționat la capacitate ridicată atât în noaptea de Anul Nou, cât și în prima zi a anului 2026, pe fondul unui număr mare de paccienți care au solicitat asistență medicală de urgență.
10:40
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat un ordin de protecție și a intrat în curtea fostei concubine, în localitatea Moșnița Nouă.
10:20
Violența domestică, o realitate și în Timișoara. Traumele din copilărie se transmit generațiilor următoare # Timis Online
Timișoara, oraș recunoscut pentru diversitatea sa culturală, se confruntă în continuare cu o problemă sensibilă și adesea trecută sub tăcere: violența în familie. Deși statisticile oficiale nu indică foarte multe cazuri, specialiștii avertizează că numărul real al femeilor abuzate este mult mai mare, multe victime evitând să ceară ajutor din cauza fricii, rușinii sau lipsei de încredere în instituții.
09:20
Născută în 1560, Elisabeta Báthory, (în maghiară Báthory Erzsébet), a fost o contesă maghiară cunoscută în istorie drept una dintre cele mai prolifice criminale în serie din Europa. Apare chiar şi în Cartea Recordurilor, unde scrie că ar fi ucis peste 600 de tinere. Povestea ei însă este învăluită în controverse şi mituri.
00:20
Vineri puteți să faceți o plimbare prin Timișoara, târgul de Crăciun fiind încă deschis.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Aproape jumătate de milion de români își serbează onomastica de Sfântul Vasile. Tradiții, semnificații și obiceiuri de Anul Nou # Timis Online
Peste 496.000 de români își sărbătoresc onomastica în 1 ianuarie, de praznicul Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox.
11:10
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Ridicări și Eliberare Domeniu Public au continuat și în 2025 verificările privind autovehiculele abandonate pe domeniul public, o problemă semnalată constant de locuitorii Timișoarei. Acțiunile se desfășoară atât ca urmare a sesizărilor primite de la timișoreni, cât și în cadrul unor controale organizate de Poliția Locală.
11:10
Explozie într-un club dintr-o stațiune montană din Elveția de Anul Nou. Cel puțin 10 persoane au murit # Timis Online
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puțin zece persoane la Crans-Montana, o stațiune de schi din Elveția, potrivit Agerpres.
11:00
Aquatim investește în formarea specialiștilor: master dual și programe de pregătire internă pentru viitoarea generație # Timis Online
Lipsa specialiștilor în domeniul apei și infrastructurii forțează operatorii regionali să găsească soluții. Aquatim a decis să răspundă acestei provocări prin investiții în pregătirea viitorilor angajați, dezvoltând programe de învățământ dual, colaborări cu universitățile și instruire internă.
10:30
Trecerea dintre ani a adus nu doar artificii și urări, ci și multă emoție în maternitățile din Timișoara, unde mai mulți copii au venit pe lume chiar în ajun și în primele ore ale noului an.
10:00
Un bărbat a căzut în pasajul subteran din Piața Victoriei din Timișoara în noaptea de Revelion # Timis Online
Jandarmii timișeni au intervenit pentru acordarea primului ajutor unui barbat care a căzut în pasajul subteran din Piața Victoriei din Timișoara în noaptea de Revelion.
09:30
Producția de film poate aduce o serie de surprize. Unele au fost intenționate, altele au fost accidente (ne)fericite. Unele dintre acestea ajung pe ecran, în timp ce altele trăiesc în liniște ca părți ascunse din istoria filmului. De la povești bizare din culise la originile neobișnuite ale unor replici emblematice, lumea filmului este plină de fapte fascinante.
00:10
La mulți ani și un an minunat! Joi puteți să faceți o plimbare prin Timișoara, târgul de Crăciun fiind încă deschis.
00:10
VIDEO. Revelion cu mii de persoane în centrul Timișoarei. Numeroși sârbi petrec noaptea dintre ani aici # Timis Online
Centrul Timișoarei s-a transformat, în noaptea de Revelion, într-un adevărat punct de atracție pentru mii de oameni veniți să întâmpine Anul Nou în aer liber.
31 decembrie 2025
16:40
Razie anti-artificii ilegale în Timiș în ajun de Anul Nou. Jandarmii fac verificări și confiscă articole pirotehnice # Timis Online
Miercuri, jandarmii timișeni ac razii pentru combaterea comerțului ilegal cu obiecte pirotehnice. Aceștia au confiscat mai multe articole și continuă verificările.
14:40
Alfred Simonis: „2025 a fost un an al deciziilor dificile, 2026 să fie anul rezultatelor pentru Timiș” # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a prezentat bilanțul anului 2025, evidențiind deciziile asumate pentru domenii precum sănătate, drumuri, educație și cultură. El a trasat prioritățile pentru 2026, subliniind responsabilitatea față de comunitate.
14:30
Marilen Pirtea: „2025 a fost anul deciziilor grele, 2026 trebuie să fie anul reconstrucției” # Timis Online
Președintele PNL Timiș, Marilen Gabriel Pirtea, a prezentat bilanțul politic și economic al anului 2025 și a trasat direcțiile prioritare pentru 2026, subliniind importanța stabilității și responsabilității în guvernare.
13:40
Primăria Timișoara transformă un teren viran într-un spațiu sportiv și de recreere pentru toate vârstele # Timis Online
Primăria Municipiului Timișoara a lansat procedura de achiziție publică pentru amenajarea unui teren viran de peste 8.000 de metri pătrați, la intersecția Căii Bogdăneștilor cu strada Ion Rațiu, într-un spațiu modern de sport, joacă și relaxare.
13:20
Primăria Municipiului Timișoara a lansat procedura de achiziție publică pentru proiectarea și construirea unei noi creșe pe strada Ion Ionescu de la Brad, răspunzând unei nevoi majore a familiilor tinere din oraș.
12:50
Germania în criză de profesori. Soluția: formarea cadrelor didactice din rândul imigranților # Timis Online
Germania încearcă să combată deficitul sever de cadre didactice printr-un program de formare dedicat profesorilor proveniți din rândul imigranților. Un exemplu este inițiativa implementată la Köln, unde autoritățile locale și mediul universitar au pus în aplicare un proiect care facilitează integrarea acestora în sistemul educațional german, relatează Deutsche Welle.
12:50
Ambulatoriile de specialitate sunt reorganizate. Program extins, mai puțină birocrație și finanțare mai mare pentru servicii medicale # Timis Online
Ambulatoriile de specialitate din România intră într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu modificările legislative anunțate de Ministerul Sănătății. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, măsurile vizează creșterea capacității de răspuns a ambulatoriilor și transformarea acestora într-un punct de acces rapid pentru diagnostic și tratament, pentru a reduce presiunea asupra spitalelor de urgență.
12:40
FOTO. Druckeria încheie 2025 cu bilanț impresionant: sprijin pentru Poli, copii și comunitate # Timis Online
Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria a făcut public bilanțul activităților din 2025, evidențiind susținerea pentru Politehnica Timișoara, proiectele pentru copii și implicarea în viața comunității locale.
12:30
Viceprimarul Ruben Lațcău: Peste 28.000 de timișoreni au economisit timp datorită Pasajului Solventul # Timis Online
Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a anunțat, miercuri, că peste 28.000 de timișoreni au câștigat timp alegând ruta mai rapidă dintre cartierele Ronaț, Blașcovici și Iosefin, odată cu deschiderea circulației prin Pasajul Solventul.
12:30
Dominic Fritz: „2025 a fost un an al provocărilor, dar lucrurile s-au mișcat pentru Timișoara” # Timis Online
În ultima zi din an, primarul Dominic Fritz a făcut bilanțul lui 2025, subliniind progresele realizate în oraș, investițiile europene atrase și proiectele pentru educație, infrastructură și transport public.
12:20
Consiliul Local Timișoara a aprobat scutirile de la plata impozitelor pentru anul viitor. Cine sunt beneficiarii # Timis Online
Consilierii locali din Timișoara au aprobat, în 31 decembrie, într-o ședință scurtă, ce a avut loc în format online, acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și terenuri. Măsura vizează atât organizațiile non-profit care furnizează servicii sociale, cât și proprietarii de imobile de patrimoniu care derulează lucrări de renovare.
11:00
Continuă intervențiile pe drumurile din vestul țării. Peste 1.300 de tone de material antiderapant împrăștiate în ultimele ore # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a desfășurat, în ultimele 18 ore, ample acțiuni de deszăpezire și combatere a poleiului pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din zona de vest a României, ca urmare a condițiilor meteo.
10:20
Revelion în aer liber la Timișoara: artificii în Parcul Civic și restricții de trafic în centrul orașului # Timis Online
Primăria Municipiului Timișoara îi invită pe timișoreni și pe turiști să întâmpine Noul An în centrul orașului, într-o atmosferă festivă, alături de familie și prieteni.
10:10
Marți, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Săcălaz au desfășurat acțiuni privind verificarea respectării legislației referitoare la regimul materialelor pirotehnice, pe DN 59A, pe raza localității Săcălaz.
09:10
În anii 1920, cu mult înainte ca dispozitivele moderne să ne invadeze viaţa de zi cu zi, o invenţie ingenioasă a adus muzica în buzunarele oamenilor. Această minune din trecut se numea Mikiphone, un pick-up de buzunar care le permitea melomanilor să îşi poarte melodiile preferate oriunde s-ar fi dus.
09:10
Anul se încheie cu vești bune pentru locuitorii comunei Ghiroda: primarul Ionuț Stănușoiu a semnat un nou contract de finanțare pentru extinderea și modernizarea iluminatului public.
09:00
Bărbat prins de jandarmii timișeni cu peste 700 de artificii pe care le deținea ilegal # Timis Online
Marți, în cadrul unei acțiuni desfășurate de jandarmii timișeni, aceștia au identificat o persoană care deținea fără drept articole pirotehnice.
00:10
Miercuri vă puteți bucura de evenimente în centrul orașului și petreceri.
30 decembrie 2025
21:50
Avocat Burlacu Mihail - despre rolul avocatului în procesul de divorț cu un cetățean străin # Timis Online
Divorțul între cetățeni de naționalități diferite nu este niciodată simplu. Atunci când cazul ajunge în instanță, suprapunerea legislațiilor din țările de origine ale soților poate genera numeroase dificultăți. Care sunt cele mai frecvente probleme care apar în astfel de situații și de ce este esențială asistența juridică — explică Avocatul Burlacu Mihail de la Biroul juridic Lexoria.
18:00
Actualizare tarife de facturare pentru serviciul de salubrizare în mediul rural - Zona 1, Timiș # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. informează toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din mediul rural, Zona 1 Timiș, cu privire la modificarea tarifelor de facturare. Schimbarea este determinată de modificarea tarifelor de transfer din Zona 1 Timișoara, aprobată prin Decizia AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș nr. 42/29.12.2025.
18:00
Tânăr transportat la spital în urma unui accident pe Bulevardul Liviu Rebreanu, după ce un vârstnic a trecut pe roșu # Timis Online
Un tânăr de 28 de ani a fost rănit după ce un șofer de 56 de ani nu a respectat semaforul și a intrat în coliziune cu mașina sa, pe Bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, la intersecția cu strada Ulpia Traiana.
17:20
Wendhill Academy - International School (Liceul Teoretic Wendy Kids) organizează, în luna ianuarie, prima ediție a concursului de caligrafie „Literele dansează în mâna ta”, un eveniment dedicat elevilor din clasele a II-a, a III-a și a IV-a, care sunt pasionați de scrisul de mână.
16:50
Crește numărul cazurilor de gripă în Timiș. Spălatul mâinilor, vaccinarea și evitarea aglomerației, printre recomandările autorităților # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică Timiș atrage atenția asupra creșterii numărului de cazuri de gripă și alte infecții respiratorii în județ, pe fondul intensificării circulației virusurilor de sezon. Cele mai recente date arată că numerele tot mai mari de îmbolnăviri, dar și de internări, rămân constante.
16:00
Adăpost de Urgență pentru persoanele vulnerabile, deschis pe toată perioada iernii la Timișoara # Timis Online
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu Primăria Timișoara, a deschis Adăpostul de Urgență destinat persoanelor fără adăpost, pentru a le oferi protecție și sprijin pe timpul sezonului rece. Adăpostul funcționează din 27 decembrie și va rămâne deschis pe întreaga perioadă a iernii.
15:40
Român de 10 zile, Dominic Fritz a făcut primul ceaun de fasole de ziua lui: „Cu mici provocări, mi-a ieșit!” # Timis Online
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR la nivel național, și-a sărbătorit ziua de naștere cu primul său ceaun de fasole, după obținerea cetățeniei române.
15:20
DRDP Timișoara intervine pe drumurile naționale și autostrăzi după prima ninsoare din această iarnă # Timis Online
În contextul ninsorilor din vestul țării, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara acționează pentru menținerea siguranței pe drumurile naționale și pe autostrada A1.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.