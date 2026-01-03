Prognoză specială pentru București. Cum va fi vremea în Capitală până luni, 5 ianuarie
National.ro, 3 ianuarie 2026 12:20
• • •
Acum o oră
12:20
Aflăm de la meteorologi cum va fi vremea în București, în acest weekend, dar și în prima zi a săptămânii viitoare. ANM a făcut publice detalii de ultimă oră, sub forma unei prognoze speciale pentru Capitală. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 3 ianuarie, o prognoză specială pentru București, ce va fi valabilă […]
Acum 2 ore
11:20
Tragedia din Elveția. Apelul emoționant al unui bunic care își caută nepoata dispărută în urma dezastrului de la Crans-Montana: „Încă mai avem speranţă” # National.ro
Momente deosebit de grele pentru familiile persoanelor afectate de tragedia care a zguduit Elveția, la începutul acestui an. O lume întreagă a fost șocată să afle de dezastrul ce a avut loc recent în Crans-Montana. În tot acest timp, un apel emoționant, făcut de către un bunic care nu mai știe nimic despre nepoata sa, […]
Acum 4 ore
10:20
BREAKING NEWS. Explozii puternice la Caracas, în apropierea unei baze militare – VIDEO # National.ro
Alertă în capitala Venezuelei, Caracas. Mai multe explozii s-au auzit la primele ore ale dimineții de sâmbătă. Zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare, a rămas fără curent electric. Explozii puternice, însoțite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, au relatat un […]
09:50
Ninsori în mai multe zone ale țării. Circulație în condiții de iarnă pe autostrăzi și drumuri din 14 județe. Se intervine cu utilaje de deszăpezire – VIDEO # National.ro
În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, dar și la primele ore ale dimineții de sâmbătă ninsorile au afectat mai multe regiuni ale țării, astfel că echipaje de intervenție au acționat cu utilaje de deszăpezire în 14 județe, inclusiv pe mai multe tronsoane de autostradă. La primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, se […]
Acum 24 ore
16:00
Incident incredibil! Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei și a familiei sale # National.ro
Un incident cu totul surprinzător a avut loc chiar sub privirile familiei imperiale japoneze, vineri, 2 ianuarie, în timpul discursului împăratului Naruhito, la începutul noului an, în Tokyo. Un bărbat de circa douăzeci de ani s-a dezbrăcat complet vineri în fața împăratului Japoniei și a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a […]
15:20
O avalanșă de proporții s-a produs, vineri, 2 ianuarie, în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac. Conform primelor informații, doi schiori au declanșat accidental desprinderea stratului de zăpadă. Deși situația putea avea consecințe dramatice, din fericire cei doi nu au fost surprinși de căderea masivă de zăpadă, scăpând nevătămați în urma incidentului. Potrivit detaliilor furnizate […]
13:20
Meteorologii anunță vânt, ninsori și viscol în mai multe zone! Avertizări Cod galben și portocaliu – HARTA/ Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 de centimetri, la munte # National.ro
Meteorologii au emis, vineri, 2 ianuarie, mai multe avertizări Cod galben, dar și un Cod portocaliu de precipitații și vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale țării și zonele montane. Se va depune strat de zăpadă, care, la munte, îndeosebi în zonele înalte, poate ajunge și la 50 de centimetri. În primă fază, Administrația […]
Ieri
12:30
Trump avertizează că SUA sunt pregătite să intervină dacă Iranul reprimă violent protestele pașnice: „Suntem înarmați și gata de acțiune” # National.ro
Mesaj de ultimă oră al liderului de la Casa Albă, în contextul recentelor proteste din Iran. Donald Trump a transmis un avertisment prin intermediul unei postări pe o rețea de socializare. E vorba despre un mesaj pe care liderul de la Washington l-a transmis vineri, 2 ianuarie, prin intermediul Truth Social. Ce a transmis Trump […]
12:10
Considerat un obicei străvechi al satului românesc, calendar de ceapă este apreciat ca având puterea de a indica, chiar din noaptea dintre ani, care dintre lunile următoare vor fi ploioase şi în care va fi secetă. Cum se pregăteşte „calendarul de ceapă" Calendarul foilor de ceapă 2026 este apreciat de agricultori ca un prim "meteorolog" […]
11:30
Cea mai mare greșeală pe care o fac românii după Sărbători. Detox-ul, între mit și adevăr! # National.ro
Perioada sărbătorilor de iarnă este adesea asociată cu excese alimentare și de băuturi alcoolice, ceea ce poate duce la senzația de balonare, oboseală și greutate generală. După aceste sărbători, apare adesea dorința de a curăța organismul prin diferite diete sau cure de detoxifiere. În loc să ne pedepsim cu diete drastice sau detoxuri rapide, să […]
11:10
USR pune la zid televiziunea publică pe motiv că în noaptea de Revelion a afișat lângă logo-ul TVR 1 formula „Televiziunea românilor". Președintele Radioului public, desemnat în funcție de USR, a postat imediat un text indignat pe Facebook în care afirmă că această formulă lezează sentimentele minorităților etnice din România, dar și străinii care lucrează […]
10:40
În noaptea de Revelion, termometrele au coborât până la minus 25 de grade Celsius în zona Valea Soarelui, acolo unde sunt amplasate principalele pârtii ale stațiunii Sinaia, fapt ce a îngreunat activitatea pe domeniul schiabil. Administratorii domeniului schiabil Sinaia au anunțat că, din cauza gerului puternic, utilajele de bătut zăpada nu au putut porni joi […]
10:40
Cum va fi vremea la începutul anului. Prognoza anunțată de ANM pentru toată luna ianuarie # National.ro
Cum va fi vremea la începutul anului 2026? Răspunsurile vin de la meteorologi, fiind vorba despre prognoza pentru întreaga lună ianuarie și pentru primele zile din februarie. După ce de Revelion a fost frig în majoritatea zonelor țării, mai toată lumea vrea să afle cum se conturează a fi vremea în primele zile din noul […]
10:10
Consumul apei de la robinet, interzis în mai multe localități din Prahova. Care este motivul # National.ro
O veste nu tocmai bună pentru oamenii din câteva localități din Prahova, chiar la început de an. Nu au voie să folosească pentru consum apa de la robinet. Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din […]
10:00
Nicușor Dan se laudă cu stabilitatea țării, în timp ce românii sunt striviți de taxe și scumpiri # National.ro
Președintele Nicușor Dan a postat un videoclip format din imagini de la cele mai importante momente din anul 2025, însoțite de un mesaj despre așteptările de la anul care tocmai a început. Bilanțul de sfârșit de an prezentat de preșdintele Nicușor Dan a creat un contrast puternic între cifrele optimiste ale administrației sale și realitatea […]
09:40
Analiză Reuters, după ce Bulgaria a trecut la euro: România e statul cel mai departe de aderarea la moneda unică europeană # National.ro
Bulgaria a devenit joi, 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat membru al zonei euro, deşi aproape jumătate din cetățenii adulți se opuneau aderării, potrivit Reuters. După această extindere mai rămân doar câteva ţări din cele 27 ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda unică. Printre statele care încă nu folosesc euro se numără […]
09:40
Operațiune de salvare contracronometru: Doi bărbați au căzut în râul Olt! Au intervenit de urgență pompierii # National.ro
Acțiune de amploare, vineri dimineață, 2 ianuarie, pentru salvarea a două persoane căzute în apa râului Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Conform primelor informații, este vorba despre doi bărbați, care au fost căutați și scoși la mal de către echipele de intervenție. Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, pentru a salva două persoane care au căzut […]
09:10
Românii cu credite la bănci primesc o veste bună, după lungul șir de scumpiri de la începutul noului an. Ratele la creditele în lei scad de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus. Și debitorii cu credite legate de ROBOR vor beneficia de o scădere a dobânzilor. Din […]
08:40
Un român, martor la tragedia din Elveția: „A fost ca la Colectiv” / Doliu național 5 zile, marii arși trimiși în străinătate # National.ro
Un român stabilit în Elveția, aflat întâmplător în apropierea barului care a luat foc în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, susține că a reușit să salveze peste 80 de persoane și estimează că bilanțul real al tragediei ar putea depăși cifrele comunicate oficial. După ce a auzit zgomotul făcut de explozie a mers repede să […]
1 ianuarie 2026
13:40
Horoscopul din 2026: cum începe anul și ce schimbări majore se conturează încă din luna ianuarie # National.ro
Horoscopul din 2026 debutează sub semnul deciziilor asumate și al unui reset profund, mai ales în prima lună a anului, când energia Capricornului domină scena astrologică. Începutul de an nu este unul superficial sau relaxat, ci dimpotrivă, aduce o dorință clară de structură, ordine și progres concret. Pentru multe zodii, ianuarie devine momentul în care […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Tendințe modă 2026 sunt deja conturate, iar primele semnale vin direct din marile prezentări internaționale, acolo unde designerii au decis ce vom purta atunci când temperaturile vor începe să crească. Pentru cei care simt că garderoba a intrat într-o rutină previzibilă, sezonul următor aduce exact acel refresh vizual atât de așteptat. Calendarul modei funcționează ca […]
12:10
UPDATE Aproximativ 40 de persoane ucise și mai mulți răniți după o explozie într-un bar din Elveția/VIDEO # National.ro
Noapte de Revelion tragică în Elveția. Mai multe persoane au fost ucise, iar altele sunt rănite, în urma unei explozii produsă într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția. UPDATE ora 12.00: În operațiunile de salvare sunt implicate 150 de echipe de intervenție, 10 elicoptere și 40 de ambulanțe. Majoritatea răniților sunt în stare […]
11:50
31 decembrie 2025
12:10
Cadou de Revelion, pentru toți românii! Se scumpesc carburanții. Cresc accizele și la alcool # National.ro
Anul 2026 începe cu scumpiri în lanț pentru toți românii. În noaptea de Revelion, la cumpăna dintre ani, cresc accizele la carburanți (benzină, motorină, GPL, etc.) și la băuturile alcoolice. Benzina și motorina, peste 8 lei litrul Accizele la benzină ajung la 3,06 lei pentru 1.000 de litri, față de 2,78 lei în prezent, respectiv […]
11:50
Trageri speciale LOTO de Anul Nou. Report de peste 1,7 milioane de euro la 6/49. La Joker sunt în joc 8,7 milioane de euro # National.ro
Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie 2025, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu […]
11:20
Un grav accident de muncă s-a produs miercuri, 31 decembrie, în dana 5 a Portului Constanța. Patru bărbați au fost implicați într-o explozie, iar doi dintre ei au murit. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, victimele decedate sunt doi bărbați în vârstă de 52 și 64 de ani, care nu au răspuns manevrelor de […]
11:10
Pe măsură ce destinațiile familiare devin mai scumpe, apar noi alternative. București înlocuiește Praga, Batumi înlocuiește Mykonos, turiștii aleg Tirana în loc de Budapesta. Vă puteți bucura de o experiență similară la un cost mult mai mic. Diferențele sunt de sute de dolari. 2026 ar putea fi anul unor alegeri de călătorie mai inteligente: mai […]
10:40
Țara europeană care introduce ora prieteniei pentru a combate singurătatea. Angajații sunt și plătiți să-și ia liber # National.ro
Angajații suedezi testează „ora prieteniei" pentru a combate singurătatea. Măsura a fost propusă de un lanț de farmacii. Compania a dorit să testeze dacă oferirea unei perioade scurte de timp dedicat prieteniei angajaților săi ar putea avea, de asemenea, un impact asupra bunăstării acestora. Angajații unui important lanț de farmacii suedez primesc liber plătit pentru […]
10:00
„Marea retragere”. Românii părăsesc Marea Britanie! Aproape 40.000 revin în țară anual # National.ro
„Marea retragere" este termenul folosit de Daily Mail pentru a descrie fenomenul plecării în număr mare a românilor din Marea Britanie. Doar în perioada ianuarie-iunie a acestui an, 37.000 de cetățeni români au părăsit țara, în timp ce doar 14.000 au sosit, potrivit ONS. Într-o discuție cu tabloidul britanic, câțiva români invocă unele dintre motivele […]
09:30
Cât costă să ajungi acasă de Revelion cu taxiul. Ponturi ca să nu fii păcălit de taximetrişti # National.ro
Taximetriștii măresc incredibil de mult prețul curselor în noaptea de Revelion, pentru o cursă care în mod normal nu ar face decât 20 de lei. Victimele taximetriștilor sunt petrecăreții care vor să ajungă acasă dar nu au reușit să-și comande un taxi telefonic sau din aplicație și au apelat la mașinile staționate în stradă. În […]
09:00
Românii vor avea în 2026 un număr generos de zile libere legale, conform Codului Muncii și calendarelor oficiale ale sărbătorilor nelucrătoare. Vestea bună este că majoritatea acestora pică în timpul săptămânii. O veste proastă este aceea că premierul Bolojan a decis să elimine
08:40
Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. Ce trebuie să faci în noaptea dintre ani pentru a avea noroc și belșug # National.ro
Superstiţiile fac noaptea de anul nou şi mai amuzantă. Cine ţine cont de ele are de bifat o listă lungă: să mănânce struguri, peşte, să se sărute sub vâsc şi să aibă bani în buzunar. Aşa o să avem parte de noroc, iubire şi prosperitate. În noaptea de Anul Nou, românii respectă numeroase tradiţii şi […] The post Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. Ce trebuie să faci în noaptea dintre ani pentru a avea noroc și belșug first appeared on Ziarul National.
07:50
07:30
30 decembrie 2025
16:30
BREAKING NEWS. Accident de telecabină în Italia: doi răniți și circa 100 de oameni blocați la 2.800 de metri altitudine – VIDEO # National.ro
Un accident de telecabină a avut loc, marți, 30 decembrie, în Italia. Salvatorii au intrat în alertă și se încearcă evacuarea cât mai rapidă a zecilor de oameni rămași blocați la circa 2.800 de metri altitudine. Conform primelor informații, sunt două persoane rănite. Momente dificile pentru circa 100 de persoane, în urma unui incident ce […] The post BREAKING NEWS. Accident de telecabină în Italia: doi răniți și circa 100 de oameni blocați la 2.800 de metri altitudine – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:20
15:40
Ipocrizie marca USR! Noua șefă de cabinet a ministrului Darău, pusă să gestioneze fix domeniul pentru care s-a ales cu o condamnare definitivă! # National.ro
La doar câteva zile după ce Irineu Darău s-a instalat în fotoliul de ministru al Economiei, apar informații cel puțin interesante și surprinzătoare despre persoana care ar fi fost desemnată să îi fie șefă de cabinet. Fostul city manager al Brașovului, Adriana Miron, a fost numită, săptămâna trecută, ca șef de cabinet de către noul […] The post Ipocrizie marca USR! Noua șefă de cabinet a ministrului Darău, pusă să gestioneze fix domeniul pentru care s-a ales cu o condamnare definitivă! first appeared on Ziarul National.
14:40
Se încheie un an încărcat de conflicte. Politice, economice și, mai ales, de identitate pentru lumea occidentală. Lumea aceea perfectă și minunată la care toți visam, noi, cei de dincolo de Cortina de Fier, care acum gâfâie de prea mult bine. Egalitatea și drepturile fără responsabilități, birocrația excesivă și uciderea competiției în numele protejării emoționale […] The post Răzbunarea educației first appeared on Ziarul National.
13:50
O veste bună pentru turiștii aflați în aceste zile în vacanță în Poiana Brașov și care au în plan să testeze echipamentul de schi și să iasă pe pârtie. Brașovenii și turiștii pot începe de marți să schieze pe pârtiile pentru începători Bradul și Stadion, autoritățile lucrând în continuare la pregătirea celor destinate schiorilor avansați. […] The post Se schiază în Poiana Brașov/Au fost deschise pârtiile Bradul și Stadion first appeared on Ziarul National.
13:20
Noi avertizări de la ANM: Cod galben de vânt și ninsoare viscolită – HARTA. Cum va fi vremea până la Revelion/Prognoză specială pentru București # National.ro
Meteorologii au emis, marți, noi avertizări Cod galben de vreme rea. Sunt trei mesaje de atenționare meteorologică, prin intermediul cărora se anunță vânt puternic, dar și ninsori viscolite, până pe 31 decembrie, ora 20, așadar cu doar câteva ore înainte de trecerea în noul an. O primă atenționare Cod galben emisă de Administrația Națională de […] The post Noi avertizări de la ANM: Cod galben de vânt și ninsoare viscolită – HARTA. Cum va fi vremea până la Revelion/Prognoză specială pentru București first appeared on Ziarul National.
12:10
Orașul din România în care taxa pe gunoi va crește cu 70%, de la 1 ianuarie. Localnic: „Va fi greu. Muncim ca să supraviețuim” # National.ro
Noul an va aduce scumpiri, în unele cazuri fără precedent, care se anunță a fi lovituri dure pentru buzunarele românilor. Anul 2026 vine cu taxe mai mari, inclusiv pentru gunoi. Dincolo de alte cheltuieli pe care se vor vedea nevoiți să le facă, pentru a plăti facturi la utilități, pentru alimente și întreținere, gălățenii vor […] The post Orașul din România în care taxa pe gunoi va crește cu 70%, de la 1 ianuarie. Localnic: „Va fi greu. Muncim ca să supraviețuim” first appeared on Ziarul National.
11:50
Taiwanul sub asediu: Dragonul chinez a închis cerul și marea! Începe numărătoarea inversă? # National.ro
Liniștea din Strâmtoarea Taiwan a fost pulverizată de zgomotul motoarelor de luptă. În timp ce lumea privește în altă parte, Beijingul tocmai a desenat pe hartă un scenariu de coșmar: încercuirea totală. Nu mai este vorba de simple manevre, ci de o repetiție cu muniție reală pentru momentul în care ‘status quo-ul’ va deveni istorie. […] The post Taiwanul sub asediu: Dragonul chinez a închis cerul și marea! Începe numărătoarea inversă? first appeared on Ziarul National.
11:30
Anul se încheie cum nu se poate mai bine pentru celebra cântăreață americană Beyonce, care a intrat, în mod oficial, în „clubul” exclusivist al miliardarilor. Beyoncé a devenit în mod oficial miliardară, după un an deosebit de profitabil, şi a intrat în grupul foarte restrâns de-acum de cinci cântăreţi care au trecut acest prag, a […] The post Beyoncé a devenit oficial miliardară, după un an extrem de profitabil first appeared on Ziarul National.
11:00
Trump se declară „foarte furios” după un presupus atac al Ucrainei asupra reședinței lui Putin: „Nu-mi place” # National.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat luni „foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin. Președintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean Volodimir […] The post Trump se declară „foarte furios” după un presupus atac al Ucrainei asupra reședinței lui Putin: „Nu-mi place” first appeared on Ziarul National.
10:40
Fotografii apărute după moartea contabilei din Sibiu dau o nouă turnură cazului. Femeia bănuită că și-a ucis mama ar fi pus ochii pe o altă moștenire # National.ro
Apar informații noi în dosarul care a zguduit o țară întreagă. Ies la iveală detalii tulburătoare despre comportamentul femeii de 38 de ani din Sibiu, suspectată în cazul morții mamei sale, tragedie ce a avut loc în vara lui 2024. De la tranzacții imobiliare făcute în grabă până la apariții în destinații exclusiviste, tabloul conturat […] The post Fotografii apărute după moartea contabilei din Sibiu dau o nouă turnură cazului. Femeia bănuită că și-a ucis mama ar fi pus ochii pe o altă moștenire first appeared on Ziarul National.
09:30
Incendiu puternic la o hală din Argeș. Mai multe echipaje de pompieri trimise la fața locului – VIDEO # National.ro
Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din județul Argeș. Mai multe echipaje ale pompierilor argeșeni au fost trimise marți dimineață, 30 decembrie, la fața locului, pentru a stinge flăcările care, din primele informații, au afectat și utilaje de producție. Incendiul a izbucnit la o hală industrială din localitatea Curteanca, județul Argeș. Potrivit primelor […] The post Incendiu puternic la o hală din Argeș. Mai multe echipaje de pompieri trimise la fața locului – VIDEO first appeared on Ziarul National.
08:10
07:20
06:00
BERBEC Astăzi, ceva neobișnuit vă poate afecta sănătatea sau munca. Va fi brusc și surprinzător. Pentru mulți, va aduce o mai mare libertate sau eliberare. S-ar putea chiar să te simți mai tânăr. Intervenția unuia dintre colegii de serviciu vă va fi de mare ajutor. TAUR Astăzi puteți alege să clasificați domeniile critice din viața […] The post Horoscop 30 decembrie 2024 – Convingerile tale nu sunt trecătoare first appeared on Ziarul National.
29 decembrie 2025
21:20
